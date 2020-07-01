  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-01 18:38:56 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 2.131.426.677
Garanti Bankası 1.327.592.830
ASELSAN 1.309.038.718
Türk Hava Yolları 1.258.080.700
Odaş Elektrik 1.070.837.183
Emlak Konut GMYO 998.850.353
Doğan Holding 833.363.813
Akbank 770.022.000
Halkbank 655.300.567
Karsan Otomotiv 584.159.548
Güneş Sigorta 569.390.424
Tüpraş 552.906.541
Ereğli Demir Çelik 500.303.290
Şekerbank 495.627.629
Vakıflar Bankası 478.204.424
Yapı ve Kredi Bankası 440.600.257
Petkim 439.895.612
Albaraka Türk 417.790.828
Şişe Cam 413.273.699
Tekfen Holding 397.534.240

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı