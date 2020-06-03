Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,80
|0,80
|104,30
|Acıpayam Selüloz
|9,43
|-2,08
|48,04
|Adel Kalemcilik
|13,87
|1,84
|-11,66
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,69
|0,60
|18,32
|Afyon Çimento
|3,00
|1,69
|31,68
|Ak Enerji
|1,20
|-0,83
|10,09
|Akbank
|5,85
|1,21
|-27,87
|Akçansa
|9,70
|0,52
|0,06
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,07
|4,55
|-1,90
|Akfen GMYO
|3,23
|0,94
|-20,25
|Akın Tekstil
|14,50
|-1,23
|5,15
|Akiş GMYO
|3,66
|0,00
|-9,41
|Akmerkez GMYO
|27,34
|1,94
|22,03
|Aksa
|6,68
|0,75
|-4,62
|Aksa Enerji
|4,76
|0,42
|25,26
|Aksigorta
|6,60
|2,96
|21,82
|Aksu Enerji
|9,94
|-0,30
|-33,15
|Alarko Carrıer
|66,35
|3,67
|10,58
|Alarko GMYO
|15,22
|0,93
|0,25
|Alarko Holding
|5,35
|2,88
|-10,08
|Albaraka Türk
|1,51
|1,34
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,47
|0,88
|61,71
|Alkim Kağıt
|10,05
|2,34
|85,43
|Alkim Kimya
|12,22
|0,58
|97,03
|Altınyağ
|1,27
|0,00
|209,76
|Altınyunus Çeşme
|25,94
|-0,61
|159,66
|Anadolu Cam
|4,30
|-0,23
|0,84
|Anadolu Efes
|19,06
|2,92
|-17,42
|Anadolu Grubu Holding
|18,28
|1,27
|3,92
|Anadolu Hayat Emek.
|6,64
|-0,75
|9,12
|Anadolu Isuzu
|12,02
|3,53
|-1,23
|Anadolu Sigorta
|5,75
|0,17
|38,44
|Anel Elektrik
|4,01
|2,82
|24,92
|Arçelik
|16,59
|1,22
|-20,39
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,26
|10,00
|Arena Bilgisayar
|15,57
|1,57
|113,73
|Armada Bilgisayar
|22,70
|2,07
|38,50
|Arsan Tekstil
|5,12
|-0,58
|43,02
|Artı Yatırım Holding
|2,10
|-7,89
|159,26
|Aselsan
|31,90
|-2,21
|52,34
|Ata GMYO
|3,44
|0,00
|-24,06
|Atakule GMYO
|1,85
|3,93
|-3,65
|Atlantis Yatırım Holding
|1,56
|1,96
|56,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,59
|1,92
|10,42
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,77
|-2,96
|-4,74
|Avrasya GMYO
|2,41
|-0,41
|59,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,99
|-1,00
|9,34
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,70
|0,05
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,68
|2,44
|9,09
|Ayen Enerji
|3,44
|0,00
|-0,86
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,00
|-4,46
|36,99
|Aygaz
|11,12
|-0,27
|-8,45
|Bagfaş
|17,80
|0,62
|5,83
|Bak Ambalaj
|8,38
|-0,59
|14,01
|Balatacılar Balatacılık
|2,42
|2,54
|95,16
|Bantaş Ambalaj
|3,31
|1,22
|31,35
|Banvit
|23,96
|-0,17
|29,03
|Baştaş Başkent Çimento
|3,61
|0,00
|39,38
|Batı Çimento
|3,16
|0,96
|-4,53
|Batısöke Çimento
|1,31
|0,00
|0,00
|Bera Holding
|4,41
|2,32
|14,55
|Berkosan Yalıtım
|3,74
|1,91
|36,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,50
|-0,79
|2,04
|Beyaz Filo
|3,87
|0,26
|22,47
|Bilici Yatırım
|7,54
|-1,57
|72,54
|Bim Mağazalar
|63,50
|0,71
|37,42
|Birko Mensucat
|0,49
|2,08
|58,06
|Birlik Mensucat
|1,46
|0,00
|28,07
|Bizim Mağazaları
|15,07
|-0,86
|34,91
|Bomonti Elektrik
|4,89
|2,30
|282,03
|Borusan Mannesmann
|10,45
|0,38
|-8,73
|Borusan Yat. Paz.
