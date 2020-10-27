Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|-1,50
|32,54
|İş Bankası (C)
|5,21
|2,16
|-18,72
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,57
|0,00
|-6,05
|İş Girişim
|14,27
|-2,26
|275,53
|İş GMYO
|1,90
|2,15
|7,95
|İş Y. Men. Değ.
|10,32
|-0,58
|156,29
|İş Yat. Ort.
|2,96
|0,68
|83,70
|İşbir Holding
|2.450,00
|-8,72
|469,77
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,09
|-6,84
|75,81
|İttifak Holding
|2,52
|-10,08
|98,45
|İz Hayvancılık Tarım
|7,44
|-1,33
|184,35
|İzmir Demir Çelik
|19,73
|-1,74
|140,90
|İzmir Fırça
|6,77
|-9,97
|276,11
|Jantsa Jant Sanayi
|172,60
|0,41
|224,51
|Kafein Yazılım
|16,30
|-0,85
|46,77
|Kaplamin
|24,04
|-9,96
|333,15
|Kardemir (A)
|5,22
|-0,57
|96,98
|Kardemir (B)
|3,53
|0,28
|33,71
|Kardemir (D)
|3,27
|-1,80
|22,93
|Karel Elektronik
|17,35
|0,29
|19,41
|Karsan Otomotiv
|2,86
|1,78
|81,01
|Karsu Tekstil
|5,60
|-4,27
|72,84
|Kartonsan
|1.498,20
|10,00
|287,79
|Katmerciler Ekipman
|3,05
|-5,57
|99,52
|Kent Gıda
|270,00
|-4,02
|1062,71
|Kerevitaş Gıda
|6,24
|-1,58
|91,41
|Kervansaray Yat. Holding
|1,10
|-5,98
|100,00
|Kiler GMYO
|9,94
|-9,96
|162,27
|Klimasan Klima
|13,80
|-1,36
|-34,95
|Koç Holding
|14,58
|0,48
|-27,13
|Konfrut Gıda
|14,30
|-7,38
|82,86
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|13,39
|9,93
|Konya Çimento
|720,90
|-3,78
|165,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,30
|0,44
|-11,13
|Koza Altın
|79,55
|1,27
|7,43
|Koza Madencilik
|13,00
|1,01
|29,61
|Körfez GMYO
|5,24
|-8,55
|119,25
|Kristal Kola
|2,32
|1,31
|53,64
|Kron Telekomünikasyon
|25,30
|0,56
|98,90
|Kuştur Kuşadası Turizm
|105,00
|-9,95
|347,28
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,24
|-2,18
|99,77
|Kütahya Porselen
|27,92
|2,72
|321,75
|Lider Faktoring
|3,25
|5,52
|77,11
|Link Bilgisayar
|53,30
|9,94
|196,30
|Logo Yazılım
|101,20
|0,80
|66,45
|Lokman Hekim Sağlık
|13,75
|6,75
|139,73
|Lüks Kadife
|30,28
|-3,87
|250,46
|Makina Takım
|2,87
|-4,65
|52,66
|Marka Yatırım Holding
|3,12
|-6,02
|164,41
|Marmaris Altınyunus
|77,90
|-1,64
|9,72
|Marshall
|280,00
|-3,45
|488,98
|Martı GMYO
|3,07
|3,02
|203,96
|Martı Otel
|2,04
|7,94
|124,18
|Mavi Giyim
|39,22
|-1,41
|-32,26
|Mazhar Zorlu Holding
|17,00
|-3,41
|40,61
|Mega Polietilen
|9,86
|-7,16
|677,32
|Menderes Tekstil
|3,01
|-3,22
|129,77
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|62,00
|-9,36
|218,93
|Merko Gıda
|11,50
|-9,95
|995,24
|Metemtur Otelcilik
|9,40
|-2,08
|428,09
|Metro Holding
|2,07
|-3,72
|50,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,32
|-6,21
|69,39
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,29
|-1,72
|-57,06
|Migros Ticaret
|40,98
|-2,29
|69,20
|Milpa
|4,77
|-2,25
|117,81
|Mistral GMYO
|4,02
|-4,74
|114,22
|MLP Sağlık
|18,82
|1,07
|17,63
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|6,01
|-9,90
|427,19
|Mondi Tire Kutsan
|6,31
|-1,71
|52,42
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.110,30
|3,46
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|32,74
|-4,49
|157,39
|Net Holding
|3,00
|1,35
|15,38
|Netaş Telekom.
