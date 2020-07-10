Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|47.250,10
|56,56
|İş Bankası (C)
|5,23
|-1,88
|-18,41
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|3,84
|-3,03
|1,05
|İş Girişim
|7,34
|-0,14
|93,16
|İş GMYO
|1,99
|-3,86
|13,07
|İş Y. Men. Değ.
|6,54
|-1,36
|62,41
|İş Yat. Ort.
|2,52
|-3,08
|56,39
|İşbir Holding
|1.250,00
|-6,02
|190,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|2,20
|50,00
|İttifak Holding
|3,30
|-4,35
|-11,29
|İz Hayvancılık Tarım
|5,26
|-4,01
|101,03
|İzmir Demir Çelik
|16,40
|1,23
|100,24
|İzmir Fırça
|2,90
|4,69
|61,11
|Jantsa Jant Sanayi
|72,35
|-2,56
|36,03
|Kafein Yazılım
|17,96
|-4,01
|61,72
|Kapital Yat. Holding
|3,37
|0,00
|39,26
|Kaplamin
|9,25
|-3,85
|66,67
|Kardemir (A)
|4,16
|-1,89
|56,98
|Kardemir (B)
|3,33
|-2,35
|26,14
|Kardemir (D)
|2,98
|-3,56
|12,03
|Karel Elektronik
|15,81
|-4,18
|8,81
|Karsan Otomotiv
|3,26
|2,19
|106,33
|Karsu Tekstil
|4,88
|9,17
|50,62
|Kartonsan
|492,00
|4,90
|27,35
|Katmerciler Ekipman
|4,61
|-4,95
|20,05
|Kent Gıda
|920,00
|5,14
|423,32
|Kerevitaş Gıda
|4,84
|1,68
|48,47
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|9,30
|-14,55
|Kiler GMYO
|5,82
|3,74
|53,56
|Klimasan Klima
|15,61
|-2,32
|-26,42
|Koç Holding
|17,20
|-1,15
|-14,04
|Konfrut Gıda
|10,24
|-2,85
|30,95
|Konya Çimento
|300,00
|3,27
|10,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,96
|-2,45
|-5,94
|Koza Altın
|81,75
|-1,27
|10,40
|Koza Madencilik
|12,84
|-1,68
|28,02
|Körfez GMYO
|2,99
|-5,38
|25,10
|Kristal Kola
|2,08
|-4,59
|37,75
|Kron Telekomünikasyon
|26,88
|-1,54
|111,32
|Kuştur Kuşadası Turizm
|57,50
|-0,08
|144,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,99
|2,40
|81,21
|Kütahya Porselen
|39,86
|0,20
|502,11
|Lider Faktoring
|3,24
|-10,00
|76,57
|Link Bilgisayar
|24,18
|-3,67
|33,22
|Logo Yazılım
|87,80
|0,57
|44,41
|Lokman Hekim Sağlık
|9,22
|-3,96
|59,52
|Lüks Kadife
|20,54
|3,27
|137,73
|Makina Takım
|2,25
|-2,17
|19,68
|Marka Yatırım Holding
|2,76
|2,22
|133,90
|Marmaris Altınyunus
|101,00
|6,32
|42,25
|Marshall
|84,80
|-3,96
|78,38
|Martı GMYO
|2,35
|-4,86
|132,67
|Martı Otel
|1,22
|-2,40
|34,07
|Mavi Giyim
|44,52
|-2,15
|-23,11
|Mazhar Zorlu Holding
|16,67
|-0,66
|37,88
|Mega Polietilen
|4,91
|9,84
|123,18
|Menderes Tekstil
|2,80
|-4,11
|113,74
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,20
|-5,27
|9,05
|Merko Gıda
|1,53
|-4,97
|45,71
|Metemtur Otelcilik
|2,39
|3,46
|34,27
|Metro Holding
|1,75
|-2,23
|26,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,58
|-5,29
|82,65
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|-4,82
|-55,56
|Migros Ticaret
|40,96
|-0,58
|69,12
|Milpa
|3,74
|-2,86
|70,78
|Mistral GMYO
|2,38
|-3,25
|25,93
|MLP Sağlık
|19,97
|-4,72
|24,81
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,72
|-0,58
|50,88
|Mondi Tire Kutsan
|6,38
|-3,77
|54,11
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.100,90
|0,05
|2,58
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,28
|0,17
|90,88
|Net Holding
|2,39
|-4,02
|-8,08
|Netaş Telekom.
