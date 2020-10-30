Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.949,90
|-2,44
|39,00
|İş Bankası (C)
|5,09
|-2,30
|-20,59
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,52
|-1,68
|-7,37
|İş Girişim
|16,81
|4,93
|342,37
|İş GMYO
|1,88
|-1,05
|6,82
|İş Y. Men. Değ.
|10,06
|-1,47
|149,83
|İş Yat. Ort.
|2,89
|-1,03
|79,35
|İşbir Holding
|2.599,90
|504,63
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,13
|-3,42
|82,26
|İttifak Holding
|3,16
|-2,47
|148,85
|İz Hayvancılık Tarım
|8,11
|4,51
|209,96
|İzmir Demir Çelik
|23,76
|10,00
|190,11
|İzmir Fırça
|7,42
|312,22
|Jantsa Jant Sanayi
|190,70
|5,36
|258,54
|Kafein Yazılım
|16,28
|-0,43
|46,59
|Kaplamin
|20,50
|-5,27
|269,37
|Kardemir (A)
|5,28
|-1,12
|99,25
|Kardemir (B)
|3,35
|-2,90
|26,89
|Kardemir (D)
|3,13
|-2,19
|17,67
|Karel Elektronik
|16,63
|-2,29
|14,45
|Karsan Otomotiv
|2,77
|-2,12
|75,32
|Karsu Tekstil
|5,69
|-2,57
|75,62
|Kartonsan
|1.812,80
|10,00
|369,23
|Katmerciler Ekipman
|3,20
|0,31
|109,33
|Kent Gıda
|310,00
|-6,63
|1234,97
|Kerevitaş Gıda
|6,50
|-1,81
|99,39
|Kervansaray Yat. Holding
|1,00
|2,04
|81,82
|Kiler GMYO
|12,29
|-4,73
|224,27
|Klimasan Klima
|13,65
|-0,94
|-35,66
|Koç Holding
|13,99
|-2,17
|-30,08
|Konfrut Gıda
|15,76
|-2,78
|101,53
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|15,66
|6,39
|Konya Çimento
|631,70
|-5,29
|132,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,81
|-2,08
|-14,99
|Koza Altın
|75,45
|-2,27
|1,89
|Koza Madencilik
|12,18
|-3,10
|21,44
|Körfez GMYO
|6,04
|-2,58
|152,72
|Kristal Kola
|2,48
|-3,13
|64,24
|Kron Telekomünikasyon
|25,54
|-1,77
|100,79
|Kuştur Kuşadası Turizm
|115,10
|390,31
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,18
|-2,24
|94,42
|Kütahya Porselen
|27,28
|-1,73
|312,08
|Lider Faktoring
|3,31
|-4,34
|80,38
|Link Bilgisayar
|46,64
|-4,70
|159,27
|Logo Yazılım
|93,05
|-2,05
|53,04
|Lokman Hekim Sağlık
|11,65
|-4,59
|103,12
|Lüks Kadife
|28,90
|-3,47
|234,49
|Makina Takım
|2,97
|1,02
|57,98
|Marka Yatırım Holding
|3,22
|0,00
|172,88
|Marmaris Altınyunus
|77,30
|-3,13
|8,87
|Marshall
|342,00
|5,52
|619,39
|Martı GMYO
|3,12
|-4,29
|208,91
|Martı Otel
|2,16
|-0,46
|137,36
|Mavi Giyim
|37,34
|-1,74
|-35,51
|Mazhar Zorlu Holding
|19,25
|2,39
|59,22
|Mega Polietilen
|12,05
|849,98
|Menderes Tekstil
|3,04
|1,33
|132,06
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|70,00
|260,08
|Merko Gıda
|16,20
|5,06
|1442,86
|Metemtur Otelcilik
|9,90
|-1,00
|456,18
|Metro Holding
|2,09
|-2,79
|51,45
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,28
|-2,96
|67,35
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,38
|-2,06
|-55,37
|Migros Ticaret
|37,86
|-4,15
|56,32
|Milpa
|4,88
|-2,40
|122,83
|Mistral GMYO
|4,01
|-1,96
|113,68
|MLP Sağlık
|16,50
|-3,96
|3,13
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,58
|389,47
|Mondi Tire Kutsan
|6,46
|1,73
|56,04
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.110,90
|0,05
|3,51
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|32,80
|-3,98
|157,86
|Net Holding
|3,19
|1,92
|22,69
|Netaş Telekom.
