Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.813.990.518
|Emlak Konut GMYO
|2.338.542.619
|Garanti Bankası
|1.431.472.876
|Türk Hava Yolları
|978.064.741
|ASELSAN
|869.005.441
|Karsan Otomotiv
|838.301.461
|İş Finansal Kiralama
|744.271.016
|Akbank
|704.055.763
|Odaş Elektrik
|585.594.831
|Halkbank
|578.154.359
|Ereğli Demir Çelik
|492.783.379
|Petkim
|467.776.192
|Şekerbank
|447.410.728
|Vakıflar Bankası
|435.241.414
|Bim Mağazalar
|390.038.112
|Arçelik
|389.895.550
|Turkcell
|366.636.270
|Pegasus
|346.786.738
|Tüpraş
|343.104.972
|T.S.K.B.
|318.466.348
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)