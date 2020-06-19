  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:20:05 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,35 -0,59 80,11
Acıpayam Selüloz 9,46 -0,21 48,51
Adel Kalemcilik 14,09 -0,56 -10,25
Adese Alışveriş Ticaret 1,76 -2,22 23,22
Afyon Çimento 3,05 -0,65 33,87
Ak Enerji 1,32 -0,75 21,10
Akbank 5,85 0,52 -27,87
Akçansa 12,95 4,10 33,58
Akdenız Güvenlık Hız. 2,45 0,41 16,11
Akfen GMYO 3,52 -0,85 -13,09
Akın Tekstil 13,07 -2,46 -5,22
Akiş GMYO 4,08 9,38 0,99
Akmerkez GMYO 27,26 -0,66 21,67
Aksa 7,27 -0,14 3,81
Aksa Enerji 5,08 2,01 33,68
Aksigorta 6,93 0,14 27,91
Aksu Enerji 10,11 -1,46 -32,01
Alarko Carrıer 75,45 3,71 25,75
Alarko GMYO 14,85 -0,47 -2,19
Alarko Holding 5,53 -0,18 -7,06
Albaraka Türk 1,57 0,00 2,61
Alcatel Lucent Teletaş 19,07 0,00 58,39
Alkim Kağıt 11,33 -0,18 109,05
Alkim Kimya 14,41 -0,07 132,35
Altınyağ 1,32 0,00 221,95
Altınyunus Çeşme 38,90 -1,52 289,39
Anadolu Cam 4,53 1,80 6,23
Anadolu Efes 20,42 0,20 -11,53
Anadolu Grubu Holding 19,49 -0,86 10,80
Anadolu Hayat Emek. 6,80 0,29 11,75
Anadolu Isuzu 13,20 -1,20 8,46
Anadolu Sigorta 6,23 0,65 49,99
Anel Elektrik 4,10 -0,49 27,73
Arçelik 17,44 2,65 -16,31
ARD Bilişim Teknolojileri 30,72 -1,22
Arena Bilgisayar 13,92 -2,11 91,08
Armada Bilgisayar 22,66 0,27 38,26
Arsan Tekstil 5,02 -0,40 40,22
Artı Yatırım Holding 2,19 -9,88 170,37
Aselsan 32,54 -0,18 55,40
Ata GMYO 3,53 0,57 -22,08
Atakule GMYO 2,01 0,00 4,69
Atlantis Yatırım Holding 1,97 2,07 97,00
Atlas Yat. Ort. 1,52 -3,18 5,56
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,35 -1,11 -0,41
Avrasya GMYO 2,15 -2,71 42,38
Avrasya Petrol ve Tur. 1,98 -3,41 8,79
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,10 0,01 11,06
Avrupa Yatırım Holding 1,61 -1,23 4,55
Ayen Enerji 3,63 -1,09 4,61
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,97 0,68 35,62
Aygaz 11,49 0,26 -5,40
Bagfaş 16,98 -0,59 0,95
Bak Ambalaj 8,79 -0,11 19,59
Balatacılar Balatacılık 2,18 0,00 75,81
Bantaş Ambalaj 3,84 -0,26 52,38
Banvit 24,34 -0,65 31,07
Baştaş Başkent Çimento 3,50 0,29 35,14
Batı Çimento 3,30 0,30 -0,30
Batısöke Çimento 1,42 0,71 8,40
Bayrak Taban Sanayi 8,34 -9,94
Bera Holding 4,06 -1,93 5,45
Berkosan Yalıtım 4,10 -2,61 49,64
Beşiktaş Futbol Yat. 2,44 -1,61 -0,41
Beyaz Filo 4,04 0,00 29,08
Bilici Yatırım 7,54 -1,31 72,54
Bim Mağazalar 67,75 0,74 46,62
Birko Mensucat 0,48 -2,04 54,84
Birlik Mensucat 1,52 -1,94 33,33
Bizim Mağazaları 17,73 -0,67 58,73
Bomonti Elektrik 4,65 0,00 263,28
Borusan Mannesmann 11,05 -0,45 -3,49
Borusan Yat. Paz. 69,10 -0,72 15,33
Bosch Fren Sistemleri 308,50 -1,69 7,20
Bossa 10,99 5,67 36,35
Brisa 12,07 -2,03 28,69
Burçelik 9,27 6,55 59,55
Burçelik Vana 18,93 3,10 94,95
Bursa Çimento 4,23 -0,47 5,66
Carrefoursa 7,22 -0,82 53,29
Casa Emtia Petrol 20,68 -1,43 120,23
Ceo Event Medya 3,54 -0,28 -3,34
Coca Cola İçecek 43,68 0,88 15,37
Cosmos Yat. Holding 2,94 -2,00 44,12
Credıtwest Faktorıng 3,88 -1,52 34,72
Çelebi 79,75 0,19 -21,89
Çelik Halat 10,90 -1,80 67,69
Çemaş Döküm 1,29 -1,53 2,91
Çemtaş 8,35 -1,18 2,72
Çimbeton 61,55 -2,30 49,18
Çimentaş 23,48 -2,17 56,53
Çimsa 9,61 1,91 5,84
Çuhadaroğlu Metal 3,48 -1,42 9,09
Dagi Giyim 5,72 9,16 128,80
Dagi Yatırım Holding 8,14 -2,51 260,18
