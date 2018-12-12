THY- Euroleague
0553 313 94 23

Borsada günlük işlemler (2)

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:43
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)38.520,00126,70
İş Bankası (B)3.401,000,00172,00
İş Bankası (C)4,01-2,20-39,97
İş Bankası (Kur.)53.323,00589,31
İş Fin.Kir.4,94-0,20254,49
İş Girişim2,07-11,1618,97
İş GMYO1,030,00-15,82
İş Y. Men. Değ.2,04-0,97-4,33
İş Yat. Ort.0,89-1,1112,80
İşbir Holding159,00-0,56-13,37
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,400,000,00
İttifak Holding3,20-6,7137,34
İz Hayvancılık Tarım7,00-6,79268,42
İzmir Demir Çelik1,69-5,06-47,84
İzmir Fırça1,99-12,72-78,49
İzocam22,58-2,17-14,60
Jantsa Jant Sanayi24,84-3,65-19,22
Kafein Yazılım6,22-7,30
Kapital Yat. Holding2,92-2,67135,48
Kaplamin3,13-2,49-20,15
Kardemir (A)1,83-4,19-37,97
Kardemir (B)1,83-4,69-37,54
Kardemir (D)2,19-4,78-31,78
Karel Elektronik3,86-4,46-33,56
Karsan Otomotiv1,28-0,78-17,95
Karsu Tekstil1,16-5,69-41,41
Karsusan Su Ürünleri San.3,11-19,85-37,17
Kartonsan345,00-3,3623,99
Katmerciler Ekipman6,10-6,15-49,00
Kent Gıda117,30-2,98-14,07
Kerevitaş Gıda1,81-3,72-57,62
Kervansaray Yat. Holding0,360,002,86
Kiler GMYO1,93-6,76-47,27
Klimasan Klima3,91-5,33-19,39
Koç Holding13,95-3,19-22,88
Konfrut Gıda23,42-2,0963,78
Konya Çimento177,30-3,75-30,47
Kordsa Teknik Tekstil9,56-1,8530,21
Koza Altın51,85-3,5335,73
Koza Madencilik7,38-3,4014,60
Körfez GMYO1,32-12,00-20,48
Kristal Kola1,02-4,67-43,33
Kron Telekomünikasyon8,88-3,48-52,00
Kuştur Kuşadası Turizm16,0168,36
Kuyumcukent Gayrimenkul1,08-5,26-70,01
Kütahya Porselen4,61-2,95-35,70
Lider Faktoring2,42-3,97-10,90
Link Bilgisayar8,24-2,60-42,22
Logo Yazılım28,84-8,96-50,91
Lokman Hekim Sağlık4,17-4,36-30,83
Lüks Kadife4,04-4,49-14,23
Makina Takım1,41-6,62-29,50
Mardin Çimento2,88-1,71-25,19
Marka Yatırım Holding0,754,17-55,62
Marmaris Altınyunus17,52-3,79-7,79
Marshall24,74-4,92-52,24
Martı GMYO0,71-6,58-66,51
Martı Otel0,58-4,92-36,96
Mavi Giyim34,00-3,79-40,73
Mazhar Zorlu Holding3,60-1,64-9,77
Mega Polietilen2,24-8,2096,49
Menderes Tekstil0,66-2,94-20,48
Merit Turizm6,4410,849,34
Merko Gıda1,01-9,01-24,06
Metal Gayrimenkul0,754,17-42,31
Metemtur Otelcilik1,10-7,56-25,68
Metro Holding0,77-3,75-22,22
Metro Petrol ve Tesisleri1,51-5,03-45,09
Metro Yatırım Ortaklığı1,31-0,76-36,81
Migros Ticaret14,67-4,12-48,58
Milpa1,59-5,36-26,39
Mistral GMYO1,22-9,51-40,70
MLP Sağlık11,59-0,94
MMC San. Ve Tic. Yat.1,02-0,97-26,62
Mondi Tire Kutsan1,95-6,707,73
Net Holding1,91-4,02-13,57
Netaş Telekom.6,75-5,33-57,39
Niğbaş Niğde Beton2,3014,43144,68
