Borsada günlük işlemler (2)12 Aralık 2018 Çarşamba 18:43
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|38.520,00
|126,70
|İş Bankası (B)
|3.401,00
|0,00
|172,00
|İş Bankası (C)
|4,01
|-2,20
|-39,97
|İş Bankası (Kur.)
|53.323,00
|589,31
|İş Fin.Kir.
|4,94
|-0,20
|254,49
|İş Girişim
|2,07
|-11,16
|18,97
|İş GMYO
|1,03
|0,00
|-15,82
|İş Y. Men. Değ.
|2,04
|-0,97
|-4,33
|İş Yat. Ort.
|0,89
|-1,11
|12,80
|İşbir Holding
|159,00
|-0,56
|-13,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,00
|0,00
|İttifak Holding
|3,20
|-6,71
|37,34
|İz Hayvancılık Tarım
|7,00
|-6,79
|268,42
|İzmir Demir Çelik
|1,69
|-5,06
|-47,84
|İzmir Fırça
|1,99
|-12,72
|-78,49
|İzocam
|22,58
|-2,17
|-14,60
|Jantsa Jant Sanayi
|24,84
|-3,65
|-19,22
|Kafein Yazılım
|6,22
|-7,30
|Kapital Yat. Holding
|2,92
|-2,67
|135,48
|Kaplamin
|3,13
|-2,49
|-20,15
|Kardemir (A)
|1,83
|-4,19
|-37,97
|Kardemir (B)
|1,83
|-4,69
|-37,54
|Kardemir (D)
|2,19
|-4,78
|-31,78
|Karel Elektronik
|3,86
|-4,46
|-33,56
|Karsan Otomotiv
|1,28
|-0,78
|-17,95
|Karsu Tekstil
|1,16
|-5,69
|-41,41
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,11
|-19,85
|-37,17
|Kartonsan
|345,00
|-3,36
|23,99
|Katmerciler Ekipman
|6,10
|-6,15
|-49,00
|Kent Gıda
|117,30
|-2,98
|-14,07
|Kerevitaş Gıda
|1,81
|-3,72
|-57,62
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|1,93
|-6,76
|-47,27
|Klimasan Klima
|3,91
|-5,33
|-19,39
|Koç Holding
|13,95
|-3,19
|-22,88
|Konfrut Gıda
|23,42
|-2,09
|63,78
|Konya Çimento
|177,30
|-3,75
|-30,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,56
|-1,85
|30,21
|Koza Altın
|51,85
|-3,53
|35,73
|Koza Madencilik
|7,38
|-3,40
|14,60
|Körfez GMYO
|1,32
|-12,00
|-20,48
|Kristal Kola
|1,02
|-4,67
|-43,33
|Kron Telekomünikasyon
|8,88
|-3,48
|-52,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,01
|68,36
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,08
|-5,26
|-70,01
|Kütahya Porselen
|4,61
|-2,95
|-35,70
|Lider Faktoring
|2,42
|-3,97
|-10,90
|Link Bilgisayar
|8,24
|-2,60
|-42,22
|Logo Yazılım
|28,84
|-8,96
|-50,91
|Lokman Hekim Sağlık
|4,17
|-4,36
|-30,83
|Lüks Kadife
|4,04
|-4,49
|-14,23
|Makina Takım
|1,41
|-6,62
|-29,50
|Mardin Çimento
|2,88
|-1,71
|-25,19
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|4,17
|-55,62
|Marmaris Altınyunus
|17,52
|-3,79
|-7,79
|Marshall
|24,74
|-4,92
|-52,24
|Martı GMYO
|0,71
|-6,58
|-66,51
|Martı Otel
|0,58
|-4,92
|-36,96
|Mavi Giyim
|34,00
|-3,79
|-40,73
|Mazhar Zorlu Holding
|3,60
|-1,64
|-9,77
|Mega Polietilen
|2,24
|-8,20
|96,49
|Menderes Tekstil
|0,66
|-2,94
|-20,48
|Merit Turizm
|6,44
|10,84
|9,34
|Merko Gıda
|1,01
|-9,01
|-24,06
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|4,17
|-42,31
|Metemtur Otelcilik
|1,10
|-7,56
|-25,68
|Metro Holding
|0,77
|-3,75
|-22,22
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,51
|-5,03
|-45,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,31
|-0,76
|-36,81
|Migros Ticaret
|14,67
|-4,12
|-48,58
|Milpa
|1,59
|-5,36
|-26,39
|Mistral GMYO
|1,22
|-9,51
|-40,70
|MLP Sağlık
|11,59
|-0,94
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,02
|-0,97
|-26,62
|Mondi Tire Kutsan
|1,95
|-6,70
|7,73
|Net Holding
|1,91
|-4,02
|-13,57
|Netaş Telekom.
