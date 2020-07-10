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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:21:40 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,37 -3,71 81,18
Acıpayam Selüloz 9,25 -2,43 46,48
Adel Kalemcilik 15,64 -2,01 -0,38
Adese Alışveriş Ticaret 1,97 -4,37 37,93
Afyon Çimento 3,66 -3,17 60,65
Ak Enerji 1,82 -1,62 66,97
Akbank 5,71 -0,87 -29,59
Akçansa 13,19 -4,97 36,06
Akdenız Güvenlık Hız. 2,92 -4,58 38,39
Akfen GMYO 3,75 -3,85 -7,41
Akın Tekstil 12,93 -4,72 -6,24
Akiş GMYO 3,12 -3,41 -0,40
Akmerkez GMYO 36,08 -6,19 61,04
Aksa 7,13 -2,60 1,81
Aksa Enerji 5,53 -0,90 45,53
Aksigorta 7,16 -2,98 32,16
Aksu Enerji 10,96 -3,69 -26,29
Alarko Carrıer 77,65 3,26 29,42
Alarko GMYO 16,93 -2,03 11,51
Alarko Holding 5,42 -2,69 -8,91
Albaraka Türk 1,62 -2,99 5,88
Alcatel Lucent Teletaş 18,99 -3,90 57,72
Alkim Kağıt 10,80 -4,85 99,27
Alkim Kimya 12,08 -2,97 94,78
Altınyağ 1,20 -2,44 192,68
Altınyunus Çeşme 41,00 -1,20 310,41
Anadolu Cam 5,30 -2,21 24,29
Anadolu Efes 21,94 -2,83 -4,94
Anadolu Grubu Holding 20,20 0,40 14,84
Anadolu Hayat Emek. 8,10 -2,06 33,11
Anadolu Isuzu 13,50 -3,16 10,93
Anadolu Sigorta 6,28 -1,41 51,20
Anel Elektrik 4,63 0,65 44,24
Arçelik 19,75 -0,40 -5,23
ARD Bilişim Teknolojileri 30,04 -2,59
Arena Bilgisayar 16,11 -1,10 121,14
Armada Bilgisayar 23,02 -4,08 40,45
Arsan Tekstil 5,09 -5,04 42,18
Artı Yatırım Holding 1,98 -1,49 144,44
Aselsan 31,42 -1,26 50,05
Ata GMYO 3,49 -1,13 -22,96
Atakule GMYO 2,13 -3,62 10,94
Atlantis Yatırım Holding 2,00 0,00 100,00
Atlas Yat. Ort. 1,66 -5,68 15,28
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,70 -2,07 9,66
Avrasya GMYO 2,33 -0,85 54,30
Avrasya Petrol ve Tur. 1,98 -1,49 8,79
Avrasya Stratejik GMYF 1.448,90 -0,02 12,68
Avrupa Yatırım Holding 1,65 -3,51 7,14
Ayen Enerji 6,27 -0,48 80,69
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 4,19 -3,68 91,32
Aygaz 11,34 -2,99 -6,64
Bagfaş 16,50 -3,51 -1,90
Bak Ambalaj 8,96 -2,50 21,90
Balatacılar Balatacılık 2,00 -6,10 61,29
Bantaş Ambalaj 3,81 -2,81 51,19
Banvit 23,56 -3,36 26,87
Baştaş Başkent Çimento 4,25 -3,19 64,09
Batı Çimento 3,39 -2,87 2,42
Batısöke Çimento 1,57 -3,68 19,85
Bayrak Taban Sanayi 7,55 -3,82
Bera Holding 5,55 4,91 44,16
Berkosan Yalıtım 4,11 -6,59 50,00
Beşiktaş Futbol Yat. 3,58 3,77 46,12
Beyaz Filo 3,80 -2,56 21,41
Bilici Yatırım 7,82 -4,63 81,87
Bim Mağazalar 68,05 -1,23 47,27
Birko Mensucat 0,47 0,00 51,61
Birlik Mensucat 1,60 -3,61 40,35
Bizim Mağazaları 19,20 -0,93 71,89
Bomonti Elektrik 5,63 0,00 339,84
Borusan Mannesmann 12,10 4,76 5,68
Borusan Yat. Paz. 78,90 9,97 31,69
Bosch Fren Sistemleri 376,80 9,98 30,93
Bossa 9,44 -4,26 17,12
Brisa 12,15 -0,16 29,55
Burçelik 10,85 2,07 86,75
Burçelik Vana 27,40 5,30 182,18
Bursa Çimento 4,44 -3,06 10,91
Carrefoursa 7,15 -2,05 51,80
Casa Emtia Petrol 20,94 -2,15 123,00
Ceo Event Medya 3,98 -0,75 8,68
Coca Cola İçecek 44,42 -4,43 17,33
Cosmos Yat. Holding 2,74 -1,08 34,31
Credıtwest Faktorıng 4,51 3,68 56,60
Çelebi 75,40 1,00 -26,15
Çelik Halat 10,95 -3,61 68,46
Çemaş Döküm 1,53 -1,92 22,06
Çemtaş 8,29 -2,24 1,98
Çimbeton 58,80 -3,13 42,51
Çimentaş 22,88 -2,64 52,53
Çimsa 10,41 -2,25 14,65
Çuhadaroğlu Metal 3,70 -2,63 15,99
Dagi Giyim 6,12 4,79 144,80
Dagi Yatırım Holding 7,25 2,26 220,80
