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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:20:54 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 50.600,00 -8,83 67,66
İş Bankası (C) 5,18 0,78 -19,19
İş Bankası (Kur.) 410.000,00 -9,48 95,24
İş Fin.Kir. 3,96 0,51 4,21
İş Girişim 7,14 -1,65 87,89
İş GMYO 1,90 0,00 7,95
İş Y. Men. Değ. 6,12 1,16 51,98
İş Yat. Ort. 2,55 0,39 58,25
İşbir Holding 1.200,00 5,91 179,07
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,81 -4,71 30,65
İttifak Holding 3,21 -1,53 -13,71
İz Hayvancılık Tarım 5,75 -2,54 119,76
İzmir Demir Çelik 14,94 1,77 82,42
İzmir Fırça 2,24 0,00 24,44
Jantsa Jant Sanayi 72,20 0,28 35,75
Kafein Yazılım 16,18 -1,70 45,69
Kapital Yat. Holding 3,54 -1,39 46,28
Kaplamin 8,37 -2,22 50,81
Kardemir (A) 3,23 4,19 21,89
Kardemir (B) 3,05 2,01 15,53
Kardemir (D) 3,09 1,64 16,17
Karel Elektronik 15,47 -0,64 6,47
Karsan Otomotiv 2,36 -2,88 49,37
Karsu Tekstil 3,43 0,29 5,86
Kartonsan 455,00 -0,48 17,77
Katmerciler Ekipman 4,43 -1,12 15,36
Kent Gıda 533,90 -2,09 203,70
Kerevitaş Gıda 4,35 -0,68 33,44
Kervansaray Yat. Holding 0,45 -2,17 -18,18
Kiler GMYO 4,13 -0,48 8,97
Klimasan Klima 17,11 0,47 -22,51
Koç Holding 17,30 1,59 -13,54
Konfrut Gıda 10,32 -1,71 31,97
Konya Çimento 271,50 -0,29 0,07
Kordsa Teknik Tekstil 12,17 0,08 -4,29
Koza Altın 78,15 1,03 5,54
Koza Madencilik 12,80 0,71 27,62
Körfez GMYO 3,03 -1,62 26,78
Kristal Kola 2,05 -1,44 35,76
Kron Telekomünikasyon 23,94 -2,29 88,21
Kuştur Kuşadası Turizm 47,04 1,82 98,48
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,08 -5,88 26,06
Kütahya Porselen 31,62 -1,68 377,64
Lider Faktoring 2,25 -0,88 22,62
Link Bilgisayar 24,78 -1,90 36,53
Logo Yazılım 74,60 -0,53 22,70
Lokman Hekim Sağlık 7,50 -0,53 29,76
Lüks Kadife 16,31 -1,98 88,77
Makina Takım 2,02 -0,98 7,45
Marka Yatırım Holding 2,16 -2,70 83,05
Marmaris Altınyunus 80,60 -0,56 13,52
Marshall 87,25 3,01 83,53
Martı GMYO 1,55 -2,52 53,47
Martı Otel 1,17 -0,85 28,57
Mavi Giyim 48,30 1,98 -16,58
Mazhar Zorlu Holding 17,51 -0,51 44,83
Mega Polietilen 4,49 -3,65 104,09
Menderes Tekstil 3,09 -3,44 135,88
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 21,70 6,16 11,63
Merko Gıda 1,42 -3,40 35,24
Metal Gayrimenkul 1,18 -2,48 29,67
Metemtur Otelcilik 2,16 -6,90 21,35
Metro Holding 1,63 -2,98 18,12
Metro Petrol ve Tesisleri 2,85 -4,68 45,41
Metro Yatırım Ortaklığı 2,45 -3,54 -54,06
Migros Ticaret 35,74 -0,56 47,56
Milpa 3,92 -5,54 79,00
Mistral GMYO 2,50 -4,21 32,28
MLP Sağlık 18,71 -1,06 16,94
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,70 -5,03 49,12
