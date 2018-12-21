Borsada günlük işlemler (2)21 Aralık 2018 Cuma 18:38
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.900,00
|170,13
|İş Bankası (B)
|2.998,00
|-0,27
|139,77
|İş Bankası (C)
|4,35
|1,16
|-34,88
|İş Bankası (Kur.)
|51.899,90
|-1,12
|570,91
|İş Fin.Kir.
|5,17
|0,00
|270,99
|İş Girişim
|2,04
|-3,32
|17,24
|İş GMYO
|1,04
|0,00
|-15,01
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|0,49
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,91
|0,00
|15,33
|İşbir Holding
|146,00
|-0,82
|-20,45
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,76
|16,92
|90,00
|İttifak Holding
|3,22
|3,87
|38,20
|İz Hayvancılık Tarım
|6,96
|-5,18
|266,32
|İzmir Demir Çelik
|1,69
|0,60
|-47,84
|İzmir Fırça
|2,05
|-2,84
|-77,84
|İzocam
|22,00
|0,82
|-16,79
|Jantsa Jant Sanayi
|27,26
|2,40
|-11,35
|Kafein Yazılım
|7,18
|5,59
|Kapital Yat. Holding
|2,93
|0,69
|136,29
|Kaplamin
|3,15
|0,00
|-19,64
|Kardemir (A)
|1,85
|1,09
|-37,29
|Kardemir (B)
|1,85
|0,54
|-36,86
|Kardemir (D)
|2,30
|0,44
|-28,35
|Karel Elektronik
|3,93
|0,51
|-32,36
|Karsan Otomotiv
|1,25
|-1,57
|-19,87
|Karsu Tekstil
|1,21
|-3,20
|-38,89
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,90
|-4,18
|-21,21
|Kartonsan
|338,50
|-1,57
|21,65
|Katmerciler Ekipman
|5,90
|0,00
|-50,67
|Kent Gıda
|117,60
|-0,34
|-13,85
|Kerevitaş Gıda
|1,81
|-0,55
|-57,62
|Kervansaray Yat. Holding
|0,34
|0,00
|-2,86
|Kiler GMYO
|1,87
|0,54
|-48,91
|Klimasan Klima
|3,95
|-0,50
|-18,56
|Koç Holding
|14,27
|0,07
|-21,11
|Konfrut Gıda
|23,56
|0,26
|64,76
|Konya Çimento
|179,70
|1,99
|-29,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,94
|0,20
|35,39
|Koza Altın
|50,45
|-2,13
|32,07
|Koza Madencilik
|7,36
|-1,87
|14,29
|Körfez GMYO
|1,27
|-3,05
|-23,49
|Kristal Kola
|1,05
|1,94
|-41,67
|Kron Telekomünikasyon
|8,77
|0,23
|-52,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,12
|69,52
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,17
|-1,68
|-67,51
|Kütahya Porselen
|4,63
|0,22
|-34,06
|Lider Faktoring
|2,33
|-0,85
|-14,21
|Link Bilgisayar
|8,20
|0,00
|-42,50
|Logo Yazılım
|26,40
|0,23
|-55,06
|Lokman Hekim Sağlık
|4,12
|-0,24
|-31,66
|Lüks Kadife
|4,56
|4,59
|-3,18
|Makina Takım
|1,45
|-7,64
|-27,50
|Mardin Çimento
|3,20
|4,92
|-16,88
|Marka Yatırım Holding
|0,70
|-2,78
|-58,58
|Marmaris Altınyunus
|17,86
|0,17
|-6,00
|Marshall
|25,50
|0,47
|-50,77
|Martı GMYO
|0,64
|3,23
|-69,81
|Martı Otel
|0,58
|0,00
|-36,96
|Mavi Giyim
|32,42
|0,31
|-43,48
|Mazhar Zorlu Holding
|3,87
|-7,42
|-3,01
|Mega Polietilen
|2,17
|-6,47
|90,35
|Menderes Tekstil
|0,73
|-2,67
|-12,05
|Merit Turizm
|6,20
|1,64
|5,26
|Merko Gıda
|1,13
|-5,83
|-15,04
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|-1,32
|-42,31
|Metemtur Otelcilik
|1,06
|-1,85
|-28,38
|Metro Holding
|0,78
|-1,27
|-21,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,17
|-3,31
|-57,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,20
|-0,83
|-42,12
|Migros Ticaret
|15,21
|0,00
|-46,68
|Milpa
|1,38
|-3,50
|-36,11
|Mistral GMYO
|1,41
|0,00
|-31,47
|MLP Sağlık
|10,80
|-5,01
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|0,96
|0,00
|-30,94
|Mondi Tire Kutsan
|1,95
|-1,02
|7,73
|Net Holding
|1,98
|1,54
|-10,41
|Netaş Telekom.
