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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-22 18:39:14 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 4.898.685.667
ASELSAN 2.155.805.851
Kardemir (D) 1.042.260.615
Garanti Bankası 954.414.262
Türk Hava Yolları 628.102.672
Şişe Cam 565.683.337
Petkim 561.055.553
Turkcell 507.768.464
Soda Sanayii 466.534.832
İş Finansal Kiralama 465.538.483
Torunlar GMYO 430.577.616
Güneş Sigorta 416.969.043
Odaş Elektrik 371.455.395
Akbank 368.811.984
Koza Madencilik 365.762.749
GSD Holding 364.509.202
Halkbank 343.943.056
Vakıflar Bankası 343.165.888
Karsan Otomotiv 329.853.112
Ereğli Demir Çelik 328.438.631

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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