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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:30:56 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 11,26 505,38
Acıpayam Selüloz 13,89 -3,21 119,96
Adel Kalemcilik 18,90 -3,67 20,38
Adese Alışveriş Ticaret 2,67 -2,91 86,94
Afyon Çimento 4,06 -2,17 78,21
Ak Enerji 2,16 0,47 98,17
Akbank 4,79 -2,04 -40,94
Akçansa 12,11 -2,26 24,92
Akdeniz Yatırım Hold. 6,59 -5,04 212,32
Akfen GMYO 3,95 -2,23 -2,47
Akın Tekstil 18,69 -5,61 35,53
Akiş GMYO 4,10 -1,20 30,89
Akmerkez GMYO 66,80 -4,43 198,15
Aksa 8,15 3,16 16,37
Aksa Enerji 6,29 -1,72 65,53
Aksigorta 7,10 -1,25 31,05
Aksu Enerji 11,41 -3,22 -23,27
Alarko Carrıer 135,70 -3,07 127,21
Alarko GMYO 16,84 -3,05 14,57
Alarko Holding 6,17 1,48 5,02
Albaraka Türk 1,74 -1,69 13,73
Alcatel Lucent Teletaş 31,24 -5,73 159,47
Alkim Kağıt 12,86 -2,72 137,28
Alkim Kimya 13,67 -1,09 120,41
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,57 0,00 526,83
Altınyunus Çeşme 45,58 -6,02 356,26
Anadolu Efes 19,95 -2,78 -6,24
Anadolu Grubu Holding 17,66 -2,86 0,40
Anadolu Hayat Emek. 8,20 -2,38 34,76
Anadolu Isuzu 14,87 -1,59 22,19
Anadolu Sigorta 6,70 -1,47 61,31
Anel Elektrik 3,10 -3,13 75,85
Arçelik 25,94 0,78 24,47
ARD Bilişim Teknolojileri 34,52 1,53
Arena Bilgisayar 36,34 0,89 398,83
Armada Bilgisayar 53,90 -3,49 228,86
Arsan Tekstil 5,38 -2,71 50,28
Artı Yatırım Holding 6,64 719,75
Aselsan 16,86 -3,10 61,94
Ata GMYO 3,80 -2,06 -16,11
Atakule GMYO 2,28 -2,56 18,75
Atlantis Yatırım Holding 6,08 -9,93 508,00
Atlas Yat. Ort. 1,67 -4,57 72,77
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,79 -2,22 -4,59
Avrasya GMYO 2,90 -5,54 92,05
Avrasya Petrol ve Tur. 2,73 -2,50 50,00
Avrasya Stratejik GMYF 1.450,90 -0,01 12,83
Avrupa Yatırım Holding 5,21 -6,13 238,31
Ayen Enerji 5,38 -0,37 55,04
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 9,98 355,71
Aygaz 10,97 -4,19 -9,68
Bagfaş 16,33 -3,09 -2,91
Bak Ambalaj 17,12 -3,28 135,02
Balatacılar Balatacılık 5,71 360,48
Bantaş Ambalaj 5,37 5,71 113,10
Banvit 25,74 -3,74 38,61
Baştaş Başkent Çimento 8,40 224,32
Batı Çimento 3,82 -2,80 15,41
Batısöke Çimento 2,22 -2,63 69,47
Bayrak Taban Sanayi 7,92 -2,94
Bera Holding 8,97 -1,32 132,99
Berkosan Yalıtım 6,19 -1,75 125,91
Beşiktaş Futbol Yat. 2,95 -2,96 20,41
Beyaz Filo 10,51 235,80
Bilici Yatırım 5,55 0,00 93,62
Bim Mağazalar 67,50 -1,46 46,07
Birko Mensucat 1,37 9,60 341,94
Birlik Mensucat 2,81 0,72 146,49
Bizim Mağazaları 14,60 -2,99 31,85
Bomonti Elektrik 12,00 837,50
Borusan Mannesmann 13,77 -1,43 20,26
Borusan Yat. Paz. 159,80 -3,15 166,72
Bosch Fren Sistemleri 856,70 0,55 197,69
Bossa 12,31 -0,73 52,73
Brisa 14,21 -2,07 51,51
Burçelik 23,80 4,57 309,64
Burçelik Vana 72,30 644,59
Bursa Çimento 6,62 -1,93 65,36
Carrefoursa 22,76 -6,34 383,23
Casa Emtia Petrol 33,00 251,44
Ceo Event Medya 6,34 -3,50 73,12
Coca Cola İçecek 44,68 -3,08 18,02
Cosmos Yat. Holding 6,34 9,88 210,78
Credıtwest Faktorıng 4,89 -2,59 69,79
Çelebi 68,85 0,29 -30,70
Çelik Halat 14,21 -5,83 118,62
Çemaş Döküm 2,08 0,48 65,93
Çemtaş 13,51 -3,15 66,20
Çimbeton 126,10 -3,00 205,62
Çimentaş 30,20 -2,27 101,33
Çimsa 12,52 -1,34 37,89
Çuhadaroğlu Metal 5,81 1,93 82,13
Dagi Giyim 10,25 1,49 310,00
Dagi Yatırım Holding 16,28 -1,39 620,35
Dardanel 24,80 -5,92 554,35
Datagate Bilgisayar 15,52 -5,13 98,72