|6,75
|-5,33
|-57,39
|Niğbaş Niğde Beton
|2,30
|14,43
|144,68
|Nuh Çimento
|7,86
|-1,13
|-13,69
|Nurol GMYO
|2,26
|-4,24
|-52,42
|Odaş Elektrik
|2,20
|-5,58
|-63,33
|Olmuksan-IP
|3,35
|-3,74
|-26,76
|Orge Enerji Elektrik
|2,67
|-4,30
|-33,98
|Orma Orman Mahsulleri
|1,03
|-1,90
|-8,85
|Osmanlı Menkul
|1,62
|-1,82
|-48,02
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,08
|-6,90
|-33,74
|Otokar
|83,10
|-2,41
|-31,16
|Oyak Yat. Ort.
|2,04
|20,00
|106,03
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,01
|-4,72
|-40,59
|Özak GMYO
|2,11
|-3,65
|-9,83
|Özbal Çelik Boru
|1,46
|-1,35
|-45,75
|Özderici GMYO
|4,41
|-19,96
|505,37
|Özerden Plastik
|2,69
|-0,74
|-1,11
|Panora GMYO
|4,11
|-0,48
|-6,94
|Park Elek.Madencilik
|2,42
|-5,10
|-41,97
|Parsan
|10,60
|-9,09
|-9,40
|Pegasus
|22,58
|-6,69
|-33,20
|Peker GMYO
|19,00
|4,00
|Penguen Gıda
|1,27
|-4,51
|-43,05
|Pera GMYO
|0,85
|-8,60
|-3,41
|Pergamon Dış Ticaret
|8,93
|-2,72
|133,17
|Petkim
|4,91
|-4,29
|-26,84
|Petrokent Turizm
|65,00
|0,78
|36,90
|Pınar Et Ve Un
|5,07
|-2,87
|-44,92
|Pınar Su
|1,24
|-3,13
|-31,11
|Pınar Süt
|6,73
|-3,30
|-44,45
|Plastikkart
|2,25
|-1,75
|-22,15
|Polisan Holding
|4,62
|-12,00
|-46,53
|Politeknik Metal
|33,60
|-5,14
|0,90
|Prizma Press Matbaacılık
|1,62
|-5,26
|0,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,67
|-4,68
|-5,90
|QNB Finansbank
|7,15
|-6,17
|30,89
|Ral Yatırım Holding
|1,50
|1,35
|-25,07
|Ray Sigorta
|1,50
|-1,96
|-17,13
|Reysaş GMYO
|0,85
|19,72
|-33,07
|Reysaş Lojistik
|0,75
|1,35
|-41,41
|Rhea Girişim
|0,69
|2,99
|-38,39
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|-5,34
|-34,78
|Royal Halı
|0,90
|-1,10
|-1,10
|RTA Laboratuvarları
|2,22
|-1,77
|-19,57
|Sabancı Holding
|7,25
|-2,03
|-32,88
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,80
|-5,26
|Salix Yatırım Holding
|3,90
|0,00
|-50,00
|Sanel Mühendislik
|2,22
|-3,90
|29,82
|Sanifoam Sünger
|1,29
|-4,44
|-23,21
|Sanko Pazarlama
|2,21
|-8,30
|-21,64
|Saray Matbaacılık
|0,93
|-3,12
|-13,08
|Sarkuysan
|3,40
|0,59
|8,47
|Sasa Polyester
|8,36
|-4,02
|6,71
|Say Reklamcılık
|0,88
|-4,35
|-47,31
|Sekuro Plastik
|3,03
|-6,19
|-64,77
|Selçuk Ecza Deposu
|2,85
|-2,40
|-18,62
|Selçuk Gıda
|1,20
|0,00
|58,99
|Senkron Güvenlik
|1,27
|-2,31
|-31,72
|Serve Film Prodüksiyon
|1,99
|0,00
|220,97
|Servet GMYO
|3,54
|-1,67
|16,45
|Seyitler Kimya
|3,99
|1,01
|-22,64
|Silverline Endüstri
|1,46
|-4,58
|-15,99
|Sinpaş GMYO
|0,30
|-3,23
|-56,27
|Soda Sanayii
|7,43
|0,41
|71,74
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,50
|8,33
|90,69
|Söktaş
|1,31
|-9,03
|-21,08
|Sönmez Filament
|3,11
|-1,27
|-25,06
|Sönmez Pamuklu
|3,11
|-4,01
|-21,46
|Sumaş Suni Tahta
|7,20
|0,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,45
|-1,21
|1,16
|Şekerbank
|1,11
|-5,13
|-39,34
|Şişe Cam
|5,27
|1,54
|15,84
|Şok Marketler
|11,25
|-1,83
|T. Halk Bankası
|6,71
|-5,63
|-36,19
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,42
|-2,75
|449,28
|T.S.K.B.
