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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-07-28 13:27:31 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 46.500,00 0,00 54,07
İş Bankası (C) 5,19 -0,95 -19,03
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 4,18 -1,42 10,00
İş Girişim 9,07 -0,77 138,68
İş GMYO 2,16 -0,92 22,73
İş Y. Men. Değ. 7,81 -0,89 93,95
İş Yat. Ort. 2,85 -2,06 76,87
İşbir Holding 1.478,30 -0,40 243,79
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 0,00 50,00
İttifak Holding 3,75 -6,02 0,81
İz Hayvancılık Tarım 5,12 -1,16 95,68
İzmir Demir Çelik 17,90 -1,10 118,56
İzmir Fırça 2,69 -2,18 49,44
Jantsa Jant Sanayi 123,90 9,16 132,95
Kafein Yazılım 18,99 -1,09 70,99
Kaplamin 9,64 -3,12 73,69
Kardemir (A) 4,40 0,69 66,04
Kardemir (B) 3,65 -0,54 38,26
Kardemir (D) 3,11 0,00 16,92
Karel Elektronik 17,46 -1,02 20,17
Karsan Otomotiv 3,07 0,33 94,30
Karsu Tekstil 5,71 -2,73 76,23
Kartonsan 848,90 9,66 119,73
Katmerciler Ekipman 5,09 -1,74 32,55
Kent Gıda 2.675,50 10,00 1421,90
Kerevitaş Gıda 5,60 -1,58 71,78
Kervansaray Yat. Holding 0,46 0,00 -16,36
Kiler GMYO 5,91 -0,17 55,94
Klimasan Klima 17,08 -3,12 -19,49
Koç Holding 17,26 -1,20 -13,74
Konfrut Gıda 11,62 2,83 48,59
Konya Çimento 500,60 10,00 84,52
Kordsa Teknik Tekstil 12,41 -1,27 -2,41
Koza Altın 88,15 -1,29 19,04
Koza Madencilik 14,72 -0,94 46,76
Körfez GMYO 5,50 10,00 130,13
Kristal Kola 2,40 -0,41 58,94
Kron Telekomünikasyon 31,40 -1,32 146,86
Kuştur Kuşadası Turizm 77,30 4,04 229,28
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,03 0,00 83,64
Kütahya Porselen 36,58 1,33 452,57
Lider Faktoring 3,06 -2,24 66,76
Link Bilgisayar 26,90 -2,32 48,21
Logo Yazılım 93,25 -1,01 53,37
Lokman Hekim Sağlık 8,72 -1,02 50,87
Lüks Kadife 19,48 -2,36 125,46
Makina Takım 2,25 -2,17 19,68
Marka Yatırım Holding 2,65 -1,85 124,58
Marmaris Altınyunus 141,90 -1,94 99,86
Marshall 121,30 9,97 155,15
Martı GMYO 2,09 -4,13 106,93
Martı Otel 1,27 -3,05 39,56
Mavi Giyim 44,24 -2,08 -23,59
Mazhar Zorlu Holding 15,39 0,00 27,30
Mega Polietilen 3,80 -5,24 199,58
Menderes Tekstil 2,99 -1,32 128,24
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 32,54 -7,45 67,39
Merko Gıda 2,07 -2,82 97,14
Metemtur Otelcilik 2,45 -0,41 37,64
Metro Holding 2,01 -0,99 45,65
Metro Petrol ve Tesisleri 3,68 -1,08 87,76
Metro Yatırım Ortaklığı 2,53 0,40 -52,56
Migros Ticaret 42,46 -1,89 75,31
Milpa 3,90 -1,27 78,08
Mistral GMYO 2,69 -2,89 42,33
MLP Sağlık 18,27 -0,33 14,19
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,71 -0,58 50,00
