Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.447.384.954
|Şişe Cam
|1.092.454.726
|ASELSAN
|1.077.524.126
|Güneş Sigorta
|924.746.532
|Garanti Bankası
|727.531.102
|Global Yatırım Holding
|668.173.605
|Sasa Polyester
|648.523.165
|Trakya Cam
|638.338.737
|Torunlar GMYO
|577.233.860
|Türk Hava Yolları
|500.946.154
|Petkim
|482.665.044
|Vakıflar Bankası
|428.023.227
|Odaş Elektrik
|379.993.339
|Halkbank
|345.557.054
|İş Finansal Kiralama
|340.241.455
|Eczacıbaşı İlaç
|338.065.489
|Zorlu Enerji
|324.127.899
|İpek Doğal Enerji
|314.917.926
|Kardemir (D)
|313.138.433
|Karsan Otomotiv
|298.338.609
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)