|70,55
|0,36
|17,75
|Bosch Fren Sistemleri
|276,60
|0,69
|-3,88
|Bossa
|9,56
|0,53
|18,61
|Brisa
|11,04
|0,82
|17,71
|Burçelik
|8,37
|3,33
|44,06
|Burçelik Vana
|17,44
|1,45
|79,61
|Bursa Çimento
|4,19
|0,72
|4,66
|Carrefoursa
|7,19
|-0,69
|52,65
|Casa Emtia Petrol
|24,14
|3,16
|157,08
|Ceo Event Medya
|3,61
|0,84
|-1,43
|Coca Cola İçecek
|41,40
|0,05
|9,35
|Cosmos Yat. Holding
|2,92
|0,34
|43,14
|Credıtwest Faktorıng
|3,27
|-0,91
|13,54
|Çelebi
|86,45
|0,76
|-15,33
|Çelik Halat
|9,90
|-0,40
|52,31
|Çemaş Döküm
|1,18
|0,00
|-5,86
|Çemtaş
|7,95
|0,63
|-2,20
|Çimbeton
|66,50
|-0,82
|61,17
|Çimentaş
|26,00
|-5,80
|73,33
|Çimsa
|9,05
|-3,21
|-0,33
|Çuhadaroğlu Metal
|3,34
|2,14
|4,70
|Dagi Giyim
|3,74
|-1,06
|49,60
|Dagi Yatırım Holding
|7,21
|-3,35
|219,03
|Dardanel
|11,40
|-4,20
|200,79
|Datagate Bilgisayar
|9,05
|2,49
|15,88
|Demısaş Döküm
|3,81
|1,87
|9,48
|Denge Holding
|1,53
|-1,92
|11,68
|Deniz GMYO
|4,43
|9,38
|-12,28
|Denizli Cam
|8,02
|5,53
|-3,84
|Derimod
|6,98
|1,75
|-2,24
|Derlüks Deri
|4,71
|9,79
|16,42
|Desa Deri
|4,79
|1,27
|5,51
|Despec Bilgisayar
|6,88
|0,73
|62,26
|Deva Holding
|19,08
|2,03
|113,72
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,29
|0,00
|65,38
|Ditaş Doğan
|16,67
|-3,97
|75,19
|DO-CO
|370,20
|-1,39
|-34,36
|Doğan Burda
|14,02
|9,96
|130,97
|Doğan Holding
|1,97
|1,55
|9,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,05
|-1,44
|24,24
|Doğusan
|2,30
|0,44
|10,58
|Doğuş GMYO
|5,48
|0,18
|20,97
|Doğuş Otomotiv
|10,90
|-0,09
|14,50
|Döktaş Dökümcülük
|28,00
|3,78
|-11,52
|Duran Doğan Basım
|16,50
|-0,60
|17,52
|Dyo Boya
|6,00
|1,69
|22,45
|Eczacıbaşı İlaç
|5,76
|2,31
|57,78
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,44
|1,55
|29,15
|Edip Gayrimenkul
|2,04
|0,49
|46,76
|Ege Endüstri
|570,50
|-0,09
|1,41
|Ege Gübre
|85,00
|5,85
|70,68
|Ege Profil
|15,01
|-1,90
|25,40
|Ege Seramik
|4,68
|-0,43
|26,15
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,14
|9,62
|256,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,92
|9,52
|135,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,62
|8,77
|210,00
|Egeplast
|17,86
|2,06
|42,88
|Ekiz Kimya
|7,10
|8,07
|1063,93
|Emek Elektrik
|2,33
|3,56
|46,54
|Eminiş Ambalaj
|4,47
|9,83
|194,08
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|0,58
|17,81
|Enerjisa Enerji
|8,13
|1,12
|20,69
|Enka İnşaat
|5,44
|-1,45
|-2,54
|Erbosan
|20,30
|-0,10
|-18,73
|Ereğli Demir Çelik
|8,42
|1,94
|-6,86
|Ersu Gıda
|4,87
|2,53
|135,27
|Escort Teknoloji
|3,88
|1,57
|179,14
|Etiler Gıda
|3,28
|-1,20
|33,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,89
|3,85
|13,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,47
|1,38
|17,60
|Euro Yat. Ort.
|1,60
|2,56
|35,59
|Euro Yatırım Holding
|1,60
|1,91
|6,67
|Fenerbahçe Futbol
|13,22
|0,92
|-8,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,12
|-0,96
|-9,85
|F-M İzmit Piston
|51,15
|-0,20
|8,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,55
|1,44
|37,19
|Ford Otosan
|67,20
|2,28
|1,64
|Formet Çelik Kapı
|4,49
|-2,18
|49,67
|Frigo Pak Gıda
|17,93
|10,00
|38,35
|Galatasaray Sportif
|3,33
|-1,19
|64,04
|Garanti Bankası
|8,19
|1,61
|-26,48
|Garanti Faktoring
|4,90
|0,82
|26,61
|Garanti Yat. Ort.
|1,82
|5,20
|68,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,35
|2,19
|197,30
|Gedik Yatırım Holding
|22,94
|2,59
|198,31
|Gediz Ambalaj
|9,52
|0,53
|40,83
|Gentaş
|2,31
|1,32
|5,48
|Gersan Elektrik
|4,03
|0,75
|26,33
|Global Men. Değ.
|5,00
|-4,03
|165,96
|Global Yat. Holding
|3,76
|0,80
|-22,79
|Good-Year
|4,90
|0,20
|20,99
|Göltaş Çimento
|16,37
|0,06
|-7,98
|Gözde Girişim
|4,34
|1,17
|-15,56
|GSD Denizcilik
|4,80
|2,56
|87,50
|GSD Holding
|1,76
|1,15
|18,12
|Gübre Fabrik.
|25,18
|-3,45
|178,54
|Güler Yat. Holding
|8,16
|-9,93
|301,97
|Güneş Sigorta
|3,68
|3,66
|68,81
|Halk GMYO
|2,07
|6,15
|69,67
|Halk Sigorta
|3,99
|0,50
|101,52
|Hatay Tekstil
|10,01
|2,67
|45,71
|Hedef Girişim
|2,61
|-0,76
|0,00
|Hektaş
|15,30
|0,00
|90,77
|HUB Girişim
|22,36
|1,64
|138,16
|Hürriyet Gzt.
|1,67
|-1,18
|46,49
|ICBC Turkey Bank
|4,79
|1,91
|-9,11
|İdealist Danışmanlık
|3,40
|-0,87
|2,41
|İdealist GMYO
|4,87
|-2,60
|59,15
|İhlas Ev Aletleri
|1,75
|0,00
|-44,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,31
|0,77
|9,17
|İhlas Gazetecilik
|3,75
|-0,79
|-44,93
|İhlas Holding
|0,70
|0,00
|-23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|-0,87
|11,76
|İndeks Bilgisayar
|11,42
|3,25
|17,73
|Info Yatırım
|7,25
|2,26
|-18,54
|İntema
|10,80
|9,76
|16,63
|İpek Doğal Enerji
|14,87
|-1,00
|92,62
|İskenderun Demir Çelik
|7,10
|1,43
|-11,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)