Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,55
|0,28
|90,86
|Acıpayam Selüloz
|9,59
|1,48
|51,87
|Adel Kalemcilik
|18,89
|2,38
|20,32
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,10
|-0,94
|47,03
|Afyon Çimento
|4,14
|1,22
|81,72
|Ak Enerji
|1,99
|2,05
|82,57
|Akbank
|4,92
|0,00
|-39,33
|Akçansa
|12,49
|1,05
|28,84
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,06
|-0,59
|139,81
|Akfen GMYO
|3,37
|0,30
|-16,79
|Akın Tekstil
|15,03
|0,47
|8,99
|Akiş GMYO
|2,79
|0,36
|-10,93
|Akmerkez GMYO
|41,20
|-1,62
|83,89
|Aksa
|6,89
|1,03
|-1,62
|Aksa Enerji
|5,54
|1,65
|45,79
|Aksigorta
|7,18
|-0,83
|32,52
|Aksu Enerji
|10,56
|0,57
|-28,98
|Alarko Carrıer
|92,90
|3,97
|55,54
|Alarko GMYO
|15,09
|1,48
|2,67
|Alarko Holding
|5,14
|0,19
|-13,61
|Albaraka Türk
|1,50
|0,67
|-1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,90
|0,00
|123,42
|Alkim Kağıt
|13,85
|0,95
|155,55
|Alkim Kimya
|13,84
|1,39
|123,15
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,49
|0,00
|263,41
|Altınyunus Çeşme
|63,95
|9,97
|540,14
|Anadolu Cam
|5,38
|0,37
|27,10
|Anadolu Efes
|20,64
|0,19
|-3,00
|Anadolu Grubu Holding
|17,03
|0,06
|-3,18
|Anadolu Hayat Emek.
|7,45
|0,40
|22,43
|Anadolu Isuzu
|13,74
|1,18
|12,90
|Anadolu Sigorta
|6,27
|0,16
|50,96
|Anel Elektrik
|5,58
|-1,06
|74,09
|Arçelik
|22,94
|0,70
|10,08
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,96
|0,42
|Arena Bilgisayar
|37,20
|-0,64
|410,64
|Armada Bilgisayar
|59,95
|1,61
|265,77
|Arsan Tekstil
|5,33
|2,30
|48,88
|Artı Yatırım Holding
|4,98
|9,93
|514,81
|ASELSAN
|16,76
|0,78
|60,55
|Ata GMYO
|3,50
|1,16
|-22,74
|Atakule GMYO
|2,35
|4,44
|22,40
|Atlantis Yatırım Holding
|2,30
|0,00
|130,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,55
|1,97
|60,36
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,76
|3,61
|2,64
|Avrasya GMYO
|2,28
|1,79
|50,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,46
|2,07
|35,16
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.447,60
|0,05
|12,57
|Avrupa Yatırım Holding
|2,14
|9,74
|38,96
|Ayen Enerji
|5,49
|0,37
|58,21
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|7,00
|0,14
|219,63
|Aygaz
|11,69
|0,34
|-3,75
|Bagfaş
|15,09
|0,60
|-10,29
|Bak Ambalaj
|11,32
|1,80
|55,40
|Balatacılar Balatacılık
|2,99
|9,93
|141,13
|Bantaş Ambalaj
|3,88
|-0,26
|53,97
|Banvit
|25,98
|3,51
|39,90
|Baştaş Başkent Çimento
|5,09
|9,94
|96,53
|Batı Çimento
|3,66
|0,83
|10,57
|Batısöke Çimento
|1,79
|1,13
|36,64
|Bayrak Taban Sanayi
|7,44
|-0,27
|Bera Holding
|9,37
|-0,11
|143,38
|Berkosan Yalıtım
|5,36
|3,68
|95,62
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,68
|2,51
|50,20
|Beyaz Filo
|5,32
|9,92
|69,98
|Bilici Yatırım
|5,02
|-1,18
|75,13
|Bim Mağazalar
|69,05
|-0,36
|49,43
|Birko Mensucat
|0,47
|9,30
|51,61
|Birlik Mensucat
|2,49
|2,05
|118,42
|Bizim Mağazaları
|15,58
|-0,38
|39,48
|Bomonti Elektrik
|5,28
|-0,38
|312,50
|Borusan Mannesmann
|12,81
|0,95
|11,88
|Borusan Yat. Paz.
