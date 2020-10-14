Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|43.000,00
|42,48
|İş Bankası (C)
|5,38
|0,19
|-16,07
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|4,11
|1,48
|8,16
|İş Girişim
|10,96
|-1,62
|188,42
|İş GMYO
|2,15
|-0,92
|22,16
|İş Y. Men. Değ.
|9,76
|2,85
|142,38
|İş Yat. Ort.
|3,13
|0,97
|94,25
|İşbir Holding
|2.430,80
|-0,09
|465,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,12
|1,82
|80,65
|İttifak Holding
|8,12
|-2,17
|118,28
|İz Hayvancılık Tarım
|7,82
|7,57
|198,87
|İzmir Demir Çelik
|21,26
|0,00
|159,58
|İzmir Fırça
|5,77
|-5,10
|220,56
|Jantsa Jant Sanayi
|186,80
|-1,11
|251,21
|Kafein Yazılım
|18,38
|-0,11
|65,50
|Kaplamin
|18,02
|-0,17
|224,68
|Kardemir (A)
|5,78
|-0,17
|118,11
|Kardemir (B)
|3,85
|0,52
|45,83
|Kardemir (D)
|3,62
|-0,28
|36,09
|Karel Elektronik
|19,74
|0,61
|35,86
|Karsan Otomotiv
|3,09
|-0,32
|95,57
|Karsu Tekstil
|5,89
|0,34
|81,79
|Kartonsan
|769,50
|-0,98
|99,18
|Katmerciler Ekipman
|9,03
|-0,55
|135,16
|Kent Gıda
|300,00
|-4,46
|1191,90
|Kerevitaş Gıda
|6,95
|-1,97
|113,19
|Kervansaray Yat. Holding
|2,42
|10,00
|340,00
|Kiler GMYO
|11,90
|-4,49
|213,98
|Klimasan Klima
|16,76
|0,96
|-21,00
|Koç Holding
|14,86
|0,41
|-25,73
|Konfrut Gıda
|17,11
|0,77
|118,80
|Konya Çimento
|525,40
|0,08
|93,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,78
|0,55
|0,50
|Koza Altın
|80,30
|0,88
|8,44
|Koza Madencilik
|13,46
|0,82
|34,20
|Körfez GMYO
|6,19
|-6,35
|159,00
|Kristal Kola
|2,34
|-1,27
|54,97
|Kron Telekomünikasyon
|27,50
|-0,36
|116,19
|Kuştur Kuşadası Turizm
|122,30
|-8,80
|420,98
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,38
|-0,42
|112,25
|Kütahya Porselen
|29,26
|0,41
|341,99
|Lider Faktoring
|3,52
|-2,49
|91,83
|Link Bilgisayar
|41,12
|-0,24
|128,59
|Logo Yazılım
|99,90
|0,55
|64,31
|Lokman Hekim Sağlık
|11,51
|-4,56
|100,68
|Lüks Kadife
|34,70
|4,14
|301,62
|Makina Takım
|2,95
|3,87
|56,91
|Marka Yatırım Holding
|2,98
|0,34
|152,54
|Marmaris Altınyunus
|90,35
|-2,64
|27,25
|Marshall
|389,00
|0,00
|718,26
|Martı GMYO
|2,37
|-0,84
|134,65
|Martı Otel
|1,46
|-2,67
|60,44
|Mavi Giyim
|41,30
|3,41
|-28,67
|Mazhar Zorlu Holding
|19,00
|0,05
|57,15
|Mega Polietilen
|10,93
|-2,50
|761,68
|Menderes Tekstil
|3,49
|2,05
|166,41
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|81,55
|9,98
|319,50
|Merko Gıda
|20,82
|-9,95
|1882,86
|Metemtur Otelcilik
|10,13
|1,50
|469,10
|Metro Holding
|2,46
|0,00
|78,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,16
|2,46
|112,24
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,52
|4,13
|-52,74
|Migros Ticaret
|42,08
|0,57
|73,74
|Milpa
|6,02
|2,21
|174,89
|Mistral GMYO
|4,42
|-1,34
|133,86
|MLP Sağlık
|18,29
|0,22
|14,31
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|8,58
|-0,23
|652,63
|Mondi Tire Kutsan
|7,15
|0,28
|72,71
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,10
|3,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,38
|-3,17
|217,45
|Net Holding
|3,10
|-2,82
|19,23
|Netaş Telekom.