|6,65
|0,45
|-58,02
|Niğbaş Niğde Beton
|2,69
|6,75
|186,17
|Nuh Çimento
|7,80
|0,13
|-14,35
|Nurol GMYO
|2,16
|-0,92
|-54,53
|Odaş Elektrik
|2,05
|2,50
|-65,83
|Olmuksan-IP
|3,43
|3,63
|-25,01
|Orge Enerji Elektrik
|2,98
|-1,32
|-26,31
|Orma Orman Mahsulleri
|1,14
|8,57
|0,88
|Osmanlı Menkul
|1,70
|0,59
|-45,45
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|0,00
|-30,06
|Otokar
|85,40
|-0,12
|-29,25
|Oyak Yat. Ort.
|1,22
|2,52
|23,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,05
|2,94
|-38,24
|Özak GMYO
|2,17
|1,88
|-7,26
|Özbal Çelik Boru
|1,41
|-0,70
|-47,61
|Özderici GMYO
|1,21
|-19,87
|66,10
|Özerden Plastik
|2,60
|-2,62
|-4,42
|Panora GMYO
|4,13
|-1,43
|-6,49
|Park Elek.Madencilik
|2,45
|0,41
|-41,25
|Parsan
|9,85
|-1,70
|-15,81
|Pegasus
|23,28
|0,87
|-31,12
|Peker GMYO
|19,30
|3,76
|Penguen Gıda
|1,24
|-0,80
|-44,39
|Pera GMYO
|0,64
|6,67
|-27,27
|Pergamon Dış Ticaret
|8,88
|2,19
|131,86
|Petkim
|5,14
|-0,77
|-23,41
|Petrokent Turizm
|69,00
|-1,43
|45,32
|Pınar Et Ve Un
|5,22
|0,77
|-43,29
|Pınar Su
|1,24
|0,00
|-31,11
|Pınar Süt
|6,75
|0,60
|-44,29
|Plastikkart
|2,21
|-0,45
|-23,53
|Polisan Holding
|6,00
|1,69
|-30,56
|Politeknik Metal
|33,16
|-0,24
|-0,42
|Prizma Press Matbaacılık
|1,64
|0,00
|1,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,86
|0,21
|24,62
|QNB Finansbank
|10,11
|-0,20
|85,07
|Ral Yatırım Holding
|1,75
|4,17
|-12,58
|Ray Sigorta
|1,48
|2,78
|-18,23
|Reysaş GMYO
|0,71
|-2,74
|-44,09
|Reysaş Lojistik
|0,76
|5,56
|-40,63
|Rhea Girişim
|0,68
|0,00
|-39,29
|Rodrigo Tekstil
|1,99
|0,00
|-33,44
|Royal Halı
|0,85
|-3,41
|-6,59
|RTA Laboratuvarları
|1,84
|4,55
|-33,33
|Sabancı Holding
|7,59
|0,26
|-29,73
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,94
|-0,51
|Salix Yatırım Holding
|3,79
|-0,26
|-51,41
|Sanel Mühendislik
|2,31
|-0,86
|35,09
|Sanifoam Sünger
|1,26
|-2,33
|-25,00
|Sanko Pazarlama
|2,30
|-0,86
|-18,44
|Saray Matbaacılık
|1,04
|2,97
|-2,80
|Sarkuysan
|3,44
|-0,86
|9,75
|Sasa Polyester
|8,36
|0,12
|6,71
|Say Reklamcılık
|0,98
|0,00
|-41,32
|Sekuro Plastik
|3,03
|-1,30
|-64,77
|Selçuk Ecza Deposu
|2,78
|0,72
|-20,62
|Selçuk Gıda
|1,23
|5,13
|62,97
|Senkron Güvenlik
|1,23
|0,82
|-33,87
|Serve Film Prodüksiyon
|1,97
|0,00
|217,74
|Servet GMYO
|4,23
|-1,40
|39,14
|Seyitler Kimya
|4,16
|1,46
|-19,35
|Silverline Endüstri
|1,40
|-0,71
|-19,44
|Sinpaş GMYO
|0,43
|19,44
|-37,32
|Soda Sanayii
|7,14
|0,14
|65,03
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,00
|76,02
|Söktaş
|1,31
|-5,76
|-21,08
|Sönmez Filament
|3,08
|0,65
|-25,78
|Sönmez Pamuklu
|3,10
|-0,96
|-21,72
|Sumaş Suni Tahta
|7,00
|0,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,65
|0,00
|9,42
|Şekerbank
|1,13
|-0,88
|-38,25
|Şişe Cam
|5,23
|-2,06
|14,96
|Şok Marketler
|11,05
|-2,21
|T. Halk Bankası
|7,09
|0,28
|-32,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,50
|9,41
|504,89
|T.S.K.B.
