Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|0,00
|32,54
|İş Bankası (C)
|5,05
|0,20
|-21,22
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,10
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,78
|0,27
|-0,53
|İş Girişim
|8,53
|2,03
|124,47
|İş GMYO
|1,69
|1,81
|-3,98
|İş Y. Men. Değ.
|8,01
|-0,74
|98,92
|İş Yat. Ort.
|2,88
|0,00
|78,73
|İşbir Holding
|1.239,00
|-0,01
|188,14
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|0,00
|41,94
|İttifak Holding
|3,45
|2,68
|-7,26
|İz Hayvancılık Tarım
|4,63
|-0,64
|76,95
|İzmir Demir Çelik
|22,86
|-9,93
|179,12
|İzmir Fırça
|3,55
|0,85
|97,22
|Jantsa Jant Sanayi
|110,50
|0,73
|107,75
|Kafein Yazılım
|15,93
|-0,44
|43,44
|Kaplamin
|9,84
|-1,30
|77,30
|Kardemir (A)
|4,39
|0,23
|65,66
|Kardemir (B)
|3,64
|1,39
|37,88
|Kardemir (D)
|3,03
|0,66
|13,91
|Karel Elektronik
|16,14
|0,44
|11,08
|Karsan Otomotiv
|3,14
|0,64
|98,73
|Karsu Tekstil
|5,98
|6,03
|84,57
|Kartonsan
|612,00
|3,90
|58,41
|Katmerciler Ekipman
|4,07
|0,74
|5,99
|Kent Gıda
|525,00
|-7,24
|2160,83
|Kerevitaş Gıda
|5,06
|0,60
|55,21
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|-29,09
|Kiler GMYO
|5,79
|-2,03
|52,77
|Klimasan Klima
|13,58
|1,88
|-35,99
|Koç Holding
|15,04
|-0,20
|-24,83
|Konfrut Gıda
|11,54
|0,61
|47,57
|Konya Çimento
|385,80
|2,33
|42,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,74
|0,28
|-15,54
|Koza Altın
|77,75
|-0,06
|5,00
|Koza Madencilik
|13,00
|0,39
|29,61
|Körfez GMYO
|4,63
|0,22
|93,72
|Kristal Kola
|2,08
|0,00
|37,75
|Kron Telekomünikasyon
|24,02
|1,87
|88,84
|Kuştur Kuşadası Turizm
|70,55
|0,00
|200,53
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,82
|-1,40
|70,91
|Kütahya Porselen
|27,62
|0,44
|317,22
|Lider Faktoring
|3,11
|-0,32
|69,48
|Link Bilgisayar
|27,34
|-0,80
|51,98
|Logo Yazılım
|91,50
|0,83
|50,49
|Lokman Hekim Sağlık
|8,45
|3,30
|46,19
|Lüks Kadife
|24,60
|-1,05
|184,72
|Makina Takım
|2,30
|1,77
|22,34
|Marka Yatırım Holding
|2,25
|-0,44
|90,68
|Marmaris Altınyunus
|83,25
|1,28
|17,25
|Marshall
|147,00
|1,87
|209,21
|Martı GMYO
|1,95
|-2,50
|93,07
|Martı Otel
|1,13
|0,00
|24,18
|Mavi Giyim
|36,88
|1,54
|-36,30
|Mazhar Zorlu Holding
|15,05
|-1,63
|24,48
|Mega Polietilen
|5,56
|9,23
|338,33
|Menderes Tekstil
|3,18
|1,92
|142,75
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|37,52
|1,41
|93,00
|Merko Gıda
|1,82
|1,68
|73,33
|Metemtur Otelcilik
|3,17
|9,69
|78,09
|Metro Holding
|2,06
|0,49
|49,28
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,60
|1,41
|83,67
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,20
|2,33
|-58,75
|Migros Ticaret
|38,94
|-0,66
|60,78
|Milpa
|3,97
|0,51
|81,28
|Mistral GMYO
|3,58
|6,23
|89,42
|MLP Sağlık
|16,14
|0,69
|0,88
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|2,32
|0,00
|103,51
|Mondi Tire Kutsan
|6,15
|0,82
|48,55
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,30
|2,99
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,92
|-0,17
|80,19
|Net Holding
|2,20
|1,38
|-15,38
|Netaş Telekom.
