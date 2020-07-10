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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:22:30 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 47.250,10 56,56
İş Bankası (C) 5,23 -1,88 -18,41
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86
İş Fin.Kir. 3,84 -3,03 1,05
İş Girişim 7,34 -0,14 93,16
İş GMYO 1,99 -3,86 13,07
İş Y. Men. Değ. 6,54 -1,36 62,41
İş Yat. Ort. 2,52 -3,08 56,39
İşbir Holding 1.250,00 -6,02 190,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 2,20 50,00
İttifak Holding 3,30 -4,35 -11,29
İz Hayvancılık Tarım 5,26 -4,01 101,03
İzmir Demir Çelik 16,40 1,23 100,24
İzmir Fırça 2,90 4,69 61,11
Jantsa Jant Sanayi 72,35 -2,56 36,03
Kafein Yazılım 17,96 -4,01 61,72
Kapital Yat. Holding 3,37 0,00 39,26
Kaplamin 9,25 -3,85 66,67
Kardemir (A) 4,16 -1,89 56,98
Kardemir (B) 3,33 -2,35 26,14
Kardemir (D) 2,98 -3,56 12,03
Karel Elektronik 15,81 -4,18 8,81
Karsan Otomotiv 3,26 2,19 106,33
Karsu Tekstil 4,88 9,17 50,62
Kartonsan 492,00 4,90 27,35
Katmerciler Ekipman 4,61 -4,95 20,05
Kent Gıda 920,00 5,14 423,32
Kerevitaş Gıda 4,84 1,68 48,47
Kervansaray Yat. Holding 0,47 9,30 -14,55
Kiler GMYO 5,82 3,74 53,56
Klimasan Klima 15,61 -2,32 -26,42
Koç Holding 17,20 -1,15 -14,04
Konfrut Gıda 10,24 -2,85 30,95
Konya Çimento 300,00 3,27 10,58
Kordsa Teknik Tekstil 11,96 -2,45 -5,94
Koza Altın 81,75 -1,27 10,40
Koza Madencilik 12,84 -1,68 28,02
Körfez GMYO 2,99 -5,38 25,10
Kristal Kola 2,08 -4,59 37,75
Kron Telekomünikasyon 26,88 -1,54 111,32
Kuştur Kuşadası Turizm 57,50 -0,08 144,94
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,99 2,40 81,21
Kütahya Porselen 39,86 0,20 502,11
Lider Faktoring 3,24 -10,00 76,57
Link Bilgisayar 24,18 -3,67 33,22
Logo Yazılım 87,80 0,57 44,41
Lokman Hekim Sağlık 9,22 -3,96 59,52
Lüks Kadife 20,54 3,27 137,73
Makina Takım 2,25 -2,17 19,68
Marka Yatırım Holding 2,76 2,22 133,90
Marmaris Altınyunus 101,00 6,32 42,25
Marshall 84,80 -3,96 78,38
Martı GMYO 2,35 -4,86 132,67
Martı Otel 1,22 -2,40 34,07
Mavi Giyim 44,52 -2,15 -23,11
Mazhar Zorlu Holding 16,67 -0,66 37,88
Mega Polietilen 4,91 9,84 123,18
Menderes Tekstil 2,80 -4,11 113,74
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 21,20 -5,27 9,05
Merko Gıda 1,53 -4,97 45,71
Metemtur Otelcilik 2,39 3,46 34,27
Metro Holding 1,75 -2,23 26,81
Metro Petrol ve Tesisleri 3,58 -5,29 82,65
Metro Yatırım Ortaklığı 2,37 -4,82 -55,56
Migros Ticaret 40,96 -0,58 69,12
Milpa 3,74 -2,86 70,78
Mistral GMYO 2,38 -3,25 25,93
MLP Sağlık 19,97 -4,72 24,81
