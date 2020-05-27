Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|414.914,10
|150,20
|İş Bankası (B)
|54.500,00
|-8,40
|80,58
|İş Bankası (C)
|4,88
|1,67
|-23,87
|İş Bankası (Kur.)
|570.999,00
|171,91
|İş Fin.Kir.
|4,02
|1,52
|5,79
|İş Girişim
|6,83
|1,79
|79,74
|İş GMYO
|1,68
|1,82
|-4,55
|İş Y. Men. Değ.
|5,93
|0,17
|47,26
|İş Yat. Ort.
|2,56
|0,79
|58,87
|İşbir Holding
|840,00
|3,70
|95,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|1,56
|4,84
|İttifak Holding
|2,86
|0,70
|-23,12
|İz Hayvancılık Tarım
|5,28
|-6,55
|101,80
|İzmir Demir Çelik
|11,88
|-2,62
|45,05
|İzmir Fırça
|2,36
|-0,84
|31,11
|Jantsa Jant Sanayi
|70,25
|0,29
|32,08
|Kafein Yazılım
|16,86
|1,14
|51,35
|Kapital Yat. Holding
|3,17
|-7,85
|30,99
|Kaplamin
|7,19
|-1,51
|29,55
|Kardemir (A)
|2,71
|1,12
|2,26
|Kardemir (B)
|2,52
|1,20
|-4,55
|Kardemir (D)
|2,53
|2,85
|-4,89
|Karel Elektronik
|16,46
|2,94
|13,28
|Karsan Otomotiv
|1,83
|1,10
|15,82
|Karsu Tekstil
|3,48
|2,65
|7,41
|Kartonsan
|462,00
|1,76
|19,58
|Katmerciler Ekipman
|3,92
|2,08
|2,08
|Kent Gıda
|473,60
|9,99
|169,40
|Kerevitaş Gıda
|4,12
|3,00
|26,38
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|0,00
|-9,09
|Kiler GMYO
|2,98
|3,11
|-21,37
|Klimasan Klima
|17,55
|0,86
|-20,52
|Koç Holding
|15,74
|3,21
|-21,34
|Konfrut Gıda
|11,07
|3,46
|41,56
|Konya Çimento
|264,10
|1,97
|-2,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,20
|1,45
|-11,92
|Koza Altın
|73,60
|0,00
|-0,61
|Koza Madencilik
|12,57
|0,88
|25,32
|Körfez GMYO
|3,06
|2,68
|28,03
|Kristal Kola
|1,93
|2,66
|27,81
|Kron Telekomünikasyon
|23,90
|2,40
|87,89
|Kuştur Kuşadası Turizm
|35,62
|-3,68
|50,30
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,73
|2,98
|4,85
|Kütahya Porselen
|22,64
|-9,94
|241,99
|Lider Faktoring
|2,30
|1,32
|25,34
|Link Bilgisayar
|27,86
|0,72
|53,50
|Logo Yazılım
|77,30
|0,91
|27,14
|Lokman Hekim Sağlık
|7,18
|0,28
|24,22
|Lüks Kadife
|12,61
|-4,03
|45,95
|Makina Takım
|1,71
|1,18
|-9,04
|Marka Yatırım Holding
|1,42
|3,65
|20,34
|Marmaris Altınyunus
|76,90
|3,01
|8,31
|Marshall
|58,65
|-3,62
|23,37
|Martı GMYO
|1,30
|2,36
|28,71
|Martı Otel
|1,01
|1,00
|10,99
|Mavi Giyim
|41,44
|1,32
|-28,43
|Mazhar Zorlu Holding
|16,40
|0,80
|35,65
|Mega Polietilen
|4,37
|7,11
|98,64
|Menderes Tekstil
|1,85
|4,52
|41,22
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,40
|1,13
|10,08
|Merko Gıda
|1,40
|2,94
|33,33
|Metal Gayrimenkul
|1,33
|-0,75
|46,15
|Metemtur Otelcilik
|2,00
|2,04
|12,36
|Metro Holding
|1,40
|3,70
|1,45
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,08
|3,48
|6,12
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,26
|1,80
|-57,62
|Migros Ticaret
|34,86
|1,93
|43,93
|Milpa
|4,32
|0,70
|97,26
|Mistral GMYO
|2,17
|1,88
|14,81
|MLP Sağlık
|16,42
|0,61
|2,63
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,91
|-2,05
|67,54
|Mondi Tire Kutsan
|7,02
|1,89
|69,57
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.096,60
|2,18
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,45
|2,84
|45,05
|Net Holding
|2,37
|3,49
|-8,85
|Netaş Telekom.
