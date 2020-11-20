Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.999,90
|0,00
|39,16
|İş Bankası (C)
|6,79
|-1,74
|5,93
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,78
|0,27
|-0,53
|İş Girişim
|16,03
|0,06
|321,84
|İş GMYO
|2,02
|2,54
|14,77
|İş Y. Men. Değ.
|13,23
|0,61
|228,55
|İş Yat. Ort.
|3,21
|-0,93
|99,21
|İşbir Holding
|3.000,00
|5,26
|597,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,19
|0,00
|91,94
|İttifak Holding
|2,26
|-1,74
|77,98
|İz Hayvancılık Tarım
|14,03
|9,95
|436,22
|İzmir Demir Çelik
|19,09
|0,00
|133,09
|İzmir Fırça
|6,40
|0,00
|255,56
|Jantsa Jant Sanayi
|210,30
|2,64
|295,39
|Kafein Yazılım
|17,77
|0,11
|60,00
|Kaplamin
|29,70
|10,00
|435,14
|Kardemir (A)
|4,70
|-0,84
|77,36
|Kardemir (B)
|4,02
|1,26
|52,27
|Kardemir (D)
|4,72
|-3,08
|77,44
|Karel Elektronik
|17,40
|1,52
|19,75
|Karsan Otomotiv
|2,96
|0,34
|87,34
|Karsu Tekstil
|7,11
|0,85
|119,44
|Kartonsan
|2.488,90
|-0,24
|544,23
|Katmerciler Ekipman
|3,25
|0,62
|112,60
|Kent Gıda
|471,60
|9,98
|1930,87
|Kerevitaş Gıda
|7,25
|0,28
|122,39
|Kervansaray Yat. Holding
|0,85
|4,94
|54,55
|Kiler GMYO
|2,36
|-1,67
|120,77
|Klimasan Klima
|18,10
|6,16
|-14,68
|Koç Holding
|19,46
|1,62
|-2,74
|Konfrut Gıda
|16,59
|-2,01
|112,15
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,05
|6,93
|Konya Çimento
|980,40
|10,00
|261,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,72
|1,03
|0,03
|Koza Altın
|78,00
|3,38
|5,33
|Koza Madencilik
|13,22
|6,18
|31,80
|Körfez GMYO
|6,56
|-0,15
|174,48
|Kristal Kola
|2,36
|-0,42
|56,29
|Kron Telekomünikasyon
|26,06
|-0,38
|104,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|161,70
|0,00
|588,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|-0,85
|106,90
|Kütahya Porselen
|39,86
|-0,40
|502,11
|Lider Faktoring
|3,32
|-1,48
|80,93
|Link Bilgisayar
|48,22
|-3,44
|168,06
|Logo Yazılım
|99,65
|0,45
|63,90
|Lokman Hekim Sağlık
|11,22
|-0,71
|95,62
|Lüks Kadife
|29,16
|1,67
|237,50
|Makina Takım
|2,88
|2,13
|53,19
|Marka Yatırım Holding
|7,99
|-9,92
|577,12
|Marmaris Altınyunus
|88,15
|0,23
|24,15
|Marshall
|360,30
|9,98
|657,89
|Martı GMYO
|3,30
|-0,90
|226,73
|Martı Otel
|2,64
|-2,22
|190,11
|Mavi Giyim
|46,44
|-0,34
|-19,79
|Mazhar Zorlu Holding
|18,01
|0,00
|48,97
|Mega Polietilen
|11,20
|-0,44
|782,97
|Menderes Tekstil
|3,36
|-2,33
|156,49
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|71,00
|0,07
|265,23
|Merko Gıda
|11,83
|0,08
|1026,67
|Metemtur Otelcilik
|11,81
|0,17
|563,48
|Metro Holding
|2,17
|0,46
|57,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,23
|0,00
|64,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,33
|0,00
|-56,31
|Migros Ticaret
|40,34
|1,20
|66,56
|Milpa
|4,94
|1,23
|125,57
|Mistral GMYO
|4,43
|-0,67
|136,07
|MLP Sağlık
|19,45
|0,10
|21,56
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,81
|2,11
|409,65
|Mondi Tire Kutsan
|6,58
|0,00
|58,94
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,44
|-0,17
|170,75
|Net Holding
|3,24
|0,00
|24,62
|Netaş Telekom.
