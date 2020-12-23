Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|32,54
|İş Bankası (C)
|6,72
|0,15
|4,84
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,86
|1,85
|1,58
|İş Girişim
|20,02
|-0,79
|426,84
|İş GMYO
|2,47
|2,92
|40,34
|İş Y. Men. Değ.
|15,82
|-0,75
|292,87
|İş Yat. Ort.
|3,31
|-0,30
|105,42
|İşbir Holding
|2.752,00
|-1,68
|540,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|0,00
|88,71
|İttifak Holding
|2,32
|-1,69
|77,93
|İz Hayvancılık Tarım
|16,18
|-0,12
|518,39
|İzmir Demir Çelik
|11,30
|0,80
|37,97
|İzmir Fırça
|5,18
|3,60
|187,78
|Jantsa Jant Sanayi
|289,50
|-0,79
|444,30
|Kafein Yazılım
|19,94
|-3,95
|79,54
|Kaplamin
|33,00
|5,63
|494,59
|Kardemir (A)
|5,83
|0,87
|120,00
|Kardemir (B)
|5,19
|0,19
|96,59
|Kardemir (D)
|5,35
|-0,37
|101,13
|Karel Elektronik
|21,04
|-2,41
|44,80
|Karsan Otomotiv
|3,16
|0,32
|100,00
|Karsu Tekstil
|6,78
|-1,45
|109,26
|Kartonsan
|2.320,00
|-4,74
|500,51
|Katmerciler Ekipman
|3,10
|0,00
|102,79
|Kent Gıda
|354,00
|-4,14
|1424,45
|Kerevitaş Gıda
|6,68
|0,30
|104,91
|Kervan Gıda
|13,35
|-2,05
|Kervansaray Yat. Holding
|1,23
|0,00
|123,64
|Kiler GMYO
|2,59
|-0,77
|142,29
|Klimasan Klima
|17,60
|4,70
|-17,04
|Koç Holding
|19,84
|0,81
|-0,84
|Konfrut Gıda
|16,27
|1,24
|108,06
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|19,20
|6,96
|Konya Çimento
|1.111,00
|-3,89
|309,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,50
|2,72
|21,90
|Koza Altın
|83,10
|2,85
|12,22
|Koza Madencilik
|14,33
|1,42
|42,87
|Körfez GMYO
|6,11
|0,33
|155,65
|Kristal Kola
|3,52
|0,00
|133,11
|Kron Telekomünikasyon
|27,24
|-2,37
|114,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|136,10
|-2,79
|479,76
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|0,00
|106,90
|Kütahya Porselen
|47,86
|2,92
|622,96
|Lider Faktoring
|3,25
|-0,91
|77,11
|Link Bilgisayar
|55,15
|1,75
|206,58
|Logo Yazılım
|124,90
|0,32
|105,43
|Lokman Hekim Sağlık
|11,25
|4,17
|96,14
|Lüks Kadife
|25,40
|-1,47
|193,98
|Makina Takım
|3,16
|-0,32
|68,09
|Marka Yatırım Holding
|6,17
|-5,08
|422,88
|Marmaris Altınyunus
|101,20
|-0,98
|42,54
|Marshall
|325,00
|-1,84
|583,63
|Martı GMYO
|2,83
|1,43
|180,20
|Martı Otel
|2,09
|0,48
|129,67
|Mavi Giyim
|52,75
|-0,19
|-8,89
|Mazhar Zorlu Holding
|25,00
|4,17
|106,78
|Mega Polietilen
|7,87
|-2,72
|791,61
|Menderes Tekstil
|3,11
|0,32
|137,40
|Merit Turizm
|76,95
|1,25
|295,83
|Merko Gıda
|8,25
|-7,72
|699,01
|Metemtur Otelcilik
|16,25
|-2,11
|812,92
|Metro Holding
|2,12
|1,44
|53,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,92
|-0,34
|48,98
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,40
|-0,41
|-53,91
|Migros Ticaret
|41,74
|1,36
|72,34
|Milpa
|4,53
|-0,22
|106,85
|Mistral GMYO
|3,96
|-2,22
|111,02
|MLP Sağlık
|19,22
|1,69
|20,12
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|4,72
|-9,92
|314,04
|Mondi Tire Kutsan
|7,00
|0,57
|69,08
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,80
|1,46
|173,58
|Net Holding
|3,49
|-0,57
|34,23
|Netaş Telekom.
