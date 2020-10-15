Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|9,55
|6,11
|413,44
|Acıpayam Selüloz
|17,32
|-2,91
|174,28
|Adel Kalemcilik
|23,54
|0,34
|49,94
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,50
|-0,79
|75,03
|Afyon Çimento
|4,56
|-3,80
|100,15
|Ak Enerji
|2,59
|-0,77
|137,61
|Akbank
|5,09
|-1,36
|-37,24
|Akçansa
|14,20
|-1,59
|46,48
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,48
|1,73
|207,11
|Akfen GMYO
|4,30
|-0,92
|6,17
|Akın Tekstil
|19,50
|-4,97
|41,41
|Akiş GMYO
|3,46
|-0,57
|10,46
|Akmerkez GMYO
|79,95
|-1,30
|256,84
|Aksa
|8,10
|-1,10
|15,66
|Aksa Enerji
|6,87
|-2,83
|80,79
|Aksigorta
|8,09
|0,62
|49,32
|Aksu Enerji
|12,58
|-4,48
|-15,40
|Alarko Carrıer
|135,10
|-1,46
|126,20
|Alarko GMYO
|18,34
|-2,29
|24,78
|Alarko Holding
|6,12
|-1,61
|2,86
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.095,00
|0,00
|Albaraka Türk
|1,58
|-0,63
|3,27
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,08
|-0,68
|141,53
|Alkim Kağıt
|13,43
|0,30
|147,80
|Alkim Kimya
|14,62
|2,96
|135,73
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,75
|0,73
|570,73
|Altınyunus Çeşme
|53,05
|-3,02
|431,03
|Anadolu Efes
|22,80
|0,26
|7,15
|Anadolu Grubu Holding
|20,02
|-0,99
|13,81
|Anadolu Hayat Emek.
|8,15
|0,87
|33,93
|Anadolu Isuzu
|16,30
|1,43
|33,94
|Anadolu Sigorta
|7,00
|1,45
|68,53
|Anel Elektrik
|6,65
|-2,21
|107,47
|Arçelik
|27,30
|-0,15
|31,00
|ARD Bilişim Teknolojileri
|37,66
|-1,41
|Arena Bilgisayar
|37,00
|-2,06
|407,89
|Armada Bilgisayar
|58,45
|-0,85
|256,62
|Arsan Tekstil
|6,33
|0,00
|76,82
|Artı Yatırım Holding
|14,28
|-9,96
|1662,96
|Aselsan
|18,10
|0,11
|73,39
|Ata GMYO
|3,82
|-1,29
|-15,67
|Atakule GMYO
|2,62
|0,38
|36,46
|Atlantis Yatırım Holding
|6,43
|9,91
|543,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,66
|-2,35
|71,74
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,36
|-0,07
|7,12
|Avrasya GMYO
|3,15
|-0,32
|108,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,30
|-0,90
|81,32
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,10
|0,01
|12,69
|Avrupa Yatırım Holding
|3,82
|-0,78
|148,05
|Ayen Enerji
|6,52
|-3,55
|87,90
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|7,90
|3,27
|260,73
|Aygaz
|12,79
|-1,62
|5,30
|Bagfaş
|18,83
|-1,31
|11,95
|Bak Ambalaj
|18,50
|3,58
|153,96
|Balatacılar Balatacılık
|9,65
|-9,98
|678,23
|Bantaş Ambalaj
|4,90
|-0,61
|94,44
|Banvit
|25,10
|-1,10
|35,16
|Baştaş Başkent Çimento
|10,41
|-9,95
|301,93
|Batı Çimento
|4,25
|-0,70
|28,40
|Batısöke Çimento
|2,59
|1,17
|97,71
|Bayrak Taban Sanayi
|8,69
|-0,11
|Bera Holding
|10,06
|0,10
|161,30
|Berkosan Yalıtım
|5,62
|-1,58
|105,11
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,36
|-1,18
|37,14
|Beyaz Filo
|11,71
|4,93
|274,14
|Bilici Yatırım
|5,82
|-0,17
|103,04
|Bim Mağazalar
|69,55
|0,80
|50,51
|Birko Mensucat
|1,83
|9,58
|490,32
|Birlik Mensucat
|2,64
|0,00
|131,58
|Bizim Mağazaları
|16,36
|0,74
|47,74
|Bomonti Elektrik
|14,00
|-3,45
|993,75
|Borusan Mannesmann
|15,77
|-0,57
|37,73
|Borusan Yat. Paz.
