0553 313 94 23

Borsada günün ilk yarısı (1)

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:14
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım2,9014,17124,81
Acıpayam Selüloz3,430,0032,40
Adana Çimento (A)5,944,2110,91
Adana Çimento (B)4,012,306,75
Adana Çimento (C)1,390,7277,21
Adel Kalemcilik11,700,78-24,64
Adese Alışveriş Ticaret8,335,44318,59
Afyon Çimento4,661,30-40,10
Ak Enerji0,61-1,61-32,97
Akbank7,612,56-19,42
Akçansa6,830,15-33,28
Akdenız Güvenlık Hız.2,25-1,75-57,58
Akfen GMYO1,540,00-36,10
Akın Tekstil8,403,07-40,47
Akiş GMYO2,540,40-9,02
Akmerkez GMYO16,70-0,30-10,45
Aksa8,823,16-26,40
Aksa Enerji3,032,02-26,63
Aksigorta3,720,8122,66
Aksu Enerji9,07-0,4471,15
Alarko Carrıer41,700,00-27,51
Alarko GMYO47,60-0,75-3,26
Alarko Holding2,090,48-40,42
Albaraka Türk1,331,53-11,55
Alcatel Lucent Teletaş5,431,50-31,95
Alkim Kağıt4,530,89-2,28
Alkim Kimya24,82-0,324,68
Altınyağ0,9414,63-21,41
Altınyunus Çeşme4,001,01-20,79
Anadolu Cam2,810,7210,07
Anadolu Efes20,20-1,17-15,16
Anadolu Grubu Holding12,390,81-47,48
Anadolu Hayat Emek.5,820,69-25,55
Anadolu Isuzu7,152,44-21,43
Anadolu Sigorta4,470,2248,44
Anel Elektrik1,872,75-50,40
Anel Telekom0,35-2,78-30,00
Arçelik15,522,17-25,28
Arena Bilgisayar4,05-0,49-4,26
Armada Bilgisayar9,80-3,6444,54
Arsan Tekstil1,603,23-8,57
Artı Yatırım Holding1,07-0,9313,83
Aselsan26,541,30-16,36
Aslan Çimento28,340,64-24,59
Ata GMYO3,860,26-19,42
Atakule GMYO1,57-0,63-23,41
Atlantik Petrol Ürünleri0,79-43,17
Atlantis Yatırım Holding0,290,00-40,82
Atlas Yat. Ort.1,001,012,04
AvivaSA Emeklilik Hayat11,481,15-35,15
Avrasya GMYO0,97-3,00-38,61
Avrasya Petrol ve Tur.1,17-1,68-30,36
Avrasya Stratejik GMYF1.222,600,16
Avrupa Yatırım Holding1,730,0041,80
Ayen Enerji2,720,37-43,69
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,721,784,98
Aygaz11,881,28-18,04
Bagfaş5,080,99-51,62
Bak Ambalaj4,691,08-3,66
Balatacılar Balatacılık0,405,26-28,57
Bantaş Ambalaj1,56-0,64-61,86
Banvit12,100,58-43,51
Baştaş Başkent Çimento2,153,86-9,16
Batı Çimento2,68-0,74-38,97
Batısöke Çimento1,013,06-39,14
Bera Holding1,704,29-45,16
Berkosan Yalıtım1,651,23-26,01
Beşiktaş Futbol Yat.1,631,24-60,15
Beyaz Filo3,621,40-89,23
Bilici Yatırım1,440,70-5,92
Bim Mağazalar82,10-0,487,97
Bimeks0,060,00-78,57
Birko Mensucat0,330,00-19,51
Birlik Mensucat0,9919,28-29,79
Bizim Mağazaları7,080,85-8,05
Bolu Çimento3,540,57-25,79
Bomonti Elektrik0,472,17-56,48
Borusan Mannesmann7,870,90-28,74
Borusan Yat. Paz.37,56-0,05-12,95
Bosch Fren Sistemleri172,200,29-5,99
Bossa5,75-0,6941,98
Boyner Perakende Yat.7,000,14-23,75
Brisa6,181,48-14,99
Burçelik3,030,33-21,30
Burçelik Vana1,633,16-6,86
Bursa Çimento4,74-0,21-6,39
Carrefoursa3,963,39-29,03
Coca Cola İçecek27,760,95-17,11
Cosmos Yat. Holding0,86-26,50
Credıtwest Faktorıng1,532,0037,25
Çelebi52,400,3853,80
Çelik Halat5,543,1748,14
Çemaş Döküm1,97-1,016,49
Çemtaş6,43-0,6259,21
Çimbeton28,480,21-22,86
Çimentaş7,400,95-36,15
Çimsa7,411,37-43,84
Çuhadaroğlu Metal1,88-0,53-35,84
Dagi Giyim1,545,48-32,16
Dagi Yatırım Holding1,003,09-30,07
Dardanel1,08-0,92-44,62
Datagate Bilgisayar4,442,54-54,32
Demirören Gazetecilik8,76-0,11233,71
Demısaş Döküm2,96-0,34113,18
Denge Holding1,618,05-14,90
Deniz GMYO2,9811,1910,37
Denizbank6,1419,9267,30
Denizli Cam10,191,90-14,15
Derimod9,44-1,3625,70
Desa Deri1,49-0,6747,52
Despec Bilgisayar3,431,48-4,46
Deva Holding3,550,57-18,95
Diriteks Diriliş Tekstil0,761,33-35,04
Ditaş Doğan5,771,23-3,77
DO-CO489,306,67136,80
Doğan Burda3,80-1,5514,46
Doğan Holding1,161,7533,33
Doğtaş Kelebek Mobilya1,2310,81-66,21
