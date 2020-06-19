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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:47:54 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 3.008.013.325
ASELSAN 2.998.301.996
Garanti Bankası 2.199.094.707
Turkcell 2.114.319.777
Vakıflar Bankası 2.101.028.849
Halkbank 1.141.125.798
Akbank 1.061.312.988
Petkim 963.708.971
Arçelik 818.687.632
Tekfen Holding 713.880.008
Tüpraş 641.743.767
Türk Hava Yolları 583.151.922
Yapı ve Kredi Bankası 528.190.651
Emlak Konut GMYO 496.968.654
Ereğli Demir Çelik 490.061.386
İş Bankası (C) 414.066.619
Sasa Polyester 404.004.373
Güneş Sigorta 397.899.793
Odaş Elektrik 326.497.968
Koza Altın 284.189.065

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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