|90,00
|0,78
|50,22
|Bosch Fren Sistemleri
|864,00
|0,00
|200,23
|Bossa
|10,14
|2,42
|25,81
|Brisa
|11,91
|1,19
|26,99
|Burçelik
|22,20
|4,72
|282,10
|Burçelik Vana
|59,65
|6,52
|514,32
|Bursa Çimento
|6,06
|2,36
|51,37
|Carrefoursa
|11,20
|9,91
|137,79
|Casa Emtia Petrol
|31,24
|0,77
|232,69
|Ceo Event Medya
|4,35
|1,64
|18,78
|Coca Cola İçecek
|45,50
|0,00
|20,18
|Cosmos Yat. Holding
|4,80
|3,23
|135,29
|Credıtwest Faktorıng
|5,00
|-7,75
|73,61
|Çelebi
|72,75
|4,90
|-26,77
|Çelik Halat
|12,35
|-0,24
|90,00
|Çemaş Döküm
|1,57
|0,00
|25,25
|Çemtaş
|11,65
|1,13
|43,31
|Çimbeton
|84,45
|9,96
|104,68
|Çimentaş
|31,84
|7,28
|112,27
|Çimsa
|11,66
|0,78
|28,41
|Çuhadaroğlu Metal
|5,36
|-0,92
|68,03
|Dagi Giyim
|10,83
|-3,73
|333,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,88
|-0,58
|204,42
|Dardanel
|12,45
|-0,40
|228,50
|Datagate Bilgisayar
|11,43
|1,15
|46,35
|Demısaş Döküm
|5,75
|0,88
|65,23
|Denge Holding
|2,91
|6,59
|112,41
|Deniz GMYO
|3,11
|0,65
|47,80
|Denizli Cam
|8,05
|4,01
|-3,48
|Derimod
|7,07
|-0,42
|-0,98
|Derlüks Deri
|8,37
|-0,12
|106,88
|Desa Deri
|6,70
|1,52
|47,58
|Despec Bilgisayar
|9,40
|1,84
|121,70
|Deva Holding
|19,18
|0,58
|114,84
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|7,50
|9,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,18
|1,40
|179,49
|Ditaş Doğan
|36,40
|1,11
|282,55
|DO-CO
|329,70
|1,60
|-41,54
|Doğan Burda
|23,70
|290,44
|Doğan Holding
|2,17
|0,46
|20,86
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,81
|5,64
|70,30
|Doğusan
|3,78
|-1,56
|81,73
|Doğuş GMYO
|11,15
|3,53
|146,14
|Doğuş Otomotiv
|14,92
|1,70
|56,72
|Döktaş Dökümcülük
|29,74
|1,29
|-6,02
|Duran Doğan Basım
|19,00
|-1,04
|35,33
|Dyo Boya
|6,86
|4,89
|40,00
|Eczacıbaşı İlaç
|6,69
|1,06
|83,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|16,02
|1,71
|66,31
|Edip Gayrimenkul
|2,42
|0,00
|74,10
|Ege Endüstri
|738,50
|1,23
|31,27
|Ege Gübre
|108,80
|5,63
|120,71
|Ege Profil
|17,03
|3,84
|42,27
|Ege Seramik
|5,43
|0,74
|47,61
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,04
|9,47
|225,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,92
|2,22
|135,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,67
|0,00
|235,00
|Egeplast
|15,70
|1,16
|25,60
|Ekiz Kimya
|8,74
|-0,11
|1332,79
|Emek Elektrik
|3,58
|2,58
|125,16
|Eminiş Ambalaj
|12,83
|9,94
|744,08
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|0,00
|23,65
|Enerjisa Enerji
|8,71
|2,11
|29,30
|Enka İnşaat
|6,67
|0,15
|19,49
|Erbosan
|23,12
|1,31
|-7,45
|Ereğli Demir Çelik
|9,22
|0,77
|4,67
|Ersu Gıda
|4,39
|-0,45
|112,08
|Escort Teknoloji
|3,64
|1,11
|161,87
|Etiler Gıda
|3,59
|0,00
|207,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,05
|3,02
|27,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,93
|3,21
|61,67
|Euro Yat. Ort.
|2,03
|0,00
|80,32
|Euro Yatırım Holding
|1,91
|-0,52
|27,33
|Fade Gıda
|6,09
|8,75
|Fenerbahçe Futbol
|38,86
|-2,61
|168,56
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.153,40
|0,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,25
|7,32
|-7,00
|F-M İzmit Piston
|91,55
|4,39
|93,30
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,17
|3,05
|58,26
|Ford Otosan
|86,95
|0,93
|31,51
|Formet Çelik Kapı
|3,62
|-7,42
|20,67
|Frigo Pak Gıda
|21,70
|-1,81
|209,76
|Galatasaray Sportif
|4,00
|3,09
|97,04
|Garanti Bankası
|6,80
|0,15
|-38,96
|Garanti Faktoring
|10,98
|-0,63
|183,72
|Garanti Yat. Ort.
|2,75
|10,00
|157,49
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,02
|-0,22
|186,81
|Gedik Yatırım Holding
|24,46
|-0,33
|218,08
|Gediz Ambalaj
|14,55
|-1,02
|115,24
|Gentaş
|2,82
|1,08
|36,76
|Gersan Elektrik
|6,89
|0,44
|115,99
|Global Men. Değ.
|4,71
|-0,63
|150,53
|Global Yat. Holding
|4,39
|0,69
|-9,86
|Good-Year
|4,98
|-0,40
|22,96
|Göltaş Çimento
|28,34
|7,35
|59,30
|Gözde Girişim
|5,48
|1,67
|6,61
|GSD Denizcilik
|4,49
|1,58
|75,39
|GSD Holding
|2,12
|0,47
|42,28
|Gübre Fabrik.
|28,02
|0,07
|209,96
|Güler Yat. Holding
|17,31
|-2,75
|752,71
|Halk GMYO
|2,37
|5,80
|103,50
|Hatay Tekstil
|12,62
|0,00
|87,41
|Hedef Girişim
|3,69
|1,93
|54,63
|Hektaş
|12,29
|0,24
|53,24
|HUB Girişim
|18,87
|-0,89
|100,99
|Hürriyet Gzt.
|1,75
|-1,13
|53,51
|ICBC Turkey Bank
|7,57
|-0,13
|43,64
|İdealist Danışmanlık
|5,46
|9,86
|64,46
|İdealist GMYO
|5,40
|5,26
|76,47
|İhlas Ev Aletleri
|2,17
|-2,25
|-30,67
|İhlas Gayrimenkul
|1,51
|-2,58
|25,83
|İhlas Gazetecilik
|4,72
|-3,87
|3,96
|İhlas Holding
|1,08
|0,93
|18,68
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|-3,10
|49,94
|İndeks Bilgisayar
|14,80
|1,23
|57,79
|Info Yatırım
|7,50
|1,21
|54,24
|İntema
|19,35
|-3,01
|108,96
|İpek Doğal Enerji
|12,08
|1,60
|56,48
|İskenderun Demir Çelik
|7,35
|1,38
|-5,95
(Sürecek)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)