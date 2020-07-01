Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|50.999,80
|-4,36
|68,98
|İş Bankası (C)
|5,46
|-2,15
|-14,82
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|4,19
|0,48
|10,26
|İş Girişim
|7,46
|0,40
|96,32
|İş GMYO
|2,05
|5,13
|16,48
|İş Y. Men. Değ.
|6,37
|2,08
|58,19
|İş Yat. Ort.
|2,72
|0,37
|68,80
|İşbir Holding
|1.200,00
|-4,15
|179,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|0,00
|50,00
|İttifak Holding
|3,33
|-1,77
|-10,48
|İz Hayvancılık Tarım
|5,49
|-1,44
|109,82
|İzmir Demir Çelik
|12,90
|-1,15
|57,51
|İzmir Fırça
|2,34
|-1,68
|30,00
|Jantsa Jant Sanayi
|72,95
|0,41
|37,16
|Kafein Yazılım
|17,59
|0,40
|58,38
|Kapital Yat. Holding
|3,56
|0,00
|47,11
|Kaplamin
|9,32
|-2,20
|67,93
|Kardemir (A)
|4,32
|3,35
|63,02
|Kardemir (B)
|3,40
|0,29
|28,79
|Kardemir (D)
|3,22
|-0,92
|21,05
|Karel Elektronik
|16,22
|-1,64
|11,63
|Karsan Otomotiv
|3,05
|4,10
|93,04
|Karsu Tekstil
|3,78
|1,07
|16,67
|Kartonsan
|453,90
|1,09
|17,49
|Katmerciler Ekipman
|5,18
|3,19
|34,90
|Kent Gıda
|515,20
|0,27
|193,06
|Kerevitaş Gıda
|4,49
|-1,10
|37,73
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|-2,17
|-18,18
|Kiler GMYO
|4,35
|1,16
|14,78
|Klimasan Klima
|16,10
|-1,17
|-24,11
|Koç Holding
|17,73
|-1,50
|-11,39
|Konfrut Gıda
|10,40
|-1,05
|32,99
|Konya Çimento
|287,00
|3,80
|5,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,44
|-0,16
|-2,17
|Koza Altın
|85,45
|2,52
|15,40
|Koza Madencilik
|13,58
|1,34
|35,39
|Körfez GMYO
|3,24
|-1,22
|35,56
|Kristal Kola
|2,16
|-0,46
|43,05
|Kron Telekomünikasyon
|26,02
|-0,23
|104,56
|Kuştur Kuşadası Turizm
|57,00
|-0,44
|140,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,60
|-1,14
|57,58
|Kütahya Porselen
|34,78
|-0,86
|425,38
|Lider Faktoring
|2,44
|2,52
|32,97
|Link Bilgisayar
|24,84
|0,40
|36,86
|Logo Yazılım
|76,60
|-1,16
|25,99
|Lokman Hekim Sağlık
|7,51
|-1,18
|29,93
|Lüks Kadife
|15,14
|-1,17
|75,23
|Makina Takım
|2,37
|1,72
|26,06
|Marka Yatırım Holding
|2,37
|-1,66
|100,85
|Marmaris Altınyunus
|77,50
|-1,71
|9,15
|Marshall
|81,60
|-0,12
|71,64
|Martı GMYO
|2,00
|9,89
|98,02
|Martı Otel
|1,25
|0,81
|37,36
|Mavi Giyim
|46,98
|-1,30
|-18,86
|Mazhar Zorlu Holding
|16,44
|0,00
|35,98
|Mega Polietilen
|4,35
|1,16
|97,73
|Menderes Tekstil
|3,23
|-3,00
|146,56
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|24,00
|-4,00
|23,46
|Merko Gıda
|1,52
|-2,56
|44,76
|Metal Gayrimenkul
|1,22
|2,52
|34,07
|Metemtur Otelcilik
|2,25
|-0,44
|26,40
|Metro Holding
|1,93
|3,21
|39,86
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,38
|6,96
|72,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,49
|0,40
|-53,31
|Migros Ticaret
|38,44
|-0,16
|58,71
|Milpa
|4,07
|2,26
|85,84
|Mistral GMYO
|2,78
|6,51
|47,09
|MLP Sağlık
|19,64
|-1,31
|22,75
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,71
|-4,47
|50,00
|Mondi Tire Kutsan
|6,93
|-2,94
|67,39
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,70
|2,47
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,16
|4,43
|74,21
|Net Holding
|2,42
|-2,02
|-6,92
|Netaş Telekom.
