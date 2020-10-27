Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|8,45
|-9,91
|354,30
|Acıpayam Selüloz
|14,48
|-9,95
|129,31
|Adel Kalemcilik
|19,60
|-2,20
|24,84
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,53
|-7,33
|77,13
|Afyon Çimento
|4,08
|-0,73
|79,08
|Ak Enerji
|2,10
|-0,94
|92,66
|Akbank
|4,92
|1,23
|-39,33
|Akçansa
|12,52
|0,56
|29,15
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,66
|-9,44
|168,25
|Akfen GMYO
|4,01
|-0,25
|-0,99
|Akın Tekstil
|17,65
|-4,23
|27,99
|Akiş GMYO
|4,11
|0,24
|31,21
|Akmerkez GMYO
|65,30
|-6,45
|191,46
|Aksa
|7,86
|-0,38
|12,23
|Aksa Enerji
|6,34
|2,26
|66,84
|Aksigorta
|7,38
|-2,51
|36,22
|Aksu Enerji
|11,98
|1,53
|-19,44
|Alarko Carrıer
|132,30
|3,60
|121,51
|Alarko GMYO
|17,86
|3,06
|21,51
|Alarko Holding
|6,00
|1,35
|2,13
|Albaraka Türk
|1,60
|2,56
|4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,00
|-0,83
|157,48
|Alkim Kağıt
|13,10
|0,00
|141,71
|Alkim Kimya
|13,97
|-2,72
|125,25
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,32
|-9,73
|465,85
|Altınyunus Çeşme
|42,50
|-7,41
|325,43
|Anadolu Efes
|21,08
|-1,31
|-0,93
|Anadolu Grubu Holding
|18,97
|0,90
|7,85
|Anadolu Hayat Emek.
|8,38
|-2,67
|37,71
|Anadolu Isuzu
|14,91
|-1,91
|22,51
|Anadolu Sigorta
|6,63
|0,45
|59,62
|Anel Elektrik
|3,22
|-3,88
|82,65
|Arçelik
|26,92
|-3,17
|29,17
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,44
|-1,47
|Arena Bilgisayar
|36,54
|0,11
|401,58
|Armada Bilgisayar
|53,90
|-1,46
|228,86
|Arsan Tekstil
|5,38
|-2,18
|50,28
|Artı Yatırım Holding
|7,05
|-9,96
|770,37
|Aselsan
|17,19
|0,76
|65,11
|Ata GMYO
|3,85
|3,49
|-15,01
|Atakule GMYO
|2,36
|-1,67
|22,92
|Atlantis Yatırım Holding
|7,50
|-9,96
|650,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,64
|-1,80
|69,67
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,60
|-1,81
|1,45
|Avrasya GMYO
|2,99
|-9,12
|98,01
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,76
|-6,44
|51,65
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,00
|0,03
|12,84
|Avrupa Yatırım Holding
|5,24
|-9,03
|240,26
|Ayen Enerji
|5,26
|-2,41
|51,59
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|8,20
|-9,79
|274,43
|Aygaz
|11,39
|-1,73
|-6,22
|Bagfaş
|16,87
|-2,37
|0,30
|Bak Ambalaj
|17,55
|-0,40
|140,92
|Balatacılar Balatacılık
|6,14
|-9,97
|395,16
|Bantaş Ambalaj
|4,84
|-6,74
|92,06
|Banvit
|25,70
|-3,38
|38,40
|Baştaş Başkent Çimento
|7,54
|-9,92
|191,12
|Batı Çimento
|3,88
|-2,76
|17,22
|Batısöke Çimento
|2,30
|-2,13
|75,57
|Bayrak Taban Sanayi
|7,94
|-3,29
|Bera Holding
|8,90
|-1,11
|131,17
|Berkosan Yalıtım
|5,81
|-8,07
|112,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,08
|-1,28
|25,71
|Beyaz Filo
|9,18
|-10,00
|193,31
|Bilici Yatırım
|5,43
|-0,73
|89,43
|Bim Mağazalar
|70,00
|-0,28
|51,49
|Birko Mensucat
|1,14
|-9,52
|267,74
|Birlik Mensucat
|2,59
|-7,50
|127,19
|Bizim Mağazaları
|15,89
|-2,34
|43,50
|Bomonti Elektrik
|12,27
|9,95
|858,59
|Borusan Mannesmann
|13,98
|-0,50
|22,10
|Borusan Yat. Paz.
