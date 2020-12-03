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Ekonomi Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:44:07 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00
104,30
İş Bankası (B)42.000,000,0039,16
İş Bankası (C)6,71-0,304,68
İş Bankası (Kur.)373.000,00
77,62
İş Fin.Kir.3,770,00-0,79
İş Girişim16,751,89340,79
İş GMYO2,140,4721,59
İş Y. Men. Değ.13,041,09223,83
İş Yat. Ort.3,330,00106,66
İşbir Holding2.974,80-0,84591,81
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,232,5098,39
İttifak Holding2,453,3887,90
İz Hayvancılık Tarım14,996,69472,91
İzmir Demir Çelik19,02-3,30132,23
İzmir Fırça5,520,36206,67
Jantsa Jant Sanayi252,40-1,21374,54
Kafein Yazılım18,190,6663,79
Kaplamin24,960,65349,73
Kardemir (A)5,12-0,1993,21
Kardemir (B)4,75-0,6379,92
Kardemir (D)5,02-0,5988,72
Karel Elektronik19,36-0,4133,24
Karsan Otomotiv3,030,6691,77
Karsu Tekstil6,620,15104,32
Kartonsan2.958,501,35665,78
Katmerciler Ekipman3,07-0,97100,83
Kent Gıda479,00-0,211962,74
Kerevitaş Gıda7,05-0,42116,26
Kervansaray Yat. Holding1,24-0,80125,45
Kiler GMYO2,490,00132,93
Klimasan Klima20,14-8,37-5,06
Koç Holding18,691,30-6,59
Konfrut Gıda17,152,51119,31
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,975,83
Konya Çimento1.125,60-2,33314,89
Kordsa Teknik Tekstil14,43-1,1613,48
Koza Altın78,301,035,74
Koza Madencilik13,12-0,7630,81
Körfez GMYO5,95-0,67148,95
Kristal Kola3,15-1,56108,61
Kron Telekomünikasyon26,12-0,68105,35
Kuştur Kuşadası Turizm163,001,24594,35
Kuyumcukent Gayrimenkul2,360,85110,47
Kütahya Porselen37,340,92464,05
Lider Faktoring3,121,6370,03
Link Bilgisayar47,12-1,55161,94
Logo Yazılım110,60-0,6381,91
Lokman Hekim Sağlık11,30-1,2297,02
Lüks Kadife27,90-0,36222,92
Makina Takım2,843,6551,06
Marka Yatırım Holding6,07-6,33414,41
Marmaris Altınyunus95,00-0,8433,80
Marshall339,002,42613,08
Martı GMYO2,94-0,68191,09
Martı Otel2,27-2,16149,45
Mavi Giyim48,58-0,86-16,10
Mazhar Zorlu Holding18,481,4352,85
Mega Polietilen11,097,36774,29
Menderes Tekstil3,273,15149,62
Merit Turizm81,001,19316,67
Merko Gıda13,301,531166,67
Metemtur Otelcilik13,052,76633,15
Metro Holding2,210,9160,14
Metro Petrol ve Tesisleri3,181,9262,24
Metro Yatırım Ortaklığı2,600,39-51,24
Migros Ticaret41,30-0,8270,52
Milpa4,66-1,89112,79
Mistral GMYO4,625,24146,19
MLP Sağlık19,40-2,0721,25
MMC San. Ve Tic. Yat.5,60-3,95391,23
Mondi Tire Kutsan7,109,9171,50
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,180,80176,57
Net Holding3,140,0020,77
Netaş Telekom.20,90-3,8660,03
Niğbaş Niğde Beton85,509,971279,03
Nuh Çimento49,181,28347,71
Nurol GMYO7,181,13101,12
Odaş Elektrik3,53-0,28144,17
Olmuksan-IP7,23-1,63182,32
Orge Enerji Elektrik7,410,8249,40
Orma Orman Mahsulleri12,62-2,25357,25
Osmanlı Menkul21,945,79425,97
Ostim Endüstriyel Yat4,160,73147,62
Otokar239,70-2,8063,02
Oyak Çimento8,09-1,2247,15
Oyak Yat. Ort.6,381,27176,35
Oylum Sınai Yatırımlar5,20-0,3868,35
Özak GMYO4,625,0079,77
Özbal Çelik Boru6,910,73328,70
Özderici GMYO2,262,2643,95
Özerden Plastik9,175,52302,19
Pamukova Elektrik25,409,961884,37
Panora GMYO6,58-0,1517,47
Papilon Savunma20,70-1,43168,61
Park Elek.Madencilik5,100,2067,21
Parsan22,38-2,0132,11
Pegasus63,20-0,55-26,85
Peker GMYO2,37-1,66162,06
Penguen Gıda5,360,00485,54
Pera GMYO2,361,29151,06
Pergamon Dış Ticaret16,832,50117,51
Petkim4,260,7134,17
Petrokent Turizm1.030,001,98704,06
Pınar Et Ve Un24,22-0,33166,46
Pınar Su7,580,26226,72