Doğusan2,370,8562,33
Doğuş GMYO1,971,55-39,20
Doğuş Otomotiv4,451,83-40,97
Döktaş Dökümcülük8,41-3,22-23,55
Duran Doğan Basım3,90-1,023,45
Dyo Boya3,153,62-58,61
Eczacıbaşı İlaç2,961,37-29,19
Eczacıbaşı Yatırım7,210,14-28,11
Edip Gayrimenkul0,560,00-52,54
Ege Endüstri367,001,4122,37
Ege Gübre21,503,27-15,75
Ege Profil9,080,11-6,03
Ege Seramik3,461,47-20,85
Egeli & Co Tarım Girişim0,129,09-82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım0,23-51,06
Egeli&Co Yatırım Holding0,1011,11-50,00
Egeplast3,915,96-16,45
Ekiz Kimya0,343,03-40,35
Emek Elektrik1,013,06-35,90
Eminiş Ambalaj1,200,00-74,14
Emlak Konut GMYO1,691,81-34,94
Enerjisa Enerji4,860,21
Enka İnşaat4,680,86-13,68
Erbosan63,300,00-20,19
Ereğli Demir Çelik8,160,25-12,63
Ersu Gıda0,932,20-29,01
Escort Teknoloji0,670,00-46,83
Etiler Gıda2,18-0,46-53,52
Euro Kapital Yat. Ort.0,73-6,41-33,45
Euro Trend Yat. Ort.0,58-3,33-37,81
Euro Yat. Ort.0,57-1,72-31,58
Euro Yatırım Holding0,46-2,13-24,59
Fenerbahçe Futbol6,72-1,47-58,80
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,100,65-77,55
F-M İzmit Piston17,350,8138,48
Fonet Bilgi Teknolojileri3,27-2,68-33,54
Ford Otosan53,00-0,56-6,70
Formet Çelik Kapı1,14-1,72
Frigo Pak Gıda1,061,9211,58
Galatasaray Sportif1,210,00-42,31
Garanti Bankası8,333,22-18,94
Garanti Faktoring1,94-0,51-40,49
Garanti Yat. Ort.0,600,00-14,46
Gedik Y. Men. Değ.3,19-0,6226,59
Gedik Yatırım Holding2,36-3,2871,01
Gediz Ambalaj4,41-1,5621,99
Gentaş1,970,0031,32
Gersan Elektrik3,322,47-29,51
Global Men. Değ.0,430,00-4,44
Global Yat. Holding2,592,37-28,25
Good-Year3,420,88-17,75
Göltaş Çimento36,060,95-43,90
Gözde Girişim2,800,72-50,53
GSD Denizcilik1,110,00-17,78
GSD Holding0,732,821,39
Gübre Fabrik.2,871,41-32,15
Güler Yat. Holding1,28-0,7810,34
Güneş Sigorta1,551,31-6,06
Halk GMYO0,692,99-24,40
Halk Sigorta1,16-2,52-12,89
Hatay Tekstil4,090,99-17,71
Hedef Girişim1,200,84-39,60
Hektaş9,080,8929,71
HUB Girişim1,920,0061,34
Hürriyet Gzt.0,965,49-28,36
ICBC Turkey Bank9,361,19105,26
İdealist Danışmanlık12,39-7,95106,50
İdealist GMYO1,761,15-13,73
İhlas Ev Aletleri0,310,00-39,22
İhlas Gayrimenkul1,291,57-34,18
İhlas Gazetecilik0,701,45-40,68
İhlas Holding0,30-3,23-43,40
İhlas Yayın Holding0,326,67-37,25
İndeks Bilgisayar5,615,85-45,10
Info Yatırım0,990,00-16,10
İntema19,601,55-19,47
İpek Doğal Enerji6,03-0,8212,29
İskenderun Demir Çelik6,27-0,7928,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:14
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada günün ilk yarısı (1)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu
    1. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları..
    2. Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu arasında..
    3. Kastamonu'da ulaşıma sis engeli
    4. CHP, zulüm demek
    5. Yürüme yetisini kaybetmeyecek
    6. Hakan Bahadır kimdir?
    7. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    8. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    9. Günün ilk yarısında en çok değer..
    10. FETÖ’nün yargı yapılanmasına ceza yağdı
    11. YEDAŞ bağlantı başvurusunu dijital..
    12. Yılmaz'dan CHP'ye yerel seçim göndermesi
    13. GÜNCELLEME - Sivas'ta tren kazası
    14. İstanbul’un galibi AK Parti olacak
    15. GÜNCELLEME 2 - Kaşıkçı cinayetine..
    16. Gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait uçak..
    17. beIN Media ile Anadolu Üniversitesi,..
    18. Sürücüler dikkat! 4 gün sonra başlıyor
    19. Ukrayna'dan Rusya'ya "denizcileri ve..
    20. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'