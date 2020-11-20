Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|9,28
|-1,49
|398,92
|Acıpayam Selüloz
|16,90
|0,66
|167,63
|Adel Kalemcilik
|19,97
|0,35
|27,20
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,23
|-2,12
|126,14
|Afyon Çimento
|4,47
|1,36
|96,20
|Ak Enerji
|2,21
|0,00
|102,75
|Akbank
|6,42
|-0,77
|-20,84
|Akçansa
|13,58
|0,74
|40,08
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,41
|-1,69
|203,79
|Akfen GMYO
|4,06
|-0,25
|0,25
|Akın Tekstil
|24,56
|9,06
|78,10
|Akiş GMYO
|3,65
|0,55
|16,52
|Akmerkez GMYO
|52,45
|-5,15
|134,10
|Aksa
|10,91
|4,00
|55,78
|Aksa Enerji
|7,25
|-0,14
|90,79
|Aksigorta
|7,88
|-0,51
|45,44
|Aksu Enerji
|12,31
|-0,24
|-17,22
|Alarko Carrıer
|187,90
|1,29
|214,61
|Alarko GMYO
|17,05
|0,35
|16,00
|Alarko Holding
|6,63
|0,00
|12,86
|Albaraka Türk
|1,77
|0,57
|15,69
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,04
|0,57
|132,89
|Alkim Kağıt
|13,05
|-0,08
|140,79
|Alkim Kimya
|14,28
|-0,28
|130,25
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,72
|0,00
|563,41
|Altınyunus Çeşme
|46,96
|-1,47
|370,07
|Anadolu Efes
|21,68
|0,65
|1,89
|Anadolu Grubu Holding
|21,66
|0,84
|23,14
|Anadolu Hayat Emek.
|8,07
|0,25
|32,62
|Anadolu Isuzu
|16,73
|0,30
|37,47
|Anadolu Sigorta
|6,94
|0,00
|67,09
|Anel Elektrik
|3,23
|1,25
|83,22
|Arçelik
|29,42
|2,22
|41,17
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,04
|0,73
|Arena Bilgisayar
|36,76
|-0,38
|404,60
|Armada Bilgisayar
|50,60
|-0,78
|208,72
|Arsan Tekstil
|6,87
|-0,29
|91,90
|Artı Yatırım Holding
|5,75
|-7,26
|609,88
|Aselsan
|18,28
|0,05
|75,58
|Ata GMYO
|4,46
|-2,19
|-1,55
|Atakule GMYO
|2,42
|0,00
|26,04
|Atlantis Yatırım Holding
|5,74
|8,51
|474,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,70
|0,00
|75,88
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,07
|-0,35
|4,96
|Avrasya GMYO
|3,57
|0,56
|136,42
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,21
|0,31
|76,37
|Avrupa Yatırım Holding
|5,00
|-0,40
|224,68
|Ayen Enerji
|5,52
|0,00
|59,08
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,15
|4,64
|363,47
|Aygaz
|12,33
|-0,40
|1,52
|Bagfaş
|18,26
|1,56
|8,56
|Bak Ambalaj
|17,98
|0,95
|146,82
|Balatacılar Balatacılık
|7,35
|0,00
|492,74
|Bantaş Ambalaj
|5,39
|0,75
|113,89
|Banvit
|24,96
|-0,95
|34,41
|Baştaş Başkent Çimento
|8,30
|3,75
|220,46
|Batı Çimento
|4,35
|1,16
|31,42
|Batısöke Çimento
|2,64
|2,72
|101,53
|Bayrak Taban Sanayi
|8,10
|-0,12
|Bera Holding
|11,60
|5,65
|201,30
|Berkosan Yalıtım
|6,31
|-0,79
|130,29
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,06
|0,00
|24,90
|Beyaz Filo
|10,07
|1,00
|221,74
|Bilici Yatırım
|6,25
|-0,79
|118,04
|Bim Mağazalar
|69,90
|-0,14
|51,27
|Birko Mensucat
|1,26
|0,00
|306,45
|Birlik Mensucat
|2,40
|-1,23
|110,53
|Bizim Mağazaları
|15,83
|0,70
|42,96
|Bomonti Elektrik
|22,60
|0,00
|1665,63
|Borusan Mannesmann
|15,21
|-0,59
|32,84
|Borusan Yat. Paz.
