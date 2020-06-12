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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-12 18:37:56 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.018.230.018
ASELSAN 960.670.706
Garanti Bankası 885.223.213
Güneş Sigorta 791.908.473
Emlak Konut GMYO 694.805.519
Pegasus 672.789.565
Eczacıbaşı İlaç 637.700.248
Petkim 620.537.922
Kardemir (D) 465.311.689
T.S.K.B. 391.055.027
Akbank 355.171.963
Tekfen Holding 334.397.299
Migros Ticaret 318.967.559
Tüpraş 282.693.312
MLP Sağlık 260.182.021
Bizim Mağazaları 238.872.735
Odaş Elektrik 234.997.474
Vakıflar Bankası 234.199.770
Karsan Otomotiv 222.465.500
Bim Mağazalar 221.679.159

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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