|20,46
|1,79
|56,66
|Niğbaş Niğde Beton
|63,50
|-0,78
|924,19
|Nuh Çimento
|36,46
|4,41
|231,91
|Nurol GMYO
|6,76
|-0,59
|89,36
|Odaş Elektrik
|3,42
|-1,16
|136,56
|Olmuksan-IP
|6,55
|0,77
|155,76
|Orge Enerji Elektrik
|7,36
|0,82
|48,39
|Orma Orman Mahsulleri
|12,22
|-0,24
|342,75
|Osmanlı Menkul
|21,38
|-2,82
|412,55
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,13
|-1,20
|145,83
|Otokar
|200,10
|1,11
|36,08
|Oyak Çimento
|8,03
|1,26
|46,06
|Oyak Yat. Ort.
|6,27
|0,48
|171,59
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,26
|1,54
|70,29
|Özak GMYO
|4,20
|0,24
|63,42
|Özbal Çelik Boru
|7,22
|0,84
|347,93
|Özderici GMYO
|2,19
|0,46
|39,49
|Özerden Plastik
|9,45
|0,00
|314,47
|Panora GMYO
|6,82
|0,29
|21,75
|Papilon Savunma
|22,64
|0,35
|193,78
|Park Elek.Madencilik
|5,10
|0,59
|67,21
|Parsan
|20,06
|-0,20
|18,42
|Pegasus
|56,10
|2,65
|-35,07
|Peker GMYO
|2,51
|-1,57
|177,54
|Penguen Gıda
|5,71
|0,53
|523,78
|Pera GMYO
|2,56
|-1,54
|172,34
|Pergamon Dış Ticaret
|16,23
|-0,12
|109,75
|Petkim
|4,10
|0,41
|29,13
|Petrokent Turizm
|847,00
|10,00
|561,20
|Pınar Et Ve Un
|23,54
|0,60
|158,98
|Pınar Su
|7,61
|0,26
|228,02
|Pınar Süt
|20,32
|0,30
|61,15
|Plastikkart
|11,50
|0,44
|24,06
|Polisan Holding
|3,92
|0,77
|29,91
|Politeknik Metal
|312,90
|3,61
|311,32
|Prizma Press Matbaacılık
|6,21
|4,02
|44,42
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,40
|1,82
|-0,54
|QNB Finansbank
|69,00
|0,29
|84,00
|Ral Yatırım Holding
|4,93
|0,20
|87,85
|Ray Sigorta
|20,52
|-3,30
|500,00
|Reysaş GMYO
|4,88
|2,09
|6,32
|Reysaş Lojistik
|8,65
|6,66
|97,49
|Rhea Girişim
|3,18
|-0,93
|167,23
|Rodrigo Tekstil
|10,83
|-2,78
|498,34
|Royal Halı
|3,99
|1,27
|191,24
|RTA Laboratuvarları
|44,28
|-0,76
|1808,62
|Sabancı Holding
|10,77
|-1,37
|18,10
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,53
|9,92
|383,03
|Sanel Mühendislik
|3,58
|0,00
|22,02
|Sanifoam Sünger
|16,80
|8,39
|236,00
|Sanko Pazarlama
|7,50
|-0,66
|2,94
|Saray Matbaacılık
|7,51
|2,18
|480,92
|Sarkuysan
|7,05
|1,00
|121,88
|Sasa Polyester
|17,19
|0,23
|122,38
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,41
|-1,41
|275,45
|Sekuro Plastik
|12,51
|2,96
|133,40
|Selçuk Ecza Deposu
|9,49
|0,53
|59,10
|Selçuk Gıda
|3,99
|-0,25
|270,23
|Senkron Güvenlik
|4,09
|1,24
|49,82
|Serve Film Prodüksiyon
|15,45
|0,00
|871,70
|Servet GMYO
|59,15
|7,74
|595,88
|Seyitler Kimya
|16,46
|-1,44
|142,42
|Silverline Endüstri
|4,23
|0,48
|95,83
|Sinpaş GMYO
|4,00
|2,04
|244,83
|Smartiks Yazılım
|7,59
|-0,26
|-22,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,90
|0,42
|521,39
|Söktaş
|5,27
|-3,13
|209,91
|Sönmez Filament
|33,80
|0,60
|592,62
|Sönmez Pamuklu
|15,97
|-0,13
|224,59
|Sumaş Suni Tahta
|32,76
|2,37
|233,85
|Şeker Fin. Kir.