|20,06
|-3,00
|53,60
|Niğbaş Niğde Beton
|43,00
|0,23
|593,55
|Nuh Çimento
|29,10
|-1,36
|164,91
|Nurol GMYO
|5,95
|-2,46
|66,67
|Odaş Elektrik
|3,09
|0,98
|113,74
|Olmuksan-IP
|7,56
|-9,79
|195,20
|Orge Enerji Elektrik
|6,84
|-2,01
|37,90
|Orma Orman Mahsulleri
|13,57
|391,67
|Osmanlı Menkul
|21,34
|411,59
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,76
|-1,31
|123,81
|Otokar
|166,50
|-0,12
|13,23
|Oyak Çimento
|7,23
|-2,30
|31,51
|Oyak Yat. Ort.
|6,12
|-0,81
|165,09
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,96
|5,31
|60,58
|Özak GMYO
|3,97
|-1,73
|54,47
|Özbal Çelik Boru
|5,88
|1,03
|264,79
|Özderici GMYO
|2,14
|-2,73
|36,31
|Özerden Plastik
|8,98
|293,86
|Panora GMYO
|5,50
|-3,68
|-1,81
|Papilon Savunma
|18,19
|2,48
|136,04
|Park Elek.Madencilik
|4,41
|-3,08
|44,59
|Parsan
|17,86
|-2,67
|5,43
|Pegasus
|39,46
|-3,28
|-54,33
|Peker GMYO
|2,58
|2,38
|185,28
|Penguen Gıda
|5,35
|-3,08
|484,45
|Pera GMYO
|2,55
|-5,56
|171,28
|Pergamon Dış Ticaret
|14,81
|-1,33
|91,40
|Petkim
|4,10
|1,74
|7,61
|Petrokent Turizm
|700,00
|2,94
|446,45
|Pınar Et Ve Un
|26,52
|9,68
|191,77
|Pınar Su
|7,84
|5,23
|237,93
|Pınar Süt
|20,84
|5,25
|65,27
|Plastikkart
|10,33
|-3,10
|11,43
|Polisan Holding
|3,94
|0,51
|30,57
|Politeknik Metal
|400,00
|425,82
|Prizma Press Matbaacılık
|6,45
|50,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.229,00
|0,20
|10,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,80
|-1,71
|-1,78
|QNB Finansbank
|68,55
|-2,28
|82,80
|Ral Yatırım Holding
|4,88
|-1,61
|85,94
|Ray Sigorta
|21,06
|-6,40
|515,79
|Reysaş GMYO
|4,43
|-1,56
|-3,49
|Reysaş Lojistik
|6,42
|1,58
|46,58
|Rhea Girişim
|2,85
|-4,04
|139,50
|Rodrigo Tekstil
|9,22
|-5,24
|409,39
|Royal Halı
|4,21
|207,30
|RTA Laboratuvarları
|51,85
|3,08
|2134,91
|Sabancı Holding
|7,93
|-2,10
|-13,05
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,10
|-1,35
|133,94
|Sanel Mühendislik
|3,37
|-3,16
|14,86
|Sanifoam Sünger
|11,90
|-0,83
|138,00
|Sanko Pazarlama
|7,35
|-3,42
|0,88
|Saray Matbaacılık
|5,26
|-0,94
|306,88
|Sarkuysan
|6,67
|0,00
|109,92
|Sasa Polyester
|15,56
|-3,05
|101,29
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,63
|-3,30
|240,62
|Sekuro Plastik
|10,35
|-1,43
|93,10
|Selçuk Ecza Deposu
|8,90
|-4,91
|49,21
|Selçuk Gıda
|4,33
|8,25
|301,77
|Senkron Güvenlik
|3,45
|26,37
|Serve Film Prodüksiyon
|15,55
|0,97
|877,99
|Servet GMYO
|37,20
|337,65
|Seyitler Kimya
|12,38
|-2,67
|82,33
|Silverline Endüstri
|4,02
|-3,13
|86,11
|Sinpaş GMYO
|2,60
|-1,52
|124,14
|Smartiks Yazılım
|7,70
|-1,28
|-21,51
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,58
|539,07
|Söktaş
|4,83
|0,00
|184,03
|Sönmez Filament
|24,22
|0,58
|396,31
|Sönmez Pamuklu
|14,72
|-0,54
|199,19
|Sumaş Suni Tahta
|33,98
|246,28
|Şeker Fin. Kir.