Mondi Tire Kutsan 6,62 -0,90 59,90
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,00 0,05 2,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,18 0,11 42,92
Net Holding 2,31 -0,43 -11,15
Netaş Telekom. 14,53 -0,41 11,26
Niğbaş Niğde Beton 9,64 -9,40 55,48
Nuh Çimento 14,56 0,41 32,55
Nurol GMYO 4,46 0,90 24,93
Odaş Elektrik 2,13 0,00 47,33
Olmuksan-IP 4,47 -1,32 74,54
Orge Enerji Elektrik 5,87 -0,17 18,35
Orma Orman Mahsulleri 4,80 -1,44 73,91
Osmanlı Menkul 8,00 1,27 91,35
Ostim Endüstriyel Yat 2,54 -1,55 51,19
Otokar 141,30 -1,19 -3,90
Oyak Çimento 6,10 -0,16 10,96
Oyak Yat. Ort. 6,60 -0,60 185,88
Oylum Sınai Yatırımlar 3,07 -1,92 -0,61
Özak GMYO 3,80 -1,55 47,86
Özbal Çelik Boru 2,90 -0,68 79,92
Özderici GMYO 1,88 -2,59 19,75
Özerden Plastik 2,32 -0,43 1,75
Panora GMYO 5,36 -0,37 -4,31
Papilon Savunma 16,19 -0,98 110,09
Park Elek.Madencilik 3,65 0,00 19,67
Parsan 18,80 -0,53 10,98
Pegasus 56,10 -0,18 -35,07
Peker GMYO 6,92 -1,00 121,09
Penguen Gıda 4,22 -2,76 103,86
Pera GMYO 1,24 -5,34 31,91
Pergamon Dış Ticaret 9,50 -3,46 22,78
Petkim 4,08 0,99 7,09
Petrokent Turizm 173,00 -0,86 35,05
Pınar Et Ve Un 18,50 -1,60 101,74
Pınar Su 5,85 -0,68 152,16
Pınar Süt 18,46 -1,28 45,70
Plastikkart 13,33 1,21 43,80
Polisan Holding 3,00 -1,32 -0,58
Politeknik Metal 128,50 2,64 68,92
Prizma Press Matbaacılık 3,93 -0,76 -8,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,70 0,07 7,66
QNB Finans Fin. Kir. 101,40 -1,55 -21,46
QNB Finansbank 46,14 -2,86 23,04
Ral Yatırım Holding 14,33 -0,35 110,74
Ray Sigorta 6,14 0,33 79,53
Reysaş GMYO 5,19 -2,26 13,07
Reysaş Lojistik 6,14 -1,29 40,18
Rhea Girişim 2,26 -1,31 89,92
Rodrigo Tekstil 2,60 0,39 43,65
Royal Halı 2,19 -2,23 59,85
RTA Laboratuvarları 32,48 -9,98 1300,00
Sabancı Holding 9,17 0,77 0,55
Safkar Ege Soğutmacılık 4,70 -6,93 115,60
Salix Yatırım Holding 10,21 -3,68 41,61
Sanel Mühendislik 5,28 -8,97 30,37
Sanifoam Sünger 5,84 -0,85 16,80
Sanko Pazarlama 7,61 0,13 -1,68
Saray Matbaacılık 2,06 0,00 59,35
Sarkuysan 5,95 -0,67 23,19
Sasa Polyester 10,96 0,83 41,79
Say Reklamcılık 3,79 -1,56 69,20
Sekuro Plastik 5,46 -0,18 1,87
Selçuk Ecza Deposu 8,71 -1,80 46,02
Selçuk Gıda 3,04 -1,30 76,74
Senkron Güvenlik 3,23 0,00 18,32
Serve Film Prodüksiyon 6,15 4,77 286,79
Servet GMYO 16,60 -1,72 95,29
Seyitler Kimya 9,54 3,81 40,50
Silverline Endüstri 3,39 -4,51 56,94
Sinpaş GMYO 1,30 0,00 12,07
Smartiks Yazılım 8,77 -0,90 -10,60
Soda Sanayii 5,90 0,00 -0,45
Sodaş Sodyum Sanayii 12,85 -1,23 234,10
Söktaş 2,41 0,42 41,72
Sönmez Filament 7,44 -2,75 52,46