|14,92
|-3,43
|14,24
|Niğbaş Niğde Beton
|14,08
|0,57
|127,10
|Nuh Çimento
|16,12
|-2,95
|46,75
|Nurol GMYO
|4,44
|-4,72
|24,37
|Odaş Elektrik
|2,62
|-0,38
|81,23
|Olmuksan-IP
|5,07
|-1,36
|97,97
|Orge Enerji Elektrik
|6,73
|-2,46
|35,69
|Orma Orman Mahsulleri
|7,35
|-1,87
|166,30
|Osmanlı Menkul
|12,73
|-2,82
|204,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,71
|-3,90
|61,31
|Otokar
|156,10
|-1,64
|6,16
|Oyak Çimento
|8,44
|-2,76
|53,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,65
|-3,62
|188,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,13
|-4,57
|1,33
|Özak GMYO
|4,12
|-4,19
|60,31
|Özbal Çelik Boru
|3,55
|-0,28
|120,24
|Özderici GMYO
|2,21
|-3,49
|40,76
|Özerden Plastik
|2,29
|-4,18
|0,44
|Panora GMYO
|5,35
|-3,08
|-4,49
|Papilon Savunma
|15,89
|-2,99
|106,19
|Park Elek.Madencilik
|3,94
|-3,19
|29,18
|Parsan
|18,88
|-3,18
|11,45
|Pegasus
|51,25
|-1,06
|-40,68
|Peker GMYO
|8,72
|-9,36
|178,59
|Penguen Gıda
|4,07
|-2,63
|96,62
|Pera GMYO
|1,44
|-2,70
|53,19
|Pergamon Dış Ticaret
|10,34
|-5,22
|33,63
|Petkim
|4,18
|-1,18
|9,71
|Petrokent Turizm
|276,80
|9,97
|116,08
|Pınar Et Ve Un
|18,22
|-4,11
|98,69
|Pınar Su
|5,57
|-3,47
|140,09
|Pınar Süt
|18,19
|-3,71
|43,57
|Plastikkart
|13,74
|-3,92
|48,22
|Polisan Holding
|2,95
|-3,28
|-2,24
|Politeknik Metal
|130,30
|1,88
|71,28
|Prizma Press Matbaacılık
|4,20
|-3,23
|-2,33
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.190,40
|0,02
|7,46
|QNB Finans Fin. Kir.
|80,00
|-4,76
|-38,03
|QNB Finansbank
|39,60
|-2,08
|5,60
|Ral Yatırım Holding
|17,29
|-1,14
|154,26
|Ray Sigorta
|5,79
|-3,66
|69,30
|Reysaş GMYO
|5,34
|-2,91
|16,34
|Reysaş Lojistik
|5,76
|-1,54
|31,51
|Rhea Girişim
|2,07
|-5,91
|73,95
|Rodrigo Tekstil
|2,55
|-1,54
|40,88
|Royal Halı
|2,09
|-2,79
|52,55
|RTA Laboratuvarları
|36,82
|7,98
|1487,07
|Sabancı Holding
|9,19
|-0,97
|0,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,30
|-2,71
|97,25
|Salix Yatırım Holding
|9,80
|-1,01
|35,92
|Sanel Mühendislik
|3,77
|-2,84
|28,49
|Sanifoam Sünger
|5,60
|-2,10
|12,00
|Sanko Pazarlama
|7,16
|-4,66
|-7,49
|Saray Matbaacılık
|2,95
|-2,64
|128,19
|Sarkuysan
|7,10
|-0,14
|47,00
|Sasa Polyester
|10,91
|0,65
|41,14
|Say Reklamcılık
|3,83
|-6,13
|70,98
|Sekuro Plastik
|7,07
|-2,48
|31,90
|Selçuk Ecza Deposu
|8,39
|-3,67
|40,66
|Selçuk Gıda
|2,87
|-4,01
|66,86
|Senkron Güvenlik
|2,67
|-6,64
|-2,20
|Serve Film Prodüksiyon
|6,40
|-1,54
|302,52
|Servet GMYO
|16,49
|-0,90
|94,00
|Seyitler Kimya
|8,71
|-2,90
|28,28
|Silverline Endüstri
|3,71
|-2,62
|71,76
|Sinpaş GMYO
|1,43
|-4,03
|23,28
|Smartiks Yazılım
|8,15
|-3,32
|-16,92
|Soda Sanayii
|6,97
|-2,38
|17,60
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,55
|-1,20
|200,30
|Söktaş
|2,81
|3,69
|65,24
|Sönmez Filament
|8,16
|4,08
|67,21
|Sönmez Pamuklu
|8,36
|-3,58
|69,92
|Sumaş Suni Tahta
|13,00
|0,00
|31,31
|Şeker Fin. Kir.