|20,54
|0,10
|57,27
|Niğbaş Niğde Beton
|42,40
|2,02
|583,87
|Nuh Çimento
|30,58
|-3,47
|178,38
|Nurol GMYO
|5,96
|-3,87
|66,95
|Odaş Elektrik
|2,94
|1,38
|103,36
|Olmuksan-IP
|9,01
|-2,70
|251,82
|Orge Enerji Elektrik
|7,01
|0,14
|41,33
|Orma Orman Mahsulleri
|11,31
|-9,95
|309,78
|Osmanlı Menkul
|22,00
|10,00
|427,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,71
|-4,87
|120,83
|Otokar
|162,50
|3,50
|10,51
|Oyak Çimento
|7,46
|-1,84
|35,69
|Oyak Yat. Ort.
|6,32
|6,04
|173,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,66
|-3,72
|50,87
|Özak GMYO
|4,09
|-0,24
|59,14
|Özbal Çelik Boru
|5,71
|-6,09
|254,25
|Özderici GMYO
|2,11
|-4,52
|34,39
|Özerden Plastik
|10,00
|9,29
|338,60
|Panora GMYO
|5,60
|-3,45
|-0,03
|Papilon Savunma
|16,48
|-3,06
|113,85
|Park Elek.Madencilik
|4,63
|-1,49
|51,80
|Parsan
|18,14
|-2,37
|7,08
|Pegasus
|42,40
|-1,17
|-50,93
|Peker GMYO
|2,48
|-0,40
|174,23
|Penguen Gıda
|4,62
|-7,04
|404,70
|Pera GMYO
|2,33
|-8,98
|147,87
|Pergamon Dış Ticaret
|15,64
|5,68
|102,13
|Petkim
|3,98
|1,27
|4,46
|Petrokent Turizm
|703,50
|9,99
|449,18
|Pınar Et Ve Un
|24,00
|-0,99
|164,04
|Pınar Su
|7,90
|-5,05
|240,52
|Pınar Süt
|20,30
|-1,46
|60,99
|Plastikkart
|10,80
|-0,46
|16,50
|Polisan Holding
|3,57
|-3,25
|18,31
|Politeknik Metal
|380,70
|-10,00
|400,45
|Prizma Press Matbaacılık
|5,42
|-9,97
|26,05
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.224,30
|0,33
|10,52
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,50
|-0,39
|-1,24
|QNB Finansbank
|68,10
|0,15
|81,60
|Ral Yatırım Holding
|4,74
|-1,46
|80,61
|Ray Sigorta
|19,15
|-7,13
|459,94
|Reysaş GMYO
|4,51
|0,22
|-1,74
|Reysaş Lojistik
|6,36
|-3,49
|45,21
|Rhea Girişim
|2,89
|-5,25
|142,86
|Rodrigo Tekstil
|8,35
|-7,22
|361,33
|Royal Halı
|3,99
|9,92
|191,24
|RTA Laboratuvarları
|54,45
|9,96
|2246,98
|Sabancı Holding
|8,25
|1,48
|-9,54
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,10
|-3,23
|133,94
|Sanel Mühendislik
|3,35
|-2,33
|14,18
|Sanifoam Sünger
|12,05
|-6,59
|141,00
|Sanko Pazarlama
|7,17
|-1,92
|-1,59
|Saray Matbaacılık
|4,98
|-1,19
|285,22
|Sarkuysan
|6,83
|3,48
|114,95
|Sasa Polyester
|16,23
|0,43
|109,96
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,52
|-4,45
|235,71
|Sekuro Plastik
|9,92
|0,20
|85,07
|Selçuk Ecza Deposu
|9,64
|0,21
|61,61
|Selçuk Gıda
|4,05
|6,58
|275,79
|Senkron Güvenlik
|2,70
|-9,70
|-1,10
|Serve Film Prodüksiyon
|13,99
|3,94
|779,87
|Servet GMYO
|33,00
|-8,13
|288,24
|Seyitler Kimya
|11,92
|-4,79
|75,55
|Silverline Endüstri
|4,25
|1,92
|96,76
|Sinpaş GMYO
|2,54
|-0,39
|118,97
|Smartiks Yazılım
|7,44
|-5,10
|-24,16
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,18
|-9,98
|476,67
|Söktaş
|4,76
|-1,86
|179,92
|Sönmez Filament
|23,50
|1,38
|381,56
|Sönmez Pamuklu
|14,19
|-3,80
|188,41
|Sumaş Suni Tahta
|31,00
|-6,06
|215,91
|Şeker Fin. Kir.
