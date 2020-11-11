Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.940,80
|-1,29
|42,28
|İş Bankası (C)
|6,79
|9,87
|5,93
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,93
|1,29
|3,42
|İş Girişim
|14,95
|-2,48
|293,42
|İş GMYO
|2,06
|0,00
|17,05
|İş Y. Men. Değ.
|13,02
|5,77
|223,34
|İş Yat. Ort.
|3,19
|0,95
|97,97
|İşbir Holding
|2.799,10
|1,45
|550,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,21
|-0,82
|95,16
|İttifak Holding
|2,24
|-4,27
|76,40
|İz Hayvancılık Tarım
|8,30
|0,97
|217,22
|İzmir Demir Çelik
|22,12
|9,61
|170,09
|İzmir Fırça
|7,09
|9,92
|293,89
|Jantsa Jant Sanayi
|217,90
|3,42
|309,68
|Kafein Yazılım
|17,22
|-1,71
|55,05
|Kaplamin
|20,24
|-2,69
|264,68
|Kardemir (A)
|4,53
|-2,37
|70,94
|Kardemir (B)
|3,73
|2,47
|41,29
|Kardemir (D)
|3,96
|6,17
|48,87
|Karel Elektronik
|17,71
|0,11
|21,89
|Karsan Otomotiv
|3,09
|1,31
|95,57
|Karsu Tekstil
|6,08
|-1,62
|87,65
|Kartonsan
|2.013,00
|-2,66
|421,05
|Katmerciler Ekipman
|3,19
|-2,74
|108,68
|Kent Gıda
|290,00
|1,33
|1148,84
|Kerevitaş Gıda
|6,30
|-1,72
|93,25
|Kervansaray Yat. Holding
|0,86
|0,00
|56,36
|Kiler GMYO
|2,57
|-6,55
|140,42
|Klimasan Klima
|14,51
|-0,62
|-31,60
|Koç Holding
|18,10
|7,80
|-9,54
|Konfrut Gıda
|14,75
|0,20
|88,62
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,53
|-4,97
|Konya Çimento
|790,00
|3,95
|191,19
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,73
|-0,55
|0,11
|Koza Altın
|74,90
|-2,54
|1,15
|Koza Madencilik
|12,39
|-1,20
|23,53
|Körfez GMYO
|6,73
|-1,75
|181,59
|Kristal Kola
|2,38
|0,00
|57,62
|Kron Telekomünikasyon
|26,10
|-0,38
|105,19
|Kuştur Kuşadası Turizm
|189,50
|-9,98
|707,24
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,34
|-2,50
|108,69
|Kütahya Porselen
|37,62
|10,00
|468,28
|Lider Faktoring
|3,62
|4,62
|97,28
|Link Bilgisayar
|44,68
|0,22
|148,38
|Logo Yazılım
|98,50
|-0,10
|62,01
|Lokman Hekim Sağlık
|10,71
|-0,65
|86,73
|Lüks Kadife
|30,00
|-1,25
|247,22
|Makina Takım
|2,88
|-1,37
|53,19
|Marka Yatırım Holding
|6,13
|9,86
|419,49
|Marmaris Altınyunus
|86,25
|-1,99
|21,48
|Marshall
|310,10
|3,19
|552,29
|Martı GMYO
|3,30
|3,45
|226,73
|Martı Otel
|3,19
|10,00
|250,55
|Mavi Giyim
|43,40
|-0,09
|-25,04
|Mazhar Zorlu Holding
|18,49
|-2,68
|52,94
|Mega Polietilen
|13,90
|9,11
|995,82
|Menderes Tekstil
|3,27
|0,31
|149,62
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|75,00
|-6,25
|285,80
|Merko Gıda
|11,61
|-9,93
|1005,71
|Metemtur Otelcilik
|10,95
|9,94
|515,17
|Metro Holding
|2,21
|0,45
|60,14
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,70
|-3,39
|88,78
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|0,00
|-56,12
|Migros Ticaret
|39,08
|-0,36
|61,35
|Milpa
|5,59
|-0,71
|155,25
|Mistral GMYO
|4,45
|-0,67
|137,13
|MLP Sağlık
|17,35
|-2,14
|8,44
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|6,02
|-9,88
|428,07
|Mondi Tire Kutsan
|6,57
|-1,50
|58,70
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,94
|-0,51
|174,69
|Net Holding
|3,34
|0,91
|28,46
|Netaş Telekom.