|166,30
|-3,31
|177,57
|Bosch Fren Sistemleri
|828,40
|0,18
|187,86
|Bossa
|12,52
|-1,11
|55,33
|Brisa
|14,15
|0,43
|50,87
|Burçelik
|21,12
|-0,85
|263,51
|Burçelik Vana
|54,20
|458,19
|Bursa Çimento
|6,99
|-1,96
|74,60
|Carrefoursa
|22,90
|386,20
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|0,07
|219,49
|Ceo Event Medya
|8,10
|9,46
|121,18
|Coca Cola İçecek
|52,45
|1,35
|38,54
|Cosmos Yat. Holding
|9,82
|-9,99
|381,37
|Credıtwest Faktorıng
|5,04
|-0,79
|75,00
|Çelebi
|78,80
|-1,07
|-20,68
|Çelik Halat
|15,56
|9,96
|139,38
|Çemaş Döküm
|2,10
|-1,41
|67,53
|Çemtaş
|14,19
|-0,77
|74,56
|Çimbeton
|138,50
|-2,12
|235,68
|Çimentaş
|32,96
|0,92
|119,73
|Çimsa
|14,14
|0,28
|55,73
|Çuhadaroğlu Metal
|6,77
|0,59
|112,23
|Dagi Giyim
|16,00
|-1,48
|540,00
|Dagi Yatırım Holding
|16,10
|9,97
|612,39
|Dardanel
|29,00
|2,47
|665,17
|Datagate Bilgisayar
|15,63
|2,16
|100,13
|Demısaş Döküm
|6,44
|-1,68
|85,06
|Denge Holding
|4,59
|-9,82
|235,04
|Deniz GMYO
|3,49
|-2,24
|65,86
|Derimod
|10,12
|-2,32
|41,74
|Derlüks Deri
|9,04
|-4,54
|123,44
|Desa Deri
|7,12
|-3,13
|56,83
|Despec Bilgisayar
|12,66
|-0,31
|198,58
|Deva Holding
|20,46
|2,92
|129,17
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,68
|6,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,44
|9,91
|212,82
|Ditaş Doğan
|33,74
|1,20
|254,59
|DO-CO
|331,00
|-2,16
|-41,31
|Doğan Burda
|23,50
|-4,08
|287,15
|Doğan Holding
|2,45
|-0,41
|36,45
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,67
|-2,20
|61,82
|Doğusan
|3,86
|-2,03
|85,58
|Doğuş GMYO
|9,72
|-0,72
|114,57
|Doğuş Otomotiv
|16,51
|-0,66
|73,42
|Döktaş Dökümcülük
|32,78
|0,31
|3,58
|Duran Doğan Basım
|22,50
|-1,40
|60,26
|Dyo Boya
|13,42
|3,63
|173,88
|Eczacıbaşı İlaç
|6,97
|1,01
|90,93
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,90
|1,26
|116,98
|Edip Gayrimenkul
|3,48
|0,58
|150,36
|Ege Endüstri
|810,90
|-0,55
|44,14
|Ege Gübre
|123,90
|-0,32
|151,34
|Ege Profil
|21,22
|-3,98
|77,28
|Ege Seramik
|6,85
|-1,44
|86,22
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,83
|1,10
|471,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,30
|7,48
|489,74
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,35
|0,00
|575,00
|Egeplast
|18,50
|-7,27
|48,00
|Ekiz Kimya
|9,20
|0,33
|1408,20
|Emek Elektrik
|3,86
|-2,53
|142,77
|Eminiş Ambalaj
|41,74
|-9,97
|2646,05
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|2,63
|34,70
|Enerjisa Enerji
|9,28
|-1,17
|37,77
|Enka İnşaat
|7,13
|-0,28
|27,73
|Erbosan
|28,40
|-1,32
|13,69
|Ereğli Demir Çelik
|9,71
|-1,12
|10,23
|Ersu Gıda
|5,78
|4,14
|179,23
|Escort Teknoloji
|6,06
|-4,27
|335,97
|Esenboğa Elektrik
|13,67
|9,98
|Etiler Gıda
|3,55
|-0,84
|204,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,87
|0,00
|78,95
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,00
|8,70
|318,82
|Euro Yat. Ort.
