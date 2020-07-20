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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-20 18:42:27 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 1.447.384.954
Şişe Cam 1.092.454.726
ASELSAN 1.077.524.126
Güneş Sigorta 924.746.532
Garanti Bankası 727.531.102
Global Yatırım Holding 668.173.605
Sasa Polyester 648.523.165
Trakya Cam 638.338.737
Torunlar GMYO 577.233.860
Türk Hava Yolları 500.946.154
Petkim 482.665.044
Vakıflar Bankası 428.023.227
Odaş Elektrik 379.993.339
Halkbank 345.557.054
İş Finansal Kiralama 340.241.455
Eczacıbaşı İlaç 338.065.489
Zorlu Enerji 324.127.899
İpek Doğal Enerji 314.917.926
Kardemir (D) 313.138.433
Karsan Otomotiv 298.338.609

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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