|20,62
|-2,92
|57,89
|Niğbaş Niğde Beton
|54,30
|9,96
|775,81
|Nuh Çimento
|38,12
|6,78
|247,02
|Nurol GMYO
|6,94
|0,87
|94,40
|Odaş Elektrik
|3,71
|1,09
|156,62
|Olmuksan-IP
|7,80
|2,36
|204,57
|Orge Enerji Elektrik
|7,45
|-1,32
|50,20
|Orma Orman Mahsulleri
|11,64
|-2,84
|321,74
|Osmanlı Menkul
|20,30
|-7,64
|386,66
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,05
|-1,22
|141,07
|Otokar
|200,50
|-0,74
|36,36
|Oyak Çimento
|8,20
|1,86
|49,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,38
|0,79
|176,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,83
|0,00
|56,37
|Özak GMYO
|4,35
|0,23
|69,26
|Özbal Çelik Boru
|6,88
|-3,10
|326,83
|Özderici GMYO
|2,35
|0,43
|49,68
|Özerden Plastik
|11,64
|9,92
|410,53
|Panora GMYO
|6,59
|-4,35
|17,64
|Papilon Savunma
|20,56
|-2,10
|166,79
|Park Elek.Madencilik
|5,24
|-0,19
|71,80
|Parsan
|20,60
|-2,09
|21,61
|Pegasus
|54,35
|1,78
|-37,09
|Peker GMYO
|2,69
|-1,10
|197,45
|Penguen Gıda
|4,75
|-2,46
|418,90
|Pera GMYO
|2,64
|-0,75
|180,85
|Pergamon Dış Ticaret
|15,71
|-0,70
|103,03
|Petkim
|4,58
|1,55
|20,21
|Petrokent Turizm
|780,00
|1,69
|508,90
|Pınar Et Ve Un
|23,00
|-1,20
|153,04
|Pınar Su
|7,73
|-2,52
|233,19
|Pınar Süt
|19,68
|-1,16
|56,07
|Plastikkart
|11,44
|-0,17
|23,41
|Polisan Holding
|4,02
|-3,13
|33,22
|Politeknik Metal
|310,00
|-6,20
|307,51
|Prizma Press Matbaacılık
|5,89
|-5,46
|36,98
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,70
|2,97
|2,01
|QNB Finansbank
|70,50
|2,99
|88,00
|Ral Yatırım Holding
|5,07
|-1,55
|93,18
|Ray Sigorta
|20,50
|0,29
|499,42
|Reysaş GMYO
|4,84
|2,76
|5,45
|Reysaş Lojistik
|7,80
|7,44
|78,08
|Rhea Girişim
|3,26
|-3,55
|173,95
|Rodrigo Tekstil
|11,57
|9,88
|539,23
|Royal Halı
|3,58
|-1,65
|161,31
|RTA Laboratuvarları
|42,48
|1,68
|1731,03
|Sabancı Holding
|10,03
|6,03
|9,98
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,72
|-1,21
|162,39
|Sanel Mühendislik
|3,33
|0,91
|13,50
|Sanifoam Sünger
|14,33
|6,54
|186,60
|Sanko Pazarlama
|7,77
|-1,15
|6,64
|Saray Matbaacılık
|6,59
|2,81
|409,76
|Sarkuysan
|7,14
|-2,06
|124,71
|Sasa Polyester
|17,35
|4,52
|124,45
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,77
|9,90
|291,52
|Sekuro Plastik
|12,10
|10,00
|125,75
|Selçuk Ecza Deposu
|9,26
|-1,59
|55,24
|Selçuk Gıda
|4,10
|2,50
|280,43
|Senkron Güvenlik
|3,77
|1,62
|38,10
|Serve Film Prodüksiyon
|17,70
|-1,78
|1013,21
|Servet GMYO
|42,14
|-0,24
|395,76
|Seyitler Kimya
|12,82
|-0,54
|88,81
|Silverline Endüstri
|4,28
|-0,93
|98,15
|Sinpaş GMYO
|3,05
|0,99
|162,93
|Smartiks Yazılım
|7,65
|-1,80
|-22,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,48
|-9,69
|510,47
|Söktaş
|4,87
|-2,21
|186,38
|Sönmez Filament
|31,60
|0,96
|547,54
|Sönmez Pamuklu
|16,09
|-0,92
|227,03
|Sumaş Suni Tahta
|34,20
|0,59
|248,52
|Şeker Fin. Kir.