|14,85
|3,92
|13,71
|Niğbaş Niğde Beton
|9,30
|2,20
|50,00
|Nuh Çimento
|13,15
|0,84
|19,71
|Nurol GMYO
|4,02
|4,42
|12,61
|Odaş Elektrik
|1,92
|2,67
|32,81
|Olmuksan-IP
|4,51
|-0,88
|76,11
|Orge Enerji Elektrik
|5,48
|0,37
|10,48
|Orma Orman Mahsulleri
|5,10
|5,15
|84,78
|Osmanlı Menkul
|7,49
|-0,13
|79,15
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,22
|1,83
|32,14
|Otokar
|139,00
|0,36
|-5,47
|Oyak Çimento
|5,60
|-0,88
|1,86
|Oyak Yat. Ort.
|5,88
|-0,34
|152,36
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,19
|1,27
|3,28
|Özak GMYO
|3,07
|1,99
|19,46
|Özbal Çelik Boru
|1,99
|5,29
|23,46
|Özderici GMYO
|1,63
|1,87
|3,82
|Özerden Plastik
|2,51
|0,40
|10,09
|Panora GMYO
|5,41
|1,12
|-3,42
|Papilon Savunma
|17,80
|3,31
|130,98
|Park Elek.Madencilik
|3,45
|2,07
|13,11
|Parsan
|15,73
|2,08
|-7,14
|Pegasus
|58,45
|8,74
|-32,35
|Peker GMYO
|5,82
|-1,36
|85,94
|Penguen Gıda
|3,48
|9,78
|68,12
|Pera GMYO
|1,00
|3,09
|6,38
|Pergamon Dış Ticaret
|8,96
|2,28
|15,80
|Petkim
|3,52
|1,15
|-7,61
|Petrokent Turizm
|180,20
|-0,88
|40,67
|Pınar Et Ve Un
|21,40
|2,29
|133,37
|Pınar Su
|6,69
|0,90
|188,36
|Pınar Süt
|21,04
|9,93
|66,06
|Plastikkart
|9,70
|0,83
|4,64
|Polisan Holding
|2,70
|4,25
|-10,52
|Politeknik Metal
|125,30
|-6,49
|64,71
|Prizma Press Matbaacılık
|3,87
|1,04
|-10,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.184,40
|0,20
|6,91
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,00
|0,00
|-17,12
|QNB Finansbank
|48,94
|-0,08
|30,51
|Ral Yatırım Holding
|13,20
|-3,72
|94,12
|Ray Sigorta
|6,80
|-1,59
|98,83
|Reysaş GMYO
|5,02
|2,24
|9,37
|Reysaş Lojistik
|6,69
|1,06
|52,74
|Rhea Girişim
|2,00
|1,52
|68,07
|Rodrigo Tekstil
|2,61
|8,75
|44,20
|Royal Halı
|2,14
|0,47
|56,20
|RTA Laboratuvarları
|28,02
|-9,96
|1107,76
|Sabancı Holding
|8,64
|2,37
|-5,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,64
|-1,07
|112,84
|Salix Yatırım Holding
|8,52
|4,54
|18,17
|Sanel Mühendislik
|5,43
|0,74
|34,07
|Sanifoam Sünger
|5,97
|-0,33
|19,40
|Sanko Pazarlama
|7,71
|1,18
|-0,39
|Saray Matbaacılık
|2,22
|2,78
|24,02
|Sarkuysan
|5,73
|0,88
|18,63
|Sasa Polyester
|10,17
|1,50
|31,57
|Say Reklamcılık
|3,64
|4,90
|62,50
|Sekuro Plastik
|5,62
|2,74
|4,85
|Selçuk Ecza Deposu
|8,97
|-1,32
|50,38
|Selçuk Gıda
|3,26
|-6,32
|89,53
|Senkron Güvenlik
|3,03
|0,33
|10,99
|Serve Film Prodüksiyon
|4,53
|-1,52
|184,91
|Servet GMYO
|16,39
|-0,06
|92,82
|Seyitler Kimya
|9,32
|-1,48
|37,26
|Silverline Endüstri
|2,72
|4,21
|25,93
|Sinpaş GMYO
|1,19
|4,39
|2,59
|Smartiks Yazılım
|9,94
|1,43
|1,33
|Soda Sanayii
|5,96
|1,02
|-3,56
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,50
|-9,94
|251,00
|Söktaş
|3,53
|1,73
|33,21
|Sönmez Filament
|6,65
|1,06
|36,27
|Sönmez Pamuklu
|6,71
|2,60
|36,38
|Sumaş Suni Tahta
|11,95
|1,70
|20,71
|Şeker Fin. Kir.
