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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:28:11 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 40.000,00 -1,50 32,54
İş Bankası (C) 5,21 2,16 -18,72
İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86
İş Fin.Kir. 3,57 0,00 -6,05
İş Girişim 14,27 -2,26 275,53
İş GMYO 1,90 2,15 7,95
İş Y. Men. Değ. 10,32 -0,58 156,29
İş Yat. Ort. 2,96 0,68 83,70
İşbir Holding 2.450,00 -8,72 469,77
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,09 -6,84 75,81
İttifak Holding 2,52 -10,08 98,45
İz Hayvancılık Tarım 7,44 -1,33 184,35
İzmir Demir Çelik 19,73 -1,74 140,90
İzmir Fırça 6,77 -9,97 276,11
Jantsa Jant Sanayi 172,60 0,41 224,51
Kafein Yazılım 16,30 -0,85 46,77
Kaplamin 24,04 -9,96 333,15
Kardemir (A) 5,22 -0,57 96,98
Kardemir (B) 3,53 0,28 33,71
Kardemir (D) 3,27 -1,80 22,93
Karel Elektronik 17,35 0,29 19,41
Karsan Otomotiv 2,86 1,78 81,01
Karsu Tekstil 5,60 -4,27 72,84
Kartonsan 1.498,20 10,00 287,79
Katmerciler Ekipman 3,05 -5,57 99,52
Kent Gıda 270,00 -4,02 1062,71
Kerevitaş Gıda 6,24 -1,58 91,41
Kervansaray Yat. Holding 1,10 -5,98 100,00
Kiler GMYO 9,94 -9,96 162,27
Klimasan Klima 13,80 -1,36 -34,95
Koç Holding 14,58 0,48 -27,13
Konfrut Gıda 14,30 -7,38 82,86
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 13,39 9,93
Konya Çimento 720,90 -3,78 165,72
Kordsa Teknik Tekstil 11,30 0,44 -11,13
Koza Altın 79,55 1,27 7,43
Koza Madencilik 13,00 1,01 29,61
Körfez GMYO 5,24 -8,55 119,25
Kristal Kola 2,32 1,31 53,64
Kron Telekomünikasyon 25,30 0,56 98,90
Kuştur Kuşadası Turizm 105,00 -9,95 347,28
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,24 -2,18 99,77
Kütahya Porselen 27,92 2,72 321,75
Lider Faktoring 3,25 5,52 77,11
Link Bilgisayar 53,30 9,94 196,30
Logo Yazılım 101,20 0,80 66,45
Lokman Hekim Sağlık 13,75 6,75 139,73
Lüks Kadife 30,28 -3,87 250,46
Makina Takım 2,87 -4,65 52,66
Marka Yatırım Holding 3,12 -6,02 164,41
Marmaris Altınyunus 77,90 -1,64 9,72
Marshall 280,00 -3,45 488,98
Martı GMYO 3,07 3,02 203,96
Martı Otel 2,04 7,94 124,18
Mavi Giyim 39,22 -1,41 -32,26
Mazhar Zorlu Holding 17,00 -3,41 40,61
Mega Polietilen 9,86 -7,16 677,32
Menderes Tekstil 3,01 -3,22 129,77
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 62,00 -9,36 218,93
Merko Gıda 11,50 -9,95 995,24
Metemtur Otelcilik 9,40 -2,08 428,09
Metro Holding 2,07 -3,72 50,00
Metro Petrol ve Tesisleri 3,32 -6,21 69,39
Metro Yatırım Ortaklığı 2,29 -1,72 -57,06
Migros Ticaret 40,98 -2,29 69,20
Milpa 4,77 -2,25 117,81
Mistral GMYO 4,02 -4,74 114,22
MLP Sağlık 18,82 1,07 17,63