|23,16
|1,76
|77,34
|Niğbaş Niğde Beton
|70,00
|-1,34
|1029,03
|Nuh Çimento
|48,10
|-1,80
|337,88
|Nurol GMYO
|7,19
|0,56
|101,40
|Odaş Elektrik
|4,05
|0,75
|180,14
|Olmuksan-IP
|11,07
|7,48
|332,26
|Orge Enerji Elektrik
|7,29
|0,83
|46,98
|Orma Orman Mahsulleri
|11,68
|0,69
|323,19
|Osmanlı Menkul
|24,80
|2,99
|494,54
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,95
|1,02
|135,12
|Otokar
|274,50
|-1,12
|86,68
|Oyak Çimento
|8,48
|-0,12
|54,25
|Oyak Yat. Ort.
|6,36
|-0,16
|175,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,82
|-0,62
|56,05
|Özak GMYO
|5,11
|-0,97
|98,83
|Özbal Çelik Boru
|6,68
|0,45
|314,43
|Özderici GMYO
|2,27
|0,44
|44,59
|Özerden Plastik
|8,92
|9,99
|291,23
|Pamukova Elektrik
|16,93
|-9,99
|1222,66
|Panora GMYO
|6,28
|-0,32
|12,11
|Papilon Savunma
|21,42
|2,00
|177,95
|Park Elek.Madencilik
|5,24
|4,38
|71,80
|Parsan
|22,48
|-0,18
|32,70
|Pegasus
|70,50
|-0,70
|-18,40
|Peker GMYO
|3,10
|9,93
|242,78
|Penguen Gıda
|5,03
|-0,59
|449,49
|Pera GMYO
|2,25
|0,00
|139,36
|Pergamon Dış Ticaret
|16,57
|2,35
|114,15
|Petkim
|5,05
|3,48
|59,06
|Petrokent Turizm
|860,90
|3,24
|572,05
|Pınar Et Ve Un
|23,52
|0,43
|158,76
|Pınar Su
|7,17
|0,00
|209,05
|Pınar Süt
|21,60
|0,37
|71,30
|Plastikkart
|12,09
|1,00
|30,42
|Polisan Holding
|4,10
|3,02
|35,87
|Politeknik Metal
|368,50
|10,00
|384,41
|Prizma Press Matbaacılık
|5,68
|-0,18
|32,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,70
|-1,02
|-2,63
|QNB Finansbank
|69,95
|-0,64
|86,53
|Ral Yatırım Holding
|4,53
|0,00
|72,61
|Ray Sigorta
|16,10
|-6,99
|370,76
|Reysaş GMYO
|5,48
|2,05
|19,39
|Reysaş Lojistik
|9,27
|5,70
|111,64
|Rhea Girişim
|3,91
|-2,01
|228,57
|Rodrigo Tekstil
|13,67
|-2,01
|655,25
|Royal Halı
|4,34
|-7,26
|216,79
|RTA Laboratuvarları
|33,88
|-2,25
|1360,34
|Sabancı Holding
|10,48
|-0,38
|14,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,40
|0,40
|468,81
|Sanel Mühendislik
|3,53
|-1,12
|20,31
|Sanifoam Sünger
|13,56
|3,12
|171,20
|Sanko Pazarlama
|10,25
|3,54
|40,68
|Saray Matbaacılık
|8,07
|0,25
|524,24
|Sarkuysan
|9,01
|1,01
|183,56
|Sasa Polyester
|19,47
|1,41
|151,88
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,97
|-1,12
|255,80
|Sekuro Plastik
|12,42
|-1,04
|131,72
|Selçuk Ecza Deposu
|14,92
|-1,39
|150,13
|Selçuk Gıda
|4,61
|-3,96
|327,75
|Senkron Güvenlik
|14,85
|10,00
|443,96
|Serve Film Prodüksiyon
|15,28
|-3,96
|861,01
|Servet GMYO
|75,20
|1,83
|784,71
|Seyitler Kimya
|29,50
|-1,67
|334,46
|Silverline Endüstri
|7,69
|-2,04
|256,02
|Sinpaş GMYO
|3,96
|2,06
|241,38
|Smartiks Yazılım
|9,23
|-7,61
|-5,91
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,82
|0,08
|545,31
|Söktaş
|5,40
|3,05
|217,55
|Sönmez Filament
|60,40
|0,67
|1137,70
|Sönmez Pamuklu
|21,96
|-10,00
|346,34
|Sumaş Suni Tahta
|38,14
|5,59
|288,67
|Şeker Fin. Kir.
