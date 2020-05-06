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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:42:05 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 955.904.438
Garanti Bankası 694.508.266
Güneş Sigorta 546.904.860
Koza Madencilik 526.383.667
ASELSAN 519.224.277
Petkim 463.078.110
İpek Doğal Enerji 455.636.710
Koza Altın 400.460.367
Türk Hava Yolları 338.322.326
Migros Ticaret 323.968.877
Ereğli Demir Çelik 320.538.718
Karsan Otomotiv 318.443.078
Yapı ve Kredi Bankası 281.071.185
Akbank 268.798.931
Tüpraş 243.564.606
Odaş Elektrik 223.891.224
Vestel 217.375.018
Sasa Polyester 217.271.459
Pegasus 179.923.882
Vakıflar Bankası 168.034.676

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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