Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|11,26
|505,38
|Acıpayam Selüloz
|13,89
|-3,21
|119,96
|Adel Kalemcilik
|18,90
|-3,67
|20,38
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,67
|-2,91
|86,94
|Afyon Çimento
|4,06
|-2,17
|78,21
|Ak Enerji
|2,16
|0,47
|98,17
|Akbank
|4,79
|-2,04
|-40,94
|Akçansa
|12,11
|-2,26
|24,92
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,59
|-5,04
|212,32
|Akfen GMYO
|3,95
|-2,23
|-2,47
|Akın Tekstil
|18,69
|-5,61
|35,53
|Akiş GMYO
|4,10
|-1,20
|30,89
|Akmerkez GMYO
|66,80
|-4,43
|198,15
|Aksa
|8,15
|3,16
|16,37
|Aksa Enerji
|6,29
|-1,72
|65,53
|Aksigorta
|7,10
|-1,25
|31,05
|Aksu Enerji
|11,41
|-3,22
|-23,27
|Alarko Carrıer
|135,70
|-3,07
|127,21
|Alarko GMYO
|16,84
|-3,05
|14,57
|Alarko Holding
|6,17
|1,48
|5,02
|Albaraka Türk
|1,74
|-1,69
|13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,24
|-5,73
|159,47
|Alkim Kağıt
|12,86
|-2,72
|137,28
|Alkim Kimya
|13,67
|-1,09
|120,41
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,57
|0,00
|526,83
|Altınyunus Çeşme
|45,58
|-6,02
|356,26
|Anadolu Efes
|19,95
|-2,78
|-6,24
|Anadolu Grubu Holding
|17,66
|-2,86
|0,40
|Anadolu Hayat Emek.
|8,20
|-2,38
|34,76
|Anadolu Isuzu
|14,87
|-1,59
|22,19
|Anadolu Sigorta
|6,70
|-1,47
|61,31
|Anel Elektrik
|3,10
|-3,13
|75,85
|Arçelik
|25,94
|0,78
|24,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,52
|1,53
|Arena Bilgisayar
|36,34
|0,89
|398,83
|Armada Bilgisayar
|53,90
|-3,49
|228,86
|Arsan Tekstil
|5,38
|-2,71
|50,28
|Artı Yatırım Holding
|6,64
|719,75
|Aselsan
|16,86
|-3,10
|61,94
|Ata GMYO
|3,80
|-2,06
|-16,11
|Atakule GMYO
|2,28
|-2,56
|18,75
|Atlantis Yatırım Holding
|6,08
|-9,93
|508,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,67
|-4,57
|72,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,79
|-2,22
|-4,59
|Avrasya GMYO
|2,90
|-5,54
|92,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,73
|-2,50
|50,00
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,90
|-0,01
|12,83
|Avrupa Yatırım Holding
|5,21
|-6,13
|238,31
|Ayen Enerji
|5,38
|-0,37
|55,04
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|9,98
|355,71
|Aygaz
|10,97
|-4,19
|-9,68
|Bagfaş
|16,33
|-3,09
|-2,91
|Bak Ambalaj
|17,12
|-3,28
|135,02
|Balatacılar Balatacılık
|5,71
|360,48
|Bantaş Ambalaj
|5,37
|5,71
|113,10
|Banvit
|25,74
|-3,74
|38,61
|Baştaş Başkent Çimento
|8,40
|224,32
|Batı Çimento
|3,82
|-2,80
|15,41
|Batısöke Çimento
|2,22
|-2,63
|69,47
|Bayrak Taban Sanayi
|7,92
|-2,94
|Bera Holding
|8,97
|-1,32
|132,99
|Berkosan Yalıtım
|6,19
|-1,75
|125,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,95
|-2,96
|20,41
|Beyaz Filo
|10,51
|235,80
|Bilici Yatırım
|5,55
|0,00
|93,62
|Bim Mağazalar
|67,50
|-1,46
|46,07
|Birko Mensucat
|1,37
|9,60
|341,94
|Birlik Mensucat
|2,81
|0,72
|146,49
|Bizim Mağazaları
|14,60
|-2,99
|31,85
|Bomonti Elektrik
|12,00
|837,50
|Borusan Mannesmann
|13,77
|-1,43
|20,26
|Borusan Yat. Paz.
