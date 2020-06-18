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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:36:56 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 2.326.026.651
Turkcell 1.244.302.671
ASELSAN 990.530.298
Tekfen Holding 923.179.969
Petkim 828.798.291
Garanti Bankası 794.518.065
Türk Telekom 731.214.047
Türk Hava Yolları 663.755.269
Ereğli Demir Çelik 583.425.535
Emlak Konut GMYO 565.116.731
Karsan Otomotiv 463.989.650
Sasa Polyester 454.626.014
Vakıflar Bankası 449.894.692
Güneş Sigorta 376.971.241
Şekerbank 358.540.202
Şişe Cam 308.309.095
Halkbank 306.878.677
Akbank 295.340.699
Zorlu Enerji 285.793.831
Gübre Fabrikaları 277.294.389

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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