Nuh Çimento7,86-1,13-13,69
Nurol GMYO2,26-4,24-52,42
Odaş Elektrik2,20-5,58-63,33
Olmuksan-IP3,35-3,74-26,76
Orge Enerji Elektrik2,67-4,30-33,98
Orma Orman Mahsulleri1,03-1,90-8,85
Osmanlı Menkul1,62-1,82-48,02
Ostim Endüstriyel Yat1,08-6,90-33,74
Otokar83,10-2,41-31,16
Oyak Yat. Ort.2,0420,00106,03
Oylum Sınai Yatırımlar1,01-4,72-40,59
Özak GMYO2,11-3,65-9,83
Özbal Çelik Boru1,46-1,35-45,75
Özderici GMYO4,41-19,96505,37
Özerden Plastik2,69-0,74-1,11
Panora GMYO4,11-0,48-6,94
Park Elek.Madencilik2,42-5,10-41,97
Parsan10,60-9,09-9,40
Pegasus22,58-6,69-33,20
Peker GMYO19,004,00
Penguen Gıda1,27-4,51-43,05
Pera GMYO0,85-8,60-3,41
Pergamon Dış Ticaret8,93-2,72133,17
Petkim4,91-4,29-26,84
Petrokent Turizm65,000,7836,90
Pınar Et Ve Un5,07-2,87-44,92
Pınar Su1,24-3,13-31,11
Pınar Süt6,73-3,30-44,45
Plastikkart2,25-1,75-22,15
Polisan Holding4,62-12,00-46,53
Politeknik Metal33,60-5,140,90
Prizma Press Matbaacılık1,62-5,260,00
QNB Finans Fin. Kir.3,67-4,68-5,90
QNB Finansbank7,15-6,1730,89
Ral Yatırım Holding1,501,35-25,07
Ray Sigorta1,50-1,96-17,13
Reysaş GMYO0,8519,72-33,07
Reysaş Lojistik0,751,35-41,41
Rhea Girişim0,692,99-38,39
Rodrigo Tekstil1,95-5,34-34,78
Royal Halı0,90-1,10-1,10
RTA Laboratuvarları2,22-1,77-19,57
Sabancı Holding7,25-2,03-32,88
Safkar Ege Soğutmacılık1,80-5,26
Salix Yatırım Holding3,900,00-50,00
Sanel Mühendislik2,22-3,9029,82
Sanifoam Sünger1,29-4,44-23,21
Sanko Pazarlama2,21-8,30-21,64
Saray Matbaacılık0,93-3,12-13,08
Sarkuysan3,400,598,47
Sasa Polyester8,36-4,026,71
Say Reklamcılık0,88-4,35-47,31
Sekuro Plastik3,03-6,19-64,77
Selçuk Ecza Deposu2,85-2,40-18,62
Selçuk Gıda1,200,0058,99
Senkron Güvenlik1,27-2,31-31,72
Serve Film Prodüksiyon1,990,00220,97
Servet GMYO3,54-1,6716,45
Seyitler Kimya3,991,01-22,64
Silverline Endüstri1,46-4,58-15,99
Sinpaş GMYO0,30-3,23-56,27
Soda Sanayii7,430,4171,74
Sodaş Sodyum Sanayii6,508,3390,69
Söktaş1,31-9,03-21,08
Sönmez Filament3,11-1,27-25,06
Sönmez Pamuklu3,11-4,01-21,46
Sumaş Suni Tahta7,200,00
Şeker Fin. Kir.2,45-1,211,16
Şekerbank1,11-5,13-39,34
Şişe Cam5,271,5415,84
Şok Marketler11,25-1,83
T. Halk Bankası6,71-5,63-36,19
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,42-2,75449,28
T.S.K.B.0,73-1,35-39,33
T.Tuborg9,75-0,20-1,62
Taç Tarım Ürünleri4,784,6096,71
Tat Gıda3,86-5,39-24,83
TAV Havalimanları20,86-1,60-2,80
Taze Kuru Gıda6,89-3,09-15,46
Tek-Art Turizm0,86-2,2714,27
Tekfen Holding20,460,2924,91
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,00-4,46-41,75
Temapol Polimer Plastik2,81-7,57-41,09
TGS Dış Ticaret4,68-2,5029,57
Tofaş Oto. Fab.16,84-3,22-45,94
Torunlar GMYO1,56-2,50-52,30
Trabzon Liman8,39-4,11
Trabzonspor Sportif1,40-8,50-36,36
