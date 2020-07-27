Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,68
|5,75
|97,85
|Acıpayam Selüloz
|9,97
|0,91
|57,89
|Adel Kalemcilik
|18,08
|1,12
|15,16
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,43
|2,97
|70,13
|Afyon Çimento
|4,69
|2,85
|105,86
|Ak Enerji
|1,92
|1,59
|76,15
|Akbank
|5,77
|-0,17
|-28,85
|Akçansa
|13,25
|0,38
|36,68
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,80
|8,61
|174,88
|Akfen GMYO
|3,95
|2,60
|-2,47
|Akın Tekstil
|16,47
|1,54
|19,43
|Akiş GMYO
|3,48
|1,46
|11,10
|Akmerkez GMYO
|36,22
|1,80
|61,66
|Aksa
|7,59
|2,29
|8,38
|Aksa Enerji
|5,75
|2,13
|51,32
|Aksigorta
|8,14
|0,37
|50,24
|Aksu Enerji
|11,46
|0,88
|-22,93
|Alarko Carrıer
|106,60
|9,61
|78,48
|Alarko GMYO
|17,44
|0,46
|18,66
|Alarko Holding
|5,69
|1,25
|-4,37
|Albaraka Türk
|1,74
|1,16
|13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,66
|1,47
|71,59
|Alkim Kağıt
|13,53
|-3,36
|149,64
|Alkim Kimya
|13,54
|-1,74
|118,32
|Altınyağ
|1,29
|-1,53
|214,63
|Altınyunus Çeşme
|39,50
|0,00
|295,40
|Anadolu Cam
|5,50
|-0,36
|28,98
|Anadolu Efes
|20,86
|0,77
|-1,96
|Anadolu Grubu Holding
|21,50
|1,03
|22,23
|Anadolu Hayat Emek.
|8,59
|-0,35
|41,16
|Anadolu Isuzu
|16,19
|1,38
|33,03
|Anadolu Sigorta
|6,62
|0,30
|59,38
|Anel Elektrik
|5,38
|1,51
|67,60
|Arçelik
|22,28
|0,81
|6,91
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,80
|0,19
|Arena Bilgisayar
|21,00
|2,44
|188,26
|Armada Bilgisayar
|24,90
|0,48
|51,92
|Arsan Tekstil
|5,45
|0,55
|52,23
|Artı Yatırım Holding
|1,73
|-9,90
|113,58
|Aselsan
|35,28
|0,57
|68,98
|Ata GMYO
|3,59
|0,28
|-20,75
|Atakule GMYO
|2,60
|0,00
|35,42
|Atlantis Yatırım Holding
|2,03
|-1,46
|103,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,31
|10,00
|60,42
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,80
|0,61
|10,40
|Avrasya GMYO
|2,47
|2,49
|63,58
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,21
|-0,45
|21,43
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,00
|0,01
|12,76
|Avrupa Yatırım Holding
|1,79
|2,29
|16,23
|Ayen Enerji
|5,78
|-1,70
|66,57
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|4,52
|-0,88
|106,39
|Aygaz
|13,33
|2,38
|9,75
|Bagfaş
|18,25
|0,22
|8,50
|Bak Ambalaj
|10,30
|4,57
|40,14
|Balatacılar Balatacılık
|2,01
|0,00
|62,10
|Bantaş Ambalaj
|4,11
|1,73
|63,10
|Banvit
|25,30
|0,40
|36,24
|Baştaş Başkent Çimento
|4,41
|0,68
|70,27
|Batı Çimento
|4,36
|0,93
|31,72
|Batısöke Çimento
|1,92
|1,59
|46,56
|Bayrak Taban Sanayi
|6,63
|-1,19
|Bera Holding
|8,13
|-0,49
|111,17
|Berkosan Yalıtım
|4,63
|-0,22
|68,98
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,86
|10,00
|16,73
|Beyaz Filo
|3,98
|2,05
|27,16
|Bilici Yatırım
|8,28
|0,49
|92,57
|Bim Mağazalar
|75,00
|1,56
|62,31
|Birko Mensucat
|0,48
|0,00
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,82
|0,00
|59,65
|Bizim Mağazaları
|19,18
|1,27
|71,71
|Bomonti Elektrik
|7,50
|0,00
|485,94
|Borusan Mannesmann
|14,34
|9,30
|25,24
|Borusan Yat. Paz.
