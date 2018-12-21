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Borsada günlük işlemler (2)

21 Aralık 2018 Cuma 18:38
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)45.900,00170,13
İş Bankası (B)2.998,00-0,27139,77
İş Bankası (C)4,351,16-34,88
İş Bankası (Kur.)51.899,90-1,12570,91
İş Fin.Kir.5,170,00270,99
İş Girişim2,04-3,3217,24
İş GMYO1,040,00-15,01
İş Y. Men. Değ.2,060,49-3,39
İş Yat. Ort.0,910,0015,33
İşbir Holding146,00-0,82-20,45
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,7616,9290,00
İttifak Holding3,223,8738,20
İz Hayvancılık Tarım6,96-5,18266,32
İzmir Demir Çelik1,690,60-47,84
İzmir Fırça2,05-2,84-77,84
İzocam22,000,82-16,79
Jantsa Jant Sanayi27,262,40-11,35
Kafein Yazılım7,185,59
Kapital Yat. Holding2,930,69136,29
Kaplamin3,150,00-19,64
Kardemir (A)1,851,09-37,29
Kardemir (B)1,850,54-36,86
Kardemir (D)2,300,44-28,35
Karel Elektronik3,930,51-32,36
Karsan Otomotiv1,25-1,57-19,87
Karsu Tekstil1,21-3,20-38,89
Karsusan Su Ürünleri San.3,90-4,18-21,21
Kartonsan338,50-1,5721,65
Katmerciler Ekipman5,900,00-50,67
Kent Gıda117,60-0,34-13,85
Kerevitaş Gıda1,81-0,55-57,62
Kervansaray Yat. Holding0,340,00-2,86
Kiler GMYO1,870,54-48,91
Klimasan Klima3,95-0,50-18,56
Koç Holding14,270,07-21,11
Konfrut Gıda23,560,2664,76
Konya Çimento179,701,99-29,53
Kordsa Teknik Tekstil9,940,2035,39
Koza Altın50,45-2,1332,07
Koza Madencilik7,36-1,8714,29
Körfez GMYO1,27-3,05-23,49
Kristal Kola1,051,94-41,67
Kron Telekomünikasyon8,770,23-52,59
Kuştur Kuşadası Turizm16,1269,52
Kuyumcukent Gayrimenkul1,17-1,68-67,51
Kütahya Porselen4,630,22-34,06
Lider Faktoring2,33-0,85-14,21
Link Bilgisayar8,200,00-42,50
Logo Yazılım26,400,23-55,06
Lokman Hekim Sağlık4,12-0,24-31,66
Lüks Kadife4,564,59-3,18
Makina Takım1,45-7,64-27,50
Mardin Çimento3,204,92-16,88
Marka Yatırım Holding0,70-2,78-58,58
Marmaris Altınyunus17,860,17-6,00
Marshall25,500,47-50,77
Martı GMYO0,643,23-69,81
Martı Otel0,580,00-36,96
Mavi Giyim32,420,31-43,48
Mazhar Zorlu Holding3,87-7,42-3,01
Mega Polietilen2,17-6,4790,35
Menderes Tekstil0,73-2,67-12,05
Merit Turizm6,201,645,26
Merko Gıda1,13-5,83-15,04
Metal Gayrimenkul0,75-1,32-42,31
Metemtur Otelcilik1,06-1,85-28,38
Metro Holding0,78-1,27-21,21
Metro Petrol ve Tesisleri1,17-3,31-57,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,20-0,83-42,12
Migros Ticaret15,210,00-46,68
Milpa1,38-3,50-36,11
Mistral GMYO1,410,00-31,47
MLP Sağlık10,80-5,01
MMC San. Ve Tic. Yat.0,960,00-30,94
Mondi Tire Kutsan1,95-1,027,73
Net Holding1,981,54-10,41
Netaş Telekom.6,650,45-58,02
Niğbaş Niğde Beton2,696,75186,17
Nuh Çimento7,800,13-14,35
Nurol GMYO2,16-0,92-54,53
Odaş Elektrik2,052,50-65,83
Olmuksan-IP3,433,63-25,01
Orge Enerji Elektrik2,98-1,32-26,31
Orma Orman Mahsulleri1,148,570,88
Osmanlı Menkul1,700,59-45,45
Ostim Endüstriyel Yat1,140,00-30,06
Otokar85,40-0,12-29,25
Oyak Yat. Ort.1,222,5223,21
Oylum Sınai Yatırımlar1,052,94-38,24
Özak GMYO2,171,88-7,26
Özbal Çelik Boru1,41-0,70-47,61
Özderici GMYO1,21-19,8766,10
Özerden Plastik2,60-2,62-4,42
Panora GMYO4,13-1,43-6,49
Park Elek.Madencilik2,450,41-41,25
Parsan9,85-1,70-15,81
Pegasus23,280,87-31,12
Peker GMYO19,303,76
Penguen Gıda1,24-0,80-44,39
Pera GMYO0,646,67-27,27
Pergamon Dış Ticaret8,882,19131,86
Petkim5,14-0,77-23,41
Petrokent Turizm69,00-1,4345,32
Pınar Et Ve Un5,220,77-43,29
Pınar Su1,240,00-31,11
Pınar Süt6,750,60-44,29