Sönmez Pamuklu 7,70 -3,63 56,50
Sumaş Suni Tahta 13,50 0,00 36,36
Şeker Fin. Kir. 4,58 -1,08 -4,18
Şekerbank 1,32 -0,75 0,76
Şişe Cam 5,26 -0,19 2,70
Şok Marketler 12,95 -0,92 20,35
T. Halk Bankası 5,65 1,62 -4,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,98 5,22 0,87
T.S.K.B. 1,27 -0,78 4,96
T.Tuborg 15,34 0,26 28,91
Taç Tarım Ürünleri 6,20 -0,16 98,72
Tat Gıda 9,74 0,83 60,10
TAV Havalimanları 19,35 0,42 -28,77
Taze Kuru Gıda 16,90 -1,17 133,43
Tek-Art Turizm 1,52 -1,30 20,63
Tekfen Holding 17,24 5,12 -7,07
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,02 -0,14 67,14
Temapol Polimer Plastik 7,09 -0,56 35,82
TGS Dış Ticaret 5,23 -0,19 11,99
Tofaş Oto. Fab. 23,30 1,66 -0,01
Torunlar GMYO 3,13 -1,26 13,82
Trabzon Liman 14,32 -1,51 34,33
Trabzonspor Sportif 7,83 -2,73 264,19
Trakya Cam 3,43 0,29 1,15
Trend GMYO 3,90 -2,50 77,27
TSKB GMYO 3,72 -1,85 177,61
Tuğçelik 4,88 -2,01 23,54
Tukaş 9,08 -0,44 -26,48
Turcas Petrol 3,09 1,98 15,73
Turkcell 17,40 7,21 26,09
Tümosan Motor ve Traktör 6,82 -0,15 6,40
Tüpraş 88,20 1,44 -30,44
Türk Hava Yolları 12,53 0,00 -13,35
Türk Prysmian Kablo 4,05 -0,98 56,66
Türk Telekom 7,94 -1,24 7,73
Türk Traktör 70,95 1,00 34,09
Türker Proje Gayrimenkul 46,60 -2,10 10,95
Ufuk Yatırım 4,77 0,42 84,88
Ulaşlar Turizm Yat. 3,54 3,51 66,98
Ulusoy Elektrik 34,72 0,06 30,53
Ulusoy Un Sanayi 9,23 -1,60 141,62
Umpaş Holding 0,77 -4,94 24,19
Uşak Seramik 1,48 -1,99 21,96
Utopya Turizm 5,90 1,37 19,92
Uzertaş Boya 4,81 -9,93 116,67
Ülker Bisküvi 25,42 1,68 13,69
Vakıf Fin. Kir. 2,95 -3,28 21,90
Vakıf GMYO 2,60 -1,89 50,20
Vakıf Yat. Ort. 2,85 -1,04 22,32
Vakıflar Bankası 4,83 0,21 -12,34
Vakko Tekstil 5,20 -1,52 14,54
Vanet Gıda 1,61 -0,62 12,59
Verusa Holding 22,52 0,36 21,40
Verusaturk Girisim 4,99 0,00 -5,11
Vestel 16,38 -2,15 29,79
Vestel Beyaz Eşya 26,36 0,23 22,04
Viking Kağıt 4,73 -1,46 152,94
Yapı Kredi Koray GMYO 3,99 1,79 64,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,35 0,43 -5,24
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,20 -3,04 62,68
Yataş 8,04 -1,35 9,54
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,23 0,00 38,51
Yeni Gimat GMYO 12,01 0,59 0,32
Yeşil GMYO 0,91 -5,21 42,19
Yeşil Yapı 1,08 -6,09 63,64
Yeşil Yatırım Holding 15,90 -4,04 41,59
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.500,20 1,52 154,68
Yonga Mobilya 26,04 0,08 181,82
Yükselen Çelik 10,37 -1,89 69,17
Yünsa 14,22 -0,21 41,24
Zorlu Enerji 1,78 1,71 9,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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