|4,24
|-0,47
|-11,30
|Şekerbank
|1,51
|1,34
|38,50
|Şişe Cam
|6,82
|1,34
|33,98
|Şok Marketler
|12,13
|0,33
|12,73
|T. Halk Bankası
|5,39
|-0,74
|-8,80
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|63,15
|-0,94
|44,84
|T.S.K.B.
|2,19
|0,92
|80,99
|T.Tuborg
|17,66
|0,46
|48,40
|Taç Tarım Ürünleri
|11,47
|4,75
|267,63
|Tat Gıda
|11,15
|0,27
|83,27
|TAV Havalimanları
|18,39
|3,03
|-32,30
|Taze Kuru Gıda
|265,00
|-6,23
|3560,22
|Tek-Art Turizm
|1,74
|0,00
|38,10
|Tekfen Holding
|14,84
|0,34
|-17,97
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,16
|0,55
|118,10
|Temapol Polimer Plastik
|10,38
|-1,80
|98,85
|TGS Dış Ticaret
|9,18
|-0,54
|96,57
|Tofaş Oto. Fab.
|28,64
|2,07
|22,91
|Torunlar GMYO
|3,61
|0,56
|31,27
|Trabzon Liman
|32,28
|-0,86
|208,20
|Trabzonspor Sportif
|4,44
|0,45
|106,51
|Trend GMYO
|12,88
|0,23
|485,45
|TSKB GMYO
|3,54
|2,31
|270,69
|Tuğçelik
|7,54
|1,07
|90,89
|Tukaş
|10,83
|0,00
|-12,31
|Turcas Petrol
|4,88
|2,09
|82,77
|Turkcell
|16,12
|0,75
|16,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,04
|-0,81
|72,23
|Tüpraş
|90,15
|0,17
|-28,90
|Türk Hava Yolları
|12,04
|2,82
|-16,74
|Türk Prysmian Kablo
|12,79
|1,43
|395,64
|Türk Telekom
|8,07
|1,51
|11,84
|Türk Traktör
|139,70
|0,36
|164,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,50
|-0,78
|96,43
|Türkiye Sigorta
|5,87
|0,34
|169,54
|Ufuk Yatırım
|12,00
|0,00
|365,12
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,75
|1,35
|302,42
|Ulusoy Elektrik
|49,10
|-1,68
|84,59
|Ulusoy Un Sanayi
|11,91
|-0,25
|211,78
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,52
|0,40
|107,67
|Utopya Turizm
|23,00
|-0,69
|367,48
|Uzertaş Boya
|27,60
|0,36
|1143,24
|Ülker Bisküvi
|22,42
|0,54
|0,27
|Vakıf Fin. Kir.
|3,94
|2,87
|86,07
|Vakıf GMYO
|3,84
|0,52
|121,84
|Vakıf Yat. Ort.
|7,79
|0,52
|327,75
|Vakıflar Bankası
|4,82
|-0,21
|-12,52
|Vakko Tekstil
|6,31
|0,96
|38,99
|Vanet Gıda
|9,03
|-1,20
|531,47
|Verusa Holding
|45,30
|0,31
|144,20
|Verusaturk Girisim
|9,11
|0,33
|73,23
|Vestel
|19,64
|0,92
|55,63
|Vestel Beyaz Eşya
|32,54
|1,24
|54,23
|Viking Kağıt
|6,24
|-0,79
|233,69
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,74
|-0,21
|95,87
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,05
|-1,93
|22,98
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,00
|-2,78
|459,46
|Yataş
|11,12
|-1,85
|51,50
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,90
|-0,26
|142,24
|Yeni Gimat GMYO
|12,73
|-0,08
|6,34
|Yeşil GMYO
|1,14
|0,88
|78,12
|Yeşil Yapı
|1,40
|2,19
|112,12
|Yeşil Yatırım Holding
|61,40
|5,14
|446,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.100,00
|0,00
|480,65
|Yonga Mobilya
|32,10
|1,90
|247,68
|Yükselen Çelik
|6,99
|-0,29
|128,06
|Yünsa
|13,62
|0,59
|35,28
|Zorlu Enerji
|2,72
|0,74
|66,87
(Son)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)