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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:28:56 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00
51,36
İş Bankası (B)40.000,00
32,54
İş Bankası (C)6,720,154,84
İş Bankası (Kur.)350.000,00
66,67
İş Fin.Kir.3,841,321,05
İş Girişim19,92-1,29424,21
İş GMYO2,493,7541,48
İş Y. Men. Değ.15,83-0,69293,12
İş Yat. Ort.3,330,30106,66
İşbir Holding2.800,000,04551,16
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,180,8590,32
İttifak Holding2,34-0,8579,47
İz Hayvancılık Tarım16,19-0,06518,77
İzmir Demir Çelik11,08-1,1635,29
İzmir Fırça5,000,00177,78
Jantsa Jant Sanayi294,000,75452,76
Kafein Yazılım20,00-3,6680,08
Kaplamin31,801,79472,97
Kardemir (A)5,76-0,35117,36
Kardemir (B)5,13-0,9794,32
Kardemir (D)5,36-0,19101,50
Karel Elektronik21,34-1,0246,87
Karsan Otomotiv3,180,95101,27
Karsu Tekstil6,83-0,73110,80
Kartonsan2.474,001,58540,37
Katmerciler Ekipman3,110,32103,44
Kent Gıda362,80-1,761462,34
Kerevitaş Gıda6,720,90106,13
Kervan Gıda13,56-0,51
Kervansaray Yat. Holding1,251,63127,27
Kiler GMYO2,610,00144,16
Klimasan Klima16,950,83-20,10
Koç Holding19,891,07-0,59
Konfrut Gıda16,180,68106,91
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,990,22
Konya Çimento1.144,00-1,04321,67
Kordsa Teknik Tekstil15,402,0521,11
Koza Altın82,902,6011,95
Koza Madencilik14,260,9242,17
Körfez GMYO6,02-1,15151,88
Kristal Kola3,540,57134,44
Kron Telekomünikasyon27,76-0,50118,24
Kuştur Kuşadası Turizm140,200,14497,23
Kuyumcukent Gayrimenkul2,330,43107,79
Kütahya Porselen47,702,58620,54
Lider Faktoring3,26-0,6177,66
Link Bilgisayar55,101,66206,30
Logo Yazılım123,10-1,12102,47
Lokman Hekim Sağlık10,981,6791,44
Lüks Kadife25,72-0,23197,69
Makina Takım3,262,8473,40
Marka Yatırım Holding6,33-2,62436,44
Marmaris Altınyunus101,80-0,3943,38
Marshall334,501,03603,62
Martı GMYO2,862,51183,17
Martı Otel2,090,48129,67
Mavi Giyim52,850,00-8,72
Mazhar Zorlu Holding26,349,75117,87
Mega Polietilen8,01-0,99807,47
Menderes Tekstil3,100,00136,64
Merit Turizm78,002,63301,23
Merko Gıda8,59-3,91731,94
Metemtur Otelcilik16,44-0,96823,60
Metro Holding2,110,9652,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,940,3450,00
Metro Yatırım Ortaklığı2,39-0,83-54,10
Migros Ticaret42,262,6274,48
Milpa4,53-0,22106,85
Mistral GMYO3,97-1,98111,55
MLP Sağlık19,091,0119,31
MMC San. Ve Tic. Yat.5,18-1,15354,39
Mondi Tire Kutsan7,000,5769,08
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,741,28173,11
Net Holding3,50-0,2834,62
Netaş Telekom.23,001,0576,11
Niğbaş Niğde Beton65,90-7,12962,90
Nuh Çimento48,74-0,49343,70
Nurol GMYO7,220,98102,24
Odaş Elektrik4,050,75180,14
Olmuksan-IP10,552,43311,95
Orge Enerji Elektrik7,250,2846,17
Orma Orman Mahsulleri11,700,86323,91
Osmanlı Menkul24,501,74487,35
Ostim Endüstriyel Yat3,930,51133,93
Otokar282,001,5991,78
Oyak Çimento8,662,0057,52
Oyak Yat. Ort.6,430,94178,52
Oylum Sınai Yatırımlar4,850,0057,02
Özak GMYO5,180,39101,56
Özbal Çelik Boru6,690,60315,05
Özderici GMYO2,270,4444,59
Özerden Plastik8,929,99291,23
Pamukova Elektrik16,93-9,991222,66
Panora GMYO6,300,0012,47
Papilon Savunma21,964,57184,96
Park Elek.Madencilik5,121,9967,87
Parsan23,062,4036,13
Pegasus71,050,07-17,77
Peker GMYO3,109,93242,78
Penguen Gıda5,03-0,59449,49
Pera GMYO2,250,00139,36
Pergamon Dış Ticaret16,17-0,12108,98
Petkim4,900,4154,33
Petrokent Turizm890,006,73594,77
Pınar Et Ve Un23,500,34158,54
Pınar Su7,180,14209,48