|6,62
|6,77
|38,49
|Şekerbank
|1,58
|9,72
|44,92
|Şişe Cam
|7,15
|0,28
|40,46
|Şok Marketler
|12,80
|6,05
|18,96
|T. Halk Bankası
|5,45
|0,18
|-7,78
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,90
|1,40
|35,84
|T.S.K.B.
|1,90
|2,70
|57,02
|T.Tuborg
|17,97
|-0,06
|51,01
|Taç Tarım Ürünleri
|10,39
|-0,76
|233,01
|Tat Gıda
|10,82
|2,17
|77,85
|TAV Havalimanları
|20,64
|-0,29
|-24,02
|Taze Kuru Gıda
|200,00
|-2,44
|2662,43
|Tek-Art Turizm
|1,96
|0,51
|55,56
|Tekfen Holding
|15,81
|0,38
|-12,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,05
|-2,03
|186,90
|Temapol Polimer Plastik
|10,68
|0,75
|104,60
|TGS Dış Ticaret
|8,99
|-0,22
|92,51
|Tofaş Oto. Fab.
|32,84
|4,65
|40,93
|Torunlar GMYO
|3,96
|-0,50
|44,00
|Trabzon Liman
|33,28
|0,00
|217,74
|Trabzonspor Sportif
|4,45
|-1,33
|106,98
|Trend GMYO
|12,79
|-1,77
|481,36
|TSKB GMYO
|5,68
|5,58
|494,77
|Tuğçelik
|8,00
|5,54
|102,53
|Tukaş
|9,80
|0,62
|-20,65
|Turcas Petrol
|5,11
|1,79
|91,39
|Turkcell
|15,69
|-0,06
|16,43
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,03
|-1,41
|118,88
|Tüpraş
|107,50
|3,27
|-15,22
|Türk Hava Yolları
|12,46
|0,32
|-13,83
|Türk Prysmian Kablo
|11,42
|-0,44
|342,55
|Türk Telekom
|8,33
|0,00
|15,45
|Türk Traktör
|162,00
|1,38
|206,18
|Türker Proje Gayrimenkul
|96,45
|9,98
|129,64
|Türkiye Sigorta
|6,24
|-1,42
|186,53
|Ufuk Yatırım
|13,38
|0,98
|418,60
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,37
|9,80
|368,95
|Ulusoy Elektrik
|50,00
|0,68
|87,97
|Ulusoy Un Sanayi
|11,39
|-0,44
|198,17
|Umpaş Holding
|1,93
|-9,81
|211,29
|Uşak Seramik
|2,32
|0,43
|91,19
|Utopya Turizm
|31,98
|2,30
|550,00
|Uzertaş Boya
|51,80
|3,60
|2233,33
|Ülker Bisküvi
|22,08
|1,47
|-1,25
|Vakıf Fin. Kir.
|4,33
|4,84
|104,49
|Vakıf GMYO
|3,72
|0,54
|114,91
|Vakıf Yat. Ort.
|7,57
|0,53
|315,67
|Vakıflar Bankası
|4,61
|-0,43
|-16,33
|Vakko Tekstil
|6,30
|1,12
|38,77
|Vanet Gıda
|7,09
|-4,32
|395,80
|Verusa Holding
|43,76
|1,11
|135,90
|Verusaturk Girisim
|10,56
|-0,85
|100,81
|Vestel
|20,76
|0,19
|64,50
|Vestel Beyaz Eşya
|37,00
|1,20
|75,37
|Viking Kağıt
|6,39
|0,00
|241,71
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,45
|2,06
|83,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,05
|0,00
|22,98
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|50,00
|2,84
|699,22
|Yataş
|13,12
|-1,06
|80,69
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,97
|4,47
|146,58
|Yeni Gimat GMYO
|12,30
|0,00
|2,75
|Yeşil GMYO
|1,38
|1,47
|115,62
|Yeşil Yapı
|1,88
|5,62
|184,85
|Yeşil Yatırım Holding
|89,35
|9,97
|695,64
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.900,00
|0,00
|405,94
|Yonga Mobilya
|28,96
|-1,03
|213,67
|Yükselen Çelik
|6,96
|1,31
|127,08
|Yünsa
|14,31
|3,55
|42,14
|Zorlu Enerji
|2,68
|1,52
|64,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)