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,72 -0,58 50,88
Mondi Tire Kutsan 6,38 -3,77 54,11
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,90 0,05 2,58
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,28 0,17 90,88
Net Holding 2,39 -4,02 -8,08
Netaş Telekom. 14,92 -3,43 14,24
Niğbaş Niğde Beton 14,08 0,57 127,10
Nuh Çimento 16,12 -2,95 46,75
Nurol GMYO 4,44 -4,72 24,37
Odaş Elektrik 2,62 -0,38 81,23
Olmuksan-IP 5,07 -1,36 97,97
Orge Enerji Elektrik 6,73 -2,46 35,69
Orma Orman Mahsulleri 7,35 -1,87 166,30
Osmanlı Menkul 12,73 -2,82 204,48
Ostim Endüstriyel Yat 2,71 -3,90 61,31
Otokar 156,10 -1,64 6,16
Oyak Çimento 8,44 -2,76 53,52
Oyak Yat. Ort. 6,65 -3,62 188,05
Oylum Sınai Yatırımlar 3,13 -4,57 1,33
Özak GMYO 4,12 -4,19 60,31
Özbal Çelik Boru 3,55 -0,28 120,24
Özderici GMYO 2,21 -3,49 40,76
Özerden Plastik 2,29 -4,18 0,44
Panora GMYO 5,35 -3,08 -4,49
Papilon Savunma 15,89 -2,99 106,19
Park Elek.Madencilik 3,94 -3,19 29,18
Parsan 18,88 -3,18 11,45
Pegasus 51,25 -1,06 -40,68
Peker GMYO 8,72 -9,36 178,59
Penguen Gıda 4,07 -2,63 96,62
Pera GMYO 1,44 -2,70 53,19
Pergamon Dış Ticaret 10,34 -5,22 33,63
Petkim 4,18 -1,18 9,71
Petrokent Turizm 276,80 9,97 116,08
Pınar Et Ve Un 18,22 -4,11 98,69
Pınar Su 5,57 -3,47 140,09
Pınar Süt 18,19 -3,71 43,57
Plastikkart 13,74 -3,92 48,22
Polisan Holding 2,95 -3,28 -2,24
Politeknik Metal 130,30 1,88 71,28
Prizma Press Matbaacılık 4,20 -3,23 -2,33
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,40 0,02 7,46
QNB Finans Fin. Kir. 80,00 -4,76 -38,03
QNB Finansbank 39,60 -2,08 5,60
Ral Yatırım Holding 17,29 -1,14 154,26
Ray Sigorta 5,79 -3,66 69,30
Reysaş GMYO 5,34 -2,91 16,34
Reysaş Lojistik 5,76 -1,54 31,51
Rhea Girişim 2,07 -5,91 73,95
Rodrigo Tekstil 2,55 -1,54 40,88
Royal Halı 2,09 -2,79 52,55
RTA Laboratuvarları 36,82 7,98 1487,07
Sabancı Holding 9,19 -0,97 0,77
Safkar Ege Soğutmacılık 4,30 -2,71 97,25
Salix Yatırım Holding 9,80 -1,01 35,92
Sanel Mühendislik 3,77 -2,84 28,49
Sanifoam Sünger 5,60 -2,10 12,00
Sanko Pazarlama 7,16 -4,66 -7,49
Saray Matbaacılık 2,95 -2,64 128,19
Sarkuysan 7,10 -0,14 47,00
Sasa Polyester 10,91 0,65 41,14
Say Reklamcılık 3,83 -6,13 70,98
Sekuro Plastik 7,07 -2,48 31,90
Selçuk Ecza Deposu 8,39 -3,67 40,66
Selçuk Gıda 2,87 -4,01 66,86
Senkron Güvenlik 2,67 -6,64 -2,20
Serve Film Prodüksiyon 6,40 -1,54 302,52
Servet GMYO 16,49 -0,90 94,00
Seyitler Kimya 8,71 -2,90 28,28
Silverline Endüstri 3,71 -2,62 71,76
Sinpaş GMYO 1,43 -4,03 23,28
Smartiks Yazılım 8,15 -3,32 -16,92
Soda Sanayii 6,97 -2,38 17,60
Sodaş Sodyum Sanayii 11,55 -1,20 200,30
Söktaş 2,81 3,69 65,24
