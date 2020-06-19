Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|50.600,00
|-8,83
|67,66
|İş Bankası (C)
|5,18
|0,78
|-19,19
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|-9,48
|95,24
|İş Fin.Kir.
|3,96
|0,51
|4,21
|İş Girişim
|7,14
|-1,65
|87,89
|İş GMYO
|1,90
|0,00
|7,95
|İş Y. Men. Değ.
|6,12
|1,16
|51,98
|İş Yat. Ort.
|2,55
|0,39
|58,25
|İşbir Holding
|1.200,00
|5,91
|179,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,81
|-4,71
|30,65
|İttifak Holding
|3,21
|-1,53
|-13,71
|İz Hayvancılık Tarım
|5,75
|-2,54
|119,76
|İzmir Demir Çelik
|14,94
|1,77
|82,42
|İzmir Fırça
|2,24
|0,00
|24,44
|Jantsa Jant Sanayi
|72,20
|0,28
|35,75
|Kafein Yazılım
|16,18
|-1,70
|45,69
|Kapital Yat. Holding
|3,54
|-1,39
|46,28
|Kaplamin
|8,37
|-2,22
|50,81
|Kardemir (A)
|3,23
|4,19
|21,89
|Kardemir (B)
|3,05
|2,01
|15,53
|Kardemir (D)
|3,09
|1,64
|16,17
|Karel Elektronik
|15,47
|-0,64
|6,47
|Karsan Otomotiv
|2,36
|-2,88
|49,37
|Karsu Tekstil
|3,43
|0,29
|5,86
|Kartonsan
|455,00
|-0,48
|17,77
|Katmerciler Ekipman
|4,43
|-1,12
|15,36
|Kent Gıda
|533,90
|-2,09
|203,70
|Kerevitaş Gıda
|4,35
|-0,68
|33,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|-2,17
|-18,18
|Kiler GMYO
|4,13
|-0,48
|8,97
|Klimasan Klima
|17,11
|0,47
|-22,51
|Koç Holding
|17,30
|1,59
|-13,54
|Konfrut Gıda
|10,32
|-1,71
|31,97
|Konya Çimento
|271,50
|-0,29
|0,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,17
|0,08
|-4,29
|Koza Altın
|78,15
|1,03
|5,54
|Koza Madencilik
|12,80
|0,71
|27,62
|Körfez GMYO
|3,03
|-1,62
|26,78
|Kristal Kola
|2,05
|-1,44
|35,76
|Kron Telekomünikasyon
|23,94
|-2,29
|88,21
|Kuştur Kuşadası Turizm
|47,04
|1,82
|98,48
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,08
|-5,88
|26,06
|Kütahya Porselen
|31,62
|-1,68
|377,64
|Lider Faktoring
|2,25
|-0,88
|22,62
|Link Bilgisayar
|24,78
|-1,90
|36,53
|Logo Yazılım
|74,60
|-0,53
|22,70
|Lokman Hekim Sağlık
|7,50
|-0,53
|29,76
|Lüks Kadife
|16,31
|-1,98
|88,77
|Makina Takım
|2,02
|-0,98
|7,45
|Marka Yatırım Holding
|2,16
|-2,70
|83,05
|Marmaris Altınyunus
|80,60
|-0,56
|13,52
|Marshall
|87,25
|3,01
|83,53
|Martı GMYO
|1,55
|-2,52
|53,47
|Martı Otel
|1,17
|-0,85
|28,57
|Mavi Giyim
|48,30
|1,98
|-16,58
|Mazhar Zorlu Holding
|17,51
|-0,51
|44,83
|Mega Polietilen
|4,49
|-3,65
|104,09
|Menderes Tekstil
|3,09
|-3,44
|135,88
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,70
|6,16
|11,63
|Merko Gıda
|1,42
|-3,40
|35,24
|Metal Gayrimenkul
|1,18
|-2,48
|29,67
|Metemtur Otelcilik
|2,16
|-6,90
|21,35
|Metro Holding
|1,63
|-2,98
|18,12
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,85
|-4,68
|45,41
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,45
|-3,54
|-54,06
|Migros Ticaret
|35,74
|-0,56
|47,56
|Milpa
|3,92
|-5,54
|79,00
|Mistral GMYO
|2,50
|-4,21
|32,28
|MLP Sağlık
|18,71
|-1,06
|16,94
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,70
|-5,03
|49,12
|Mondi Tire Kutsan
|6,62
|-0,90
|59,90
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,00
|0,05
|2,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,18
|0,11
|42,92
|Net Holding
|2,31
|-0,43
|-11,15
|Netaş Telekom.