MMC San. Ve Tic. Yat. 6,01 -9,90 427,19
Mondi Tire Kutsan 6,31 -1,71 52,42
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.110,30 3,46
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 32,74 -4,49 157,39
Net Holding 3,00 1,35 15,38
Netaş Telekom. 20,54 0,10 57,27
Niğbaş Niğde Beton 42,40 2,02 583,87
Nuh Çimento 30,58 -3,47 178,38
Nurol GMYO 5,96 -3,87 66,95
Odaş Elektrik 2,94 1,38 103,36
Olmuksan-IP 9,01 -2,70 251,82
Orge Enerji Elektrik 7,01 0,14 41,33
Orma Orman Mahsulleri 11,31 -9,95 309,78
Osmanlı Menkul 22,00 10,00 427,41
Ostim Endüstriyel Yat 3,71 -4,87 120,83
Otokar 162,50 3,50 10,51
Oyak Çimento 7,46 -1,84 35,69
Oyak Yat. Ort. 6,32 6,04 173,75
Oylum Sınai Yatırımlar 4,66 -3,72 50,87
Özak GMYO 4,09 -0,24 59,14
Özbal Çelik Boru 5,71 -6,09 254,25
Özderici GMYO 2,11 -4,52 34,39
Özerden Plastik 10,00 9,29 338,60
Panora GMYO 5,60 -3,45 -0,03
Papilon Savunma 16,48 -3,06 113,85
Park Elek.Madencilik 4,63 -1,49 51,80
Parsan 18,14 -2,37 7,08
Pegasus 42,40 -1,17 -50,93
Peker GMYO 2,48 -0,40 174,23
Penguen Gıda 4,62 -7,04 404,70
Pera GMYO 2,33 -8,98 147,87
Pergamon Dış Ticaret 15,64 5,68 102,13
Petkim 3,98 1,27 4,46
Petrokent Turizm 703,50 9,99 449,18
Pınar Et Ve Un 24,00 -0,99 164,04
Pınar Su 7,90 -5,05 240,52
Pınar Süt 20,30 -1,46 60,99
Plastikkart 10,80 -0,46 16,50
Polisan Holding 3,57 -3,25 18,31
Politeknik Metal 380,70 -10,00 400,45
Prizma Press Matbaacılık 5,42 -9,97 26,05
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.224,30 0,33 10,52
QNB Finans Fin. Kir. 127,50 -0,39 -1,24
QNB Finansbank 68,10 0,15 81,60
Ral Yatırım Holding 4,74 -1,46 80,61
Ray Sigorta 19,15 -7,13 459,94
Reysaş GMYO 4,51 0,22 -1,74
Reysaş Lojistik 6,36 -3,49 45,21
Rhea Girişim 2,89 -5,25 142,86
Rodrigo Tekstil 8,35 -7,22 361,33
Royal Halı 3,99 9,92 191,24
RTA Laboratuvarları 54,45 9,96 2246,98
Sabancı Holding 8,25 1,48 -9,54
Safkar Ege Soğutmacılık 5,10 -3,23 133,94
Sanel Mühendislik 3,35 -2,33 14,18
Sanifoam Sünger 12,05 -6,59 141,00
Sanko Pazarlama 7,17 -1,92 -1,59
Saray Matbaacılık 4,98 -1,19 285,22
Sarkuysan 6,83 3,48 114,95
Sasa Polyester 16,23 0,43 109,96
Say Yenilenebilir Enerji 7,52 -4,45 235,71
Sekuro Plastik 9,92 0,20 85,07
Selçuk Ecza Deposu 9,64 0,21 61,61
Selçuk Gıda 4,05 6,58 275,79
Senkron Güvenlik 2,70 -9,70 -1,10
Serve Film Prodüksiyon 13,99 3,94 779,87
Servet GMYO 33,00 -8,13 288,24
Seyitler Kimya 11,92 -4,79 75,55
Silverline Endüstri 4,25 1,92 96,76
Sinpaş GMYO 2,54 -0,39 118,97
Smartiks Yazılım 7,44 -5,10 -24,16
Sodaş Sodyum Sanayii 22,18 -9,98 476,67
Söktaş 4,76 -1,86 179,92
