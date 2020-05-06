Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|955.904.438
|Garanti Bankası
|694.508.266
|Güneş Sigorta
|546.904.860
|Koza Madencilik
|526.383.667
|ASELSAN
|519.224.277
|Petkim
|463.078.110
|İpek Doğal Enerji
|455.636.710
|Koza Altın
|400.460.367
|Türk Hava Yolları
|338.322.326
|Migros Ticaret
|323.968.877
|Ereğli Demir Çelik
|320.538.718
|Karsan Otomotiv
|318.443.078
|Yapı ve Kredi Bankası
|281.071.185
|Akbank
|268.798.931
|Tüpraş
|243.564.606
|Odaş Elektrik
|223.891.224
|Vestel
|217.375.018
|Sasa Polyester
|217.271.459
|Pegasus
|179.923.882
|Vakıflar Bankası
|168.034.676
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)