|21,76
|-0,09
|66,62
|Niğbaş Niğde Beton
|36,16
|-2,01
|483,23
|Nuh Çimento
|25,56
|-0,31
|132,68
|Nurol GMYO
|7,37
|-1,73
|106,44
|Odaş Elektrik
|3,51
|-1,13
|142,79
|Olmuksan-IP
|12,70
|9,96
|395,91
|Orge Enerji Elektrik
|8,20
|1,11
|65,32
|Orma Orman Mahsulleri
|16,70
|0,06
|505,07
|Osmanlı Menkul
|24,40
|-4,24
|484,39
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,71
|6,32
|180,36
|Otokar
|150,00
|4,24
|2,01
|Oyak Çimento
|8,50
|-2,07
|54,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,46
|0,16
|179,82
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,99
|-0,60
|61,55
|Özak GMYO
|4,57
|0,66
|77,82
|Özbal Çelik Boru
|6,21
|0,32
|285,27
|Özderici GMYO
|2,52
|4,13
|60,51
|Özerden Plastik
|8,61
|9,96
|277,63
|Panora GMYO
|6,26
|0,00
|11,75
|Papilon Savunma
|17,28
|-0,29
|124,23
|Park Elek.Madencilik
|5,27
|4,15
|72,79
|Parsan
|20,98
|0,38
|23,85
|Pegasus
|47,20
|0,21
|-45,37
|Peker GMYO
|2,57
|0,78
|184,18
|Penguen Gıda
|6,10
|-9,90
|566,38
|Pera GMYO
|2,23
|9,85
|137,23
|Pergamon Dış Ticaret
|16,82
|-5,13
|117,38
|Petkim
|4,60
|1,32
|20,73
|Petrokent Turizm
|680,00
|0,00
|430,84
|Pınar Et Ve Un
|25,16
|-0,85
|176,81
|Pınar Su
|7,91
|-1,12
|240,95
|Pınar Süt
|22,42
|-0,67
|77,80
|Plastikkart
|13,15
|2,41
|41,86
|Polisan Holding
|4,17
|0,48
|38,19
|Politeknik Metal
|356,60
|9,99
|368,77
|Prizma Press Matbaacılık
|6,32
|-5,67
|46,98
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.219,10
|-1,65
|10,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|139,00
|-4,01
|7,67
|QNB Finansbank
|74,85
|-4,65
|99,60
|Ral Yatırım Holding
|5,90
|-6,65
|124,81
|Ray Sigorta
|14,80
|-2,63
|332,75
|Reysaş GMYO
|5,19
|1,37
|13,07
|Reysaş Lojistik
|7,64
|-2,30
|74,43
|Rhea Girişim
|2,83
|3,66
|137,82
|Rodrigo Tekstil
|8,30
|-8,39
|358,56
|Royal Halı
|3,42
|1,79
|149,64
|RTA Laboratuvarları
|41,94
|1,30
|1707,76
|Sabancı Holding
|8,45
|-0,24
|-7,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,90
|-0,67
|170,64
|Sanel Mühendislik
|3,62
|0,56
|23,38
|Sanifoam Sünger
|8,20
|0,37
|64,00
|Sanko Pazarlama
|8,03
|-0,50
|10,21
|Saray Matbaacılık
|5,04
|-2,14
|289,86
|Sarkuysan
|7,31
|-1,88
|130,06
|Sasa Polyester
|17,31
|-0,17
|123,93
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,05
|-3,83
|304,02
|Sekuro Plastik
|11,25
|0,00
|109,89
|Selçuk Ecza Deposu
|9,52
|-0,52
|59,60
|Selçuk Gıda
|4,95
|0,00
|359,30
|Senkron Güvenlik
|3,70
|0,00
|35,53
|Serve Film Prodüksiyon
|14,75
|0,00
|827,67
|Servet GMYO
|41,54
|1,07
|388,71
|Seyitler Kimya
|12,08
|0,25
|77,91
|Silverline Endüstri
|4,57
|-0,87
|111,57
|Sinpaş GMYO
|2,41
|1,26
|107,76
|Smartiks Yazılım
|8,74
|-1,58
|-10,91
|Sodaş Sodyum Sanayii
|30,24
|9,96
|686,23
|Söktaş
|5,13
|6,88
|201,67
|Sönmez Filament
|19,34
|1,74
|296,31
|Sönmez Pamuklu
|16,01
|-4,99
|225,41
|Sumaş Suni Tahta
|39,00
|5,41
|297,44
|Şeker Fin. Kir.