|0,73
|-1,35
|-39,33
|T.Tuborg
|9,75
|-0,20
|-1,62
|Taç Tarım Ürünleri
|4,78
|4,60
|96,71
|Tat Gıda
|3,86
|-5,39
|-24,83
|TAV Havalimanları
|20,86
|-1,60
|-2,80
|Taze Kuru Gıda
|6,89
|-3,09
|-15,46
|Tek-Art Turizm
|0,86
|-2,27
|14,27
|Tekfen Holding
|20,46
|0,29
|24,91
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,00
|-4,46
|-41,75
|Temapol Polimer Plastik
|2,81
|-7,57
|-41,09
|TGS Dış Ticaret
|4,68
|-2,50
|29,57
|Tofaş Oto. Fab.
|16,84
|-3,22
|-45,94
|Torunlar GMYO
|1,56
|-2,50
|-52,30
|Trabzon Liman
|8,39
|-4,11
|Trabzonspor Sportif
|1,40
|-8,50
|-36,36
|Trakya Cam
|3,01
|-2,27
|-25,23
|Trend GMYO
|1,30
|-2,99
|TSKB GMYO
|0,70
|1,45
|-4,11
|Tuğçelik
|2,08
|-3,70
|-34,59
|Tukaş
|1,45
|-5,84
|-34,98
|Turcas Petrol
|1,50
|-4,46
|-40,34
|Turkcell
|12,64
|4,20
|-14,06
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,62
|-4,94
|-39,13
|Tüpraş
|120,00
|-1,96
|11,26
|Türk Hava Yolları
|15,25
|-4,45
|-2,80
|Türk Prysmian Kablo
|1,69
|-3,98
|-32,49
|Türk Telekom
|3,80
|-3,55
|-40,99
|Türk Traktör
|35,74
|-10,87
|-49,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,56
|-0,97
|-29,29
|Ufuk Yatırım
|1,10
|-4,35
|-64,17
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,08
|-6,90
|-36,84
|Ulusoy Elektrik
|15,38
|-1,91
|69,73
|Ulusoy Un Sanayi
|2,30
|-3,77
|-17,27
|Umpaş Holding
|0,61
|-1,61
|-3,17
|Uşak Seramik
|1,55
|-4,32
|-36,73
|Utopya Turizm
|3,85
|-3,99
|-14,25
|Uzertaş Boya
|0,66
|1,54
|-42,11
|Ülker Bisküvi
|15,81
|0,83
|-19,62
|Ünye Çimento
|3,54
|-1,67
|-3,90
|Vakıf Fin. Kir.
|2,00
|17,65
|23,50
|Vakıf GMYO
|2,21
|-0,45
|-12,07
|Vakıf Yat. Ort.
|2,96
|19,84
|108,45
|Vakıflar Bankası
|3,78
|-4,06
|-43,37
|Vakko Tekstil
|2,91
|-5,52
|-1,19
|Vanet Gıda
|3,66
|-8,50
|14,38
|Verusa Holding
|14,35
|-1,44
|-37,35
|Verusaturk Girisim
|3,21
|-5,03
|36,02
|Vestel
|5,72
|-4,83
|-24,44
|Vestel Beyaz Eşya
|11,67
|-4,97
|37,62
|Viking Kağıt
|1,13
|-3,42
|-5,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,79
|-11,82
|-22,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,59
|-2,45
|-43,15
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,84
|-1,73
|16,09
|Yataş
|4,19
|-4,56
|-48,18
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,06
|2,91
|1,48
|Yeni Gimat GMYO
|8,18
|0,37
|-1,86
|Yeşil GMYO
|0,27
|-3,57
|-57,14
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|-72,55
|Yeşil Yatırım Holding
|10,24
|-2,85
|-36,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.434,70
|9,38
|34,94
|Yonga Mobilya
|7,22
|0,14
|141,77
|Yünsa
|4,27
|-6,36
|-5,11
|Zorlu Enerji
|1,24
|-3,88
|-21,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
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