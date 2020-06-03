Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|360.036,60
|117,11
|İş Bankası (B)
|61.999,90
|-3,12
|105,43
|İş Bankası (C)
|5,12
|0,79
|-20,12
|İş Bankası (Kur.)
|518.999,90
|147,14
|İş Fin.Kir.
|4,00
|0,00
|5,26
|İş Girişim
|6,85
|0,29
|80,26
|İş GMYO
|1,76
|1,15
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|5,84
|0,86
|45,03
|İş Yat. Ort.
|2,49
|0,81
|54,53
|İşbir Holding
|750,00
|0,00
|74,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|0,00
|1,61
|İttifak Holding
|2,85
|1,79
|-23,39
|İz Hayvancılık Tarım
|4,84
|-2,42
|84,98
|İzmir Demir Çelik
|13,45
|0,60
|64,22
|İzmir Fırça
|2,35
|-1,67
|30,56
|Jantsa Jant Sanayi
|74,00
|0,00
|39,13
|Kafein Yazılım
|16,94
|2,60
|52,06
|Kapital Yat. Holding
|3,38
|0,30
|39,67
|Kaplamin
|7,37
|4,39
|32,79
|Kardemir (A)
|2,75
|0,00
|3,77
|Kardemir (B)
|2,57
|0,39
|-2,65
|Kardemir (D)
|2,58
|0,39
|-3,01
|Karel Elektronik
|15,42
|0,46
|6,13
|Karsan Otomotiv
|1,85
|1,09
|17,09
|Karsu Tekstil
|3,40
|-0,29
|4,94
|Kartonsan
|447,50
|0,04
|15,83
|Katmerciler Ekipman
|3,93
|2,08
|2,34
|Kent Gıda
|504,30
|-4,45
|186,86
|Kerevitaş Gıda
|4,04
|1,51
|23,93
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|-2,08
|-14,55
|Kiler GMYO
|3,72
|4,49
|-1,85
|Klimasan Klima
|17,19
|0,00
|-22,15
|Koç Holding
|17,64
|1,38
|-11,84
|Konfrut Gıda
|9,69
|0,10
|23,91
|Konya Çimento
|267,80
|-0,81
|-1,29
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,74
|3,16
|-7,67
|Koza Altın
|75,10
|-1,18
|1,42
|Koza Madencilik
|12,14
|-0,74
|21,04
|Körfez GMYO
|3,16
|0,64
|32,22
|Kristal Kola
|1,98
|1,54
|31,13
|Kron Telekomünikasyon
|26,66
|-0,52
|109,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|35,78
|-0,67
|50,97
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,79
|1,70
|8,48
|Kütahya Porselen
|21,86
|-0,18
|230,21
|Lider Faktoring
|2,25
|0,00
|22,62
|Link Bilgisayar
|26,34
|1,39
|45,12
|Logo Yazılım
|76,30
|1,46
|25,49
|Lokman Hekim Sağlık
|6,97
|0,29
|20,59
|Lüks Kadife
|11,99
|1,35
|38,77
|Makina Takım
|1,89
|0,53
|0,53
|Marka Yatırım Holding
|1,85
|9,47
|56,78
|Marmaris Altınyunus
|72,25
|-0,34
|1,76
|Marshall
|83,25
|8,82
|75,12
|Martı GMYO
|1,44
|3,60
|42,57
|Martı Otel
|1,02
|0,00
|12,09
|Mavi Giyim
|45,20
|-1,35
|-21,93
|Mazhar Zorlu Holding
|17,80
|1,14
|47,23
|Mega Polietilen
|4,70
|-2,08
|113,64
|Menderes Tekstil
|2,35
|-2,08
|79,39
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,80
|-0,80
|1,85
|Merko Gıda
|1,33
|0,00
|26,67
|Metal Gayrimenkul
|1,24
|5,08
|36,26
|Metemtur Otelcilik
|2,05
|2,50
|15,17
|Metro Holding
|1,41
|2,17
|2,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,09
|0,97
|6,63
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,22
|0,45
|-58,37
|Migros Ticaret
|34,42
|0,47
|42,11
|Milpa
|4,35
|0,93
|98,63
|Mistral GMYO
|2,33
|4,95
|23,28
|MLP Sağlık
|16,45
|0,06
|2,81
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,76
|-1,68
|54,39
|Mondi Tire Kutsan
|7,00
|0,43
|69,08
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,20
|2,24
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,06
|0,84
|41,98
|Net Holding
|2,43
|0,83
|-6,54
|Netaş Telekom.
