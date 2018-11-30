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Borsada günlük işlemler (2)

30 Kasım 2018 Cuma 18:51
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)32.100,0088,92
İş Bankası (B)3.135,003,88150,73
İş Bankası (C)4,260,95-36,22
İş Bankası (Kur.)54.975,009,73610,67
İş Fin.Kir.4,4016,40215,74
İş Girişim2,154,3723,56
İş GMYO1,003,09-18,28
İş Y. Men. Değ.2,05-0,49-3,86
İş Yat. Ort.0,881,1511,53
İşbir Holding160,000,00-12,83
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,340,00-15,00
İttifak Holding4,285,1683,69
İz Hayvancılık Tarım8,766,31361,05
İzmir Demir Çelik1,790,00-44,75
İzmir Fırça1,580,00-82,92
İzocam23,822,32-9,91
Jantsa Jant Sanayi25,580,31-16,81
Kafein Yazılım6,731,20
Kapital Yat. Holding2,590,00108,87
Kaplamin3,140,96-19,90
Kardemir (A)2,042,00-30,85
Kardemir (B)2,000,00-31,74
Kardemir (D)2,530,80-21,18
Karel Elektronik4,35-0,23-25,13
Karsan Otomotiv1,320,76-15,38
Karsu Tekstil1,245,98-37,37
Karsusan Su Ürünleri San.4,154,01-16,16
Kartonsan362,10-1,3130,13
Katmerciler Ekipman6,251,96-47,74
Kent Gıda125,200,89-8,28
Kerevitaş Gıda1,931,58-54,81
Kervansaray Yat. Holding0,37-5,135,71
Kiler GMYO2,061,48-43,72
Klimasan Klima4,41-0,90-9,08
Koç Holding15,380,52-14,98
Konfrut Gıda22,46-0,2757,06
Konya Çimento188,50-0,26-26,08
Kordsa Teknik Tekstil10,130,5037,97
Koza Altın52,55-0,5737,57
Koza Madencilik7,77-0,1320,65
Körfez GMYO1,474,26-11,45
Kristal Kola1,13-1,74-37,22
Kron Telekomünikasyon9,300,00-49,73
Kuştur Kuşadası Turizm16,80-20,0076,67
Kuyumcukent Gayrimenkul1,615,23-61,20
Kütahya Porselen4,870,62-32,08
Lider Faktoring4,272,644,81
Link Bilgisayar9,111,22-36,12
Logo Yazılım32,524,30-44,65
Lokman Hekim Sağlık4,50-0,22-25,36
Lüks Kadife4,351,40-7,64
Makina Takım1,304,84-35,00
Mardin Çimento2,990,34-22,34
Marka Yatırım Holding0,680,00-59,76
Marmaris Altınyunus19,190,791,00
Marshall25,90-0,99-50,00
Martı GMYO0,64-1,54-69,81
Martı Otel0,600,00-34,78
Mavi Giyim37,702,00-34,28
Mazhar Zorlu Holding3,78-2,58-5,26
Mega Polietilen2,63-0,75130,70
Menderes Tekstil0,66-2,94-20,48
Merit Turizm6,101,673,57
Merko Gıda0,9617,07-27,82
Metal Gayrimenkul0,73-2,67-43,85
Metemtur Otelcilik1,070,94-27,70
Metro Holding0,780,00-21,21
Metro Petrol ve Tesisleri1,350,00-50,91
Metro Yatırım Ortaklığı1,220,83-41,15
Migros Ticaret15,66-1,63-45,11
Milpa1,670,00-22,69
Mistral GMYO2,396,22-35,32
MLP Sağlık13,503,85
MMC San. Ve Tic. Yat.0,971,04-30,22
Mondi Tire Kutsan2,072,9914,36
Net Holding2,185,31-1,36
Netaş Telekom.7,462,05-52,90
Niğbaş Niğde Beton1,51-2,5860,64
Nuh Çimento8,160,00-10,40
Nurol GMYO2,33-2,10-50,95
Odaş Elektrik2,540,00-57,67
Olmuksan-IP3,642,54-20,42
Orge Enerji Elektrik2,900,35-28,29
Orma Orman Mahsulleri1,00-16,67-11,50
Osmanlı Menkul1,66-1,19-46,73
Ostim Endüstriyel Yat1,051,94-35,58
Otokar85,30-1,04-29,34
Oyak Yat. Ort.1,166,4217,15
Oylum Sınai Yatırımlar1,038,42-39,41
Özak GMYO2,22-0,45-5,13
Özbal Çelik Boru1,42-0,70-47,24
Özderici GMYO9,0020,001135,45
Özerden Plastik2,71-1,45-0,37
Panora GMYO4,141,97-6,26
Park Elek.Madencilik2,56-0,78-38,61
Parsan14,88-1,9827,18
Pegasus25,300,96-25,15
Peker GMYO17,712,19
Penguen Gıda1,371,48-38,57
Pera GMYO0,530,00-39,77
Pergamon Dış Ticaret9,010,11135,25
Petkim5,30-0,75-21,03
Petrokent Turizm62,50-3,9231,63
Pınar Et Ve Un5,532,41-39,93
Pınar Su1,320,00-26,67
Pınar Süt7,373,95-39,17
Plastikkart2,23-0,89-22,84
Polisan Holding6,230,81-27,89