Trakya Cam3,01-2,27-25,23
Trend GMYO1,30-2,99
TSKB GMYO0,701,45-4,11
Tuğçelik2,08-3,70-34,59
Tukaş1,45-5,84-34,98
Turcas Petrol1,50-4,46-40,34
Turkcell12,644,20-14,06
Tümosan Motor ve Traktör4,62-4,94-39,13
Tüpraş120,00-1,9611,26
Türk Hava Yolları15,25-4,45-2,80
Türk Prysmian Kablo1,69-3,98-32,49
Türk Telekom3,80-3,55-40,99
Türk Traktör35,74-10,87-49,30
Türker Proje Gayrimenkul26,56-0,97-29,29
Ufuk Yatırım1,10-4,35-64,17
Ulaşlar Turizm Yat.1,08-6,90-36,84
Ulusoy Elektrik15,38-1,9169,73
Ulusoy Un Sanayi2,30-3,77-17,27
Umpaş Holding0,61-1,61-3,17
Uşak Seramik1,55-4,32-36,73
Utopya Turizm3,85-3,99-14,25
Uzertaş Boya0,661,54-42,11
Ülker Bisküvi15,810,83-19,62
Ünye Çimento3,54-1,67-3,90
Vakıf Fin. Kir.2,0017,6523,50
Vakıf GMYO2,21-0,45-12,07
Vakıf Yat. Ort.2,9619,84108,45
Vakıflar Bankası3,78-4,06-43,37
Vakko Tekstil2,91-5,52-1,19
Vanet Gıda3,66-8,5014,38
Verusa Holding14,35-1,44-37,35
Verusaturk Girisim3,21-5,0336,02
Vestel5,72-4,83-24,44
Vestel Beyaz Eşya11,67-4,9737,62
Viking Kağıt1,13-3,42-5,83
Yapı Kredi Koray GMYO1,79-11,82-22,84
Yapı ve Kredi Bank.1,59-2,45-43,15
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,84-1,7316,09
Yataş4,19-4,56-48,18
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş1,062,911,48
Yeni Gimat GMYO8,180,37-1,86
Yeşil GMYO0,27-3,57-57,14
Yeşil Yapı0,280,00-72,55
Yeşil Yatırım Holding10,24-2,85-36,00
Yibitaş İnşaat Malzeme2.434,709,3834,94
Yonga Mobilya7,220,14141,77
Yünsa4,27-6,36-5,11
Zorlu Enerji1,24-3,88-21,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:43
  1. Borsada günlük işlemler (2)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig Hakemleri Değerlendirme Semineri yapıldı
    1. Süper Lig Hakemleri Değerlendirme..
    2. Helâl kazanca teşvik eve saadet ve..
    3. El Bab'da patlama! Ölü ve yaralılar var
    4. Akhisarspor- Standard Liege maçına doğru
    5. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    6. Macaristan'da tartışmalı yasa kabul..
    7. FETÖ şüphelisi 22 jandarma görevlisi..
    8. Christian Bale: Trump'ı bozuntuya..
    9. Ses kısılmasını ciddiye almalısınız
    10. Yunanistan'ın olay yaratacak Türkiye..
    11. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    12. Davalık olduğu inşaatçının ofisine..
    13. Anti-Balaka silahlı grubunun eski..
    14. Mutfağımızdaki en büyük tehlike...
    15. Suriye sınırına tank ve fırtına obüs..
    16. Bakan Çavuşoğlu'ndan sürpriz görüşme
    17. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    18. Türkiye geneli il ilçe CHP 2019..
    19. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan..
    20. Akkuyu NGS'nin kurulduğu Mersin'de..
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!