Dardanel 11,57 -2,45 205,28
Datagate Bilgisayar 9,03 -4,55 15,62
Demısaş Döküm 6,07 2,02 74,43
Denge Holding 1,56 2,63 13,87
Deniz GMYO 5,40 -3,91 6,93
Denizli Cam 8,20 -3,30 -1,68
Derimod 6,66 -4,72 -6,72
Derlüks Deri 6,63 -3,91 63,87
Desa Deri 5,00 0,40 10,13
Despec Bilgisayar 7,53 -2,96 77,59
Deva Holding 19,28 -2,38 115,96
Diriteks Diriliş Tekstil 1,20 -4,00 53,85
Ditaş Doğan 25,10 5,91 163,79
DO-CO 324,90 -1,87 -42,39
Doğan Burda 15,75 -2,54 159,47
Doğan Holding 2,22 -2,63 23,64
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,35 -4,08 42,42
Doğusan 3,07 5,86 47,60
Doğuş GMYO 5,58 -5,42 23,18
Doğuş Otomotiv 15,17 -1,37 59,35
Döktaş Dökümcülük 23,96 -2,28 -24,29
Duran Doğan Basım 16,02 -3,73 14,10
Dyo Boya 6,33 -4,52 29,18
Eczacıbaşı İlaç 6,32 -1,25 73,12
Eczacıbaşı Yatırım 14,63 -1,75 51,88
Edip Gayrimenkul 2,27 -6,58 63,31
Ege Endüstri 642,20 -0,43 14,16
Ege Gübre 83,70 0,12 68,07
Ege Profil 14,42 -1,77 20,47
Ege Seramik 5,03 -3,82 36,74
Egeli & Co Tarım Girişim 1,29 0,78 303,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,18 -4,84 202,56
Egeli&Co Yatırım Holding 0,78 -8,24 290,00
Egeplast 16,69 -1,24 33,52
Ekiz Kimya 10,49 1,94 1619,67
Emek Elektrik 2,57 -2,65 61,64
Eminiş Ambalaj 3,65 -2,41 140,13
Emlak Konut GMYO 2,08 -3,70 42,47
Enerjisa Enerji 8,48 -1,51 25,89
Enka İnşaat 5,94 -1,82 6,41
Erbosan 21,32 -3,79 -14,65
Ereğli Demir Çelik 8,61 -0,81 -4,76
Ersu Gıda 4,24 -3,42 104,83
Escort Teknoloji 3,67 -3,67 164,03
Etiler Gıda 2,80 -0,36 14,29
Euro Kapital Yat. Ort. 1,87 -5,56 16,60
Euro Trend Yat. Ort. 1,72 -3,91 44,08
Euro Yat. Ort. 1,66 -2,92 47,46
Euro Yatırım Holding 1,68 -4,55 12,00
Fenerbahçe Futbol 12,33 -3,29 -14,79
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,13 -4,40 -9,63
F-M İzmit Piston 54,80 2,53 15,70
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,21 0,99 32,77
Ford Otosan 72,10 -2,24 9,05
Formet Çelik Kapı 2,90 -4,29 -3,33
Frigo Pak Gıda 18,15 0,83 40,05
Galatasaray Sportif 2,64 -1,12 30,05
Garanti Bankası 7,80 -1,39 -29,98
Garanti Faktoring 5,05 -5,25 30,49
Garanti Yat. Ort. 1,92 -5,42 77,78
Gedik Y. Men. Değ. 9,05 -2,37 187,76
Gedik Yatırım Holding 21,80 -2,94 183,49
Gediz Ambalaj 10,91 -3,45 61,39
Gentaş 2,76 -1,78 33,85
Gersan Elektrik 5,07 -4,88 58,93
Global Men. Değ. 4,62 -6,48 145,74
Global Yat. Holding 4,04 -1,94 -17,04
Good-Year 5,37 -3,07 32,59
Göltaş Çimento 18,79 -1,16 5,62
Gözde Girişim 4,67 -2,51 -9,14
GSD Denizcilik 3,93 -4,15 53,52
GSD Holding 2,06 -3,74 38,26
Gübre Fabrik. 26,36 -0,75 191,59
Güler Yat. Holding 14,38 7,96 608,37
Güneş Sigorta 4,19 -2,56 92,20
Halk GMYO 2,22 -2,63 82,37
Halk Sigorta 3,65 3,99 84,34
Hatay Tekstil 9,39 -4,18 39,44
Hedef Girişim 2,80 -4,44 7,28
Hektaş 13,50 -2,53 68,33
HUB Girişim 19,64 -1,80 109,19
Hürriyet Gzt. 1,39 -3,47 21,93
ICBC Turkey Bank 5,29 -2,22 0,38
İdealist Danışmanlık 3,80 -3,55 14,46
İdealist GMYO 4,11 -5,52 34,31
İhlas Ev Aletleri 2,09 -4,13 -33,23
İhlas Gayrimenkul 1,60 -4,76 33,33
İhlas Gazetecilik 3,88 -3,00 -43,02
İhlas Holding 0,83 -4,60 -8,79
İhlas Yayın Holding 1,10 -5,17 7,84
İndeks Bilgisayar 10,60 -2,75 13,01
Info Yatırım 5,01 -1,96 3,03
İntema 11,76 -4,47 27,00
İpek Doğal Enerji 13,41 -1,40 73,70
İskenderun Demir Çelik 7,18 -1,37 -10,36

(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

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