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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:28:11 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 8,45 -9,91 354,30
Acıpayam Selüloz 14,48 -9,95 129,31
Adel Kalemcilik 19,60 -2,20 24,84
Adese Alışveriş Ticaret 2,53 -7,33 77,13
Afyon Çimento 4,08 -0,73 79,08
Ak Enerji 2,10 -0,94 92,66
Akbank 4,92 1,23 -39,33
Akçansa 12,52 0,56 29,15
Akdeniz Yatırım Hold. 5,66 -9,44 168,25
Akfen GMYO 4,01 -0,25 -0,99
Akın Tekstil 17,65 -4,23 27,99
Akiş GMYO 4,11 0,24 31,21
Akmerkez GMYO 65,30 -6,45 191,46
Aksa 7,86 -0,38 12,23
Aksa Enerji 6,34 2,26 66,84
Aksigorta 7,38 -2,51 36,22
Aksu Enerji 11,98 1,53 -19,44
Alarko Carrıer 132,30 3,60 121,51
Alarko GMYO 17,86 3,06 21,51
Alarko Holding 6,00 1,35 2,13
Albaraka Türk 1,60 2,56 4,58
Alcatel Lucent Teletaş 31,00 -0,83 157,48
Alkim Kağıt 13,10 0,00 141,71
Alkim Kimya 13,97 -2,72 125,25
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,32 -9,73 465,85
Altınyunus Çeşme 42,50 -7,41 325,43
Anadolu Efes 21,08 -1,31 -0,93
Anadolu Grubu Holding 18,97 0,90 7,85
Anadolu Hayat Emek. 8,38 -2,67 37,71
Anadolu Isuzu 14,91 -1,91 22,51
Anadolu Sigorta 6,63 0,45 59,62
Anel Elektrik 3,22 -3,88 82,65
Arçelik 26,92 -3,17 29,17
ARD Bilişim Teknolojileri 33,44 -1,47
Arena Bilgisayar 36,54 0,11 401,58
Armada Bilgisayar 53,90 -1,46 228,86
Arsan Tekstil 5,38 -2,18 50,28
Artı Yatırım Holding 7,05 -9,96 770,37
Aselsan 17,19 0,76 65,11
Ata GMYO 3,85 3,49 -15,01
Atakule GMYO 2,36 -1,67 22,92
Atlantis Yatırım Holding 7,50 -9,96 650,00
Atlas Yat. Ort. 1,64 -1,80 69,67
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,60 -1,81 1,45
Avrasya GMYO 2,99 -9,12 98,01
Avrasya Petrol ve Tur. 2,76 -6,44 51,65
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,00 0,03 12,84
Avrupa Yatırım Holding 5,24 -9,03 240,26
Ayen Enerji 5,26 -2,41 51,59
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 8,20 -9,79 274,43
Aygaz 11,39 -1,73 -6,22
Bagfaş 16,87 -2,37 0,30
Bak Ambalaj 17,55 -0,40 140,92
Balatacılar Balatacılık 6,14 -9,97 395,16
Bantaş Ambalaj 4,84 -6,74 92,06
Banvit 25,70 -3,38 38,40
Baştaş Başkent Çimento 7,54 -9,92 191,12
Batı Çimento 3,88 -2,76 17,22
Batısöke Çimento 2,30 -2,13 75,57
Bayrak Taban Sanayi 7,94 -3,29
Bera Holding 8,90 -1,11 131,17
Berkosan Yalıtım 5,81 -8,07 112,04
Beşiktaş Futbol Yat. 3,08 -1,28 25,71
Beyaz Filo 9,18 -10,00 193,31
Bilici Yatırım 5,43 -0,73 89,43
Bim Mağazalar 70,00 -0,28 51,49
Birko Mensucat 1,14 -9,52 267,74
Birlik Mensucat 2,59 -7,50 127,19
Bizim Mağazaları 15,89 -2,34 43,50
Bomonti Elektrik 12,27 9,95 858,59
Borusan Mannesmann 13,98 -0,50 22,10
Borusan Yat. Paz. 145,00 -3,53 142,02
Bosch Fren Sistemleri 842,80 1,29 192,86
Bossa 12,03 -1,72 49,26
Brisa 14,53 1,40 54,92
Burçelik 20,54 -1,44 253,53
Burçelik Vana 63,00 2,27 548,82
Bursa Çimento 6,67 1,37 66,61
Carrefoursa 24,40 -0,16 418,05
Casa Emtia Petrol 29,36 -9,99 212,67
Ceo Event Medya 6,66 -7,50 81,86
Coca Cola İçecek 49,12 -1,48 29,74
Cosmos Yat. Holding 6,02 -7,10 195,10
Credıtwest Faktorıng 4,85 -4,15 68,40
Çelebi 69,75 -2,04 -29,79
Çelik Halat 15,40 -5,17 136,92
Çemaş Döküm 1,90 -4,04 51,57
Çemtaş 14,00 5,18 72,22
Çimbeton 122,70 -5,18 197,38
Çimentaş 29,70 -2,69 98,00
Çimsa 12,64 0,48 39,21
Çuhadaroğlu Metal 5,63 -4,90 76,49
Dagi Giyim 10,29 -9,97 311,60
Dagi Yatırım Holding 16,04 -9,99 609,73
Dardanel 22,22 -8,26 486,28
Datagate Bilgisayar 16,87 1,50 116,01