|4,40
|-2,44
|-7,95
|Şekerbank
|1,55
|-3,13
|18,32
|Şişe Cam
|6,27
|-1,72
|22,42
|Şok Marketler
|12,96
|-2,11
|20,45
|T. Halk Bankası
|5,70
|-2,23
|-3,55
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|39,98
|-1,87
|-8,30
|T.S.K.B.
|1,23
|-1,60
|1,65
|T.Tuborg
|14,77
|-1,66
|24,12
|Taç Tarım Ürünleri
|5,99
|0,00
|91,99
|Tat Gıda
|9,81
|-1,01
|61,25
|TAV Havalimanları
|17,05
|-1,84
|-37,23
|Taze Kuru Gıda
|16,05
|-0,31
|121,69
|Tek-Art Turizm
|1,75
|-4,89
|38,89
|Tekfen Holding
|17,08
|-2,57
|-7,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,58
|-3,09
|56,67
|Temapol Polimer Plastik
|7,31
|-3,82
|40,04
|TGS Dış Ticaret
|6,86
|-2,28
|46,90
|Tofaş Oto. Fab.
|25,10
|-0,32
|7,71
|Torunlar GMYO
|3,57
|-1,65
|29,82
|Trabzon Liman
|13,53
|-3,36
|26,92
|Trabzonspor Sportif
|6,24
|-9,96
|190,23
|Trakya Cam
|4,64
|0,22
|36,83
|Trend GMYO
|4,86
|-0,41
|120,91
|TSKB GMYO
|3,05
|-3,79
|127,61
|Tuğçelik
|5,23
|-4,21
|32,41
|Tukaş
|8,64
|-2,04
|-30,04
|Turcas Petrol
|3,47
|-3,88
|29,96
|Turkcell
|15,79
|0,32
|14,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,82
|-1,30
|6,40
|Tüpraş
|85,65
|-0,75
|-32,45
|Türk Hava Yolları
|11,61
|0,52
|-19,71
|Türk Prysmian Kablo
|5,52
|0,36
|113,91
|Türk Telekom
|7,86
|-1,38
|6,65
|Türk Traktör
|89,20
|1,02
|68,59
|Türker Proje Gayrimenkul
|55,30
|-9,42
|31,67
|Ufuk Yatırım
|5,37
|1,32
|108,14
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,67
|-4,50
|120,28
|Ulusoy Elektrik
|38,16
|-1,40
|43,46
|Ulusoy Un Sanayi
|9,10
|-2,15
|138,22
|Umpaş Holding
|0,76
|-1,30
|22,58
|Uşak Seramik
|1,62
|-2,41
|33,50
|Utopya Turizm
|6,35
|-5,22
|29,07
|Uzertaş Boya
|4,65
|-8,10
|109,46
|Ülker Bisküvi
|25,34
|-0,63
|13,33
|Vakıf Fin. Kir.
|2,76
|-4,17
|14,05
|Vakıf GMYO
|2,82
|-2,76
|62,91
|Vakıf Yat. Ort.
|5,67
|-9,86
|211,34
|Vakıflar Bankası
|4,82
|-2,63
|-12,52
|Vakko Tekstil
|5,01
|-3,28
|10,35
|Vanet Gıda
|1,72
|-5,49
|20,28
|Verusa Holding
|26,80
|-3,46
|44,47
|Verusaturk Girisim
|5,37
|-4,45
|2,11
|Vestel
|16,28
|-0,73
|29,00
|Vestel Beyaz Eşya
|26,64
|-1,33
|23,33
|Viking Kağıt
|4,58
|-3,58
|144,92
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,69
|-3,40
|52,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,28
|-2,15
|-8,06
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,28
|-4,73
|63,96
|Yataş
|8,10
|-3,11
|10,35
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,76
|-4,17
|71,43
|Yeni Gimat GMYO
|11,98
|-0,83
|0,07
|Yeşil GMYO
|0,91
|-3,19
|42,19
|Yeşil Yapı
|0,97
|-2,02
|46,97
|Yeşil Yatırım Holding
|16,05
|-3,37
|42,92
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.000,70
|-1,54
|137,71
|Yonga Mobilya
|24,18
|-2,81
|161,69
|Yükselen Çelik
|10,64
|-1,94
|73,57
|Yünsa
|15,52
|-1,71
|54,15
|Zorlu Enerji
|2,47
|-1,98
|51,53
(Son)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)