|14,55
|0,28
|11,41
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|-0,33
|45,16
|Nuh Çimento
|13,25
|-0,75
|20,62
|Nurol GMYO
|4,40
|0,00
|23,25
|Odaş Elektrik
|1,99
|0,00
|37,65
|Olmuksan-IP
|4,45
|0,91
|73,76
|Orge Enerji Elektrik
|5,52
|1,28
|11,29
|Orma Orman Mahsulleri
|5,02
|0,00
|81,88
|Osmanlı Menkul
|7,46
|-0,53
|78,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|0,43
|37,50
|Otokar
|133,40
|-1,55
|-9,28
|Oyak Çimento
|6,20
|0,49
|12,78
|Oyak Yat. Ort.
|5,99
|1,18
|159,46
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,03
|-0,33
|-1,90
|Özak GMYO
|3,17
|0,32
|23,35
|Özbal Çelik Boru
|2,00
|3,09
|24,08
|Özderici GMYO
|1,70
|0,59
|8,28
|Özerden Plastik
|2,32
|-1,28
|1,75
|Panora GMYO
|5,62
|2,18
|0,33
|Papilon Savunma
|16,13
|7,39
|109,31
|Park Elek.Madencilik
|3,56
|0,85
|16,72
|Parsan
|18,15
|6,08
|7,14
|Pegasus
|59,15
|-0,42
|-31,54
|Peker GMYO
|6,00
|0,00
|91,69
|Penguen Gıda
|4,76
|6,25
|129,95
|Pera GMYO
|1,04
|2,97
|10,64
|Pergamon Dış Ticaret
|9,09
|0,44
|17,48
|Petkim
|3,68
|1,38
|-3,41
|Petrokent Turizm
|176,80
|-1,34
|38,02
|Pınar Et Ve Un
|18,88
|4,42
|105,89
|Pınar Su
|6,24
|1,96
|168,97
|Pınar Süt
|19,15
|4,99
|51,14
|Plastikkart
|9,73
|0,10
|4,96
|Polisan Holding
|2,89
|4,71
|-4,23
|Politeknik Metal
|130,00
|1,09
|70,89
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|0,52
|-10,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.186,30
|0,02
|7,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,60
|-0,09
|-18,20
|QNB Finansbank
|47,90
|0,88
|27,73
|Ral Yatırım Holding
|13,67
|0,00
|101,03
|Ray Sigorta
|6,11
|0,33
|78,65
|Reysaş GMYO
|5,10
|0,79
|11,11
|Reysaş Lojistik
|6,46
|-0,46
|47,49
|Rhea Girişim
|2,41
|3,43
|102,52
|Rodrigo Tekstil
|2,66
|-0,75
|46,96
|Royal Halı
|2,17
|0,00
|58,39
|RTA Laboratuvarları
|18,92
|-9,99
|715,52
|Sabancı Holding
|9,02
|0,56
|-1,09
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,74
|1,94
|117,43
|Salix Yatırım Holding
|9,69
|8,75
|34,40
|Sanel Mühendislik
|5,30
|-0,56
|30,86
|Sanifoam Sünger
|6,19
|0,81
|23,80
|Sanko Pazarlama
|7,36
|0,14
|-4,91
|Saray Matbaacılık
|1,66
|1,22
|28,41
|Sarkuysan
|5,72
|0,18
|18,43
|Sasa Polyester
|10,37
|0,39
|34,15
|Say Reklamcılık
|3,83
|-0,78
|70,98
|Sekuro Plastik
|5,54
|-1,07
|3,36
|Selçuk Ecza Deposu
|8,33
|2,97
|39,65
|Selçuk Gıda
|3,30
|-0,60
|91,86
|Senkron Güvenlik
|3,01
|2,03
|10,26
|Serve Film Prodüksiyon
|4,70
|-3,09
|195,60
|Servet GMYO
|16,95
|2,98
|99,41
|Seyitler Kimya
|8,94
|0,11
|31,66
|Silverline Endüstri
|2,89
|1,05
|33,80
|Sinpaş GMYO
|1,17
|0,00
|0,86
|Smartiks Yazılım
|9,52
|2,59
|-2,96
|Soda Sanayii
|5,75
|0,35
|-2,98
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,50
|0,22
|251,00
|Söktaş
|3,51
|0,00
|32,45
|Sönmez Filament
|6,62
|1,22
|35,66
|Sönmez Pamuklu
|6,76
|1,05
|37,40
|Sumaş Suni Tahta
|12,11
|-0,74
|22,32
|Şeker Fin. Kir.