Mondi Tire Kutsan 6,47 -1,67 56,28
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,20 2,70
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,34 -2,33 91,35
Net Holding 2,60 -2,26 0,00
Netaş Telekom. 17,73 -1,88 35,76
Niğbaş Niğde Beton 18,58 -9,98 199,68
Nuh Çimento 17,25 -0,35 57,03
Nurol GMYO 8,05 7,62 125,49
Odaş Elektrik 2,68 -1,47 85,38
Olmuksan-IP 5,30 -1,12 106,95
Orge Enerji Elektrik 7,46 -0,53 50,40
Orma Orman Mahsulleri 12,25 3,64 343,84
Osmanlı Menkul 14,40 -5,01 244,89
Ostim Endüstriyel Yat 2,95 -1,34 75,60
Otokar 166,50 -1,07 13,23
Oyak Çimento 8,55 -1,38 55,52
Oyak Yat. Ort. 6,67 -1,04 188,91
Oylum Sınai Yatırımlar 3,68 -1,08 19,14
Özak GMYO 4,73 0,00 84,05
Özbal Çelik Boru 3,44 -3,10 113,42
Özderici GMYO 2,40 -2,04 52,87
Özerden Plastik 2,07 -2,82 -9,21
Panora GMYO 5,90 1,20 5,33
Papilon Savunma 16,59 -2,41 115,28
Park Elek.Madencilik 4,49 -1,97 47,21
Parsan 19,58 -1,21 15,58
Pegasus 50,90 -1,26 -41,09
Peker GMYO 10,50 5,74 235,46
Penguen Gıda 2,82 -1,40 208,06
Pera GMYO 1,69 -2,87 79,79
Pergamon Dış Ticaret 13,61 -1,02 75,89
Petkim 4,21 -0,94 10,50
Petrokent Turizm 789,00 10,00 515,93
Pınar Et Ve Un 19,84 -1,29 116,36
Pınar Su 5,63 -1,57 142,67
Pınar Süt 19,85 -0,95 56,67
Plastikkart 12,82 -1,76 38,30
Polisan Holding 3,34 2,45 10,68
Politeknik Metal 165,70 9,95 117,82
Prizma Press Matbaacılık 4,05 -1,22 -5,81
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,50 7,65
QNB Finans Fin. Kir. 148,50 10,00 15,03
QNB Finansbank 73,55 9,94 96,13
Ral Yatırım Holding 20,40 0,29 200,00
Ray Sigorta 6,83 0,59 99,71
Reysaş GMYO 5,26 -1,13 14,60
Reysaş Lojistik 5,37 -2,01 22,60
Rhea Girişim 2,60 -2,62 118,49
Rodrigo Tekstil 2,57 -3,75 41,99
Royal Halı 2,12 0,00 54,74
RTA Laboratuvarları 32,56 -2,34 1303,45
Sabancı Holding 8,95 -1,43 -1,86
Safkar Ege Soğutmacılık 4,40 -1,35 101,83
Sanel Mühendislik 3,68 -1,08 25,43
Sanifoam Sünger 6,00 -2,12 20,00
Sanko Pazarlama 8,09 -2,88 5,75
Saray Matbaacılık 3,53 0,57 173,06
Sarkuysan 7,12 -1,11 49,39
Sasa Polyester 14,41 0,77 86,42
Say Reklamcılık 4,48 -1,75 100,00
Sekuro Plastik 7,76 -2,14 44,78
Selçuk Ecza Deposu 8,57 -1,04 43,68
Selçuk Gıda 3,26 -1,21 89,53
Senkron Güvenlik 2,52 0,00 -7,69
Serve Film Prodüksiyon 6,20 0,00 289,94
Servet GMYO 23,26 1,31 173,65
Seyitler Kimya 8,85 -1,23 30,34
Silverline Endüstri 3,74 -1,84 73,15
Sinpaş GMYO 1,54 -1,28 32,76
Smartiks Yazılım 8,16 -2,04 -16,82
Soda Sanayii 7,10 -1,53 19,79
Sodaş Sodyum Sanayii 12,15 0,25 215,90
Söktaş 3,86 4,32 126,99
Sönmez Filament 9,57 -0,21 96,11
Sönmez Pamuklu 9,60 -0,10 95,12