|100,40
|9,97
|67,57
|Bosch Fren Sistemleri
|976,50
|9,99
|239,32
|Bossa
|10,44
|3,78
|29,53
|Brisa
|12,14
|0,83
|29,44
|Burçelik
|23,58
|9,98
|305,85
|Burçelik Vana
|64,55
|9,97
|564,78
|Bursa Çimento
|6,71
|1,67
|67,61
|Carrefoursa
|7,49
|1,49
|59,02
|Casa Emtia Petrol
|22,56
|0,09
|140,26
|Ceo Event Medya
|5,04
|4,13
|37,62
|Coca Cola İçecek
|47,64
|-0,25
|25,83
|Cosmos Yat. Holding
|2,84
|0,00
|39,22
|Credıtwest Faktorıng
|4,79
|4,13
|66,32
|Çelebi
|78,15
|2,09
|-23,46
|Çelik Halat
|13,69
|0,66
|110,62
|Çemaş Döküm
|1,66
|-1,19
|32,43
|Çemtaş
|11,83
|4,14
|45,53
|Çimbeton
|81,00
|9,68
|96,32
|Çimentaş
|28,50
|8,12
|90,00
|Çimsa
|11,46
|1,78
|26,21
|Çuhadaroğlu Metal
|4,46
|1,83
|39,81
|Dagi Giyim
|7,65
|-1,80
|206,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,87
|-2,60
|248,23
|Dardanel
|14,00
|5,18
|269,39
|Datagate Bilgisayar
|10,68
|2,89
|36,75
|Demısaş Döküm
|5,66
|0,00
|62,64
|Denge Holding
|2,03
|0,50
|48,18
|Deniz GMYO
|8,15
|5,16
|61,39
|Denizli Cam
|7,97
|-0,62
|-4,44
|Derimod
|6,80
|0,15
|-4,76
|Derlüks Deri
|6,01
|-1,48
|48,55
|Desa Deri
|6,08
|3,05
|33,92
|Despec Bilgisayar
|8,74
|2,34
|106,13
|Deva Holding
|20,44
|0,29
|128,95
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,41
|-6,00
|80,77
|Ditaş Doğan
|27,00
|-1,10
|183,76
|DO-CO
|366,80
|4,20
|-34,96
|Doğan Burda
|20,30
|1,60
|234,43
|Doğan Holding
|2,19
|0,00
|21,97
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,72
|3,42
|64,85
|Doğusan
|3,01
|1,35
|44,71
|Doğuş GMYO
|6,18
|2,83
|36,42
|Doğuş Otomotiv
|17,76
|-0,17
|86,55
|Döktaş Dökümcülük
|25,28
|0,24
|-20,12
|Duran Doğan Basım
|18,04
|0,50
|28,49
|Dyo Boya
|7,20
|4,05
|46,94
|Eczacıbaşı İlaç
|6,35
|1,11
|73,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,82
|1,93
|64,24
|Edip Gayrimenkul
|2,79
|0,36
|100,72
|Ege Endüstri
|877,20
|9,99
|55,93
|Ege Gübre
|105,90
|3,17
|114,83
|Ege Profil
|14,96
|3,96
|24,98
|Ege Seramik
|5,57
|1,09
|51,42
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,10
|-6,78
|243,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,15
|-0,86
|194,87
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,72
|-6,49
|260,00
|Egeplast
|15,30
|0,33
|22,40
|Ekiz Kimya
|9,14
|0,11
|1398,36
|Emek Elektrik
|2,88
|1,77
|81,13
|Eminiş Ambalaj
|3,56
|-8,95
|134,21
|Emlak Konut GMYO
|2,34
|0,43
|61,64
|Enerjisa Enerji
|8,47
|0,24
|25,74
|Enka İnşaat
|6,52
|1,09
|16,80
|Erbosan
|24,96
|3,48
|-0,08
|Ereğli Demir Çelik
|8,40
|0,36
|-4,64
|Ersu Gıda
|4,49
|1,58
|116,91
|Escort Teknoloji
|3,78
|1,34
|171,94
|Etiler Gıda
|3,41
|0,00
|39,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,07
|1,47
|29,07
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,81
|2,84
|51,61
|Euro Yat. Ort.
|1,75
|1,74
|55,45
|Euro Yatırım Holding
|1,80
|0,56
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|13,84
|2,14
|-4,35
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,28
|1,42
|-6,35
|F-M İzmit Piston
|91,00
|9,97
|92,13
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,01
|2,42
|43,17
|Ford Otosan
|77,85
|0,45
|17,75
|Formet Çelik Kapı
|3,15
|1,94
|5,00
|Frigo Pak Gıda
|34,20
|4,97
|163,89
|Galatasaray Sportif
|2,60
|2,36
|28,08
|Garanti Bankası
|7,91
|0,00
|-28,99
|Garanti Faktoring
|7,08
|9,94
|82,95
|Garanti Yat. Ort.
|2,38
|9,68
|120,37
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,55
|-1,24
|203,66
|Gedik Yatırım Holding
|24,10
|-0,99
|213,39
|Gediz Ambalaj
|12,94
|-0,84
|91,42
|Gentaş
|2,95
|0,68
|43,06
|Gersan Elektrik
|6,85
|0,59
|114,73
|Global Men. Değ.
|5,23
|0,00
|178,19
|Global Yat. Holding
|4,92
|1,23
|1,03
|Good-Year
|5,79
|1,40
|42,96
|Göltaş Çimento
|23,96
|4,63
|34,68
|Gözde Girişim
|6,05
|0,50
|17,70
|GSD Denizcilik
|4,70
|9,30
|83,59
|GSD Holding
|2,62
|9,62
|75,84
|Gübre Fabrik.
|30,68
|-0,97
|239,38
|Güler Yat. Holding
|12,72
|-1,09
|526,60
|Güneş Sigorta
|5,23
|1,55
|139,91
|Halk GMYO
|2,49
|0,81
|104,55
|Halk Sigorta
|3,49
|3,25
|108,52
|Hatay Tekstil
|9,74
|2,10
|44,64
|Hedef Girişim
|3,62
|7,10
|38,70
|Hektaş
|15,31
|4,08
|90,90
|HUB Girişim
|18,90
|0,80
|101,31
|Hürriyet Gzt.
|1,65
|0,61
|44,74
|ICBC Turkey Bank
|6,01
|0,00
|14,04
|İdealist Danışmanlık
|4,70
|6,82
|41,57
|İdealist GMYO
|4,33
|0,93
|41,50
|İhlas Ev Aletleri
|2,33
|3,10
|-25,56
|İhlas Gayrimenkul
|1,83
|3,39
|52,50
|İhlas Gazetecilik
|4,29
|0,70
|-37,00
|İhlas Holding
|0,98
|7,69
|7,69
|İhlas Yayın Holding
|1,38
|9,52
|35,29
|İndeks Bilgisayar
|13,08
|2,99
|39,45
|Info Yatırım
|7,43
|2,06
|52,80
|İntema
|13,42
|2,21
|44,92
|İpek Doğal Enerji
|14,59
|1,89
|88,99
|İskenderun Demir Çelik
|7,18
|0,28
|-8,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)