|14,46
|0,35
|10,72
|Niğbaş Niğde Beton
|9,90
|3,45
|59,68
|Nuh Çimento
|16,39
|8,61
|49,21
|Nurol GMYO
|4,49
|-2,39
|25,77
|Odaş Elektrik
|2,58
|4,03
|78,46
|Olmuksan-IP
|4,77
|3,92
|86,26
|Orge Enerji Elektrik
|6,76
|1,81
|36,29
|Orma Orman Mahsulleri
|4,85
|2,11
|75,72
|Osmanlı Menkul
|9,95
|7,22
|137,99
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,82
|3,68
|67,86
|Otokar
|152,90
|2,14
|3,98
|Oyak Çimento
|7,76
|9,60
|41,15
|Oyak Yat. Ort.
|7,44
|7,51
|222,27
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,19
|0,95
|3,28
|Özak GMYO
|4,20
|3,19
|63,42
|Özbal Çelik Boru
|3,94
|2,07
|144,44
|Özderici GMYO
|2,05
|0,49
|30,57
|Özerden Plastik
|2,37
|0,85
|3,95
|Panora GMYO
|5,57
|0,91
|-0,56
|Papilon Savunma
|16,40
|1,49
|112,81
|Park Elek.Madencilik
|4,32
|5,11
|41,64
|Parsan
|19,41
|1,09
|14,58
|Pegasus
|54,15
|-2,52
|-37,33
|Peker GMYO
|8,05
|0,63
|157,19
|Penguen Gıda
|4,45
|1,83
|114,98
|Pera GMYO
|1,35
|0,75
|43,62
|Pergamon Dış Ticaret
|9,96
|3,64
|28,72
|Petkim
|4,22
|-1,17
|10,76
|Petrokent Turizm
|161,00
|-1,83
|25,68
|Pınar Et Ve Un
|18,95
|-0,73
|106,65
|Pınar Su
|5,85
|0,00
|152,16
|Pınar Süt
|18,27
|-0,87
|44,20
|Plastikkart
|13,15
|-0,83
|41,86
|Polisan Holding
|3,15
|-1,25
|4,39
|Politeknik Metal
|134,00
|-0,15
|76,15
|Prizma Press Matbaacılık
|4,43
|0,23
|3,02
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.228,30
|2,79
|10,88
|QNB Finans Fin. Kir.
|93,35
|-2,71
|-27,69
|QNB Finansbank
|45,14
|-1,10
|20,37
|Ral Yatırım Holding
|16,22
|0,75
|138,53
|Ray Sigorta
|5,98
|-0,83
|74,85
|Reysaş GMYO
|5,34
|2,50
|16,34
|Reysaş Lojistik
|6,10
|0,99
|39,27
|Rhea Girişim
|2,39
|1,27
|100,84
|Rodrigo Tekstil
|2,70
|-0,37
|49,17
|Royal Halı
|2,23
|-0,45
|62,77
|RTA Laboratuvarları
|33,18
|-5,15
|1330,17
|Sabancı Holding
|9,22
|-0,22
|1,10
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,73
|-1,46
|116,97
|Salix Yatırım Holding
|10,99
|-0,09
|52,43
|Sanel Mühendislik
|3,94
|-1,01
|34,29
|Sanifoam Sünger
|6,01
|1,18
|20,20
|Sanko Pazarlama
|7,62
|-0,91
|-1,55
|Saray Matbaacılık
|2,99
|-2,29
|131,28
|Sarkuysan
|6,74
|-1,46
|39,54
|Sasa Polyester
|10,95
|1,39
|41,66
|Say Reklamcılık
|4,08
|-2,16
|82,14
|Sekuro Plastik
|6,61
|1,38
|23,32
|Selçuk Ecza Deposu
|8,73
|-0,68
|46,36
|Selçuk Gıda
|3,09
|-0,96
|79,65
|Senkron Güvenlik
|3,55
|30,04
|Serve Film Prodüksiyon
|6,14
|-2,54
|286,16
|Servet GMYO
|16,61
|-0,54
|95,41
|Seyitler Kimya
|9,12
|-0,98
|34,32
|Silverline Endüstri
|4,18
|-2,11
|93,52
|Sinpaş GMYO
|1,52
|3,40
|31,03
|Smartiks Yazılım
|8,12
|-0,85
|-17,23
|Soda Sanayii
|6,19
|1,14
|4,44
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,00
|-0,17
|212,00
|Söktaş
|2,67
|-1,84
|57,01
|Sönmez Filament
|7,57
|-2,20
|55,12
|Sönmez Pamuklu
|7,64
|-1,67
|55,28
|Sumaş Suni Tahta
|13,19
|7,15
|33,23
|Şeker Fin. Kir.