|5,00
|1,42
|4,60
|Şekerbank
|1,13
|2,73
|-13,74
|Şişe Cam
|5,08
|0,99
|-3,61
|Şok Marketler
|12,35
|4,13
|14,78
|T. Halk Bankası
|5,33
|1,52
|-9,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,42
|0,15
|-7,29
|T.S.K.B.
|1,04
|0,00
|-14,05
|T.Tuborg
|14,72
|-0,27
|23,70
|Taç Tarım Ürünleri
|5,85
|-9,86
|87,50
|Tat Gıda
|9,99
|7,07
|64,21
|TAV Havalimanları
|20,26
|8,28
|-25,42
|Taze Kuru Gıda
|16,91
|-9,96
|133,56
|Tek-Art Turizm
|1,40
|2,94
|11,11
|Tekfen Holding
|14,14
|1,51
|-23,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,31
|1,25
|74,05
|Temapol Polimer Plastik
|6,82
|2,87
|30,65
|TGS Dış Ticaret
|4,94
|2,49
|5,78
|Tofaş Oto. Fab.
|22,06
|2,60
|-5,33
|Torunlar GMYO
|2,56
|5,35
|-6,91
|Trabzon Liman
|13,99
|-0,21
|31,24
|Trabzonspor Sportif
|5,48
|5,79
|154,88
|Trakya Cam
|3,34
|0,91
|-4,57
|Trend GMYO
|3,95
|2,07
|79,55
|TSKB GMYO
|2,82
|3,30
|110,45
|Tuğçelik
|4,82
|0,84
|22,03
|Tukaş
|10,93
|-5,37
|-11,50
|Turcas Petrol
|2,87
|2,50
|7,49
|Turkcell
|14,12
|-0,21
|2,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,14
|1,99
|-4,21
|Tüpraş
|81,60
|1,81
|-35,65
|Türk Hava Yolları
|12,24
|9,19
|-15,35
|Türk Prysmian Kablo
|4,07
|3,56
|57,43
|Türk Telekom
|7,76
|2,37
|5,29
|Türk Traktör
|61,50
|0,99
|16,23
|Türker Proje Gayrimenkul
|42,36
|0,57
|0,86
|Ufuk Yatırım
|4,77
|1,06
|84,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,75
|0,00
|29,72
|Ulusoy Elektrik
|34,12
|6,23
|28,27
|Ulusoy Un Sanayi
|10,20
|2,62
|167,02
|Umpaş Holding
|0,70
|-6,67
|12,90
|Uşak Seramik
|1,71
|1,79
|1,18
|Utopya Turizm
|6,10
|2,01
|23,98
|Uzertaş Boya
|4,34
|-3,13
|95,50
|Ülker Bisküvi
|23,84
|0,76
|6,62
|Vakıf Fin. Kir.
|2,32
|1,31
|-4,13
|Vakıf GMYO
|2,13
|3,40
|23,05
|Vakıf Yat. Ort.
|2,41
|2,12
|3,43
|Vakıflar Bankası
|4,59
|1,32
|-16,70
|Vakko Tekstil
|4,99
|1,84
|9,91
|Vanet Gıda
|1,73
|1,17
|20,98
|Verusa Holding
|19,25
|0,47
|3,72
|Verusaturk Girisim
|4,88
|1,67
|-7,20
|Vestel
|13,87
|1,84
|9,90
|Vestel Beyaz Eşya
|23,30
|1,30
|7,87
|Viking Kağıt
|4,84
|1,89
|158,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,09
|4,04
|27,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,21
|0,91
|-10,89
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|12,26
|9,96
|95,53
|Yataş
|7,44
|1,09
|1,36
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,02
|1,00
|25,47
|Yeni Gimat GMYO
|12,17
|0,91
|1,66
|Yeşil GMYO
|0,64
|1,59
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,64
|0,00
|-3,03
|Yeşil Yatırım Holding
|13,92
|0,22
|23,95
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.051,20
|-4,14
|173,39
|Yonga Mobilya
|21,40
|9,74
|131,60
|Yükselen Çelik
|9,28
|7,28
|51,39
|Yünsa
|13,09
|0,69
|30,02
|Zorlu Enerji
|1,39
|3,73
|-14,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)