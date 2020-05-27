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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-27 19:00:49 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.989.464.646
Türk Hava Yolları 1.688.618.538
ASELSAN 1.020.823.935
Pegasus 902.118.071
Tüpraş 868.709.804
Akbank 412.675.655
Yapı ve Kredi Bankası 404.700.578
Emlak Konut GMYO 377.154.423
Anadolu Efes 362.025.294
TAV Havalimanları 353.388.060
Kardemir (D) 338.689.004
Vakıflar Bankası 323.799.354
Şok Marketler 287.482.575
Ereğli Demir Çelik 265.537.964
Bim Mağazalar 265.319.422
Eczacıbaşı İlaç 251.663.639
Petkim 248.175.238
Türk Telekom 240.010.585
Odaş Elektrik 239.507.884
Güneş Sigorta 226.891.153

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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