|4,82
|-0,82
|0,84
|Şekerbank
|1,51
|4,14
|15,27
|Şişe Cam
|5,47
|-1,44
|6,80
|Şok Marketler
|13,19
|-1,57
|22,58
|T. Halk Bankası
|6,27
|-2,18
|6,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,70
|-0,25
|-6,65
|T.S.K.B.
|1,28
|-0,78
|5,79
|T.Tuborg
|15,17
|-0,26
|27,48
|Taç Tarım Ürünleri
|6,03
|0,00
|93,27
|Tat Gıda
|9,88
|-1,20
|62,40
|TAV Havalimanları
|19,06
|-1,60
|-29,83
|Taze Kuru Gıda
|16,15
|-1,34
|123,07
|Tek-Art Turizm
|1,64
|-1,20
|30,16
|Tekfen Holding
|16,72
|-1,76
|-9,88
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,78
|-0,59
|61,43
|Temapol Polimer Plastik
|7,43
|-0,54
|42,34
|TGS Dış Ticaret
|5,51
|-1,43
|17,99
|Tofaş Oto. Fab.
|26,20
|-1,13
|12,43
|Torunlar GMYO
|3,66
|9,91
|33,09
|Trabzon Liman
|14,57
|-0,48
|36,68
|Trabzonspor Sportif
|7,00
|2,34
|225,58
|Trakya Cam
|3,58
|-0,28
|5,57
|Trend GMYO
|3,93
|1,81
|78,64
|TSKB GMYO
|3,39
|-1,45
|152,99
|Tuğçelik
|5,21
|-0,76
|31,90
|Tukaş
|8,94
|-0,89
|-27,61
|Turcas Petrol
|3,27
|-0,61
|22,47
|Turkcell
|16,23
|-1,28
|17,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,21
|-0,96
|12,48
|Tüpraş
|88,45
|-1,17
|-30,24
|Türk Hava Yolları
|12,27
|-2,00
|-15,15
|Türk Prysmian Kablo
|5,38
|2,87
|108,11
|Türk Telekom
|7,96
|-1,85
|8,01
|Türk Traktör
|79,35
|0,76
|49,97
|Türker Proje Gayrimenkul
|51,25
|2,71
|22,02
|Ufuk Yatırım
|4,89
|-0,81
|89,53
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,59
|-5,09
|163,68
|Ulusoy Elektrik
|35,62
|-0,84
|33,91
|Ulusoy Un Sanayi
|9,33
|-0,43
|144,24
|Umpaş Holding
|0,79
|0,00
|27,42
|Uşak Seramik
|1,68
|0,00
|38,45
|Utopya Turizm
|7,02
|-0,85
|42,68
|Uzertaş Boya
|5,02
|-7,04
|126,13
|Ülker Bisküvi
|24,50
|0,82
|9,57
|Vakıf Fin. Kir.
|3,23
|4,19
|33,47
|Vakıf GMYO
|2,98
|9,96
|72,16
|Vakıf Yat. Ort.
|3,63
|10,00
|99,32
|Vakıflar Bankası
|5,24
|-1,69
|-4,90
|Vakko Tekstil
|5,50
|2,23
|21,15
|Vanet Gıda
|1,61
|-0,62
|12,59
|Verusa Holding
|26,82
|2,37
|44,58
|Verusaturk Girisim
|5,59
|1,45
|6,30
|Vestel
|16,47
|1,35
|30,51
|Vestel Beyaz Eşya
|26,26
|1,00
|21,57
|Viking Kağıt
|4,74
|-0,84
|153,48
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,86
|-0,77
|59,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|-1,64
|-3,23
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,85
|-0,20
|57,10
|Yataş
|8,51
|-0,12
|15,94
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,99
|2,05
|85,71
|Yeni Gimat GMYO
|11,78
|-0,84
|-1,60
|Yeşil GMYO
|0,89
|-1,11
|39,06
|Yeşil Yapı
|1,03
|-2,83
|56,06
|Yeşil Yatırım Holding
|15,56
|-1,33
|38,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.919,10
|0,00
|134,94
|Yonga Mobilya
|25,00
|-3,85
|170,56
|Yükselen Çelik
|11,25
|-4,01
|83,52
|Yünsa
|15,11
|-1,63
|50,08
|Zorlu Enerji
|2,06
|0,49
|26,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)