|14,53
|-0,41
|11,26
|Niğbaş Niğde Beton
|9,64
|-9,40
|55,48
|Nuh Çimento
|14,56
|0,41
|32,55
|Nurol GMYO
|4,46
|0,90
|24,93
|Odaş Elektrik
|2,13
|0,00
|47,33
|Olmuksan-IP
|4,47
|-1,32
|74,54
|Orge Enerji Elektrik
|5,87
|-0,17
|18,35
|Orma Orman Mahsulleri
|4,80
|-1,44
|73,91
|Osmanlı Menkul
|8,00
|1,27
|91,35
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,54
|-1,55
|51,19
|Otokar
|141,30
|-1,19
|-3,90
|Oyak Çimento
|6,10
|-0,16
|10,96
|Oyak Yat. Ort.
|6,60
|-0,60
|185,88
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,07
|-1,92
|-0,61
|Özak GMYO
|3,80
|-1,55
|47,86
|Özbal Çelik Boru
|2,90
|-0,68
|79,92
|Özderici GMYO
|1,88
|-2,59
|19,75
|Özerden Plastik
|2,32
|-0,43
|1,75
|Panora GMYO
|5,36
|-0,37
|-4,31
|Papilon Savunma
|16,19
|-0,98
|110,09
|Park Elek.Madencilik
|3,65
|0,00
|19,67
|Parsan
|18,80
|-0,53
|10,98
|Pegasus
|56,10
|-0,18
|-35,07
|Peker GMYO
|6,92
|-1,00
|121,09
|Penguen Gıda
|4,22
|-2,76
|103,86
|Pera GMYO
|1,24
|-5,34
|31,91
|Pergamon Dış Ticaret
|9,50
|-3,46
|22,78
|Petkim
|4,08
|0,99
|7,09
|Petrokent Turizm
|173,00
|-0,86
|35,05
|Pınar Et Ve Un
|18,50
|-1,60
|101,74
|Pınar Su
|5,85
|-0,68
|152,16
|Pınar Süt
|18,46
|-1,28
|45,70
|Plastikkart
|13,33
|1,21
|43,80
|Polisan Holding
|3,00
|-1,32
|-0,58
|Politeknik Metal
|128,50
|2,64
|68,92
|Prizma Press Matbaacılık
|3,93
|-0,76
|-8,60
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.192,70
|0,07
|7,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,40
|-1,55
|-21,46
|QNB Finansbank
|46,14
|-2,86
|23,04
|Ral Yatırım Holding
|14,33
|-0,35
|110,74
|Ray Sigorta
|6,14
|0,33
|79,53
|Reysaş GMYO
|5,19
|-2,26
|13,07
|Reysaş Lojistik
|6,14
|-1,29
|40,18
|Rhea Girişim
|2,26
|-1,31
|89,92
|Rodrigo Tekstil
|2,60
|0,39
|43,65
|Royal Halı
|2,19
|-2,23
|59,85
|RTA Laboratuvarları
|32,48
|-9,98
|1300,00
|Sabancı Holding
|9,17
|0,77
|0,55
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,70
|-6,93
|115,60
|Salix Yatırım Holding
|10,21
|-3,68
|41,61
|Sanel Mühendislik
|5,28
|-8,97
|30,37
|Sanifoam Sünger
|5,84
|-0,85
|16,80
|Sanko Pazarlama
|7,61
|0,13
|-1,68
|Saray Matbaacılık
|2,06
|0,00
|59,35
|Sarkuysan
|5,95
|-0,67
|23,19
|Sasa Polyester
|10,96
|0,83
|41,79
|Say Reklamcılık
|3,79
|-1,56
|69,20
|Sekuro Plastik
|5,46
|-0,18
|1,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,71
|-1,80
|46,02
|Selçuk Gıda
|3,04
|-1,30
|76,74
|Senkron Güvenlik
|3,23
|0,00
|18,32
|Serve Film Prodüksiyon
|6,15
|4,77
|286,79
|Servet GMYO
|16,60
|-1,72
|95,29
|Seyitler Kimya
|9,54
|3,81
|40,50
|Silverline Endüstri
|3,39
|-4,51
|56,94
|Sinpaş GMYO
|1,30
|0,00
|12,07
|Smartiks Yazılım
|8,77
|-0,90
|-10,60
|Soda Sanayii
|5,90
|0,00
|-0,45
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,85
|-1,23
|234,10
|Söktaş
|2,41
|0,42
|41,72
|Sönmez Filament
|7,44
|-2,75
|52,46
|Sönmez Pamuklu
|7,70
|-3,63
|56,50
|Sumaş Suni Tahta
|13,50
|0,00
|36,36
|Şeker Fin. Kir.