Plastikkart2,21-0,45-23,53
Polisan Holding6,001,69-30,56
Politeknik Metal33,16-0,24-0,42
Prizma Press Matbaacılık1,640,001,23
QNB Finans Fin. Kir.4,860,2124,62
QNB Finansbank10,11-0,2085,07
Ral Yatırım Holding1,754,17-12,58
Ray Sigorta1,482,78-18,23
Reysaş GMYO0,71-2,74-44,09
Reysaş Lojistik0,765,56-40,63
Rhea Girişim0,680,00-39,29
Rodrigo Tekstil1,990,00-33,44
Royal Halı0,85-3,41-6,59
RTA Laboratuvarları1,844,55-33,33
Sabancı Holding7,590,26-29,73
Safkar Ege Soğutmacılık1,94-0,51
Salix Yatırım Holding3,79-0,26-51,41
Sanel Mühendislik2,31-0,8635,09
Sanifoam Sünger1,26-2,33-25,00
Sanko Pazarlama2,30-0,86-18,44
Saray Matbaacılık1,042,97-2,80
Sarkuysan3,44-0,869,75
Sasa Polyester8,360,126,71
Say Reklamcılık0,980,00-41,32
Sekuro Plastik3,03-1,30-64,77
Selçuk Ecza Deposu2,780,72-20,62
Selçuk Gıda1,235,1362,97
Senkron Güvenlik1,230,82-33,87
Serve Film Prodüksiyon1,970,00217,74
Servet GMYO4,23-1,4039,14
Seyitler Kimya4,161,46-19,35
Silverline Endüstri1,40-0,71-19,44
Sinpaş GMYO0,4319,44-37,32
Soda Sanayii7,140,1465,03
Sodaş Sodyum Sanayii6,0076,02
Söktaş1,31-5,76-21,08
Sönmez Filament3,080,65-25,78
Sönmez Pamuklu3,10-0,96-21,72
Sumaş Suni Tahta7,000,00
Şeker Fin. Kir.2,650,009,42
Şekerbank1,13-0,88-38,25
Şişe Cam5,23-2,0614,96
Şok Marketler11,05-2,21
T. Halk Bankası7,090,28-32,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,509,41504,89
T.S.K.B.0,751,35-37,67
T.Tuborg9,54-0,31-3,74
Taç Tarım Ürünleri5,49-13,27125,93
Tat Gıda3,75-1,06-26,98
TAV Havalimanları23,04-0,177,36
Taze Kuru Gıda6,64-1,04-18,53
Tek-Art Turizm0,92-3,1622,24
Tekfen Holding22,141,0035,17
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,97-1,66-42,33
Temapol Polimer Plastik2,860,35-40,04
TGS Dış Ticaret5,005,2638,43
Tofaş Oto. Fab.16,420,74-47,28
Torunlar GMYO1,541,32-52,91
Trabzon Liman8,40-0,83
Trabzonspor Sportif1,640,00-25,45
Trakya Cam3,010,00-25,23
Trend GMYO1,25-0,79
TSKB GMYO0,781,306,85
Tuğçelik2,14-0,93-32,70
Tukaş1,673,09-25,11
Turcas Petrol1,460,00-41,93
Turkcell11,94-0,50-16,88
Tümosan Motor ve Traktör4,500,00-40,71
Tüpraş119,30-1,5710,61
Türk Hava Yolları16,33-0,244,08
Türk Prysmian Kablo1,762,33-29,69
Türk Telekom3,960,51-38,51
Türk Traktör33,24-1,25-52,84
Türker Proje Gayrimenkul28,541,21-24,01
Ufuk Yatırım1,14-0,87-62,87
Ulaşlar Turizm Yat.1,111,83-35,09
Ulusoy Elektrik15,57-0,1971,82
Ulusoy Un Sanayi2,15-0,46-22,66
Umpaş Holding0,53-1,85-15,87
Uşak Seramik1,200,84-39,61
Utopya Turizm4,000,00-10,91
Uzertaş Boya0,59-1,67-48,25
Ülker Bisküvi14,77-1,53-23,61
Ünye Çimento3,46-0,86-6,07
Vakıf Fin. Kir.1,62-0,610,04
Vakıf GMYO1,950,00-22,41
Vakıf Yat. Ort.1,68-19,6218,31
Vakıflar Bankası3,910,00-41,42
Vakko Tekstil2,910,69-1,19
Vanet Gıda3,33-0,304,06
Verusa Holding17,402,96-24,04
Verusaturk Girisim3,380,6043,22
Vestel5,650,18-25,36
Vestel Beyaz Eşya12,050,4242,10
Viking Kağıt1,11-0,89-7,50
Yapı Kredi Koray GMYO1,70-2,86-26,72
Yapı ve Kredi Bank.1,621,89-42,07
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,75-6,7812,41
Yataş4,440,00-45,09
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş1,05-13,220,52
Yeni Gimat GMYO8,13-0,25-2,46
Yeşil GMYO0,25-3,85-60,32
Yeşil Yapı0,250,00-75,49
Yeşil Yatırım Holding9,69-1,02-39,44
Yibitaş İnşaat Malzeme2.011,50-4,6711,48
Yonga Mobilya7,20-1,23141,11
Yünsa4,27-1,84-5,11
Zorlu Enerji1,260,00-20,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:38
  1. Borsada günlük işlemler (2)

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