Sumaş Suni Tahta 18,19 8,08 83,74
Şeker Fin. Kir. 4,66 -1,27 -2,51
Şekerbank 1,58 -1,25 20,61
Şişe Cam 6,25 -1,57 22,03
Şok Marketler 13,77 -0,86 27,97
T. Halk Bankası 5,62 -1,75 -4,91
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 49,56 -4,51 13,67
T.S.K.B. 1,22 -1,61 0,83
T.Tuborg 15,10 -0,79 26,89
Taç Tarım Ürünleri 5,29 -3,47 69,55
Tat Gıda 11,10 -0,72 82,45
TAV Havalimanları 17,78 -1,44 -34,55
Taze Kuru Gıda 44,66 10,00 516,85
Tek-Art Turizm 1,80 -1,64 42,86
Tekfen Holding 16,22 -1,40 -12,57
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,50 0,93 54,76
Temapol Polimer Plastik 8,10 -1,82 55,17
TGS Dış Ticaret 8,32 -3,14 78,16
Tofaş Oto. Fab. 26,06 2,04 11,83
Torunlar GMYO 4,58 -0,65 66,55
Trabzon Liman 14,58 -1,42 36,77
Trabzonspor Sportif 4,15 -1,89 93,02
Trakya Cam 4,15 -1,89 22,38
Trend GMYO 5,77 9,90 162,27
TSKB GMYO 3,37 -0,30 151,49
Tuğçelik 6,74 3,69 70,63
Tukaş 8,59 -0,92 -30,45
Turcas Petrol 3,76 -1,57 40,82
Turkcell 15,77 -1,25 14,28
Tümosan Motor ve Traktör 8,10 -1,46 26,37
Tüpraş 86,65 -0,40 -31,66
Türk Hava Yolları 11,42 -1,38 -21,02
Türk Prysmian Kablo 5,63 -1,92 118,17
Türk Telekom 7,98 -0,60 10,60
Türk Traktör 104,60 3,16 97,69
Türker Proje Gayrimenkul 62,85 2,03 49,64
Ufuk Yatırım 7,44 7,51 188,37
Ulaşlar Turizm Yat. 4,90 -2,00 131,13
Ulusoy Elektrik 43,94 -1,17 65,19
Ulusoy Un Sanayi 9,59 -1,44 151,05
Umpaş Holding 0,76 0,00 22,58
Uşak Seramik 1,83 -2,14 50,81
Utopya Turizm 7,21 -1,23 46,54
Uzertaş Boya 4,64 -0,22 109,01
Ülker Bisküvi 27,40 -0,65 22,54
Vakıf Fin. Kir. 3,92 9,80 61,98
Vakıf GMYO 3,21 0,31 85,44
Vakıf Yat. Ort. 10,80 9,98 493,03
Vakıflar Bankası 4,69 -2,29 -14,88
Vakko Tekstil 5,33 -1,48 17,40
Vanet Gıda 1,74 -0,57 21,68
Verusa Holding 29,50 -2,12 59,02
Verusaturk Girisim 6,13 -3,16 16,57
Vestel 18,14 1,74 43,74
Vestel Beyaz Eşya 28,50 -1,11 35,08
Viking Kağıt 5,24 -2,78 180,21
Yapı Kredi Koray GMYO 3,99 -2,92 64,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,33 -0,85 -6,05
Yaprak Süt ve Besi Çift. 14,18 2,09 126,66
Yataş 9,33 -2,00 27,11
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,86 -1,72 77,64
Yeni Gimat GMYO 11,99 -0,42 0,16
Yeşil GMYO 0,94 -1,05 46,87
Yeşil Yapı 0,95 -3,06 43,94
Yeşil Yatırım Holding 17,85 -0,56 58,95
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.555,00 1,41 156,54
Yonga Mobilya 25,34 -9,88 174,46
Yükselen Çelik 16,06 9,40 161,99
Yünsa 14,92 -2,23 48,20
Zorlu Enerji 2,58 -1,15 58,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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