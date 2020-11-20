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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:04:13 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00
104,30
İş Bankası (B)41.999,900,0039,16
İş Bankası (C)6,79-1,745,93
İş Bankası (Kur.)364.500,90
73,57
İş Fin.Kir.3,780,27-0,53
İş Girişim16,030,06321,84
İş GMYO2,022,5414,77
İş Y. Men. Değ.13,230,61228,55
İş Yat. Ort.3,21-0,9399,21
İşbir Holding3.000,005,26597,67
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,190,0091,94
İttifak Holding2,26-1,7477,98
İz Hayvancılık Tarım14,039,95436,22
İzmir Demir Çelik19,090,00133,09
İzmir Fırça6,400,00255,56
Jantsa Jant Sanayi210,302,64295,39
Kafein Yazılım17,770,1160,00
Kaplamin29,7010,00435,14
Kardemir (A)4,70-0,8477,36
Kardemir (B)4,021,2652,27
Kardemir (D)4,72-3,0877,44
Karel Elektronik17,401,5219,75
Karsan Otomotiv2,960,3487,34
Karsu Tekstil7,110,85119,44
Kartonsan2.488,90-0,24544,23
Katmerciler Ekipman3,250,62112,60
Kent Gıda471,609,981930,87
Kerevitaş Gıda7,250,28122,39
Kervansaray Yat. Holding0,854,9454,55
Kiler GMYO2,36-1,67120,77
Klimasan Klima18,106,16-14,68
Koç Holding19,461,62-2,74
Konfrut Gıda16,59-2,01112,15
Kontrolmatik Teknoloji Enerji18,056,93
Konya Çimento980,4010,00261,37
Kordsa Teknik Tekstil12,721,030,03
Koza Altın78,003,385,33
Koza Madencilik13,226,1831,80
Körfez GMYO6,56-0,15174,48
Kristal Kola2,36-0,4256,29
Kron Telekomünikasyon26,06-0,38104,87
Kuştur Kuşadası Turizm161,700,00588,81
Kuyumcukent Gayrimenkul2,32-0,85106,90
Kütahya Porselen39,86-0,40502,11
Lider Faktoring3,32-1,4880,93
Link Bilgisayar48,22-3,44168,06
Logo Yazılım99,650,4563,90
Lokman Hekim Sağlık11,22-0,7195,62
Lüks Kadife29,161,67237,50
Makina Takım2,882,1353,19
Marka Yatırım Holding7,99-9,92577,12
Marmaris Altınyunus88,150,2324,15
Marshall360,309,98657,89
Martı GMYO3,30-0,90226,73
Martı Otel2,64-2,22190,11
Mavi Giyim46,44-0,34-19,79
Mazhar Zorlu Holding18,010,0048,97
Mega Polietilen11,20-0,44782,97
Menderes Tekstil3,36-2,33156,49
Mensa0,31
-3,13
Merit Turizm71,000,07265,23
Merko Gıda11,830,081026,67
Metemtur Otelcilik11,810,17563,48
Metro Holding2,170,4657,25
Metro Petrol ve Tesisleri3,230,0064,80
Metro Yatırım Ortaklığı2,330,00-56,31
Migros Ticaret40,341,2066,56
Milpa4,941,23125,57
Mistral GMYO4,43-0,67136,07
MLP Sağlık19,450,1021,56
MMC San. Ve Tic. Yat.5,812,11409,65
Mondi Tire Kutsan6,580,0058,94
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,44-0,17170,75
Net Holding3,240,0024,62
Netaş Telekom.20,461,7956,66
Niğbaş Niğde Beton63,50-0,78924,19
Nuh Çimento36,464,41231,91
Nurol GMYO6,76-0,5989,36
Odaş Elektrik3,42-1,16136,56
Olmuksan-IP6,550,77155,76
Orge Enerji Elektrik7,360,8248,39
Orma Orman Mahsulleri12,22-0,24342,75
Osmanlı Menkul21,38-2,82412,55
Ostim Endüstriyel Yat4,13-1,20145,83
Otokar200,101,1136,08
Oyak Çimento8,031,2646,06
Oyak Yat. Ort.6,270,48171,59
Oylum Sınai Yatırımlar5,261,5470,29
Özak GMYO4,200,2463,42
Özbal Çelik Boru7,220,84347,93
Özderici GMYO2,190,4639,49
Özerden Plastik9,450,00314,47
Panora GMYO6,820,2921,75
Papilon Savunma22,640,35193,78
Park Elek.Madencilik5,100,5967,21
Parsan20,06-0,2018,42
Pegasus56,102,65-35,07
Peker GMYO2,51-1,57177,54
Penguen Gıda5,710,53523,78
Pera GMYO2,56-1,54172,34
Pergamon Dış Ticaret16,23-0,12109,75
Petkim4,100,4129,13
Petrokent Turizm847,0010,00561,20
Pınar Et Ve Un23,540,60158,98
Pınar Su7,610,26228,02
Pınar Süt20,320,3061,15