|4,35
|0,23
|-9,00
|Şekerbank
|1,52
|2,70
|39,42
|Şişe Cam
|6,84
|1,48
|34,37
|Şok Marketler
|11,40
|0,09
|5,95
|T. Halk Bankası
|5,56
|8,17
|-5,92
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|68,00
|2,95
|55,96
|T.S.K.B.
|2,20
|0,92
|81,82
|T.Tuborg
|18,16
|-0,44
|52,61
|Taç Tarım Ürünleri
|9,95
|-0,50
|218,91
|Tat Gıda
|10,52
|-1,96
|72,92
|TAV Havalimanları
|17,10
|-0,06
|-37,05
|Taze Kuru Gıda
|355,90
|9,98
|4815,75
|Tek-Art Turizm
|1,80
|2,27
|42,86
|Tekfen Holding
|14,78
|3,14
|-18,30
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,20
|-2,13
|119,05
|Temapol Polimer Plastik
|10,18
|-0,39
|95,02
|TGS Dış Ticaret
|9,27
|-1,70
|98,50
|Tofaş Oto. Fab.
|27,34
|-1,01
|17,33
|Torunlar GMYO
|3,71
|1,09
|34,91
|Trabzon Liman
|33,26
|9,99
|217,55
|Trabzonspor Sportif
|4,27
|-2,51
|98,60
|Trend GMYO
|12,50
|6,84
|468,18
|TSKB GMYO
|3,68
|-3,41
|285,35
|Tuğçelik
|7,38
|-1,34
|86,84
|Tukaş
|10,54
|-1,22
|-14,66
|Turcas Petrol
|4,75
|1,06
|77,90
|Turkcell
|15,84
|2,99
|14,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,69
|-1,93
|66,77
|Tüpraş
|87,25
|3,50
|-31,19
|Türk Hava Yolları
|11,78
|2,43
|-18,53
|Türk Prysmian Kablo
|13,27
|-0,08
|414,24
|Türk Telekom
|7,62
|7,93
|5,61
|Türk Traktör
|127,40
|-1,01
|140,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,30
|-0,30
|95,95
|Türkiye Sigorta
|5,81
|2,11
|166,78
|Ufuk Yatırım
|11,60
|-0,85
|349,61
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,85
|-1,79
|313,15
|Ulusoy Elektrik
|53,65
|3,07
|101,69
|Ulusoy Un Sanayi
|11,22
|-2,26
|193,72
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,41
|1,69
|98,61
|Utopya Turizm
|22,56
|-1,83
|358,54
|Uzertaş Boya
|32,96
|2,23
|1384,68
|Ülker Bisküvi
|22,24
|0,82
|-0,54
|Vakıf Fin. Kir.
|3,95
|2,60
|86,54
|Vakıf GMYO
|3,78
|5,00
|118,37
|Vakıf Yat. Ort.
|7,98
|1,40
|338,18
|Vakıflar Bankası
|4,78
|9,89
|-13,25
|Vakko Tekstil
|5,96
|-1,16
|31,28
|Vanet Gıda
|9,62
|-8,12
|572,73
|Verusa Holding
|46,12
|2,13
|148,62
|Verusaturk Girisim
|9,04
|-0,44
|71,90
|Vestel
|19,90
|-1,87
|57,69
|Vestel Beyaz Eşya
|33,00
|-1,26
|56,41
|Viking Kağıt
|6,50
|-0,76
|247,59
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,30
|0,94
|77,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,80
|9,80
|12,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|39,00
|4,39
|523,39
|Yataş
|10,00
|2,35
|36,24
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,06
|0,00
|152,17
|Yeni Gimat GMYO
|13,08
|0,31
|9,26
|Yeşil GMYO
|1,05
|0,00
|64,06
|Yeşil Yapı
|1,24
|-3,88
|87,88
|Yeşil Yatırım Holding
|43,20
|1,36
|284,68
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|20.326,70
|10,00
|590,21
|Yonga Mobilya
|31,00
|-1,90
|235,77
|Yükselen Çelik
|7,13
|4,24
|132,63
|Yünsa
|13,57
|1,12
|34,79
|Zorlu Enerji
|2,73
|-1,44
|67,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)