|159,80
|-3,15
|166,72
|Bosch Fren Sistemleri
|856,70
|0,55
|197,69
|Bossa
|12,31
|-0,73
|52,73
|Brisa
|14,21
|-2,07
|51,51
|Burçelik
|23,80
|4,57
|309,64
|Burçelik Vana
|72,30
|644,59
|Bursa Çimento
|6,62
|-1,93
|65,36
|Carrefoursa
|22,76
|-6,34
|383,23
|Casa Emtia Petrol
|33,00
|251,44
|Ceo Event Medya
|6,34
|-3,50
|73,12
|Coca Cola İçecek
|44,68
|-3,08
|18,02
|Cosmos Yat. Holding
|6,34
|9,88
|210,78
|Credıtwest Faktorıng
|4,89
|-2,59
|69,79
|Çelebi
|68,85
|0,29
|-30,70
|Çelik Halat
|14,21
|-5,83
|118,62
|Çemaş Döküm
|2,08
|0,48
|65,93
|Çemtaş
|13,51
|-3,15
|66,20
|Çimbeton
|126,10
|-3,00
|205,62
|Çimentaş
|30,20
|-2,27
|101,33
|Çimsa
|12,52
|-1,34
|37,89
|Çuhadaroğlu Metal
|5,81
|1,93
|82,13
|Dagi Giyim
|10,25
|1,49
|310,00
|Dagi Yatırım Holding
|16,28
|-1,39
|620,35
|Dardanel
|24,80
|-5,92
|554,35
|Datagate Bilgisayar
|15,52
|-5,13
|98,72
|Demısaş Döküm
|5,59
|-4,12
|60,63
|Denge Holding
|5,10
|272,26
|Deniz GMYO
|3,21
|-5,03
|52,55
|Derimod
|9,84
|-2,57
|37,82
|Derlüks Deri
|8,36
|-1,07
|106,63
|Desa Deri
|6,63
|-0,30
|46,04
|Despec Bilgisayar
|12,65
|-3,51
|198,35
|Deva Holding
|21,80
|-4,22
|144,18
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,51
|-4,28
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,50
|220,51
|Ditaş Doğan
|28,72
|1,20
|201,84
|DO-CO
|290,40
|-2,06
|-48,51
|Doğan Burda
|22,00
|262,44
|Doğan Holding
|2,35
|-0,42
|30,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,51
|-2,33
|52,12
|Doğusan
|3,54
|-1,12
|70,19
|Doğuş GMYO
|8,94
|-3,35
|97,35
|Doğuş Otomotiv
|17,41
|-2,19
|82,88
|Döktaş Dökümcülük
|31,02
|-3,42
|-1,98
|Duran Doğan Basım
|21,08
|-5,98
|50,14
|Dyo Boya
|13,09
|5,31
|167,14
|Eczacıbaşı İlaç
|6,83
|-2,84
|87,09
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,23
|-4,05
|89,26
|Edip Gayrimenkul
|2,99
|-3,55
|115,11
|Ege Endüstri
|925,40
|-1,03
|64,50
|Ege Gübre
|118,10
|-1,99
|139,57
|Ege Profil
|19,96
|0,00
|66,75
|Ege Seramik
|7,35
|9,87
|99,81
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,70
|-0,58
|431,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,04
|9,68
|423,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,27
|9,48
|535,00
|Egeplast
|19,00
|-5,38
|52,00
|Ekiz Kimya
|9,10
|1391,80
|Emek Elektrik
|3,55
|-7,07
|123,27
|Eminiş Ambalaj
|21,66
|9,95
|1325,00
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|-1,18
|16,05
|Enerjisa Enerji
|8,77
|-2,45
|30,20
|Enka İnşaat
|7,18
|-0,55
|28,63
|Erbosan
|25,70
|-0,85
|2,88
|Ereğli Demir Çelik
|9,27
|-0,22
|5,24
|Ersu Gıda
|5,31
|3,11
|156,52
|Escort Teknoloji
|5,97
|-2,93
|329,50
|Esenboğa Elektrik
|18,13
|-5,52
|Etiler Gıda
|3,90
|234,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,00
|87,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,80
|9,84
|302,07
|Euro Yat. Ort.
|7,99
|609,75
|Euro Yatırım Holding
|2,59
|1,57
|72,67
|Fade Gıda
|6,03
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|35,82
|-0,89
|147,55
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.158,60
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,15
|-0,97
|56,46
|F-M İzmit Piston
|111,00
|-1,77
|134,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,03
|-3,16
|43,43
|Ford Otosan
|100,90
|0,10
|52,61
|Formet Çelik Kapı
|5,97
|99,00
|Frigo Pak Gıda
|17,61
|-8,33
|151,38
|Galatasaray Sportif
|3,42
|-2,56
|68,47
|Garanti Bankası
|6,64
|-2,06
|-40,39
|Garanti Faktoring
|10,38
|-3,08
|168,22
|Garanti Yat. Ort.
|3,20
|-6,98
|221,03
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,26
|-1,80
|194,44
|Gediz Ambalaj
|16,38
|-2,90
|142,31
|Gentaş
|3,79
|-1,81
|83,80
|Gersan Elektrik
|6,16
|-2,84
|93,10
|Global Men. Değ.
|4,57
|-4,19
|143,09
|Global Yat. Holding
|5,48
|-6,64
|12,53
|Good-Year
|6,30
|-1,72
|55,56
|Göltaş Çimento
|22,44
|-3,28
|26,14
|Gözde Girişim
|5,59
|-1,06
|8,75
|GSD Denizcilik
|4,70
|-0,84
|83,59
|GSD Holding
|2,10
|-0,94
|40,94
|Gübre Fabrik.
|33,78
|-2,54
|273,67
|Güler Yat. Holding
|15,61
|-1,45
|668,97
|Halk GMYO
|2,32
|-2,52
|99,21
|Hatay Tekstil
|11,53
|-3,03
|71,22
|Hedef Girişim
|6,61
|-0,90
|177,00
|Hektaş
|12,11
|-2,02
|51,00
|HUB Girişim
|16,40
|-1,91
|74,68
|Hürriyet Gzt.
|2,06
|-3,74
|80,70
|ICBC Turkey Bank
|6,85
|-3,52
|29,98
|İdealist Danışmanlık
|10,26
|-2,29
|209,04
|İdealist GMYO
|5,82
|-3,00
|90,20
|İhlas Ev Aletleri
|1,75
|-1,13
|-44,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,16
|-1,69
|12,70
|İhlas Gazetecilik
|4,52
|-2,16
|-0,44
|İhlas Holding
|1,06
|-3,64
|16,48
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|-2,54
|37,95
|İndeks Bilgisayar
|16,75
|-3,57
|78,58
|Info Yatırım
|11,76
|-6,22
|141,84
|İntema
|18,64
|-2,92
|101,30
|Inveo Yatırım Holding
|26,64
|-1,77
|246,42
|İpek Doğal Enerji
|11,04
|-1,52
|43,01
|İskenderun Demir Çelik
|7,29
|-1,62
|-6,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)