Politeknik Metal37,74-0,6813,33
Prizma Press Matbaacılık1,72-1,156,17
QNB Finans Fin. Kir.3,94-1,501,03
QNB Finansbank5,842,466,91
Ral Yatırım Holding1,4112,80-29,56
Ray Sigorta1,552,65-14,36
Reysaş GMYO0,654,84-48,82
Reysaş Lojistik0,710,00-44,53
Rhea Girişim0,696,15-38,39
Rodrigo Tekstil2,500,81-16,39
Royal Halı0,91-1,090,00
RTA Laboratuvarları2,190,00-20,65
Sabancı Holding8,23-0,24-23,81
Safkar Ege Soğutmacılık1,991,02
Salix Yatırım Holding3,931,03-49,62
Sanel Mühendislik2,20-2,2228,65
Sanifoam Sünger1,390,00-17,26
Sanko Pazarlama2,42-1,63-14,19
Saray Matbaacılık1,020,00-4,67
Sarkuysan3,47-2,5310,70
Sasa Polyester9,591,3722,41
Say Reklamcılık0,926,98-44,91
Sekuro Plastik3,36-2,89-60,93
Selçuk Ecza Deposu2,910,00-16,91
Selçuk Gıda1,181,7256,34
Senkron Güvenlik1,350,75-27,42
Serve Film Prodüksiyon1,991,02220,97
Servet GMYO3,881,0427,63
Seyitler Kimya3,860,00-25,16
Silverline Endüstri1,48-5,13-14,84
Sinpaş GMYO0,316,90-54,81
Soda Sanayii7,153,1765,26
Sodaş Sodyum Sanayii5,762,4968,98
Söktaş1,12-0,88-32,53
Sönmez Filament3,180,00-23,37
Sönmez Pamuklu3,280,61-17,17
Sumaş Suni Tahta7,200,00
Şeker Fin. Kir.2,400,84-0,90
Şekerbank1,21-2,42-33,88
Şişe Cam5,031,6210,57
Şok Marketler11,492,04
T. Halk Bankası7,210,56-31,44
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası32,04-3,44478,53
T.S.K.B.0,79-1,25-34,34
T.Tuborg9,75-1,22-1,62
Taç Tarım Ürünleri5,413,24122,63
Tat Gıda4,001,78-22,11
TAV Havalimanları23,441,039,23
Taze Kuru Gıda7,540,27-7,48
Tek-Art Turizm0,881,1516,93
Tekfen Holding20,04-0,6022,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,35-1,47-34,95
Temapol Polimer Plastik3,251,25-31,87
TGS Dış Ticaret4,92-0,2036,22
Tofaş Oto. Fab.19,406,07-37,72
Torunlar GMYO1,61-0,62-50,77
Trabzon Liman9,07-0,22
Trabzonspor Sportif1,290,00-41,36
Trakya Cam3,120,32-22,50
Trend GMYO1,35-2,88
TSKB GMYO0,601,69-17,81
Tuğçelik2,230,45-29,87
Tukaş1,502,74-32,74
Turcas Petrol1,570,00-37,55
Turkcell12,69-1,63-13,72
Tümosan Motor ve Traktör4,74-1,86-37,55
Tüpraş124,90-0,7215,81
Türk Hava Yolları17,000,298,35
Türk Prysmian Kablo1,780,00-28,89
Türk Telekom3,91-0,51-39,29
Türk Traktör35,88-2,18-49,10
Türker Proje Gayrimenkul26,80-0,22-28,65
Ufuk Yatırım1,190,00-61,24
Ulaşlar Turizm Yat.1,13-1,74-33,92
Ulusoy Elektrik15,893,6575,35
Ulusoy Un Sanayi2,452,08-11,87
Umpaş Holding0,64-1,541,59
Uşak Seramik1,693,05-31,02
Utopya Turizm3,66-1,88-18,49
Uzertaş Boya0,650,00-42,98
Ülker Bisküvi15,601,96-20,69
Ünye Çimento3,660,00-0,64
Vakıf Fin. Kir.1,400,00-13,55
Vakıf GMYO2,000,50-20,42
Vakıf Yat. Ort.1,482,074,23
Vakıflar Bankası4,010,50-39,92
Vakko Tekstil3,07-1,924,25
Vanet Gıda2,58-0,77-19,38
Verusa Holding15,130,40-33,95
Verusaturk Girisim3,40-0,2944,07
Vestel6,331,12-16,38
Vestel Beyaz Eşya12,381,4845,99
Viking Kağıt1,201,690,00
Yapı Kredi Koray GMYO1,665,73-28,45
Yapı ve Kredi Bank.1,732,37-38,14
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,793,3314,05
Yataş4,381,86-45,83
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş1,01-3,81-3,79
Yeni Gimat GMYO8,081,25-3,06
Yeşil GMYO0,29-3,33-53,97
Yeşil Yapı0,29-3,33-71,57
Yeşil Yatırım Holding10,95-0,54-31,56
Yibitaş İnşaat Malzeme2.125,00-6,6317,77
Yonga Mobilya7,990,76167,56
Yünsa4,89-0,418,67
Zorlu Enerji1,351,50-14,56


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


(Son)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:51
  1. Borsada günlük işlemler (2)

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