Dardanel 12,00 0,00 216,62
Datagate Bilgisayar 9,05 -0,88 15,88
Demısaş Döküm 4,02 -0,74 15,52
Denge Holding 1,36 -9,93 -0,73
Deniz GMYO 5,14 -1,15 1,78
Denizli Cam 7,83 -1,26 -6,12
Derimod 6,92 -1,70 -3,08
Derlüks Deri 5,69 -1,90 40,64
Desa Deri 4,56 -1,30 0,44
Despec Bilgisayar 7,88 0,13 85,85
Deva Holding 19,59 -2,34 119,43
Diriteks Diriliş Tekstil 1,32 4,76 69,23
Ditaş Doğan 16,22 0,75 70,47
DO-CO 361,80 -1,82 -35,85
Doğan Burda 12,92 0,16 112,85
Doğan Holding 2,03 0,00 13,06
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,09 -0,95 26,67
Doğusan 2,46 -1,99 18,27
Doğuş GMYO 5,82 -1,52 28,48
Doğuş Otomotiv 16,40 0,24 72,27
Döktaş Dökümcülük 25,64 2,97 -18,98
Duran Doğan Basım 16,79 -0,71 19,59
Dyo Boya 6,41 0,94 30,82
Eczacıbaşı İlaç 6,11 -0,81 67,37
Eczacıbaşı Yatırım 13,61 -0,66 41,29
Edip Gayrimenkul 2,20 -1,35 58,27
Ege Endüstri 622,30 -0,43 10,62
Ege Gübre 81,70 0,49 64,06
Ege Profil 15,46 -0,77 29,16
Ege Seramik 5,07 0,20 36,66
Egeli & Co Tarım Girişim 1,44 -10,00 350,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,27 -9,93 225,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,85 -9,57 325,00
Egeplast 17,19 -2,11 37,52
Ekiz Kimya 11,57 -9,96 1796,72
Emek Elektrik 2,50 1,21 57,23
Eminiş Ambalaj 3,80 -0,52 150,00
Emlak Konut GMYO 1,87 -1,58 28,08
Enerjisa Enerji 8,23 -0,84 22,18
Enka İnşaat 5,92 0,85 6,06
Erbosan 21,40 0,47 -14,33
Ereğli Demir Çelik 8,38 0,48 -7,30
Ersu Gıda 4,49 -1,97 116,91
Escort Teknoloji 3,79 -1,04 172,66
Etiler Gıda 2,80 0,00 14,29
Euro Kapital Yat. Ort. 1,94 -2,51 20,97
Euro Trend Yat. Ort. 1,63 -0,61 36,54
Euro Yat. Ort. 1,59 -2,45 41,24
Euro Yatırım Holding 1,79 -1,65 19,33
Fenerbahçe Futbol 11,93 -2,21 -17,55
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,07 -2,16 -10,94
F-M İzmit Piston 50,90 -2,12 7,47
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,39 0,78 35,11
Ford Otosan 69,90 1,08 5,73
Formet Çelik Kapı 3,36 1,51 12,00
Frigo Pak Gıda 17,82 -0,17 37,50
Galatasaray Sportif 3,25 -0,91 60,10
Garanti Bankası 8,17 0,49 -26,66
Garanti Faktoring 5,17 -1,15 33,59
Garanti Yat. Ort. 1,86 -0,53 72,22
Gedik Y. Men. Değ. 9,51 -0,42 202,39
Gedik Yatırım Holding 23,94 -0,42 211,31
Gediz Ambalaj 11,17 -0,62 65,24
Gentaş 2,40 -0,83 16,39
Gersan Elektrik 4,76 -1,04 49,22
Global Men. Değ. 4,61 1,10 145,21
Global Yat. Holding 3,92 -2,24 -19,51
Good-Year 5,46 0,00 34,81
Göltaş Çimento 17,21 -0,29 -3,26
Gözde Girişim 4,58 -1,08 -10,89
GSD Denizcilik 4,41 -0,68 72,27
GSD Holding 1,97 0,00 32,21
Gübre Fabrik. 26,74 1,83 195,80
Güler Yat. Holding 13,97 -9,99 588,18
Güneş Sigorta 4,45 1,83 104,13
Halk GMYO 2,07 0,49 69,67
Halk Sigorta 4,20 5,53 112,12
Hatay Tekstil 9,24 -1,28 37,21
Hedef Girişim 2,81 -1,40 7,66
Hektaş 14,26 -0,56 77,81
HUB Girişim 21,24 -4,58 126,23
Hürriyet Gzt. 1,35 -2,17 18,42
ICBC Turkey Bank 5,52 -0,72 4,74
İdealist Danışmanlık 3,27 -0,61 -1,51
İdealist GMYO 4,28 -0,47 39,87
İhlas Ev Aletleri 1,98 -1,00 -36,74
İhlas Gayrimenkul 1,53 -1,29 27,50
İhlas Gazetecilik 4,81 -3,02 -29,37
İhlas Holding 0,80 0,00 -12,09
İhlas Yayın Holding 1,21 3,42 18,63
İndeks Bilgisayar 10,92 -1,00 12,58
Info Yatırım 4,39 -1,57 -9,72
İntema 11,95 -0,83 29,05
İpek Doğal Enerji 14,17 1,00 83,55
İskenderun Demir Çelik 7,00 -0,43 -12,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı