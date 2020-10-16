Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|10,49
|5,96
|463,98
|Acıpayam Selüloz
|17,57
|-0,73
|178,24
|Adel Kalemcilik
|23,26
|-0,68
|48,15
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,55
|-0,39
|78,53
|Afyon Çimento
|4,62
|1,32
|102,79
|Ak Enerji
|2,64
|-0,38
|142,20
|Akbank
|5,12
|0,59
|-36,87
|Akçansa
|14,18
|0,71
|46,27
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,95
|5,95
|229,38
|Akfen GMYO
|4,32
|1,41
|6,67
|Akın Tekstil
|19,82
|-0,80
|43,73
|Akiş GMYO
|3,49
|-0,85
|11,41
|Akmerkez GMYO
|78,50
|-3,09
|250,37
|Aksa
|7,98
|1,79
|13,95
|Aksa Enerji
|6,91
|-0,14
|81,84
|Aksigorta
|8,37
|0,00
|54,49
|Aksu Enerji
|12,73
|0,71
|-14,39
|Alarko Carrıer
|136,50
|-0,73
|128,55
|Alarko GMYO
|18,24
|0,61
|24,10
|Alarko Holding
|6,06
|0,17
|1,85
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.095,00
|0,00
|Albaraka Türk
|1,59
|0,63
|3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,32
|5,10
|160,13
|Alkim Kağıt
|13,58
|0,37
|150,56
|Alkim Kimya
|14,67
|0,48
|136,54
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,15
|5,00
|668,29
|Altınyunus Çeşme
|53,35
|0,19
|434,03
|Anadolu Efes
|22,92
|0,26
|7,72
|Anadolu Grubu Holding
|20,60
|0,68
|17,11
|Anadolu Hayat Emek.
|8,52
|-0,23
|40,01
|Anadolu Isuzu
|16,38
|-0,24
|34,59
|Anadolu Sigorta
|7,07
|0,00
|70,22
|Anel Elektrik
|7,36
|7,45
|129,62
|Arçelik
|27,34
|0,22
|31,19
|ARD Bilişim Teknolojileri
|40,86
|1,79
|Arena Bilgisayar
|36,86
|0,16
|405,97
|Armada Bilgisayar
|58,85
|0,77
|259,06
|Arsan Tekstil
|6,31
|0,64
|76,26
|Artı Yatırım Holding
|12,86
|-9,94
|1487,65
|Aselsan
|18,08
|-0,28
|73,66
|Ata GMYO
|3,91
|2,89
|-13,69
|Atakule GMYO
|2,63
|2,33
|36,98
|Atlantis Yatırım Holding
|5,79
|9,87
|479,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,69
|2,42
|74,84
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,50
|0,07
|8,16
|Avrasya GMYO
|3,17
|1,28
|109,93
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,27
|0,93
|79,67
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,20
|0,01
|12,70
|Avrupa Yatırım Holding
|3,82
|0,00
|148,05
|Ayen Enerji
|6,55
|0,92
|88,76
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|8,00
|2,83
|265,30
|Aygaz
|12,83
|0,63
|5,63
|Bagfaş
|18,71
|0,59
|11,24
|Bak Ambalaj
|17,43
|1,34
|139,27
|Balatacılar Balatacılık
|8,69
|-9,95
|600,81
|Bantaş Ambalaj
|4,88
|1,46
|93,65
|Banvit
|25,30
|0,40
|36,24
|Baştaş Başkent Çimento
|9,37
|-9,99
|261,78
|Batı Çimento
|4,32
|2,37
|30,51
|Batısöke Çimento
|2,53
|0,80
|93,13
|Bayrak Taban Sanayi
|8,69
|0,93
|Bera Holding
|10,21
|1,90
|165,19
|Berkosan Yalıtım
|5,70
|0,71
|108,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,41
|1,49
|39,18
|Beyaz Filo
|12,27
|0,00
|292,03
|Bilici Yatırım
|5,81
|0,35
|102,69
|Bim Mağazalar
|69,55
|0,14
|50,51
|Birko Mensucat
|1,50
|-0,66
|383,87
|Birlik Mensucat
|2,62
|-1,50
|129,82
|Bizim Mağazaları
|17,47
|4,11
|57,77
|Bomonti Elektrik
|13,00
|-0,38
|915,63
|Borusan Mannesmann
|15,66
|0,97
|36,77
|Borusan Yat. Paz.
|167,30
|0,97
|179,24
|Bosch Fren Sistemleri
|829,90
|0,12
|188,38
|Bossa
|12,41
|1,64
|53,97
|Brisa
|14,42
|-1,77
|53,75
|Burçelik
|22,24
|-0,09
|282,79
|Burçelik Vana
|60,40
|1,43
|522,04
|Bursa Çimento
|6,95
|0,43
|73,60
|Carrefoursa
|26,50
|5,24
|462,63
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|0,00
|219,49
|Ceo Event Medya
|8,95
|9,95
|144,39
|Coca Cola İçecek
|53,80
|3,46
|42,10
|Cosmos Yat. Holding
|8,84
|-9,98
|333,33
|Credıtwest Faktorıng
|5,13
|0,20
|78,13
|Çelebi
|78,00
|0,00
|-21,49
|Çelik Halat
|15,79
|1,48
|142,92
|Çemaş Döküm
|2,16
|3,85
|72,32
|Çemtaş
|14,24
|0,99
|75,18
|Çimbeton
|134,00
|-3,25
|224,77
|Çimentaş
|32,96
|-1,73
|119,73
|Çimsa
|13,92
|0,87
|53,30
|Çuhadaroğlu Metal
|6,95
|2,21
|117,87
|Dagi Giyim
|13,16
|-9,99
|426,40
|Dagi Yatırım Holding
|17,71
|10,00
|683,63
|Dardanel
|29,00
|0,35
|665,17
|Datagate Bilgisayar
|15,67
|0,45
|100,64
|Demısaş Döküm
|6,56
|2,66
|88,51
|Denge Holding
|5,04
|9,80
|267,88
|Deniz GMYO
|3,53
|1,73
|67,76
|Derimod
|9,98
|0,00
|39,78
|Derlüks Deri
|9,01
|-1,53
|122,70
|Desa Deri
|7,23
|0,84
|59,25
|Despec Bilgisayar
|12,71
|0,47
|199,76
|Deva Holding
|20,60
|-0,77
|130,74
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,30
|3,50
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,68
|9,84
|243,59
|Ditaş Doğan
|32,40
|-1,58
|240,51
|DO-CO
|330,90
|0,21
|-41,33
|Doğan Burda
|21,30
|-6,99
|250,91
|Doğan Holding
|2,47
|0,00
|37,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,67
|-0,37
|61,82
|Doğusan
|3,87
|-0,26
|86,06
|Doğuş GMYO
|9,81
|0,51
|116,56
|Doğuş Otomotiv
|17,24
|3,98
|81,09
|Döktaş Dökümcülük
|32,50
|-0,25
|2,70
|Duran Doğan Basım
|22,14
|-1,69
|57,69
|Dyo Boya
|13,94
|-2,11
|184,49
|Eczacıbaşı İlaç
|7,14
|0,28
|95,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,71
|-1,25
|104,62
|Edip Gayrimenkul
|3,47
|-0,86
|149,64
|Ege Endüstri
|792,10
|0,88
|40,80
|Ege Gübre
|124,00
|1,06
|151,54
|Ege Profil
|21,96
|2,62
|83,46
|Ege Seramik
|6,95
|1,61
|88,94
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,85
|0,54
|478,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,12
|0,00
|443,59
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,22
|0,00
|510,00
|Egeplast
|19,10
|2,19
|52,80
|Ekiz Kimya
|9,79
|6,30
|1504,92
|Emek Elektrik
|3,86
|-0,26
|142,77
|Eminiş Ambalaj
|37,58
|-9,97
|2372,37
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|-0,52
|33,32
|Enerjisa Enerji
|9,46
|0,85
|40,44
|Enka İnşaat
|7,28
|2,10
|30,42
|Erbosan
|28,12
|0,79
|12,57
|Ereğli Demir Çelik
|9,69
|0,00
|10,01
|Ersu Gıda
|5,64
|-0,88
|172,46
|Escort Teknoloji
|6,21
|-1,11
|346,76
|Esenboğa Elektrik
|15,03
|9,95
|Etiler Gıda
|3,62
|5,85
|210,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,45
|9,52
|115,12
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,56
|9,88
|365,73
|Euro Yat. Ort.
|3,75
|9,97
|233,11
|Euro Yatırım Holding
|3,01
|0,33
|100,67
|Fade Gıda
|6,85
|-0,72
|Fenerbahçe Futbol
|36,76
|3,96
|154,04
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,00
|-0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,24
|-1,73
|36,54
|F-M İzmit Piston
|131,10
|1,00
|176,80
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,32
|-0,67
|73,21
|Ford Otosan
|92,30
|0,27
|39,61
|Formet Çelik Kapı
|6,69
|9,85
|123,00
|Frigo Pak Gıda
|22,10
|4,25
|215,47
|Galatasaray Sportif
|4,11
|2,49
|102,46
|Garanti Bankası
|7,07
|0,86
|-36,54
|Garanti Faktoring
|11,11
|-1,16
|187,08
|Garanti Yat. Ort.
|3,06
|7,75
|206,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,15
|-1,82
|190,94
|Gediz Ambalaj
|19,55
|8,67
|189,20
|Gentaş
|3,67
|3,38
|77,98
|Gersan Elektrik
|6,95
|0,43
|117,87
|Global Men. Değ.
|4,81
|2,12
|155,85
|Global Yat. Holding
|5,92
|-0,67
|21,56
|Good-Year
|5,97
|1,02
|47,41
|Göltaş Çimento
|25,24
|0,80
|41,88
|Gözde Girişim
|6,66
|2,46
|29,57
|GSD Denizcilik
|5,04
|0,40
|96,88
|GSD Holding
|2,37
|2,60
|59,06
|Gübre Fabrik.
|35,40
|3,51
|291,59
|Güler Yat. Holding
|14,72
|-0,67
|625,12
|Halk GMYO
|2,63
|1,54
|125,82
|Hatay Tekstil
|13,82
|0,73
|105,23
|Hedef Girişim
|5,52
|-1,43
|131,32
|Hektaş
|13,67
|0,74
|70,45
|HUB Girişim
|18,03
|0,61
|92,04
|Hürriyet Gzt.
|2,34
|0,86
|105,26
|ICBC Turkey Bank
|6,77
|0,30
|28,46
|İdealist Danışmanlık
|11,50
|-0,95
|246,39
|İdealist GMYO
|7,13
|-1,52
|133,01
|İhlas Ev Aletleri
|2,18
|1,40
|-30,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,72
|8,18
|43,33
|İhlas Gazetecilik
|6,37
|-7,01
|40,31
|İhlas Holding
|1,18
|1,72
|29,67
|İhlas Yayın Holding
|1,41
|0,71
|69,14
|İndeks Bilgisayar
|17,37
|0,35
|85,19
|Info Yatırım
|12,95
|-3,14
|166,31
|İntema
|19,99
|0,50
|115,87
|Inveo Yatırım Holding
|30,16
|1,89
|292,20
|İpek Doğal Enerji
|12,86
|0,86
|66,58
|İskenderun Demir Çelik
|7,56
|0,27
|-3,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)