Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|32,54
|İş Bankası (C)
|6,72
|0,15
|4,84
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,84
|1,32
|1,05
|İş Girişim
|19,92
|-1,29
|424,21
|İş GMYO
|2,49
|3,75
|41,48
|İş Y. Men. Değ.
|15,83
|-0,69
|293,12
|İş Yat. Ort.
|3,33
|0,30
|106,66
|İşbir Holding
|2.800,00
|0,04
|551,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,18
|0,85
|90,32
|İttifak Holding
|2,34
|-0,85
|79,47
|İz Hayvancılık Tarım
|16,19
|-0,06
|518,77
|İzmir Demir Çelik
|11,08
|-1,16
|35,29
|İzmir Fırça
|5,00
|0,00
|177,78
|Jantsa Jant Sanayi
|294,00
|0,75
|452,76
|Kafein Yazılım
|20,00
|-3,66
|80,08
|Kaplamin
|31,80
|1,79
|472,97
|Kardemir (A)
|5,76
|-0,35
|117,36
|Kardemir (B)
|5,13
|-0,97
|94,32
|Kardemir (D)
|5,36
|-0,19
|101,50
|Karel Elektronik
|21,34
|-1,02
|46,87
|Karsan Otomotiv
|3,18
|0,95
|101,27
|Karsu Tekstil
|6,83
|-0,73
|110,80
|Kartonsan
|2.474,00
|1,58
|540,37
|Katmerciler Ekipman
|3,11
|0,32
|103,44
|Kent Gıda
|362,80
|-1,76
|1462,34
|Kerevitaş Gıda
|6,72
|0,90
|106,13
|Kervan Gıda
|13,56
|-0,51
|Kervansaray Yat. Holding
|1,25
|1,63
|127,27
|Kiler GMYO
|2,61
|0,00
|144,16
|Klimasan Klima
|16,95
|0,83
|-20,10
|Koç Holding
|19,89
|1,07
|-0,59
|Konfrut Gıda
|16,18
|0,68
|106,91
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,99
|0,22
|Konya Çimento
|1.144,00
|-1,04
|321,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,40
|2,05
|21,11
|Koza Altın
|82,90
|2,60
|11,95
|Koza Madencilik
|14,26
|0,92
|42,17
|Körfez GMYO
|6,02
|-1,15
|151,88
|Kristal Kola
|3,54
|0,57
|134,44
|Kron Telekomünikasyon
|27,76
|-0,50
|118,24
|Kuştur Kuşadası Turizm
|140,20
|0,14
|497,23
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|0,43
|107,79
|Kütahya Porselen
|47,70
|2,58
|620,54
|Lider Faktoring
|3,26
|-0,61
|77,66
|Link Bilgisayar
|55,10
|1,66
|206,30
|Logo Yazılım
|123,10
|-1,12
|102,47
|Lokman Hekim Sağlık
|10,98
|1,67
|91,44
|Lüks Kadife
|25,72
|-0,23
|197,69
|Makina Takım
|3,26
|2,84
|73,40
|Marka Yatırım Holding
|6,33
|-2,62
|436,44
|Marmaris Altınyunus
|101,80
|-0,39
|43,38
|Marshall
|334,50
|1,03
|603,62
|Martı GMYO
|2,86
|2,51
|183,17
|Martı Otel
|2,09
|0,48
|129,67
|Mavi Giyim
|52,85
|0,00
|-8,72
|Mazhar Zorlu Holding
|26,34
|9,75
|117,87
|Mega Polietilen
|8,01
|-0,99
|807,47
|Menderes Tekstil
|3,10
|0,00
|136,64
|Merit Turizm
|78,00
|2,63
|301,23
|Merko Gıda
|8,59
|-3,91
|731,94
|Metemtur Otelcilik
|16,44
|-0,96
|823,60
|Metro Holding
|2,11
|0,96
|52,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,94
|0,34
|50,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,39
|-0,83
|-54,10
|Migros Ticaret
|42,26
|2,62
|74,48
|Milpa
|4,53
|-0,22
|106,85
|Mistral GMYO
|3,97
|-1,98
|111,55
|MLP Sağlık
|19,09
|1,01
|19,31
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,18
|-1,15
|354,39
|Mondi Tire Kutsan
|7,00
|0,57
|69,08
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,74
|1,28
|173,11
|Net Holding
|3,50
|-0,28
|34,62
|Netaş Telekom.