|5,01
|0,40
|4,81
|Şekerbank
|1,19
|1,71
|-9,16
|Şişe Cam
|5,03
|0,40
|-1,79
|Şok Marketler
|12,01
|0,84
|11,62
|T. Halk Bankası
|5,44
|0,55
|-7,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,12
|-0,39
|-5,69
|T.S.K.B.
|1,14
|0,00
|-5,79
|T.Tuborg
|15,67
|1,10
|31,68
|Taç Tarım Ürünleri
|4,59
|-10,00
|47,12
|Tat Gıda
|9,03
|2,03
|48,43
|TAV Havalimanları
|20,42
|-0,68
|-24,83
|Taze Kuru Gıda
|17,50
|5,61
|141,71
|Tek-Art Turizm
|1,46
|1,39
|15,87
|Tekfen Holding
|15,14
|3,27
|-18,39
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,32
|0,14
|74,29
|Temapol Polimer Plastik
|7,46
|-0,40
|42,91
|TGS Dış Ticaret
|4,91
|0,00
|5,14
|Tofaş Oto. Fab.
|23,30
|1,48
|-0,01
|Torunlar GMYO
|2,79
|2,57
|1,45
|Trabzon Liman
|13,11
|0,92
|22,98
|Trabzonspor Sportif
|5,54
|-0,89
|157,67
|Trakya Cam
|3,31
|-0,30
|-2,39
|Trend GMYO
|3,93
|0,00
|78,64
|TSKB GMYO
|3,81
|1,33
|184,33
|Tuğçelik
|4,72
|0,43
|19,49
|Tukaş
|8,95
|4,68
|-27,53
|Turcas Petrol
|2,93
|0,69
|9,74
|Turkcell
|14,00
|0,29
|1,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,44
|4,21
|0,47
|Tüpraş
|89,15
|-0,22
|-29,69
|Türk Hava Yolları
|12,54
|-0,56
|-13,28
|Türk Prysmian Kablo
|4,02
|0,50
|55,50
|Türk Telekom
|7,62
|-0,13
|3,39
|Türk Traktör
|62,75
|0,72
|18,60
|Türker Proje Gayrimenkul
|42,80
|-0,19
|1,90
|Ufuk Yatırım
|4,86
|-1,22
|88,37
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,80
|1,82
|32,08
|Ulusoy Elektrik
|33,70
|0,06
|26,69
|Ulusoy Un Sanayi
|8,60
|5,01
|125,13
|Umpaş Holding
|0,66
|-1,49
|6,45
|Uşak Seramik
|1,80
|5,26
|6,51
|Utopya Turizm
|5,94
|-1,00
|20,73
|Uzertaş Boya
|4,05
|-2,41
|82,43
|Ülker Bisküvi
|23,76
|-0,50
|6,26
|Vakıf Fin. Kir.
|2,42
|3,42
|0,00
|Vakıf GMYO
|2,41
|2,55
|39,23
|Vakıf Yat. Ort.
|2,45
|1,24
|5,15
|Vakıflar Bankası
|4,75
|0,64
|-13,79
|Vakko Tekstil
|5,07
|0,80
|11,67
|Vanet Gıda
|1,62
|0,62
|13,29
|Verusa Holding
|20,80
|1,36
|12,13
|Verusaturk Girisim
|5,12
|1,19
|-2,64
|Vestel
|14,04
|-0,71
|11,25
|Vestel Beyaz Eşya
|23,84
|-0,25
|10,37
|Viking Kağıt
|4,52
|1,12
|141,71
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,22
|0,31
|33,06
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|0,41
|-2,02
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,67
|6,85
|54,23
|Yataş
|7,61
|0,53
|3,68
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,19
|7,88
|36,02
|Yeni Gimat GMYO
|12,05
|-0,08
|0,66
|Yeşil GMYO
|0,65
|3,17
|1,56
|Yeşil Yapı
|0,66
|3,13
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|13,33
|1,68
|18,70
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.599,60
|0,00
|158,05
|Yonga Mobilya
|30,08
|9,94
|225,54
|Yükselen Çelik
|9,07
|2,14
|47,96
|Yünsa
|13,26
|1,77
|31,71
|Zorlu Enerji
|1,53
|-0,65
|-6,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)