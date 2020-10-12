Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|9,77
|7,24
|425,27
|Acıpayam Selüloz
|18,25
|-2,93
|189,01
|Adel Kalemcilik
|23,06
|1,68
|46,88
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,45
|5,15
|71,53
|Afyon Çimento
|4,50
|1,35
|97,52
|Ak Enerji
|2,48
|9,25
|127,52
|Akbank
|5,19
|0,78
|-36,00
|Akçansa
|14,07
|0,50
|45,14
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,65
|9,92
|215,17
|Akfen GMYO
|4,12
|0,24
|1,73
|Akın Tekstil
|22,20
|1,65
|60,99
|Akiş GMYO
|3,44
|0,58
|9,82
|Akmerkez GMYO
|76,95
|7,77
|243,45
|Aksa
|8,06
|0,25
|15,09
|Aksa Enerji
|6,85
|3,47
|80,26
|Aksigorta
|7,89
|0,25
|45,63
|Aksu Enerji
|11,97
|2,40
|-19,50
|Alarko Carrıer
|136,80
|-2,29
|129,05
|Alarko GMYO
|17,93
|2,57
|21,99
|Alarko Holding
|6,17
|1,98
|3,70
|Albaraka Türk
|1,60
|2,56
|4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,98
|-0,13
|149,00
|Alkim Kağıt
|13,54
|0,74
|149,83
|Alkim Kimya
|14,10
|2,03
|127,35
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,40
|4,35
|485,37
|Altınyunus Çeşme
|61,50
|-5,67
|515,62
|Anadolu Efes
|22,12
|0,09
|3,96
|Anadolu Grubu Holding
|19,36
|0,10
|10,06
|Anadolu Hayat Emek.
|8,00
|1,14
|31,47
|Anadolu Isuzu
|16,46
|3,26
|35,25
|Anadolu Sigorta
|6,89
|0,15
|65,88
|Anel Elektrik
|6,19
|0,32
|93,12
|Arçelik
|25,52
|2,08
|22,46
|ARD Bilişim Teknolojileri
|37,52
|5,51
|Arena Bilgisayar
|39,02
|-1,46
|435,62
|Armada Bilgisayar
|60,70
|-0,49
|270,35
|Arsan Tekstil
|6,30
|0,96
|75,98
|Artı Yatırım Holding
|16,02
|-9,95
|1877,78
|Aselsan
|18,20
|0,50
|74,34
|Ata GMYO
|3,92
|3,43
|-13,47
|Atakule GMYO
|2,71
|3,83
|41,15
|Atlantis Yatırım Holding
|4,84
|10,00
|384,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,59
|-1,24
|64,50
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,58
|1,46
|8,76
|Avrasya GMYO
|2,73
|3,02
|80,79
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,15
|1,29
|73,08
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,40
|0,00
|12,64
|Avrupa Yatırım Holding
|3,79
|-1,04
|146,10
|Ayen Enerji
|6,82
|3,96
|96,54
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|7,68
|1,32
|250,68
|Aygaz
|12,13
|1,00
|-0,13
|Bagfaş
|18,86
|1,95
|12,13
|Bak Ambalaj
|17,28
|-0,69
|137,21
|Balatacılar Balatacılık
|13,23
|-10,00
|966,94
|Bantaş Ambalaj
|4,49
|3,22
|78,17
|Banvit
|25,64
|-0,47
|38,07
|Baştaş Başkent Çimento
|11,70
|9,96
|351,74
|Batı Çimento
|4,19
|1,21
|26,59
|Batısöke Çimento
|2,19
|2,82
|67,18
|Bayrak Taban Sanayi
|8,44
|1,44
|Bera Holding
|10,05
|0,70
|161,04
|Berkosan Yalıtım
|5,84
|3,00
|113,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,42
|-0,58
|39,59
|Beyaz Filo
|13,39
|7,72
|327,82
|Bilici Yatırım
|5,74
|-1,37
|100,25
|Bim Mağazalar
|70,40
|0,57
|52,35
|Birko Mensucat
|1,39
|9,45
|348,39
|Birlik Mensucat
|2,63
|6,05
|130,70
|Bizim Mağazaları
|16,27
|1,12
|46,93
|Bomonti Elektrik
|10,80
|-10,00
|743,75
|Borusan Mannesmann
|15,80
|0,32
|37,99
|Borusan Yat. Paz.