Pınar Süt22,301,0076,85
Plastikkart12,720,3237,22
Polisan Holding4,065,7334,54
Politeknik Metal325,00-5,85327,23
Prizma Press Matbaacılık5,842,8235,81
QNB Finans Fin. Kir.138,10-1,786,97
QNB Finansbank76,40-3,35103,73
Ral Yatırım Holding4,87-0,2085,56
Ray Sigorta23,60-0,59590,06
Reysaş GMYO6,109,9132,90
Reysaş Lojistik11,102,97153,42
Rhea Girişim3,812,70220,17
Rodrigo Tekstil14,00-8,08673,48
Royal Halı4,020,50193,43
RTA Laboratuvarları42,24-0,801720,69
Sabancı Holding10,20-0,4911,85
Safkar Ege Soğutmacılık16,68-9,54665,14
Sanel Mühendislik3,79-6,4229,17
Sanifoam Sünger12,60-2,70152,00
Sanko Pazarlama7,65-0,785,00
Saray Matbaacılık8,180,62532,75
Sarkuysan8,529,94168,14
Sasa Polyester17,01-0,99120,05
Say Yenilenebilir Enerji8,41-1,18275,45
Sekuro Plastik11,400,18112,69
Selçuk Ecza Deposu16,679,96179,47
Selçuk Gıda4,00-1,96271,15
Senkron Güvenlik5,87-7,27115,02
Serve Film Prodüksiyon15,50-2,82874,84
Servet GMYO58,80-1,18591,76
Seyitler Kimya21,142,92211,34
Silverline Endüstri5,189,98139,81
Sinpaş GMYO3,74-1,32222,41
Smartiks Yazılım8,146,82-17,02
Sodaş Sodyum Sanayii25,883,60572,87
Söktaş5,273,94209,91
Sönmez Filament45,346,18829,10
Sönmez Pamuklu15,80-0,50221,14
Sumaş Suni Tahta40,20-3,13309,66
Şeker Fin. Kir.4,481,59-6,28
Şekerbank1,420,0030,24
Şişe Cam6,991,4537,32
Şok Marketler12,110,5012,55
T. Halk Bankası5,410,19-8,46
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası36,20-4,0354,15
T.S.K.B.2,06-8,0470,25
T.Tuborg19,876,7766,97
Taç Tarım Ürünleri10,31-3,64230,45
Tat Gıda11,04-0,4581,47
TAV Havalimanları19,95-0,25-26,56
Taze Kuru Gıda256,000,393435,91
Tek-Art Turizm2,032,5361,11
Tekfen Holding15,05-0,66-16,81
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,139,95284,05
Temapol Polimer Plastik10,18-1,1795,02
TGS Dış Ticaret9,450,85102,36
Tofaş Oto. Fab.29,18-1,0225,22
Torunlar GMYO3,893,7341,45
Trabzon Liman33,88-0,35223,47
Trabzonspor Sportif5,079,98135,81
Trend GMYO14,06-7,74539,09
TSKB GMYO4,23-3,42342,94
Tuğçelik7,211,1282,53
Tukaş11,590,70-6,15
Turcas Petrol5,221,5695,51
Turkcell15,733,8316,72
Tümosan Motor ve Traktör10,78-0,6568,17
Tüpraş92,30-0,49-27,21
Türk Hava Yolları12,19-0,49-15,70
Türk Prysmian Kablo13,00-0,99403,78
Türk Telekom7,66-0,396,16
Türk Traktör140,200,36164,97
Türker Proje Gayrimenkul93,704,23123,10
Türkiye Sigorta6,091,33179,64
Ufuk Yatırım16,2810,00531,01
Ulaşlar Turizm Yat.4,287,27359,29
Ulusoy Elektrik47,26-0,3077,67
Ulusoy Un Sanayi11,70-0,26206,28
Umpaş Holding0,789,8625,81
Uşak Seramik2,340,4392,84
Utopya Turizm29,007,73489,43
Uzertaş Boya36,00-2,911521,62
Ülker Bisküvi22,10-0,27-1,16
Vakıf Fin. Kir.3,90-1,7684,18
Vakıf GMYO3,741,36116,06
Vakıf Yat. Ort.7,791,17327,75
Vakıflar Bankası4,65-0,43-15,61
Vakko Tekstil6,07-0,3333,70
Vanet Gıda8,55-0,58497,90
Verusa Holding44,501,60139,88
Verusaturk Girisim9,921,0288,64
Vestel20,421,0961,81
Vestel Beyaz Eşya34,54-1,1463,71
Viking Kağıt6,361,27240,11
Yapı Kredi Koray GMYO4,63-0,4391,32
Yapı ve Kredi Bank.2,95-1,0118,95
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,900,28473,84
Yataş12,144,2165,40
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,851,32139,13
Yeni Gimat GMYO12,630,645,50
Yeşil GMYO1,211,6889,06
Yeşil Yapı1,392,21110,61
Yeşil Yatırım Holding70,90-0,14531,34
Yibitaş İnşaat Malzeme17.599,90-2,68497,62
Yonga Mobilya31,924,66245,73
Yükselen Çelik7,051,59130,02
Yünsa14,323,6942,24
Zorlu Enerji2,69-0,3765,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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