Demısaş Döküm 5,59 -4,12 60,63
Denge Holding 5,10 272,26
Deniz GMYO 3,21 -5,03 52,55
Derimod 9,84 -2,57 37,82
Derlüks Deri 8,36 -1,07 106,63
Desa Deri 6,63 -0,30 46,04
Despec Bilgisayar 12,65 -3,51 198,35
Deva Holding 21,80 -4,22 144,18
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,51 -4,28
Diriteks Diriliş Tekstil 2,50 220,51
Ditaş Doğan 28,72 1,20 201,84
DO-CO 290,40 -2,06 -48,51
Doğan Burda 22,00 262,44
Doğan Holding 2,35 -0,42 30,88
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,51 -2,33 52,12
Doğusan 3,54 -1,12 70,19
Doğuş GMYO 8,94 -3,35 97,35
Doğuş Otomotiv 17,41 -2,19 82,88
Döktaş Dökümcülük 31,02 -3,42 -1,98
Duran Doğan Basım 21,08 -5,98 50,14
Dyo Boya 13,09 5,31 167,14
Eczacıbaşı İlaç 6,83 -2,84 87,09
Eczacıbaşı Yatırım 18,23 -4,05 89,26
Edip Gayrimenkul 2,99 -3,55 115,11
Ege Endüstri 925,40 -1,03 64,50
Ege Gübre 118,10 -1,99 139,57
Ege Profil 19,96 0,00 66,75
Ege Seramik 7,35 9,87 99,81
Egeli & Co Tarım Girişim 1,70 -0,58 431,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 2,04 9,68 423,08
Egeli&Co Yatırım Holding 1,27 9,48 535,00
Egeplast 19,00 -5,38 52,00
Ekiz Kimya 9,10 1391,80
Emek Elektrik 3,55 -7,07 123,27
Eminiş Ambalaj 21,66 9,95 1325,00
Emlak Konut GMYO 1,68 -1,18 16,05
Enerjisa Enerji 8,77 -2,45 30,20
Enka İnşaat 7,18 -0,55 28,63
Erbosan 25,70 -0,85 2,88
Ereğli Demir Çelik 9,27 -0,22 5,24
Ersu Gıda 5,31 3,11 156,52
Escort Teknoloji 5,97 -2,93 329,50
Esenboğa Elektrik 18,13 -5,52
Etiler Gıda 3,90 234,02
Euro Kapital Yat. Ort. 3,00 87,06
Euro Trend Yat. Ort. 4,80 9,84 302,07
Euro Yat. Ort. 7,99 609,75
Euro Yatırım Holding 2,59 1,57 72,67
Fade Gıda 6,03 0,00
Fenerbahçe Futbol 35,82 -0,89 147,55
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.158,60 0,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,15 -0,97 56,46
F-M İzmit Piston 111,00 -1,77 134,36
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,03 -3,16 43,43
Ford Otosan 100,90 0,10 52,61
Formet Çelik Kapı 5,97 99,00
Frigo Pak Gıda 17,61 -8,33 151,38
Galatasaray Sportif 3,42 -2,56 68,47
Garanti Bankası 6,64 -2,06 -40,39
Garanti Faktoring 10,38 -3,08 168,22
Garanti Yat. Ort. 3,20 -6,98 221,03
Gedik Y. Men. Değ. 9,26 -1,80 194,44
Gediz Ambalaj 16,38 -2,90 142,31
Gentaş 3,79 -1,81 83,80
Gersan Elektrik 6,16 -2,84 93,10
Global Men. Değ. 4,57 -4,19 143,09
Global Yat. Holding 5,48 -6,64 12,53
Good-Year 6,30 -1,72 55,56
Göltaş Çimento 22,44 -3,28 26,14
Gözde Girişim 5,59 -1,06 8,75
GSD Denizcilik 4,70 -0,84 83,59
GSD Holding 2,10 -0,94 40,94
Gübre Fabrik. 33,78 -2,54 273,67
Güler Yat. Holding 15,61 -1,45 668,97
Halk GMYO 2,32 -2,52 99,21
Hatay Tekstil 11,53 -3,03 71,22
Hedef Girişim 6,61 -0,90 177,00
Hektaş 12,11 -2,02 51,00
HUB Girişim 16,40 -1,91 74,68
Hürriyet Gzt. 2,06 -3,74 80,70
ICBC Turkey Bank 6,85 -3,52 29,98
İdealist Danışmanlık 10,26 -2,29 209,04
İdealist GMYO 5,82 -3,00 90,20
İhlas Ev Aletleri 1,75 -1,13 -44,09
İhlas Gayrimenkul 1,16 -1,69 12,70
İhlas Gazetecilik 4,52 -2,16 -0,44
İhlas Holding 1,06 -3,64 16,48
İhlas Yayın Holding 1,15 -2,54 37,95
İndeks Bilgisayar 16,75 -3,57 78,58
Info Yatırım 11,76 -6,22 141,84
İntema 18,64 -2,92 101,30
Inveo Yatırım Holding 26,64 -1,77 246,42
İpek Doğal Enerji 11,04 -1,52 43,01
İskenderun Demir Çelik 7,29 -1,62 -6,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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