|163,80
|-2,38
|173,39
|Bosch Fren Sistemleri
|838,00
|0,48
|191,20
|Bossa
|12,75
|0,95
|58,19
|Brisa
|14,38
|4,28
|53,32
|Burçelik
|21,32
|-0,56
|266,95
|Burçelik Vana
|54,95
|2,42
|465,91
|Bursa Çimento
|6,83
|1,19
|70,61
|Carrefoursa
|26,40
|0,61
|460,51
|Casa Emtia Petrol
|31,00
|3,33
|230,14
|Ceo Event Medya
|6,12
|9,87
|67,11
|Coca Cola İçecek
|48,04
|0,59
|26,89
|Cosmos Yat. Holding
|11,02
|-9,97
|440,20
|Credıtwest Faktorıng
|5,30
|1,15
|84,03
|Çelebi
|78,00
|-1,02
|-21,49
|Çelik Halat
|12,77
|1,83
|96,46
|Çemaş Döküm
|1,93
|3,21
|53,97
|Çemtaş
|14,37
|0,84
|76,77
|Çimbeton
|141,30
|9,62
|242,46
|Çimentaş
|33,44
|3,21
|122,93
|Çimsa
|13,51
|0,45
|48,79
|Çuhadaroğlu Metal
|5,84
|1,04
|83,07
|Dagi Giyim
|13,43
|9,99
|437,20
|Dagi Yatırım Holding
|12,10
|10,00
|435,40
|Dardanel
|26,84
|4,27
|608,18
|Datagate Bilgisayar
|14,94
|1,91
|91,29
|Demısaş Döküm
|6,50
|2,85
|86,78
|Denge Holding
|5,40
|-10,00
|294,16
|Deniz GMYO
|3,46
|2,37
|64,44
|Derimod
|11,08
|2,03
|55,18
|Derlüks Deri
|8,85
|9,94
|118,75
|Desa Deri
|6,84
|1,63
|50,66
|Despec Bilgisayar
|12,35
|3,78
|191,27
|Deva Holding
|20,02
|1,26
|124,24
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|15,00
|6,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,49
|-9,78
|219,23
|Ditaş Doğan
|32,58
|0,87
|242,40
|DO-CO
|333,50
|1,96
|-40,87
|Doğan Burda
|26,26
|-0,91
|332,62
|Doğan Holding
|2,45
|0,00
|36,45
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,69
|2,67
|63,03
|Doğusan
|3,77
|0,00
|81,25
|Doğuş GMYO
|10,04
|2,03
|121,63
|Doğuş Otomotiv
|16,51
|5,63
|73,42
|Döktaş Dökümcülük
|32,42
|2,79
|2,45
|Duran Doğan Basım
|22,78
|0,26
|62,25
|Dyo Boya
|15,96
|9,92
|225,71
|Eczacıbaşı İlaç
|6,78
|0,74
|85,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,54
|1,28
|113,24
|Edip Gayrimenkul
|3,22
|0,63
|131,65
|Ege Endüstri
|770,60
|2,61
|36,98
|Ege Gübre
|122,50
|0,41
|148,50
|Ege Profil
|25,62
|-4,76
|114,04
|Ege Seramik
|7,04
|-0,56
|91,38
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,85
|8,82
|478,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,66
|2,47
|325,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,13
|8,65
|465,00
|Egeplast
|19,88
|0,00
|59,04
|Ekiz Kimya
|9,50
|1,06
|1457,38
|Emek Elektrik
|3,65
|0,55
|129,56
|Eminiş Ambalaj
|57,20
|-9,99
|3663,16
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|1,67
|26,41
|Enerjisa Enerji
|9,44
|1,29
|40,14
|Enka İnşaat
|7,17
|0,28
|28,45
|Erbosan
|28,04
|1,01
|12,25
|Ereğli Demir Çelik
|9,75
|0,52
|10,69
|Ersu Gıda
|5,81
|7,79
|180,68
|Escort Teknoloji
|6,61
|2,32
|375,54
|Esenboğa Elektrik
|10,28
|9,95
|Etiler Gıda
|4,03
|0,25
|245,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,79
|9,84
|73,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,81
|9,80
|219,14
|Euro Yat. Ort.
|2,57
|9,83
|128,29
|Euro Yatırım Holding
|2,92
|4,66
|94,67
|Fade Gıda
|6,87
|3,15
|Fenerbahçe Futbol
|36,80
|0,49
|154,32
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.156,70
|-0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,88
|3,16
|28,67
|F-M İzmit Piston
|124,70
|1,88
|163,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,40
|3,24
|74,25
|Ford Otosan
|86,45
|0,41
|30,76
|Formet Çelik Kapı
|5,70
|0,00
|90,00
|Frigo Pak Gıda
|22,00
|2,33
|214,04
|Galatasaray Sportif
|4,10
|-1,68
|101,97
|Garanti Bankası
|7,15
|0,70
|-35,82
|Garanti Faktoring
|10,98
|1,20
|183,72
|Garanti Yat. Ort.
|2,47
|2,07
|147,79
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,14
|-0,65
|190,62
|Gediz Ambalaj
|18,33
|1,10
|171,15
|Gentaş
|3,30
|1,85
|60,04
|Gersan Elektrik
|7,03
|0,86
|120,38
|Global Men. Değ.
|4,69
|0,43
|149,47
|Global Yat. Holding
|5,35
|1,33
|9,86
|Good-Year
|5,94
|2,41
|46,67
|Göltaş Çimento
|25,70
|0,86
|44,46
|Gözde Girişim
|6,53
|6,35
|27,04
|GSD Denizcilik
|4,96
|0,61
|93,75
|GSD Holding
|2,34
|1,30
|57,05
|Gübre Fabrik.
|34,60
|2,00
|282,74
|Güler Yat. Holding
|13,81
|-1,36
|580,30
|Halk GMYO
|2,58
|2,38
|121,53
|Hatay Tekstil
|13,50
|-0,81
|100,48
|Hedef Girişim
|5,62
|1,26
|135,51
|Hektaş
|13,25
|0,91
|65,21
|HUB Girişim
|17,88
|0,68
|90,44
|Hürriyet Gzt.
|2,23
|2,76
|95,61
|ICBC Turkey Bank
|6,97
|2,50
|32,26
|İdealist Danışmanlık
|12,82
|9,95
|286,14
|İdealist GMYO
|9,55
|8,15
|212,09
|İhlas Ev Aletleri
|2,20
|1,85
|-29,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,60
|2,56
|33,33
|İhlas Gazetecilik
|8,30
|9,93
|82,82
|İhlas Holding
|1,16
|2,65
|27,47
|İhlas Yayın Holding
|1,36
|3,82
|63,14
|İndeks Bilgisayar
|17,24
|1,00
|83,80
|Info Yatırım
|11,50
|2,31
|136,49
|İntema
|20,06
|-0,59
|116,63
|Inveo Yatırım Holding
|32,04
|2,17
|316,64
|İpek Doğal Enerji
|13,31
|4,89
|72,41
|İskenderun Demir Çelik
|7,61
|0,40
|-2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)