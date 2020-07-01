Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.131.426.677
|Garanti Bankası
|1.327.592.830
|ASELSAN
|1.309.038.718
|Türk Hava Yolları
|1.258.080.700
|Odaş Elektrik
|1.070.837.183
|Emlak Konut GMYO
|998.850.353
|Doğan Holding
|833.363.813
|Akbank
|770.022.000
|Halkbank
|655.300.567
|Karsan Otomotiv
|584.159.548
|Güneş Sigorta
|569.390.424
|Tüpraş
|552.906.541
|Ereğli Demir Çelik
|500.303.290
|Şekerbank
|495.627.629
|Vakıflar Bankası
|478.204.424
|Yapı ve Kredi Bankası
|440.600.257
|Petkim
|439.895.612
|Albaraka Türk
|417.790.828
|Şişe Cam
|413.273.699
|Tekfen Holding
|397.534.240
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)