|23,00
|1,05
|76,11
|Niğbaş Niğde Beton
|65,90
|-7,12
|962,90
|Nuh Çimento
|48,74
|-0,49
|343,70
|Nurol GMYO
|7,22
|0,98
|102,24
|Odaş Elektrik
|4,05
|0,75
|180,14
|Olmuksan-IP
|10,55
|2,43
|311,95
|Orge Enerji Elektrik
|7,25
|0,28
|46,17
|Orma Orman Mahsulleri
|11,70
|0,86
|323,91
|Osmanlı Menkul
|24,50
|1,74
|487,35
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,93
|0,51
|133,93
|Otokar
|282,00
|1,59
|91,78
|Oyak Çimento
|8,66
|2,00
|57,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,43
|0,94
|178,52
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,85
|0,00
|57,02
|Özak GMYO
|5,18
|0,39
|101,56
|Özbal Çelik Boru
|6,69
|0,60
|315,05
|Özderici GMYO
|2,27
|0,44
|44,59
|Özerden Plastik
|8,92
|9,99
|291,23
|Pamukova Elektrik
|16,93
|-9,99
|1222,66
|Panora GMYO
|6,30
|0,00
|12,47
|Papilon Savunma
|21,96
|4,57
|184,96
|Park Elek.Madencilik
|5,12
|1,99
|67,87
|Parsan
|23,06
|2,40
|36,13
|Pegasus
|71,05
|0,07
|-17,77
|Peker GMYO
|3,10
|9,93
|242,78
|Penguen Gıda
|5,03
|-0,59
|449,49
|Pera GMYO
|2,25
|0,00
|139,36
|Pergamon Dış Ticaret
|16,17
|-0,12
|108,98
|Petkim
|4,90
|0,41
|54,33
|Petrokent Turizm
|890,00
|6,73
|594,77
|Pınar Et Ve Un
|23,50
|0,34
|158,54
|Pınar Su
|7,18
|0,14
|209,48
|Pınar Süt
|21,82
|1,39
|73,04
|Plastikkart
|12,06
|0,75
|30,10
|Polisan Holding
|4,08
|2,51
|35,21
|Politeknik Metal
|355,40
|6,09
|367,19
|Prizma Press Matbaacılık
|5,68
|-0,18
|32,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,50
|-0,39
|-2,01
|QNB Finansbank
|69,95
|-0,64
|86,53
|Ral Yatırım Holding
|4,51
|-0,44
|71,84
|Ray Sigorta
|16,86
|-2,60
|392,98
|Reysaş GMYO
|5,39
|0,37
|17,43
|Reysaş Lojistik
|8,81
|0,46
|101,14
|Rhea Girişim
|3,98
|-0,25
|234,45
|Rodrigo Tekstil
|14,13
|1,29
|680,66
|Royal Halı
|4,87
|4,06
|255,47
|RTA Laboratuvarları
|33,98
|-1,96
|1364,66
|Sabancı Holding
|10,56
|0,38
|15,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,82
|-4,29
|442,20
|Sanel Mühendislik
|3,55
|-0,56
|20,99
|Sanifoam Sünger
|13,64
|3,73
|172,80
|Sanko Pazarlama
|10,11
|2,12
|38,76
|Saray Matbaacılık
|8,12
|0,87
|528,10
|Sarkuysan
|8,99
|0,78
|182,93
|Sasa Polyester
|19,49
|1,51
|152,13
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,03
|-0,37
|258,48
|Sekuro Plastik
|12,57
|0,16
|134,51
|Selçuk Ecza Deposu
|15,10
|-0,20
|153,15
|Selçuk Gıda
|4,80
|0,00
|345,38
|Senkron Güvenlik
|14,85
|10,00
|443,96
|Serve Film Prodüksiyon
|15,91
|0,00
|900,63
|Servet GMYO
|74,70
|1,15
|778,82
|Seyitler Kimya
|29,90
|-0,33
|340,35
|Silverline Endüstri
|7,73
|-1,53
|257,87
|Sinpaş GMYO
|3,90
|0,52
|236,21
|Smartiks Yazılım
|9,68
|-3,10
|-1,33
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,80
|0,00
|544,79
|Söktaş
|5,29
|0,95
|211,08
|Sönmez Filament
|60,10
|0,17
|1131,56
|Sönmez Pamuklu
|23,98
|-1,72
|387,40
|Sumaş Suni Tahta
|36,36
|0,66
|270,53
|Şeker Fin. Kir.