Sönmez Filament 8,16 4,08 67,21
Sönmez Pamuklu 8,36 -3,58 69,92
Sumaş Suni Tahta 13,00 0,00 31,31
Şeker Fin. Kir. 4,40 -2,44 -7,95
Şekerbank 1,55 -3,13 18,32
Şişe Cam 6,27 -1,72 22,42
Şok Marketler 12,96 -2,11 20,45
T. Halk Bankası 5,70 -2,23 -3,55
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,98 -1,87 -8,30
T.S.K.B. 1,23 -1,60 1,65
T.Tuborg 14,77 -1,66 24,12
Taç Tarım Ürünleri 5,99 0,00 91,99
Tat Gıda 9,81 -1,01 61,25
TAV Havalimanları 17,05 -1,84 -37,23
Taze Kuru Gıda 16,05 -0,31 121,69
Tek-Art Turizm 1,75 -4,89 38,89
Tekfen Holding 17,08 -2,57 -7,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,58 -3,09 56,67
Temapol Polimer Plastik 7,31 -3,82 40,04
TGS Dış Ticaret 6,86 -2,28 46,90
Tofaş Oto. Fab. 25,10 -0,32 7,71
Torunlar GMYO 3,57 -1,65 29,82
Trabzon Liman 13,53 -3,36 26,92
Trabzonspor Sportif 6,24 -9,96 190,23
Trakya Cam 4,64 0,22 36,83
Trend GMYO 4,86 -0,41 120,91
TSKB GMYO 3,05 -3,79 127,61
Tuğçelik 5,23 -4,21 32,41
Tukaş 8,64 -2,04 -30,04
Turcas Petrol 3,47 -3,88 29,96
Turkcell 15,79 0,32 14,42
Tümosan Motor ve Traktör 6,82 -1,30 6,40
Tüpraş 85,65 -0,75 -32,45
Türk Hava Yolları 11,61 0,52 -19,71
Türk Prysmian Kablo 5,52 0,36 113,91
Türk Telekom 7,86 -1,38 6,65
Türk Traktör 89,20 1,02 68,59
Türker Proje Gayrimenkul 55,30 -9,42 31,67
Ufuk Yatırım 5,37 1,32 108,14
Ulaşlar Turizm Yat. 4,67 -4,50 120,28
Ulusoy Elektrik 38,16 -1,40 43,46
Ulusoy Un Sanayi 9,10 -2,15 138,22
Umpaş Holding 0,76 -1,30 22,58
Uşak Seramik 1,62 -2,41 33,50
Utopya Turizm 6,35 -5,22 29,07
Uzertaş Boya 4,65 -8,10 109,46
Ülker Bisküvi 25,34 -0,63 13,33
Vakıf Fin. Kir. 2,76 -4,17 14,05
Vakıf GMYO 2,82 -2,76 62,91
Vakıf Yat. Ort. 5,67 -9,86 211,34
Vakıflar Bankası 4,82 -2,63 -12,52
Vakko Tekstil 5,01 -3,28 10,35
Vanet Gıda 1,72 -5,49 20,28
Verusa Holding 26,80 -3,46 44,47
Verusaturk Girisim 5,37 -4,45 2,11
Vestel 16,28 -0,73 29,00
Vestel Beyaz Eşya 26,64 -1,33 23,33
Viking Kağıt 4,58 -3,58 144,92
Yapı Kredi Koray GMYO 3,69 -3,40 52,48
Yapı ve Kredi Bank. 2,28 -2,15 -8,06
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,28 -4,73 63,96
Yataş 8,10 -3,11 10,35
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,76 -4,17 71,43
Yeni Gimat GMYO 11,98 -0,83 0,07
Yeşil GMYO 0,91 -3,19 42,19
Yeşil Yapı 0,97 -2,02 46,97
Yeşil Yatırım Holding 16,05 -3,37 42,92
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.000,70 -1,54 137,71
Yonga Mobilya 24,18 -2,81 161,69
Yükselen Çelik 10,64 -1,94 73,57
Yünsa 15,52 -1,71 54,15
Zorlu Enerji 2,47 -1,98 51,53


(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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