|4,58
|-1,08
|-4,18
|Şekerbank
|1,32
|-0,75
|0,76
|Şişe Cam
|5,26
|-0,19
|2,70
|Şok Marketler
|12,95
|-0,92
|20,35
|T. Halk Bankası
|5,65
|1,62
|-4,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,98
|5,22
|0,87
|T.S.K.B.
|1,27
|-0,78
|4,96
|T.Tuborg
|15,34
|0,26
|28,91
|Taç Tarım Ürünleri
|6,20
|-0,16
|98,72
|Tat Gıda
|9,74
|0,83
|60,10
|TAV Havalimanları
|19,35
|0,42
|-28,77
|Taze Kuru Gıda
|16,90
|-1,17
|133,43
|Tek-Art Turizm
|1,52
|-1,30
|20,63
|Tekfen Holding
|17,24
|5,12
|-7,07
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,02
|-0,14
|67,14
|Temapol Polimer Plastik
|7,09
|-0,56
|35,82
|TGS Dış Ticaret
|5,23
|-0,19
|11,99
|Tofaş Oto. Fab.
|23,30
|1,66
|-0,01
|Torunlar GMYO
|3,13
|-1,26
|13,82
|Trabzon Liman
|14,32
|-1,51
|34,33
|Trabzonspor Sportif
|7,83
|-2,73
|264,19
|Trakya Cam
|3,43
|0,29
|1,15
|Trend GMYO
|3,90
|-2,50
|77,27
|TSKB GMYO
|3,72
|-1,85
|177,61
|Tuğçelik
|4,88
|-2,01
|23,54
|Tukaş
|9,08
|-0,44
|-26,48
|Turcas Petrol
|3,09
|1,98
|15,73
|Turkcell
|17,40
|7,21
|26,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,82
|-0,15
|6,40
|Tüpraş
|88,20
|1,44
|-30,44
|Türk Hava Yolları
|12,53
|0,00
|-13,35
|Türk Prysmian Kablo
|4,05
|-0,98
|56,66
|Türk Telekom
|7,94
|-1,24
|7,73
|Türk Traktör
|70,95
|1,00
|34,09
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,60
|-2,10
|10,95
|Ufuk Yatırım
|4,77
|0,42
|84,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,54
|3,51
|66,98
|Ulusoy Elektrik
|34,72
|0,06
|30,53
|Ulusoy Un Sanayi
|9,23
|-1,60
|141,62
|Umpaş Holding
|0,77
|-4,94
|24,19
|Uşak Seramik
|1,48
|-1,99
|21,96
|Utopya Turizm
|5,90
|1,37
|19,92
|Uzertaş Boya
|4,81
|-9,93
|116,67
|Ülker Bisküvi
|25,42
|1,68
|13,69
|Vakıf Fin. Kir.
|2,95
|-3,28
|21,90
|Vakıf GMYO
|2,60
|-1,89
|50,20
|Vakıf Yat. Ort.
|2,85
|-1,04
|22,32
|Vakıflar Bankası
|4,83
|0,21
|-12,34
|Vakko Tekstil
|5,20
|-1,52
|14,54
|Vanet Gıda
|1,61
|-0,62
|12,59
|Verusa Holding
|22,52
|0,36
|21,40
|Verusaturk Girisim
|4,99
|0,00
|-5,11
|Vestel
|16,38
|-2,15
|29,79
|Vestel Beyaz Eşya
|26,36
|0,23
|22,04
|Viking Kağıt
|4,73
|-1,46
|152,94
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,99
|1,79
|64,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,35
|0,43
|-5,24
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,20
|-3,04
|62,68
|Yataş
|8,04
|-1,35
|9,54
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,23
|0,00
|38,51
|Yeni Gimat GMYO
|12,01
|0,59
|0,32
|Yeşil GMYO
|0,91
|-5,21
|42,19
|Yeşil Yapı
|1,08
|-6,09
|63,64
|Yeşil Yatırım Holding
|15,90
|-4,04
|41,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.500,20
|1,52
|154,68
|Yonga Mobilya
|26,04
|0,08
|181,82
|Yükselen Çelik
|10,37
|-1,89
|69,17
|Yünsa
|14,22
|-0,21
|41,24
|Zorlu Enerji
|1,78
|1,71
|9,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)