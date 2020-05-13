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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-13 18:50:47 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.905.277.544
Garanti Bankası 659.069.793
Kardemir (D) 628.604.180
Türk Hava Yolları 613.258.934
İş Finansal Kiralama 575.016.541
Eczacıbaşı İlaç 538.161.150
Akbank 383.832.877
Koza Madencilik 354.264.359
Bim Mağazalar 345.257.161
Yapı ve Kredi Bankası 331.563.475
Türk Telekom 321.034.790
Vakıflar Bankası 287.006.053
Migros Ticaret 275.619.979
İpek Doğal Enerji 266.099.635
Sasa Polyester 248.581.331
Güneş Sigorta 235.867.320
Odaş Elektrik 228.882.647
Emlak Konut GMYO 225.743.627
İş Bankası (C) 210.177.775
Selçuk Ecza Deposu 192.223.674

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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