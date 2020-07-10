Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,37
|-3,71
|81,18
|Acıpayam Selüloz
|9,25
|-2,43
|46,48
|Adel Kalemcilik
|15,64
|-2,01
|-0,38
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,97
|-4,37
|37,93
|Afyon Çimento
|3,66
|-3,17
|60,65
|Ak Enerji
|1,82
|-1,62
|66,97
|Akbank
|5,71
|-0,87
|-29,59
|Akçansa
|13,19
|-4,97
|36,06
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,92
|-4,58
|38,39
|Akfen GMYO
|3,75
|-3,85
|-7,41
|Akın Tekstil
|12,93
|-4,72
|-6,24
|Akiş GMYO
|3,12
|-3,41
|-0,40
|Akmerkez GMYO
|36,08
|-6,19
|61,04
|Aksa
|7,13
|-2,60
|1,81
|Aksa Enerji
|5,53
|-0,90
|45,53
|Aksigorta
|7,16
|-2,98
|32,16
|Aksu Enerji
|10,96
|-3,69
|-26,29
|Alarko Carrıer
|77,65
|3,26
|29,42
|Alarko GMYO
|16,93
|-2,03
|11,51
|Alarko Holding
|5,42
|-2,69
|-8,91
|Albaraka Türk
|1,62
|-2,99
|5,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,99
|-3,90
|57,72
|Alkim Kağıt
|10,80
|-4,85
|99,27
|Alkim Kimya
|12,08
|-2,97
|94,78
|Altınyağ
|1,20
|-2,44
|192,68
|Altınyunus Çeşme
|41,00
|-1,20
|310,41
|Anadolu Cam
|5,30
|-2,21
|24,29
|Anadolu Efes
|21,94
|-2,83
|-4,94
|Anadolu Grubu Holding
|20,20
|0,40
|14,84
|Anadolu Hayat Emek.
|8,10
|-2,06
|33,11
|Anadolu Isuzu
|13,50
|-3,16
|10,93
|Anadolu Sigorta
|6,28
|-1,41
|51,20
|Anel Elektrik
|4,63
|0,65
|44,24
|Arçelik
|19,75
|-0,40
|-5,23
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,04
|-2,59
|Arena Bilgisayar
|16,11
|-1,10
|121,14
|Armada Bilgisayar
|23,02
|-4,08
|40,45
|Arsan Tekstil
|5,09
|-5,04
|42,18
|Artı Yatırım Holding
|1,98
|-1,49
|144,44
|Aselsan
|31,42
|-1,26
|50,05
|Ata GMYO
|3,49
|-1,13
|-22,96
|Atakule GMYO
|2,13
|-3,62
|10,94
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|0,00
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,66
|-5,68
|15,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,70
|-2,07
|9,66
|Avrasya GMYO
|2,33
|-0,85
|54,30
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,98
|-1,49
|8,79
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,90
|-0,02
|12,68
|Avrupa Yatırım Holding
|1,65
|-3,51
|7,14
|Ayen Enerji
|6,27
|-0,48
|80,69
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|4,19
|-3,68
|91,32
|Aygaz
|11,34
|-2,99
|-6,64
|Bagfaş
|16,50
|-3,51
|-1,90
|Bak Ambalaj
|8,96
|-2,50
|21,90
|Balatacılar Balatacılık
|2,00
|-6,10
|61,29
|Bantaş Ambalaj
|3,81
|-2,81
|51,19
|Banvit
|23,56
|-3,36
|26,87
|Baştaş Başkent Çimento
|4,25
|-3,19
|64,09
|Batı Çimento
|3,39
|-2,87
|2,42
|Batısöke Çimento
|1,57
|-3,68
|19,85
|Bayrak Taban Sanayi
|7,55
|-3,82
|Bera Holding
|5,55
|4,91
|44,16
|Berkosan Yalıtım
|4,11
|-6,59
|50,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,58
|3,77
|46,12
|Beyaz Filo
|3,80
|-2,56
|21,41
|Bilici Yatırım
|7,82
|-4,63
|81,87
|Bim Mağazalar
|68,05
|-1,23
|47,27
|Birko Mensucat
|0,47
|0,00
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,60
|-3,61
|40,35
|Bizim Mağazaları
|19,20
|-0,93
|71,89
|Bomonti Elektrik
|5,63
|0,00
|339,84
|Borusan Mannesmann
|12,10
|4,76
|5,68
|Borusan Yat. Paz.
