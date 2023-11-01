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Ekonomi Borsada hisseleri bir anda yüzde 96 değer kaybeden dev şirket iflas etti
Ekonomi

Borsada hisseleri bir anda yüzde 96 değer kaybeden dev şirket iflas etti

Yeniakit Publisher
2023-11-01 16:48:00 -
Borsada hisseleri bir anda yüzde 96 değer kaybeden dev şirket iflas etti

Şirketlere fiziksel ve sanal olmak üzere ortak çalışma alanı sağlayan girişim WeWork iflas bildirimine hazırlanıyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde, New York merkezli WeWork’un gelecek hafta New Jersey'de yeniden yapılanma iflası olarak bilinen 11. Bölüm dilekçesi vermeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Şirket ise dün borçların bir kısmının ödemesinin geçici olarak ertelenmesi için alacaklılarla anlaşma yapıldığını ve ödemesiz dönemin sona ermek üzere olduğunu duyurdu.

Haberlerin ardından yüzde 32 gerileyen şirketin hisseleri 2023’te yaklaşık yüzde 96 değer yitirdi.

Şirketin, Haziran 2023 itibarıyla 2,9 milyar dolar net uzun vadeli borcu ve 13 milyar dolardan fazla da uzun vadeli kiralama borcu bulunuyor.

Softbank 47 milyar dolar değerleme yapmıştı

Suudi destekli SoftBank Vision Fonu dahil yatırımcılar WeWork'e toplam 47 milyar dolara varan değerlemeyle yatırım yapmıştı.
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2019'da halka açılmak isteyen fakat yatırımcıların uzun ve kısa vadeli kiralamalar şeklindeki iş modeline şüpheyle yaklaşması nedeniyle halka açılmayı gerçekleştiremeyen WeWork, 2021’de ise daha düşük bir değerlemeyle halka açılmayı başarmıştı.

En büyük destekçisi SoftBank, girişimi desteklemek için on milyarlarca dolar harcadı, ancak şirket para kaybetmeye devam etti. Ofislerin boşaldığı Kovid-19 salgını sonrası bile ofis alanlarını doldurmakta zorlanan WeWork’un binaların kira bedellerini ve borçlarını ödenmesi gerekiyor.

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