|4,24
|-2,08
|-11,30
|Şekerbank
|1,77
|3,51
|35,11
|Şişe Cam
|6,41
|1,75
|25,92
|Şok Marketler
|12,33
|-1,20
|14,59
|T. Halk Bankası
|4,84
|0,41
|-18,10
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|67,00
|3,08
|53,67
|T.S.K.B.
|2,02
|5,21
|66,94
|T.Tuborg
|16,38
|-0,73
|37,65
|Taç Tarım Ürünleri
|11,00
|-3,08
|252,56
|Tat Gıda
|10,92
|-2,85
|79,49
|TAV Havalimanları
|14,28
|-1,72
|-47,43
|Taze Kuru Gıda
|239,00
|-9,98
|3201,10
|Tek-Art Turizm
|1,67
|-2,34
|32,54
|Tekfen Holding
|13,90
|1,02
|-23,16
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,35
|-5,33
|98,81
|Temapol Polimer Plastik
|8,79
|-4,25
|68,39
|TGS Dış Ticaret
|9,07
|0,78
|94,22
|Tofaş Oto. Fab.
|26,28
|-4,99
|12,78
|Torunlar GMYO
|3,57
|-2,99
|29,82
|Trabzon Liman
|28,32
|-5,91
|170,39
|Trabzonspor Sportif
|3,96
|2,33
|84,19
|Trend GMYO
|9,11
|-9,98
|314,09
|TSKB GMYO
|3,23
|0,00
|238,22
|Tuğçelik
|7,90
|-3,42
|100,00
|Tukaş
|10,00
|-1,96
|-19,03
|Turcas Petrol
|4,20
|-1,87
|57,30
|Turkcell
|15,72
|0,64
|13,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,03
|-1,96
|56,47
|Tüpraş
|76,45
|0,26
|-39,71
|Türk Hava Yolları
|9,51
|-1,86
|-34,23
|Türk Prysmian Kablo
|12,13
|4,75
|370,06
|Türk Telekom
|6,78
|-1,17
|-6,04
|Türk Traktör
|114,00
|-2,90
|115,46
|Türker Proje Gayrimenkul
|78,30
|-3,39
|86,43
|Türkiye Sigorta
|5,57
|1,64
|155,76
|Ufuk Yatırım
|12,85
|-0,16
|398,06
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,37
|-7,42
|261,64
|Ulusoy Elektrik
|48,80
|0,25
|83,46
|Ulusoy Un Sanayi
|11,93
|-1,00
|212,30
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,07
|-5,91
|70,59
|Utopya Turizm
|23,52
|-4,55
|378,05
|Uzertaş Boya
|45,64
|-9,98
|1955,86
|Ülker Bisküvi
|21,74
|-2,16
|-2,77
|Vakıf Fin. Kir.
|3,58
|-3,76
|69,07
|Vakıf GMYO
|3,48
|-5,69
|101,04
|Vakıf Yat. Ort.
|7,69
|-1,66
|322,26
|Vakıflar Bankası
|3,90
|1,30
|-29,22
|Vakko Tekstil
|5,53
|-3,15
|21,81
|Vanet Gıda
|6,51
|-9,96
|355,24
|Verusa Holding
|38,94
|0,46
|109,91
|Verusaturk Girisim
|7,85
|-1,38
|49,27
|Vestel
|18,17
|0,11
|43,98
|Vestel Beyaz Eşya
|33,00
|-2,71
|56,41
|Viking Kağıt
|6,80
|-3,41
|263,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,07
|0,74
|68,18
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|2,39
|-13,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|37,80
|-5,64
|504,21
|Yataş
|8,91
|0,11
|21,39
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,80
|2,98
|136,02
|Yeni Gimat GMYO
|13,10
|0,46
|9,43
|Yeşil GMYO
|1,02
|-2,86
|59,38
|Yeşil Yapı
|1,19
|-2,46
|80,30
|Yeşil Yatırım Holding
|34,56
|-6,34
|207,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.500,00
|-1,46
|358,40
|Yonga Mobilya
|30,76
|-0,06
|233,17
|Yükselen Çelik
|6,51
|-1,21
|112,40
|Yünsa
|12,60
|-3,52
|25,15
|Zorlu Enerji
|2,47
|-1,59
|51,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)