Sönmez Filament 23,50 1,38 381,56
Sönmez Pamuklu 14,19 -3,80 188,41
Sumaş Suni Tahta 31,00 -6,06 215,91
Şeker Fin. Kir. 4,24 -2,08 -11,30
Şekerbank 1,77 3,51 35,11
Şişe Cam 6,41 1,75 25,92
Şok Marketler 12,33 -1,20 14,59
T. Halk Bankası 4,84 0,41 -18,10
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 67,00 3,08 53,67
T.S.K.B. 2,02 5,21 66,94
T.Tuborg 16,38 -0,73 37,65
Taç Tarım Ürünleri 11,00 -3,08 252,56
Tat Gıda 10,92 -2,85 79,49
TAV Havalimanları 14,28 -1,72 -47,43
Taze Kuru Gıda 239,00 -9,98 3201,10
Tek-Art Turizm 1,67 -2,34 32,54
Tekfen Holding 13,90 1,02 -23,16
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,35 -5,33 98,81
Temapol Polimer Plastik 8,79 -4,25 68,39
TGS Dış Ticaret 9,07 0,78 94,22
Tofaş Oto. Fab. 26,28 -4,99 12,78
Torunlar GMYO 3,57 -2,99 29,82
Trabzon Liman 28,32 -5,91 170,39
Trabzonspor Sportif 3,96 2,33 84,19
Trend GMYO 9,11 -9,98 314,09
TSKB GMYO 3,23 0,00 238,22
Tuğçelik 7,90 -3,42 100,00
Tukaş 10,00 -1,96 -19,03
Turcas Petrol 4,20 -1,87 57,30
Turkcell 15,72 0,64 13,91
Tümosan Motor ve Traktör 10,03 -1,96 56,47
Tüpraş 76,45 0,26 -39,71
Türk Hava Yolları 9,51 -1,86 -34,23
Türk Prysmian Kablo 12,13 4,75 370,06
Türk Telekom 6,78 -1,17 -6,04
Türk Traktör 114,00 -2,90 115,46
Türker Proje Gayrimenkul 78,30 -3,39 86,43
Türkiye Sigorta 5,57 1,64 155,76
Ufuk Yatırım 12,85 -0,16 398,06
Ulaşlar Turizm Yat. 3,37 -7,42 261,64
Ulusoy Elektrik 48,80 0,25 83,46
Ulusoy Un Sanayi 11,93 -1,00 212,30
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,07 -5,91 70,59
Utopya Turizm 23,52 -4,55 378,05
Uzertaş Boya 45,64 -9,98 1955,86
Ülker Bisküvi 21,74 -2,16 -2,77
Vakıf Fin. Kir. 3,58 -3,76 69,07
Vakıf GMYO 3,48 -5,69 101,04
Vakıf Yat. Ort. 7,69 -1,66 322,26
Vakıflar Bankası 3,90 1,30 -29,22
Vakko Tekstil 5,53 -3,15 21,81
Vanet Gıda 6,51 -9,96 355,24
Verusa Holding 38,94 0,46 109,91
Verusaturk Girisim 7,85 -1,38 49,27
Vestel 18,17 0,11 43,98
Vestel Beyaz Eşya 33,00 -2,71 56,41
Viking Kağıt 6,80 -3,41 263,64
Yapı Kredi Koray GMYO 4,07 0,74 68,18
Yapı ve Kredi Bank. 2,14 2,39 -13,71
Yaprak Süt ve Besi Çift. 37,80 -5,64 504,21
Yataş 8,91 0,11 21,39
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,80 2,98 136,02
Yeni Gimat GMYO 13,10 0,46 9,43
Yeşil GMYO 1,02 -2,86 59,38
Yeşil Yapı 1,19 -2,46 80,30
Yeşil Yatırım Holding 34,56 -6,34 207,75
Yibitaş İnşaat Malzeme 13.500,00 -1,46 358,40
Yonga Mobilya 30,76 -0,06 233,17
Yükselen Çelik 6,51 -1,21 112,40
Yünsa 12,60 -3,52 25,15
Zorlu Enerji 2,47 -1,59 51,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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