|6,56
|5,81
|37,24
|Şekerbank
|1,46
|1,39
|33,91
|Şişe Cam
|7,19
|0,84
|41,25
|Şok Marketler
|12,46
|3,23
|15,80
|T. Halk Bankası
|5,46
|0,37
|-7,61
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,28
|-0,57
|33,20
|T.S.K.B.
|1,88
|1,62
|55,37
|T.Tuborg
|17,99
|0,06
|51,18
|Taç Tarım Ürünleri
|10,10
|-3,53
|223,72
|Tat Gıda
|10,71
|1,13
|76,04
|TAV Havalimanları
|20,84
|0,68
|-23,28
|Taze Kuru Gıda
|203,00
|-0,98
|2703,87
|Tek-Art Turizm
|1,95
|0,00
|54,76
|Tekfen Holding
|15,82
|0,44
|-12,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,25
|-0,41
|191,67
|Temapol Polimer Plastik
|10,57
|-0,28
|102,49
|TGS Dış Ticaret
|8,99
|-0,22
|92,51
|Tofaş Oto. Fab.
|31,60
|0,70
|35,61
|Torunlar GMYO
|3,99
|0,25
|45,09
|Trabzon Liman
|32,82
|-1,38
|213,35
|Trabzonspor Sportif
|4,46
|-1,11
|107,44
|Trend GMYO
|13,15
|1,00
|497,73
|TSKB GMYO
|5,57
|3,53
|483,25
|Tuğçelik
|7,65
|0,92
|93,67
|Tukaş
|10,00
|2,67
|-19,03
|Turcas Petrol
|5,05
|0,60
|89,14
|Turkcell
|15,78
|0,51
|17,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,18
|-0,35
|121,22
|Tüpraş
|105,70
|1,54
|-16,64
|Türk Hava Yolları
|12,52
|0,81
|-13,42
|Türk Prysmian Kablo
|11,55
|0,70
|347,59
|Türk Telekom
|8,40
|0,84
|16,42
|Türk Traktör
|160,10
|0,19
|202,59
|Türker Proje Gayrimenkul
|90,85
|3,59
|116,31
|Türkiye Sigorta
|6,33
|0,00
|190,66
|Ufuk Yatırım
|12,25
|-7,55
|374,81
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,04
|1,51
|333,54
|Ulusoy Elektrik
|49,76
|0,20
|87,07
|Ulusoy Un Sanayi
|11,44
|0,00
|199,48
|Umpaş Holding
|2,25
|5,14
|262,90
|Uşak Seramik
|2,32
|0,43
|91,19
|Utopya Turizm
|32,00
|2,37
|550,41
|Uzertaş Boya
|50,00
|0,00
|2152,25
|Ülker Bisküvi
|22,04
|1,29
|-1,43
|Vakıf Fin. Kir.
|4,24
|2,66
|100,24
|Vakıf GMYO
|3,73
|0,81
|115,48
|Vakıf Yat. Ort.
|7,52
|-0,13
|312,93
|Vakıflar Bankası
|4,65
|0,43
|-15,61
|Vakko Tekstil
|6,32
|1,44
|39,21
|Vanet Gıda
|7,15
|-3,51
|400,00
|Verusa Holding
|44,08
|1,85
|137,62
|Verusaturk Girisim
|10,86
|1,97
|106,51
|Vestel
|20,96
|1,16
|66,09
|Vestel Beyaz Eşya
|36,92
|0,98
|74,99
|Viking Kağıt
|6,42
|0,47
|243,32
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,54
|4,13
|87,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,06
|0,33
|23,39
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|52,95
|8,91
|746,38
|Yataş
|13,25
|-0,08
|82,48
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,83
|0,79
|137,89
|Yeni Gimat GMYO
|12,25
|-0,41
|2,33
|Yeşil GMYO
|1,39
|2,21
|117,19
|Yeşil Yapı
|1,89
|6,18
|186,36
|Yeşil Yatırım Holding
|88,80
|9,29
|690,74
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.900,00
|0,00
|405,94
|Yonga Mobilya
|29,26
|0,00
|216,92
|Yükselen Çelik
|6,93
|0,87
|126,10
|Yünsa
|13,90
|0,58
|38,06
|Zorlu Enerji
|2,65
|0,38
|62,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)