|4,46
|0,22
|-6,69
|Şekerbank
|1,78
|0,56
|35,88
|Şişe Cam
|6,81
|1,04
|33,78
|Şok Marketler
|12,48
|1,79
|15,99
|T. Halk Bankası
|5,08
|0,59
|-14,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|59,65
|9,95
|36,81
|T.S.K.B.
|1,18
|3,51
|-2,48
|T.Tuborg
|18,88
|-2,02
|58,66
|Taç Tarım Ürünleri
|11,06
|-9,42
|254,49
|Tat Gıda
|12,69
|3,09
|108,59
|TAV Havalimanları
|15,41
|0,33
|-43,27
|Taze Kuru Gıda
|361,10
|-10,00
|4887,57
|Tek-Art Turizm
|1,80
|-1,10
|42,86
|Tekfen Holding
|15,28
|1,60
|-15,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,09
|2,02
|116,43
|Temapol Polimer Plastik
|10,67
|-1,84
|104,41
|TGS Dış Ticaret
|9,53
|4,84
|104,07
|Tofaş Oto. Fab.
|26,98
|-1,03
|15,78
|Torunlar GMYO
|4,32
|-0,46
|57,09
|Trabzon Liman
|38,18
|-0,05
|264,53
|Trabzonspor Sportif
|4,80
|-0,21
|123,26
|Trend GMYO
|6,87
|1,78
|212,27
|TSKB GMYO
|3,40
|-1,16
|256,03
|Tuğçelik
|7,53
|0,27
|90,63
|Tukaş
|11,80
|-6,42
|-4,45
|Turcas Petrol
|5,12
|6,67
|91,76
|Turkcell
|16,61
|1,65
|20,36
|Tümosan Motor ve Traktör
|12,17
|6,29
|89,86
|Tüpraş
|80,70
|0,62
|-36,36
|Türk Hava Yolları
|10,61
|0,09
|-26,63
|Türk Prysmian Kablo
|14,98
|1,84
|480,51
|Türk Telekom
|7,46
|0,13
|3,39
|Türk Traktör
|113,00
|2,08
|113,57
|Türker Proje Gayrimenkul
|106,70
|-0,74
|154,05
|Türkiye Sigorta
|6,23
|0,81
|186,07
|Ufuk Yatırım
|14,30
|0,00
|454,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,94
|0,00
|215,50
|Ulusoy Elektrik
|52,20
|-1,04
|96,24
|Ulusoy Un Sanayi
|10,86
|0,18
|184,29
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,37
|3,49
|95,31
|Utopya Turizm
|21,56
|-1,01
|338,21
|Uzertaş Boya
|50,70
|1,60
|2183,78
|Ülker Bisküvi
|24,44
|1,92
|9,30
|Vakıf Fin. Kir.
|4,29
|3,37
|102,60
|Vakıf GMYO
|4,11
|-0,72
|137,44
|Vakıf Yat. Ort.
|9,33
|9,89
|412,31
|Vakıflar Bankası
|4,09
|0,25
|-25,77
|Vakko Tekstil
|6,18
|0,49
|36,12
|Vanet Gıda
|13,31
|-9,95
|830,77
|Verusa Holding
|42,94
|1,75
|131,47
|Verusaturk Girisim
|9,36
|5,64
|77,99
|Vestel
|18,37
|1,60
|45,56
|Vestel Beyaz Eşya
|32,22
|0,50
|52,71
|Viking Kağıt
|7,20
|-2,57
|285,03
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,82
|-0,21
|99,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|0,00
|-12,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|68,10
|-9,98
|988,54
|Yataş
|9,81
|3,81
|33,65
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,30
|1,65
|167,08
|Yeni Gimat GMYO
|13,09
|-0,08
|9,35
|Yeşil GMYO
|1,10
|2,80
|71,88
|Yeşil Yapı
|1,24
|3,33
|87,88
|Yeşil Yatırım Holding
|29,20
|-0,34
|160,02
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.500,00
|-3,57
|358,40
|Yonga Mobilya
|34,02
|2,90
|268,48
|Yükselen Çelik
|7,08
|0,71
|131,00
|Yünsa
|14,36
|0,77
|42,63
|Zorlu Enerji
|2,85
|2,15
|74,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)