Plastikkart11,500,4424,06
Polisan Holding3,920,7729,91
Politeknik Metal312,903,61311,32
Prizma Press Matbaacılık6,214,0244,42
QNB Finans Fin. Kir.128,401,82-0,54
QNB Finansbank69,000,2984,00
Ral Yatırım Holding4,930,2087,85
Ray Sigorta20,52-3,30500,00
Reysaş GMYO4,882,096,32
Reysaş Lojistik8,656,6697,49
Rhea Girişim3,18-0,93167,23
Rodrigo Tekstil10,83-2,78498,34
Royal Halı3,991,27191,24
RTA Laboratuvarları44,28-0,761808,62
Sabancı Holding10,77-1,3718,10
Safkar Ege Soğutmacılık10,539,92383,03
Sanel Mühendislik3,580,0022,02
Sanifoam Sünger16,808,39236,00
Sanko Pazarlama7,50-0,662,94
Saray Matbaacılık7,512,18480,92
Sarkuysan7,051,00121,88
Sasa Polyester17,190,23122,38
Say Yenilenebilir Enerji8,41-1,41275,45
Sekuro Plastik12,512,96133,40
Selçuk Ecza Deposu9,490,5359,10
Selçuk Gıda3,99-0,25270,23
Senkron Güvenlik4,091,2449,82
Serve Film Prodüksiyon15,450,00871,70
Servet GMYO59,157,74595,88
Seyitler Kimya16,46-1,44142,42
Silverline Endüstri4,230,4895,83
Sinpaş GMYO4,002,04244,83
Smartiks Yazılım7,59-0,26-22,63
Sodaş Sodyum Sanayii23,900,42521,39
Söktaş5,27-3,13209,91
Sönmez Filament33,800,60592,62
Sönmez Pamuklu15,97-0,13224,59
Sumaş Suni Tahta32,762,37233,85
Şeker Fin. Kir.4,24-0,47-11,30
Şekerbank1,511,3438,50
Şişe Cam6,821,3433,98
Şok Marketler12,130,3312,73
T. Halk Bankası5,39-0,74-8,80
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası63,15-0,9444,84
T.S.K.B.2,190,9280,99
T.Tuborg17,660,4648,40
Taç Tarım Ürünleri11,474,75267,63
Tat Gıda11,150,2783,27
TAV Havalimanları18,393,03-32,30
Taze Kuru Gıda265,00-6,233560,22
Tek-Art Turizm1,740,0038,10
Tekfen Holding14,840,34-17,97
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,160,55118,10
Temapol Polimer Plastik10,38-1,8098,85
TGS Dış Ticaret9,18-0,5496,57
Tofaş Oto. Fab.28,642,0722,91
Torunlar GMYO3,610,5631,27
Trabzon Liman32,28-0,86208,20
Trabzonspor Sportif4,440,45106,51
Trend GMYO12,880,23485,45
TSKB GMYO3,542,31270,69
Tuğçelik7,541,0790,89
Tukaş10,830,00-12,31
Turcas Petrol4,882,0982,77
Turkcell16,120,7516,81
Tümosan Motor ve Traktör11,04-0,8172,23
Tüpraş90,150,17-28,90
Türk Hava Yolları12,042,82-16,74
Türk Prysmian Kablo12,791,43395,64
Türk Telekom8,071,5111,84
Türk Traktör139,700,36164,03
Türker Proje Gayrimenkul82,50-0,7896,43
Türkiye Sigorta5,870,34169,54
Ufuk Yatırım12,000,00365,12
Ulaşlar Turizm Yat.3,751,35302,42
Ulusoy Elektrik49,10-1,6884,59
Ulusoy Un Sanayi11,91-0,25211,78
Umpaş Holding0,71
14,52
Uşak Seramik2,520,40107,67
Utopya Turizm23,00-0,69367,48
Uzertaş Boya27,600,361143,24
Ülker Bisküvi22,420,540,27
Vakıf Fin. Kir.3,942,8786,07
Vakıf GMYO3,840,52121,84
Vakıf Yat. Ort.7,790,52327,75
Vakıflar Bankası4,82-0,21-12,52
Vakko Tekstil6,310,9638,99
Vanet Gıda9,03-1,20531,47
Verusa Holding45,300,31144,20
Verusaturk Girisim9,110,3373,23
Vestel19,640,9255,63
Vestel Beyaz Eşya32,541,2454,23
Viking Kağıt6,24-0,79233,69
Yapı Kredi Koray GMYO4,74-0,2195,87
Yapı ve Kredi Bank.3,05-1,9322,98
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,00-2,78459,46
Yataş11,12-1,8551,50
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,90-0,26142,24
Yeni Gimat GMYO12,73-0,086,34
Yeşil GMYO1,140,8878,12
Yeşil Yapı1,402,19112,12
Yeşil Yatırım Holding61,405,14446,75
Yibitaş İnşaat Malzeme17.100,000,00480,65
Yonga Mobilya32,101,90247,68
Yükselen Çelik6,99-0,29128,06
Yünsa13,620,5935,28
Zorlu Enerji2,720,7466,87


(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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