|145,00
|-3,53
|142,02
|Bosch Fren Sistemleri
|842,80
|1,29
|192,86
|Bossa
|12,03
|-1,72
|49,26
|Brisa
|14,53
|1,40
|54,92
|Burçelik
|20,54
|-1,44
|253,53
|Burçelik Vana
|63,00
|2,27
|548,82
|Bursa Çimento
|6,67
|1,37
|66,61
|Carrefoursa
|24,40
|-0,16
|418,05
|Casa Emtia Petrol
|29,36
|-9,99
|212,67
|Ceo Event Medya
|6,66
|-7,50
|81,86
|Coca Cola İçecek
|49,12
|-1,48
|29,74
|Cosmos Yat. Holding
|6,02
|-7,10
|195,10
|Credıtwest Faktorıng
|4,85
|-4,15
|68,40
|Çelebi
|69,75
|-2,04
|-29,79
|Çelik Halat
|15,40
|-5,17
|136,92
|Çemaş Döküm
|1,90
|-4,04
|51,57
|Çemtaş
|14,00
|5,18
|72,22
|Çimbeton
|122,70
|-5,18
|197,38
|Çimentaş
|29,70
|-2,69
|98,00
|Çimsa
|12,64
|0,48
|39,21
|Çuhadaroğlu Metal
|5,63
|-4,90
|76,49
|Dagi Giyim
|10,29
|-9,97
|311,60
|Dagi Yatırım Holding
|16,04
|-9,99
|609,73
|Dardanel
|22,22
|-8,26
|486,28
|Datagate Bilgisayar
|16,87
|1,50
|116,01
|Demısaş Döküm
|5,89
|-4,23
|69,25
|Denge Holding
|4,18
|-9,91
|205,11
|Deniz GMYO
|3,26
|-2,10
|54,93
|Derimod
|10,23
|5,25
|43,28
|Derlüks Deri
|7,79
|-1,27
|92,55
|Desa Deri
|6,65
|-0,30
|46,48
|Despec Bilgisayar
|13,21
|-1,20
|211,56
|Deva Holding
|24,50
|-0,81
|174,43
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,17
|-5,04
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,00
|-9,50
|156,41
|Ditaş Doğan
|28,80
|-4,13
|202,68
|DO-CO
|304,90
|0,96
|-45,94
|Doğan Burda
|19,10
|214,66
|Doğan Holding
|2,35
|0,00
|30,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,49
|-3,86
|50,91
|Doğusan
|3,40
|-4,49
|63,46
|Doğuş GMYO
|8,42
|-1,75
|85,87
|Doğuş Otomotiv
|17,77
|-1,99
|86,66
|Döktaş Dökümcülük
|31,38
|-0,70
|-0,84
|Duran Doğan Basım
|21,68
|-0,37
|54,42
|Dyo Boya
|10,00
|-7,58
|104,08
|Eczacıbaşı İlaç
|7,42
|0,54
|103,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|17,95
|-1,10
|86,35
|Edip Gayrimenkul
|3,22
|1,26
|131,65
|Ege Endüstri
|924,90
|2,53
|64,41
|Ege Gübre
|118,70
|0,76
|140,79
|Ege Profil
|20,10
|3,61
|67,92
|Ege Seramik
|6,18
|-2,68
|68,00
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,76
|0,00
|450,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,86
|-9,71
|376,92
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,23
|-9,56
|515,00
|Egeplast
|17,79
|-2,63
|42,32
|Ekiz Kimya
|9,94
|0,00
|1529,51
|Emek Elektrik
|3,81
|-8,63
|139,62
|Eminiş Ambalaj
|21,88
|-9,96
|1339,47
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|0,00
|16,05
|Enerjisa Enerji
|9,12
|-2,15
|35,39
|Enka İnşaat
|7,16
|-0,56
|28,27
|Erbosan
|24,70
|-1,28
|-1,12
|Ereğli Demir Çelik
|9,93
|-1,29
|12,73
|Ersu Gıda
|5,07
|-2,87
|144,93
|Escort Teknoloji
|5,63
|-1,75
|305,04
|Esenboğa Elektrik
|17,39
|4,57
|Etiler Gıda
|3,96
|3,13
|239,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,00
|-9,91
|87,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,98
|-9,95
|233,38
|Euro Yat. Ort.