Pınar Süt21,821,3973,04
Plastikkart12,060,7530,10
Polisan Holding4,082,5135,21
Politeknik Metal355,406,09367,19
Prizma Press Matbaacılık5,68-0,1832,09
QNB Finans Fin. Kir.126,50-0,39-2,01
QNB Finansbank69,95-0,6486,53
Ral Yatırım Holding4,51-0,4471,84
Ray Sigorta16,86-2,60392,98
Reysaş GMYO5,390,3717,43
Reysaş Lojistik8,810,46101,14
Rhea Girişim3,98-0,25234,45
Rodrigo Tekstil14,131,29680,66
Royal Halı4,874,06255,47
RTA Laboratuvarları33,98-1,961364,66
Sabancı Holding10,560,3815,79
Safkar Ege Soğutmacılık11,82-4,29442,20
Sanel Mühendislik3,55-0,5620,99
Sanifoam Sünger13,643,73172,80
Sanko Pazarlama10,112,1238,76
Saray Matbaacılık8,120,87528,10
Sarkuysan8,990,78182,93
Sasa Polyester19,491,51152,13
Say Yenilenebilir Enerji8,03-0,37258,48
Sekuro Plastik12,570,16134,51
Selçuk Ecza Deposu15,10-0,20153,15
Selçuk Gıda4,800,00345,38
Senkron Güvenlik14,8510,00443,96
Serve Film Prodüksiyon15,910,00900,63
Servet GMYO74,701,15778,82
Seyitler Kimya29,90-0,33340,35
Silverline Endüstri7,73-1,53257,87
Sinpaş GMYO3,900,52236,21
Smartiks Yazılım9,68-3,10-1,33
Sodaş Sodyum Sanayii24,800,00544,79
Söktaş5,290,95211,08
Sönmez Filament60,100,171131,56
Sönmez Pamuklu23,98-1,72387,40
Sumaş Suni Tahta36,360,66270,53
Şeker Fin. Kir.6,565,8137,24
Şekerbank1,461,3933,91
Şişe Cam7,190,8441,25
Şok Marketler12,463,2315,80
T. Halk Bankası5,460,37-7,61
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,28-0,5733,20
T.S.K.B.1,881,6255,37
T.Tuborg17,990,0651,18
Taç Tarım Ürünleri10,10-3,53223,72
Tat Gıda10,711,1376,04
TAV Havalimanları20,840,68-23,28
Taze Kuru Gıda203,00-0,982703,87
Tek-Art Turizm1,950,0054,76
Tekfen Holding15,820,44-12,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,25-0,41191,67
Temapol Polimer Plastik10,57-0,28102,49
TGS Dış Ticaret8,99-0,2292,51
Tofaş Oto. Fab.31,600,7035,61
Torunlar GMYO3,990,2545,09
Trabzon Liman32,82-1,38213,35
Trabzonspor Sportif4,46-1,11107,44
Trend GMYO13,151,00497,73
TSKB GMYO5,573,53483,25
Tuğçelik7,650,9293,67
Tukaş10,002,67-19,03
Turcas Petrol5,050,6089,14
Turkcell15,780,5117,10
Tümosan Motor ve Traktör14,18-0,35121,22
Tüpraş105,701,54-16,64
Türk Hava Yolları12,520,81-13,42
Türk Prysmian Kablo11,550,70347,59
Türk Telekom8,400,8416,42
Türk Traktör160,100,19202,59
Türker Proje Gayrimenkul90,853,59116,31
Türkiye Sigorta6,330,00190,66
Ufuk Yatırım12,25-7,55374,81
Ulaşlar Turizm Yat.4,041,51333,54
Ulusoy Elektrik49,760,2087,07
Ulusoy Un Sanayi11,440,00199,48
Umpaş Holding2,255,14262,90
Uşak Seramik2,320,4391,19
Utopya Turizm32,002,37550,41
Uzertaş Boya50,000,002152,25
Ülker Bisküvi22,041,29-1,43
Vakıf Fin. Kir.4,242,66100,24
Vakıf GMYO3,730,81115,48
Vakıf Yat. Ort.7,52-0,13312,93
Vakıflar Bankası4,650,43-15,61
Vakko Tekstil6,321,4439,21
Vanet Gıda7,15-3,51400,00
Verusa Holding44,081,85137,62
Verusaturk Girisim10,861,97106,51
Vestel20,961,1666,09
Vestel Beyaz Eşya36,920,9874,99
Viking Kağıt6,420,47243,32
Yapı Kredi Koray GMYO4,544,1387,60
Yapı ve Kredi Bank.3,060,3323,39
Yaprak Süt ve Besi Çift.52,958,91746,38
Yataş13,25-0,0882,48
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,830,79137,89
Yeni Gimat GMYO12,25-0,412,33
Yeşil GMYO1,392,21117,19
Yeşil Yapı1,896,18186,36
Yeşil Yatırım Holding88,809,29690,74
Yibitaş İnşaat Malzeme14.900,000,00405,94
Yonga Mobilya29,260,00216,92
Yükselen Çelik6,930,87126,10
Yünsa13,900,5838,06
Zorlu Enerji2,650,3862,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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