|16,16
|0,75
|23,74
|Niğbaş Niğde Beton
|16,00
|-5,27
|158,06
|Nuh Çimento
|18,87
|1,45
|71,78
|Nurol GMYO
|7,65
|-1,16
|114,29
|Odaş Elektrik
|2,58
|1,18
|78,46
|Olmuksan-IP
|5,73
|3,43
|123,74
|Orge Enerji Elektrik
|6,79
|0,30
|36,90
|Orma Orman Mahsulleri
|9,50
|7,22
|244,20
|Osmanlı Menkul
|15,49
|1,11
|270,99
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,93
|-0,68
|74,40
|Otokar
|138,90
|-0,07
|-5,54
|Oyak Çimento
|7,75
|1,84
|40,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,48
|1,57
|180,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,24
|0,93
|4,89
|Özak GMYO
|3,81
|2,14
|48,25
|Özbal Çelik Boru
|7,07
|-3,42
|338,62
|Özderici GMYO
|2,01
|2,55
|28,03
|Özerden Plastik
|2,80
|-2,10
|22,81
|Panora GMYO
|5,15
|-0,19
|-8,06
|Papilon Savunma
|14,38
|-1,78
|86,60
|Park Elek.Madencilik
|4,37
|2,34
|43,28
|Parsan
|18,24
|-0,49
|7,67
|Pegasus
|45,66
|0,35
|-47,15
|Peker GMYO
|12,71
|4,95
|306,07
|Penguen Gıda
|3,08
|0,00
|236,47
|Pera GMYO
|1,69
|2,42
|79,79
|Pergamon Dış Ticaret
|11,68
|0,60
|50,95
|Petkim
|3,96
|0,00
|3,94
|Petrokent Turizm
|1.131,30
|10,00
|783,14
|Pınar Et Ve Un
|19,32
|-3,69
|110,69
|Pınar Su
|7,05
|-5,11
|203,88
|Pınar Süt
|17,66
|-3,23
|39,38
|Plastikkart
|10,80
|1,31
|16,50
|Polisan Holding
|2,98
|0,34
|-1,25
|Politeknik Metal
|160,00
|0,00
|110,33
|Prizma Press Matbaacılık
|3,94
|-4,60
|-8,37
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.213,60
|0,07
|9,55
|QNB Finans Fin. Kir.
|147,00
|3,23
|13,87
|QNB Finansbank
|78,45
|3,98
|109,20
|Ral Yatırım Holding
|5,79
|-3,82
|120,62
|Ray Sigorta
|9,32
|9,91
|172,51
|Reysaş GMYO
|4,73
|2,16
|3,05
|Reysaş Lojistik
|6,16
|2,67
|40,64
|Rhea Girişim
|2,32
|0,43
|94,96
|Rodrigo Tekstil
|2,94
|4,63
|62,43
|Royal Halı
|2,31
|0,43
|68,61
|RTA Laboratuvarları
|60,65
|-1,06
|2514,22
|Sabancı Holding
|7,91
|0,25
|-13,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,37
|6,33
|100,46
|Sanel Mühendislik
|3,56
|0,28
|21,34
|Sanifoam Sünger
|7,09
|5,98
|41,80
|Sanko Pazarlama
|6,87
|-0,43
|-5,71
|Saray Matbaacılık
|3,42
|-2,01
|164,55
|Sarkuysan
|4,75
|2,59
|49,49
|Sasa Polyester
|15,51
|0,19
|100,65
|Say Reklamcılık
|5,30
|0,95
|136,61
|Sekuro Plastik
|9,04
|3,79
|68,66
|Selçuk Ecza Deposu
|8,11
|-0,12
|35,96
|Selçuk Gıda
|2,59
|0,00
|140,32
|Senkron Güvenlik
|2,19
|0,46
|-19,78
|Serve Film Prodüksiyon
|9,00
|3,45
|466,04
|Servet GMYO
|22,00
|1,57
|158,82
|Seyitler Kimya
|9,54
|4,03
|40,50
|Silverline Endüstri
|3,81
|1,87
|76,39
|Sinpaş GMYO
|1,52
|0,66
|31,03
|Smartiks Yazılım
|7,53
|0,67
|-23,24
|Soda Sanayii
|6,92
|0,00
|16,76
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,66
|-0,34
|203,16
|Söktaş
|4,02
|-0,25
|136,40
|Sönmez Filament
|10,89
|-0,18
|123,16
|Sönmez Pamuklu
|11,09
|1,09
|125,41
|Sumaş Suni Tahta
|16,97
|-0,64
|71,41
|Şeker Fin. Kir.