|78,90
|9,97
|31,69
|Bosch Fren Sistemleri
|376,80
|9,98
|30,93
|Bossa
|9,44
|-4,26
|17,12
|Brisa
|12,15
|-0,16
|29,55
|Burçelik
|10,85
|2,07
|86,75
|Burçelik Vana
|27,40
|5,30
|182,18
|Bursa Çimento
|4,44
|-3,06
|10,91
|Carrefoursa
|7,15
|-2,05
|51,80
|Casa Emtia Petrol
|20,94
|-2,15
|123,00
|Ceo Event Medya
|3,98
|-0,75
|8,68
|Coca Cola İçecek
|44,42
|-4,43
|17,33
|Cosmos Yat. Holding
|2,74
|-1,08
|34,31
|Credıtwest Faktorıng
|4,51
|3,68
|56,60
|Çelebi
|75,40
|1,00
|-26,15
|Çelik Halat
|10,95
|-3,61
|68,46
|Çemaş Döküm
|1,53
|-1,92
|22,06
|Çemtaş
|8,29
|-2,24
|1,98
|Çimbeton
|58,80
|-3,13
|42,51
|Çimentaş
|22,88
|-2,64
|52,53
|Çimsa
|10,41
|-2,25
|14,65
|Çuhadaroğlu Metal
|3,70
|-2,63
|15,99
|Dagi Giyim
|6,12
|4,79
|144,80
|Dagi Yatırım Holding
|7,25
|2,26
|220,80
|Dardanel
|11,57
|-2,45
|205,28
|Datagate Bilgisayar
|9,03
|-4,55
|15,62
|Demısaş Döküm
|6,07
|2,02
|74,43
|Denge Holding
|1,56
|2,63
|13,87
|Deniz GMYO
|5,40
|-3,91
|6,93
|Denizli Cam
|8,20
|-3,30
|-1,68
|Derimod
|6,66
|-4,72
|-6,72
|Derlüks Deri
|6,63
|-3,91
|63,87
|Desa Deri
|5,00
|0,40
|10,13
|Despec Bilgisayar
|7,53
|-2,96
|77,59
|Deva Holding
|19,28
|-2,38
|115,96
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,20
|-4,00
|53,85
|Ditaş Doğan
|25,10
|5,91
|163,79
|DO-CO
|324,90
|-1,87
|-42,39
|Doğan Burda
|15,75
|-2,54
|159,47
|Doğan Holding
|2,22
|-2,63
|23,64
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,35
|-4,08
|42,42
|Doğusan
|3,07
|5,86
|47,60
|Doğuş GMYO
|5,58
|-5,42
|23,18
|Doğuş Otomotiv
|15,17
|-1,37
|59,35
|Döktaş Dökümcülük
|23,96
|-2,28
|-24,29
|Duran Doğan Basım
|16,02
|-3,73
|14,10
|Dyo Boya
|6,33
|-4,52
|29,18
|Eczacıbaşı İlaç
|6,32
|-1,25
|73,12
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,63
|-1,75
|51,88
|Edip Gayrimenkul
|2,27
|-6,58
|63,31
|Ege Endüstri
|642,20
|-0,43
|14,16
|Ege Gübre
|83,70
|0,12
|68,07
|Ege Profil
|14,42
|-1,77
|20,47
|Ege Seramik
|5,03
|-3,82
|36,74
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,29
|0,78
|303,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,18
|-4,84
|202,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,78
|-8,24
|290,00
|Egeplast
|16,69
|-1,24
|33,52
|Ekiz Kimya
|10,49
|1,94
|1619,67
|Emek Elektrik
|2,57
|-2,65
|61,64
|Eminiş Ambalaj
|3,65
|-2,41
|140,13
|Emlak Konut GMYO
|2,08
|-3,70
|42,47
|Enerjisa Enerji
|8,48
|-1,51
|25,89
|Enka İnşaat
|5,94
|-1,82
|6,41
|Erbosan
|21,32
|-3,79
|-14,65
|Ereğli Demir Çelik
|8,61
|-0,81
|-4,76
|Ersu Gıda
|4,24
|-3,42
|104,83
|Escort Teknoloji
|3,67
|-3,67
|164,03
|Etiler Gıda
|2,80
|-0,36
|14,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,87
|-5,56
|16,60
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,72
|-3,91
|44,08
|Euro Yat. Ort.
