Borsada halka arz olup iflas ettiler! Bimeks, Uyum ve daha kimler var kimler... Herkes şaşıracak

Halka arz, anonim şirketlerin hisse senetlerini halka açarak, yatırımcılar arasında satışa sunması işlemidir. Şirket, halka açma süreci sonucunda hisse senetlerini borsada işlem görmeye başlar ve yatırımcılar bu hisse senetlerini satın alabilirler. Halka arz, şirketin sermaye artırımı yapması ve şirketin büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için önemli bir yol olarak görülmektedir.

Halka arz sonrası şirketlerin batması genellikle çeşitli faktörlere bağlıdır. İşte halka arz sonrası şirketlerin batmasına neden olabilecek bazı yaygın sebepler:

Yetersiz Yönetim: Şirketin halka arz sonrası yönetimde sorunlar yaşaması ve etkin bir liderlik eksikliği, şirketin başarısızlığına yol açabilir.

Muhasebe hataları veya dolandırıcılık: Yanlış mali raporlama, finansal sahtekarlık veya muhasebe hataları gibi durumlar şirketin itibarını zedeleyebilir ve batmasına neden olabilir.

Rekabet: Piyasadaki rekabetin artması, halka arz sonrası şirketlerin kar marjlarını azaltabilir ve pazar paylarını kaybetmelerine neden olabilir.

Ekonomik durgunluk: Ekonomik durgunluk dönemlerinde, tüketici harcamaları azalabilir ve şirketlerin gelirleri düşebilir, bu da şirketlerin iflas etmesine yol açabilir.

Yatırımcı beklentilerini karşılayamama: Halka arz sonrası şirketler, yatırımcıların beklentilerini karşılayamazlarsa, hisse senedi değerleri düşebilir ve şirket iflas edebilir.

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Bu sebeplerin yanı sıra, yasal düzenlemeler, teknolojik değişimler, operasyonel hatalar ve diğer faktörler de halka arz sonrası şirketlerin batmasına neden olabilir. Şirketlerin bu risk faktörlerini dikkate alarak stratejilerini ve iş modelini oluşturmaları ve yönetmeleri önemlidir.

Bunu söyleme sebebi ise 2010-2014 arasındaki halka arz furyası

Halka arzlara olan ilginin zirveyi gördüğü bu zamanlarda uzmanlar uyarı yapmaya devam ediyor. Habertürk’ten Rahim Ak, şimdiki halka arz fırtınasının bir benzerinin 2010-2014 arasında meydana geldiğine dikkat çekerek, sonuçların yatırımcı için iyi olmadığını söylemişti.

Bunu söyleme sebebi ise 2010-2014 arasındaki halka arz furyasında halka açılan 117 şirketin 17’sinin iflas ettiği ve geriye kalan birçoğunun uzun vadede enflasyon altında getiri kazandırdığı gerçeğiydi.Buna göre 2010-2014 arasındaki halka arz furyasında halka açılan 117 şirketin 17’si iflas etti. Aradan 10 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen geri kalan 98 şirketten 36’sının getirisi enflasyonun çok altında kaldı. 41 şirketin getirisi endeksi yakalayamadı.

Bu yıllarda arz olup yatırımcısını mağdur ederek tarihe karışan o şirketlerin bazıları ise şunlardı:

Ericom Telekomunikasyon

Ataç İnşaat

Mango Gıda Sanayi

Uyum Gıda

Latek Lojistik

Aksel Yatırım Holding

Atlantik Petrol Ürünleri

Arbul Entegre Tekstil

Plaspak Kimya

Bakanlar Medya

Bimeks

KAYNAK: SANAYİ GAZETESİ