|4,20
|0,48
|-12,13
|Şekerbank
|1,40
|1,45
|6,87
|Şişe Cam
|6,18
|-0,32
|20,66
|Şok Marketler
|12,66
|-0,16
|17,66
|T. Halk Bankası
|5,03
|-0,20
|-14,89
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,12
|0,00
|1,19
|T.S.K.B.
|1,12
|0,90
|-7,44
|T.Tuborg
|14,49
|-1,83
|21,76
|Taç Tarım Ürünleri
|4,99
|-0,80
|59,94
|Tat Gıda
|10,44
|-0,19
|71,60
|TAV Havalimanları
|15,23
|1,40
|-43,93
|Taze Kuru Gıda
|188,30
|9,99
|2500,83
|Tek-Art Turizm
|1,52
|0,00
|20,63
|Tekfen Holding
|15,09
|1,21
|-18,66
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,82
|2,11
|38,57
|Temapol Polimer Plastik
|8,14
|-1,09
|55,94
|TGS Dış Ticaret
|7,76
|-1,65
|66,17
|Tofaş Oto. Fab.
|22,34
|-0,09
|-4,13
|Torunlar GMYO
|3,56
|0,28
|29,45
|Trabzon Liman
|14,63
|1,46
|37,24
|Trabzonspor Sportif
|5,31
|5,57
|146,98
|Trakya Cam
|4,00
|0,00
|17,96
|Trend GMYO
|6,76
|0,75
|207,27
|TSKB GMYO
|2,22
|0,45
|132,46
|Tuğçelik
|5,93
|0,68
|50,13
|Tukaş
|10,76
|-2,98
|-12,87
|Turcas Petrol
|3,36
|1,82
|25,84
|Turkcell
|14,56
|1,89
|5,51
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,65
|0,92
|19,34
|Tüpraş
|80,95
|0,00
|-36,16
|Türk Hava Yolları
|10,74
|0,47
|-25,73
|Türk Prysmian Kablo
|6,22
|6,32
|141,04
|Türk Telekom
|6,99
|1,30
|-3,13
|Türk Traktör
|92,70
|0,98
|75,20
|Türker Proje Gayrimenkul
|90,35
|2,32
|115,12
|Türkiye Sigorta
|6,28
|5,65
|188,36
|Ufuk Yatırım
|7,40
|0,00
|186,82
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,81
|-2,43
|201,54
|Ulusoy Elektrik
|41,72
|2,20
|56,84
|Ulusoy Un Sanayi
|9,92
|-2,84
|159,69
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,58
|0,64
|30,21
|Utopya Turizm
|6,97
|0,87
|41,67
|Uzertaş Boya
|4,13
|0,00
|86,04
|Ülker Bisküvi
|22,64
|0,00
|1,25
|Vakıf Fin. Kir.
|4,83
|4,55
|99,59
|Vakıf GMYO
|3,09
|1,31
|78,51
|Vakıf Yat. Ort.
|8,38
|2,20
|360,15
|Vakıflar Bankası
|4,16
|0,24
|-24,50
|Vakko Tekstil
|5,44
|3,82
|19,82
|Vanet Gıda
|1,68
|-1,18
|17,48
|Verusa Holding
|33,66
|0,48
|81,45
|Verusaturk Girisim
|5,85
|0,00
|11,24
|Vestel
|18,36
|-0,16
|45,48
|Vestel Beyaz Eşya
|25,98
|-0,08
|23,14
|Viking Kağıt
|4,70
|0,21
|151,34
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,78
|0,80
|56,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,07
|0,49
|-16,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,78
|0,89
|136,25
|Yataş
|8,04
|0,63
|9,54
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,70
|2,27
|67,70
|Yeni Gimat GMYO
|12,07
|0,33
|0,83
|Yeşil GMYO
|0,84
|0,00
|31,25
|Yeşil Yapı
|0,91
|0,00
|37,88
|Yeşil Yatırım Holding
|15,55
|-0,83
|38,47
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.801,10
|0,00
|130,94
|Yonga Mobilya
|31,46
|10,00
|240,75
|Yükselen Çelik
|7,97
|2,57
|160,03
|Yünsa
|12,31
|3,45
|22,27
|Zorlu Enerji
|2,71
|0,74
|66,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)