|1,66
|-2,92
|47,46
|Euro Yatırım Holding
|1,68
|-4,55
|12,00
|Fenerbahçe Futbol
|12,33
|-3,29
|-14,79
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,13
|-4,40
|-9,63
|F-M İzmit Piston
|54,80
|2,53
|15,70
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,21
|0,99
|32,77
|Ford Otosan
|72,10
|-2,24
|9,05
|Formet Çelik Kapı
|2,90
|-4,29
|-3,33
|Frigo Pak Gıda
|18,15
|0,83
|40,05
|Galatasaray Sportif
|2,64
|-1,12
|30,05
|Garanti Bankası
|7,80
|-1,39
|-29,98
|Garanti Faktoring
|5,05
|-5,25
|30,49
|Garanti Yat. Ort.
|1,92
|-5,42
|77,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,05
|-2,37
|187,76
|Gedik Yatırım Holding
|21,80
|-2,94
|183,49
|Gediz Ambalaj
|10,91
|-3,45
|61,39
|Gentaş
|2,76
|-1,78
|33,85
|Gersan Elektrik
|5,07
|-4,88
|58,93
|Global Men. Değ.
|4,62
|-6,48
|145,74
|Global Yat. Holding
|4,04
|-1,94
|-17,04
|Good-Year
|5,37
|-3,07
|32,59
|Göltaş Çimento
|18,79
|-1,16
|5,62
|Gözde Girişim
|4,67
|-2,51
|-9,14
|GSD Denizcilik
|3,93
|-4,15
|53,52
|GSD Holding
|2,06
|-3,74
|38,26
|Gübre Fabrik.
|26,36
|-0,75
|191,59
|Güler Yat. Holding
|14,38
|7,96
|608,37
|Güneş Sigorta
|4,19
|-2,56
|92,20
|Halk GMYO
|2,22
|-2,63
|82,37
|Halk Sigorta
|3,65
|3,99
|84,34
|Hatay Tekstil
|9,39
|-4,18
|39,44
|Hedef Girişim
|2,80
|-4,44
|7,28
|Hektaş
|13,50
|-2,53
|68,33
|HUB Girişim
|19,64
|-1,80
|109,19
|Hürriyet Gzt.
|1,39
|-3,47
|21,93
|ICBC Turkey Bank
|5,29
|-2,22
|0,38
|İdealist Danışmanlık
|3,80
|-3,55
|14,46
|İdealist GMYO
|4,11
|-5,52
|34,31
|İhlas Ev Aletleri
|2,09
|-4,13
|-33,23
|İhlas Gayrimenkul
|1,60
|-4,76
|33,33
|İhlas Gazetecilik
|3,88
|-3,00
|-43,02
|İhlas Holding
|0,83
|-4,60
|-8,79
|İhlas Yayın Holding
|1,10
|-5,17
|7,84
|İndeks Bilgisayar
|10,60
|-2,75
|13,01
|Info Yatırım
|5,01
|-1,96
|3,03
|İntema
|11,76
|-4,47
|27,00
|İpek Doğal Enerji
|13,41
|-1,40
|73,70
|İskenderun Demir Çelik
|7,18
|-1,37
|-10,36
(Sürecek)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)