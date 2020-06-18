Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.326.026.651
|Turkcell
|1.244.302.671
|ASELSAN
|990.530.298
|Tekfen Holding
|923.179.969
|Petkim
|828.798.291
|Garanti Bankası
|794.518.065
|Türk Telekom
|731.214.047
|Türk Hava Yolları
|663.755.269
|Ereğli Demir Çelik
|583.425.535
|Emlak Konut GMYO
|565.116.731
|Karsan Otomotiv
|463.989.650
|Sasa Polyester
|454.626.014
|Vakıflar Bankası
|449.894.692
|Güneş Sigorta
|376.971.241
|Şekerbank
|358.540.202
|Şişe Cam
|308.309.095
|Halkbank
|306.878.677
|Akbank
|295.340.699
|Zorlu Enerji
|285.793.831
|Gübre Fabrikaları
|277.294.389
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)