|4,30
|-1,15
|-10,04
|Şekerbank
|1,98
|0,00
|51,15
|Şişe Cam
|6,21
|-1,58
|21,99
|Şok Marketler
|11,62
|-2,60
|7,99
|T. Halk Bankası
|4,74
|-1,46
|-19,80
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|68,75
|-9,95
|57,68
|T.S.K.B.
|2,39
|3,02
|97,52
|T.Tuborg
|16,93
|-3,15
|42,27
|Taç Tarım Ürünleri
|11,78
|277,56
|Tat Gıda
|10,52
|-2,86
|72,92
|TAV Havalimanları
|13,68
|-2,29
|-49,64
|Taze Kuru Gıda
|271,60
|-3,45
|3651,38
|Tek-Art Turizm
|1,59
|-3,64
|26,19
|Tekfen Holding
|13,44
|-1,90
|-25,71
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,23
|-3,40
|95,95
|Temapol Polimer Plastik
|9,20
|0,11
|76,25
|TGS Dış Ticaret
|9,56
|4,48
|104,71
|Tofaş Oto. Fab.
|25,24
|-1,02
|8,32
|Torunlar GMYO
|3,50
|-2,51
|27,27
|Trabzon Liman
|30,36
|-1,49
|189,87
|Trabzonspor Sportif
|3,99
|-0,75
|85,58
|Trend GMYO
|9,41
|0,75
|327,73
|TSKB GMYO
|3,49
|265,45
|Tuğçelik
|7,43
|-4,50
|88,10
|Tukaş
|10,03
|-1,08
|-18,79
|Turcas Petrol
|4,30
|-0,92
|61,05
|Turkcell
|14,57
|-2,48
|5,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,67
|-1,63
|50,86
|Tüpraş
|74,35
|-2,17
|-41,36
|Türk Hava Yolları
|8,99
|-1,86
|-37,83
|Türk Prysmian Kablo
|12,12
|-5,75
|369,68
|Türk Telekom
|6,46
|-1,67
|-10,47
|Türk Traktör
|108,00
|-3,57
|104,12
|Türker Proje Gayrimenkul
|77,00
|-2,78
|83,33
|Türkiye Sigorta
|5,70
|2,15
|161,73
|Ufuk Yatırım
|13,21
|412,02
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,58
|-3,50
|284,17
|Ulusoy Elektrik
|49,98
|2,21
|87,89
|Ulusoy Un Sanayi
|11,81
|1,90
|209,16
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,11
|2,43
|73,88
|Utopya Turizm
|24,60
|0,49
|400,00
|Uzertaş Boya
|41,08
|1750,45
|Ülker Bisküvi
|20,38
|-2,02
|-8,86
|Vakıf Fin. Kir.
|3,42
|-4,74
|61,51
|Vakıf GMYO
|3,39
|-4,78
|95,84
|Vakıf Yat. Ort.
|7,56
|-2,33
|315,12
|Vakıflar Bankası
|3,80
|-1,81
|-31,03
|Vakko Tekstil
|5,34
|-3,61
|17,62
|Vanet Gıda
|7,37
|415,38
|Verusa Holding
|37,56
|-3,20
|102,47
|Verusaturk Girisim
|8,00
|-0,50
|52,13
|Vestel
|17,03
|-0,47
|34,94
|Vestel Beyaz Eşya
|29,62
|-3,64
|40,39
|Viking Kağıt
|6,50
|-3,70
|247,59
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,80
|-3,06
|57,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|-1,40
|-14,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,50
|-3,95
|483,43
|Yataş
|8,90
|-2,20
|21,25
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,83
|-2,54
|137,89
|Yeni Gimat GMYO
|13,02
|0,15
|8,76
|Yeşil GMYO
|1,06
|-1,85
|65,63
|Yeşil Yapı
|1,24
|0,00
|87,88
|Yeşil Yatırım Holding
|48,26
|9,98
|329,74
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.998,40
|443,24
|Yonga Mobilya
|34,00
|268,26
|Yükselen Çelik
|6,34
|-2,01
|106,85
|Yünsa
|11,94
|-3,71
|18,60
|Zorlu Enerji
|2,55
|0,79
|56,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)