|203,40
|1,70
|239,49
|Bosch Fren Sistemleri
|1.136,10
|5,68
|294,78
|Bossa
|12,74
|0,31
|58,06
|Brisa
|17,89
|-1,49
|90,75
|Burçelik
|22,14
|0,18
|281,07
|Burçelik Vana
|66,95
|1,44
|589,50
|Bursa Çimento
|9,44
|9,90
|135,80
|Carrefoursa
|23,36
|-1,52
|395,97
|Casa Emtia Petrol
|65,00
|7,44
|592,23
|Ceo Event Medya
|6,69
|0,75
|82,68
|Coca Cola İçecek
|60,80
|3,93
|60,59
|Cosmos Yat. Holding
|7,05
|1,44
|245,59
|Credıtwest Faktorıng
|5,96
|1,19
|106,94
|Çelebi
|84,60
|1,87
|-14,85
|Çelik Halat
|17,32
|-1,03
|166,46
|Çemaş Döküm
|2,44
|1,24
|94,65
|Çemtaş
|14,63
|1,32
|79,97
|Çimbeton
|143,60
|5,28
|248,04
|Çimentaş
|33,40
|2,27
|122,67
|Çimsa
|15,54
|1,57
|71,15
|Çuhadaroğlu Metal
|6,35
|-0,63
|99,06
|Dagi Giyim
|9,33
|4,36
|273,20
|Dagi Yatırım Holding
|14,50
|-4,92
|541,59
|Dardanel
|25,58
|1,11
|574,93
|Datagate Bilgisayar
|15,35
|0,39
|96,54
|Demısaş Döküm
|6,14
|2,50
|76,44
|Denge Holding
|5,60
|0,00
|308,76
|Deniz GMYO
|3,38
|0,00
|60,63
|Derimod
|9,66
|0,84
|35,29
|Derlüks Deri
|9,92
|0,81
|145,19
|Desa Deri
|7,39
|-1,34
|62,78
|Despec Bilgisayar
|11,47
|-0,43
|170,52
|Deva Holding
|23,86
|-0,17
|167,26
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,70
|0,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,40
|2,41
|335,90
|Ditaş Doğan
|29,68
|5,25
|211,92
|DO-CO
|396,70
|4,70
|-29,66
|Doğan Burda
|21,10
|247,61
|Doğan Holding
|2,55
|-0,39
|42,02
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,61
|0,00
|58,18
|Doğusan
|3,43
|-1,15
|64,90
|Doğuş GMYO
|9,39
|4,57
|107,28
|Doğuş Otomotiv
|31,40
|2,55
|229,83
|Döktaş Dökümcülük
|33,80
|-0,24
|6,81
|Duran Doğan Basım
|21,94
|-3,26
|56,27
|Dyo Boya
|11,34
|0,80
|131,43
|Eczacıbaşı İlaç
|6,88
|0,29
|88,46
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,10
|0,79
|98,29
|Edip Gayrimenkul
|2,99
|-0,99
|115,11
|Ege Endüstri
|1.338,00
|0,98
|137,84
|Ege Gübre
|133,80
|3,88
|171,42
|Ege Profil
|21,10
|0,00
|76,27
|Ege Seramik
|9,06
|3,42
|146,30
|Egeplast
|19,02
|0,00
|52,16
|Ekiz Kimya
|8,40
|0,00
|1277,05
|Emek Elektrik
|3,35
|-1,18
|110,69
|Eminiş Ambalaj
|23,68
|0,00
|1457,89
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|0,52
|33,32
|Enerjisa Enerji
|9,83
|1,24
|45,93
|Enka İnşaat
|7,22
|-0,55
|29,35
|Erbosan
|27,06
|0,00
|8,33
|Ereğli Demir Çelik
|11,31
|-1,22
|28,40
|Ersu Gıda
|5,31
|-0,75
|156,52
|Escort Teknoloji
|5,98
|-0,50
|330,22
|Esenboğa Elektrik
|18,06
|-0,17
|Etiler Gıda
|4,85
|-1,02
|315,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,54
|-1,67
|120,73
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,23
|-5,37
|254,32
|Euro Yat. Ort.
|4,82
|-9,91
|328,16
|Euro Yatırım Holding
|2,97
|-1,00
|98,00
|Fade Gıda
|6,09
|-0,49
|Fenerbahçe Futbol
|34,24
|-0,87
|136,63
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,08
|-1,10
|76,81
|F-M İzmit Piston
|121,30
|2,10
|156,11
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,54
|-1,03
|50,07
|Ford Otosan
|117,20
|0,17
|77,27
|Formet Çelik Kapı
|4,85
|1,04
|61,67
|Frigo Pak Gıda
|24,50
|0,74
|249,73
|Galatasaray Sportif
|3,92
|1,03
|93,10
|Garanti Bankası
|9,41
|-1,16
|-15,53
|Garanti Faktoring
|10,82
|3,15
|179,59
|Garanti Yat. Ort.
|2,95
|-1,01
|195,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,49
|0,64
|201,75
|Gediz Ambalaj
|19,82
|1,38
|193,20
|Gentaş
|5,12
|5,13
|148,30
|Gersan Elektrik
|6,50
|0,31
|103,76
|Global Men. Değ.
|4,85
|0,00
|157,98
|Global Yat. Holding
|4,65
|-0,21
|-4,52
|Good-Year
|7,44
|-1,98
|83,70
|Göltaş Çimento
|24,02
|4,71
|35,02
|Gözde Girişim
|6,55
|0,31
|27,43
|GSD Denizcilik
|5,06
|-0,98
|97,66
|GSD Holding
|2,26
|0,00
|51,68
|Gübre Fabrik.
|45,48
|9,38
|403,10
|Güler Yat. Holding
|13,59
|-0,37
|569,46
|Halk GMYO
|2,65
|0,38
|127,54
|Hatay Tekstil
|13,66
|3,25
|102,85
|Hedef Girişim
|6,11
|0,00
|156,05
|Hektaş
|12,83
|0,23
|59,98
|HUB Girişim
|17,23
|0,76
|83,52
|Hürriyet Gzt.
|2,27
|4,61
|99,12
|ICBC Turkey Bank
|6,71
|-0,59
|27,32
|İdealist Danışmanlık
|12,50
|-3,10
|276,51
|İdealist GMYO
|6,14
|-0,97
|100,65
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|1,08
|-39,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|0,00
|21,44
|İhlas Gazetecilik
|4,48
|-0,88
|-1,32
|İhlas Holding
|1,14
|-0,87
|25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|-0,85
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|16,59
|-0,24
|76,87
|Info Yatırım
|12,90
|-0,77
|165,28
|İntema
|19,67
|0,46
|112,42
|Inveo Yatırım Holding
|28,94
|0,07
|276,33
|İpek Doğal Enerji
|11,97
|3,64
|55,05
|İskenderun Demir Çelik
|8,30
|-0,12
|6,20
(Sürecek)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)