|3,41
|10,00
|202,91
|Euro Yatırım Holding
|2,89
|-1,03
|92,67
|Fade Gıda
|6,71
|3,39
|Fenerbahçe Futbol
|35,36
|-1,23
|144,37
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,40
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,32
|2,76
|38,29
|F-M İzmit Piston
|127,00
|7,63
|168,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,30
|-0,30
|72,95
|Ford Otosan
|94,10
|1,46
|42,33
|Formet Çelik Kapı
|5,54
|84,67
|Frigo Pak Gıda
|21,00
|-1,41
|199,77
|Galatasaray Sportif
|4,03
|-0,74
|98,52
|Garanti Bankası
|7,03
|-1,26
|-36,89
|Garanti Faktoring
|10,76
|-0,46
|178,04
|Garanti Yat. Ort.
|2,74
|1,86
|174,88
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,07
|-0,22
|188,40
|Gediz Ambalaj
|18,25
|-0,54
|169,97
|Gentaş
|3,49
|0,29
|69,25
|Gersan Elektrik
|6,94
|-1,28
|117,55
|Global Men. Değ.
|4,69
|-1,05
|149,47
|Global Yat. Holding
|5,93
|-2,15
|21,77
|Good-Year
|5,92
|-0,67
|46,17
|Göltaş Çimento
|25,70
|-0,23
|44,46
|Gözde Girişim
|6,58
|-0,30
|28,02
|GSD Denizcilik
|5,15
|-0,19
|101,17
|GSD Holding
|2,33
|-1,69
|56,38
|Gübre Fabrik.
|34,50
|3,29
|281,64
|Güler Yat. Holding
|13,60
|0,89
|569,95
|Halk GMYO
|2,66
|0,00
|128,40
|Hatay Tekstil
|13,97
|-0,50
|107,46
|Hedef Girişim
|5,77
|-1,37
|141,80
|Hektaş
|13,37
|1,52
|66,71
|HUB Girişim
|17,63
|-0,28
|87,78
|Hürriyet Gzt.
|2,30
|-0,43
|101,75
|ICBC Turkey Bank
|6,76
|-1,31
|28,27
|İdealist Danışmanlık
|12,74
|0,00
|283,73
|İdealist GMYO
|7,14
|-0,83
|133,33
|İhlas Ev Aletleri
|2,16
|-0,92
|-30,99
|İhlas Gayrimenkul
|1,60
|-1,23
|33,33
|İhlas Gazetecilik
|6,06
|-9,96
|33,48
|İhlas Holding
|1,16
|-1,69
|27,47
|İhlas Yayın Holding
|1,40
|-2,78
|67,94
|İndeks Bilgisayar
|17,46
|-0,51
|86,15
|Info Yatırım
|13,63
|6,40
|180,30
|İntema
|19,94
|-1,09
|115,33
|Inveo Yatırım Holding
|29,34
|-1,34
|281,53
|İpek Doğal Enerji
|12,84
|-4,18
|66,32
|İskenderun Demir Çelik
|7,52
|-0,79
|-3,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)