|0,75
|1,35
|-37,67
|T.Tuborg
|9,54
|-0,31
|-3,74
|Taç Tarım Ürünleri
|5,49
|-13,27
|125,93
|Tat Gıda
|3,75
|-1,06
|-26,98
|TAV Havalimanları
|23,04
|-0,17
|7,36
|Taze Kuru Gıda
|6,64
|-1,04
|-18,53
|Tek-Art Turizm
|0,92
|-3,16
|22,24
|Tekfen Holding
|22,14
|1,00
|35,17
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,97
|-1,66
|-42,33
|Temapol Polimer Plastik
|2,86
|0,35
|-40,04
|TGS Dış Ticaret
|5,00
|5,26
|38,43
|Tofaş Oto. Fab.
|16,42
|0,74
|-47,28
|Torunlar GMYO
|1,54
|1,32
|-52,91
|Trabzon Liman
|8,40
|-0,83
|Trabzonspor Sportif
|1,64
|0,00
|-25,45
|Trakya Cam
|3,01
|0,00
|-25,23
|Trend GMYO
|1,25
|-0,79
|TSKB GMYO
|0,78
|1,30
|6,85
|Tuğçelik
|2,14
|-0,93
|-32,70
|Tukaş
|1,67
|3,09
|-25,11
|Turcas Petrol
|1,46
|0,00
|-41,93
|Turkcell
|11,94
|-0,50
|-16,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,50
|0,00
|-40,71
|Tüpraş
|119,30
|-1,57
|10,61
|Türk Hava Yolları
|16,33
|-0,24
|4,08
|Türk Prysmian Kablo
|1,76
|2,33
|-29,69
|Türk Telekom
|3,96
|0,51
|-38,51
|Türk Traktör
|33,24
|-1,25
|-52,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|28,54
|1,21
|-24,01
|Ufuk Yatırım
|1,14
|-0,87
|-62,87
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,11
|1,83
|-35,09
|Ulusoy Elektrik
|15,57
|-0,19
|71,82
|Ulusoy Un Sanayi
|2,15
|-0,46
|-22,66
|Umpaş Holding
|0,53
|-1,85
|-15,87
|Uşak Seramik
|1,20
|0,84
|-39,61
|Utopya Turizm
|4,00
|0,00
|-10,91
|Uzertaş Boya
|0,59
|-1,67
|-48,25
|Ülker Bisküvi
|14,77
|-1,53
|-23,61
|Ünye Çimento
|3,46
|-0,86
|-6,07
|Vakıf Fin. Kir.
|1,62
|-0,61
|0,04
|Vakıf GMYO
|1,95
|0,00
|-22,41
|Vakıf Yat. Ort.
|1,68
|-19,62
|18,31
|Vakıflar Bankası
|3,91
|0,00
|-41,42
|Vakko Tekstil
|2,91
|0,69
|-1,19
|Vanet Gıda
|3,33
|-0,30
|4,06
|Verusa Holding
|17,40
|2,96
|-24,04
|Verusaturk Girisim
|3,38
|0,60
|43,22
|Vestel
|5,65
|0,18
|-25,36
|Vestel Beyaz Eşya
|12,05
|0,42
|42,10
|Viking Kağıt
|1,11
|-0,89
|-7,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,70
|-2,86
|-26,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,62
|1,89
|-42,07
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,75
|-6,78
|12,41
|Yataş
|4,44
|0,00
|-45,09
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,05
|-13,22
|0,52
|Yeni Gimat GMYO
|8,13
|-0,25
|-2,46
|Yeşil GMYO
|0,25
|-3,85
|-60,32
|Yeşil Yapı
|0,25
|0,00
|-75,49
|Yeşil Yatırım Holding
|9,69
|-1,02
|-39,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.011,50
|-4,67
|11,48
|Yonga Mobilya
|7,20
|-1,23
|141,11
|Yünsa
|4,27
|-1,84
|-5,11
|Zorlu Enerji
|1,26
|0,00
|-20,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)(Son)
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