|7,27
|9,98
|545,79
|Euro Yatırım Holding
|2,50
|-2,34
|66,67
|Fade Gıda
|5,71
|-1,55
|Fenerbahçe Futbol
|36,40
|-1,52
|151,55
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.158,40
|0,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,41
|-3,32
|40,26
|F-M İzmit Piston
|111,30
|-2,37
|134,99
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,65
|-0,43
|51,50
|Ford Otosan
|96,60
|-3,40
|46,11
|Formet Çelik Kapı
|5,43
|-9,95
|81,00
|Frigo Pak Gıda
|19,00
|-5,75
|171,22
|Galatasaray Sportif
|3,58
|-1,38
|76,35
|Garanti Bankası
|6,86
|1,33
|-38,42
|Garanti Faktoring
|10,40
|-1,89
|168,73
|Garanti Yat. Ort.
|2,93
|-9,85
|193,94
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,31
|-2,62
|196,03
|Gediz Ambalaj
|16,82
|-1,18
|148,82
|Gentaş
|3,74
|4,47
|81,38
|Gersan Elektrik
|6,38
|0,63
|100,00
|Global Men. Değ.
|4,43
|0,45
|135,64
|Global Yat. Holding
|5,36
|-2,37
|10,06
|Good-Year
|6,00
|2,04
|48,15
|Göltaş Çimento
|24,32
|-0,33
|36,71
|Gözde Girişim
|5,71
|-2,06
|11,09
|GSD Denizcilik
|4,56
|1,11
|78,12
|GSD Holding
|2,11
|0,00
|41,61
|Gübre Fabrik.
|34,60
|1,70
|282,74
|Güler Yat. Holding
|17,49
|10,00
|761,58
|Halk GMYO
|2,39
|-2,45
|105,22
|Hatay Tekstil
|11,48
|-3,04
|70,48
|Hedef Girişim
|6,10
|0,00
|155,63
|Hektaş
|12,77
|2,74
|59,23
|HUB Girişim
|17,19
|3,24
|83,09
|Hürriyet Gzt.
|2,11
|-6,64
|85,09
|ICBC Turkey Bank
|6,60
|-0,75
|25,24
|İdealist Danışmanlık
|9,44
|-9,92
|184,34
|İdealist GMYO
|5,76
|-6,80
|88,24
|İhlas Ev Aletleri
|1,79
|-3,76
|-42,81
|İhlas Gayrimenkul
|1,19
|-3,25
|15,61
|İhlas Gazetecilik
|4,30
|-1,83
|-5,29
|İhlas Holding
|1,12
|-3,45
|23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|-4,00
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|17,98
|1,01
|91,69
|Info Yatırım
|11,05
|-2,13
|127,24
|İntema
|17,95
|-4,52
|93,84
|Inveo Yatırım Holding
|27,00
|-0,88
|251,11
|İpek Doğal Enerji
|11,44
|-0,09
|48,19
|İskenderun Demir Çelik
|7,59
|-0,91
|-2,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)