Demısaş Döküm 5,89 -4,23 69,25
Denge Holding 4,18 -9,91 205,11
Deniz GMYO 3,26 -2,10 54,93
Derimod 10,23 5,25 43,28
Derlüks Deri 7,79 -1,27 92,55
Desa Deri 6,65 -0,30 46,48
Despec Bilgisayar 13,21 -1,20 211,56
Deva Holding 24,50 -0,81 174,43
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,17 -5,04
Diriteks Diriliş Tekstil 2,00 -9,50 156,41
Ditaş Doğan 28,80 -4,13 202,68
DO-CO 304,90 0,96 -45,94
Doğan Burda 19,10 214,66
Doğan Holding 2,35 0,00 30,88
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,49 -3,86 50,91
Doğusan 3,40 -4,49 63,46
Doğuş GMYO 8,42 -1,75 85,87
Doğuş Otomotiv 17,77 -1,99 86,66
Döktaş Dökümcülük 31,38 -0,70 -0,84
Duran Doğan Basım 21,68 -0,37 54,42
Dyo Boya 10,00 -7,58 104,08
Eczacıbaşı İlaç 7,42 0,54 103,25
Eczacıbaşı Yatırım 17,95 -1,10 86,35
Edip Gayrimenkul 3,22 1,26 131,65
Ege Endüstri 924,90 2,53 64,41
Ege Gübre 118,70 0,76 140,79
Ege Profil 20,10 3,61 67,92
Ege Seramik 6,18 -2,68 68,00
Egeli & Co Tarım Girişim 1,76 0,00 450,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,86 -9,71 376,92
Egeli&Co Yatırım Holding 1,23 -9,56 515,00
Egeplast 17,79 -2,63 42,32
Ekiz Kimya 9,94 0,00 1529,51
Emek Elektrik 3,81 -8,63 139,62
Eminiş Ambalaj 21,88 -9,96 1339,47
Emlak Konut GMYO 1,68 0,00 16,05
Enerjisa Enerji 9,12 -2,15 35,39
Enka İnşaat 7,16 -0,56 28,27
Erbosan 24,70 -1,28 -1,12
Ereğli Demir Çelik 9,93 -1,29 12,73
Ersu Gıda 5,07 -2,87 144,93
Escort Teknoloji 5,63 -1,75 305,04
Esenboğa Elektrik 17,39 4,57
Etiler Gıda 3,96 3,13 239,16
Euro Kapital Yat. Ort. 3,00 -9,91 87,06
Euro Trend Yat. Ort. 3,98 -9,95 233,38
Euro Yat. Ort. 7,27 9,98 545,79
Euro Yatırım Holding 2,50 -2,34 66,67
Fade Gıda 5,71 -1,55
Fenerbahçe Futbol 36,40 -1,52 151,55
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.158,40 0,04
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,41 -3,32 40,26
F-M İzmit Piston 111,30 -2,37 134,99
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,65 -0,43 51,50
Ford Otosan 96,60 -3,40 46,11
Formet Çelik Kapı 5,43 -9,95 81,00
Frigo Pak Gıda 19,00 -5,75 171,22
Galatasaray Sportif 3,58 -1,38 76,35
Garanti Bankası 6,86 1,33 -38,42
Garanti Faktoring 10,40 -1,89 168,73
Garanti Yat. Ort. 2,93 -9,85 193,94
Gedik Y. Men. Değ. 9,31 -2,62 196,03
Gediz Ambalaj 16,82 -1,18 148,82
Gentaş 3,74 4,47 81,38
Gersan Elektrik 6,38 0,63 100,00
Global Men. Değ. 4,43 0,45 135,64
Global Yat. Holding 5,36 -2,37 10,06
Good-Year 6,00 2,04 48,15
Göltaş Çimento 24,32 -0,33 36,71
Gözde Girişim 5,71 -2,06 11,09
GSD Denizcilik 4,56 1,11 78,12
GSD Holding 2,11 0,00 41,61
Gübre Fabrik. 34,60 1,70 282,74
Güler Yat. Holding 17,49 10,00 761,58
Halk GMYO 2,39 -2,45 105,22
Hatay Tekstil 11,48 -3,04 70,48
Hedef Girişim 6,10 0,00 155,63
Hektaş 12,77 2,74 59,23
HUB Girişim 17,19 3,24 83,09
Hürriyet Gzt. 2,11 -6,64 85,09
ICBC Turkey Bank 6,60 -0,75 25,24
İdealist Danışmanlık 9,44 -9,92 184,34
İdealist GMYO 5,76 -6,80 88,24
İhlas Ev Aletleri 1,79 -3,76 -42,81
İhlas Gayrimenkul 1,19 -3,25 15,61
İhlas Gazetecilik 4,30 -1,83 -5,29
İhlas Holding 1,12 -3,45 23,08
İhlas Yayın Holding 1,20 -4,00 43,95
İndeks Bilgisayar 17,98 1,01 91,69
Info Yatırım 11,05 -2,13 127,24
İntema 17,95 -4,52 93,84
Inveo Yatırım Holding 27,00 -0,88 251,11
İpek Doğal Enerji 11,44 -0,09 48,19
İskenderun Demir Çelik 7,59 -0,91 -2,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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