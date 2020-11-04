Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.575,00
|0,19
|34,44
|İş Bankası (C)
|5,48
|1,48
|-14,51
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,68
|1,10
|-3,16
|İş Girişim
|15,71
|-1,94
|313,42
|İş GMYO
|1,94
|0,52
|10,23
|İş Y. Men. Değ.
|10,73
|2,29
|166,47
|İş Yat. Ort.
|2,98
|1,36
|84,94
|İşbir Holding
|2.897,00
|5,19
|573,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|8,33
|88,71
|İttifak Holding
|2,32
|-2,11
|82,70
|İz Hayvancılık Tarım
|8,10
|-0,12
|209,58
|İzmir Demir Çelik
|21,18
|-9,95
|158,61
|İzmir Fırça
|6,73
|9,97
|273,89
|Jantsa Jant Sanayi
|181,30
|0,78
|240,87
|Kafein Yazılım
|16,91
|2,24
|52,26
|Kaplamin
|21,48
|-0,09
|287,03
|Kardemir (A)
|4,54
|-2,78
|71,32
|Kardemir (B)
|3,44
|2,08
|30,30
|Kardemir (D)
|3,40
|3,98
|27,82
|Karel Elektronik
|17,08
|3,83
|17,55
|Karsan Otomotiv
|2,92
|4,29
|84,81
|Karsu Tekstil
|6,20
|-2,67
|91,36
|Kartonsan
|2.060,00
|-6,08
|433,21
|Katmerciler Ekipman
|3,22
|5,23
|110,64
|Kent Gıda
|283,00
|2,91
|1118,70
|Kerevitaş Gıda
|6,28
|1,45
|92,64
|Kervansaray Yat. Holding
|0,96
|-9,43
|74,55
|Kiler GMYO
|11,45
|9,99
|202,11
|Klimasan Klima
|14,21
|1,28
|-33,02
|Koç Holding
|14,99
|1,97
|-25,08
|Konfrut Gıda
|15,23
|2,63
|94,76
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,69
|9,94
|Konya Çimento
|746,30
|-2,95
|175,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,86
|0,85
|-6,73
|Koza Altın
|77,50
|-0,26
|4,66
|Koza Madencilik
|12,35
|-0,40
|23,13
|Körfez GMYO
|6,67
|8,81
|179,08
|Kristal Kola
|2,38
|0,85
|57,62
|Kron Telekomünikasyon
|26,60
|1,22
|109,12
|Kuştur Kuşadası Turizm
|143,90
|9,93
|512,99
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,26
|2,73
|101,55
|Kütahya Porselen
|27,94
|-0,50
|322,05
|Lider Faktoring
|3,33
|2,15
|81,47
|Link Bilgisayar
|43,80
|-0,45
|143,49
|Logo Yazılım
|96,35
|2,61
|58,47
|Lokman Hekim Sağlık
|11,48
|3,89
|100,15
|Lüks Kadife
|30,04
|0,13
|247,69
|Makina Takım
|2,90
|3,20
|54,26
|Marka Yatırım Holding
|3,82
|3,24
|223,73
|Marmaris Altınyunus
|85,25
|0,83
|20,07
|Marshall
|300,00
|-3,32
|531,05
|Martı GMYO
|3,34
|1,21
|230,69
|Martı Otel
|2,55
|9,91
|180,22
|Mavi Giyim
|38,28
|3,07
|-33,89
|Mazhar Zorlu Holding
|18,00
|0,06
|48,88
|Mega Polietilen
|13,55
|9,98
|968,23
|Menderes Tekstil
|3,14
|4,32
|139,69
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|66,10
|3,28
|240,02
|Merko Gıda
|10,77
|-9,95
|925,71
|Metemtur Otelcilik
|9,65
|-1,33
|442,13
|Metro Holding
|2,37
|4,87
|71,74
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,57
|4,69
|82,14
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|0,86
|-55,93
|Migros Ticaret
|39,00
|0,67
|61,02
|Milpa
|5,19
|1,57
|136,99
|Mistral GMYO
|4,46
|-1,76
|137,66
|MLP Sağlık
|18,28
|3,86
|14,25
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,91
|8,44
|418,42
|Mondi Tire Kutsan
|6,35
|1,76
|53,38
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.110,90
|3,51
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,62
|9,94
|164,31
|Net Holding
|3,22
|9,90
|23,85
|Netaş Telekom.
|21,20
|3,11
|62,33
|Niğbaş Niğde Beton
|45,00
|2,27
|625,81
|Nuh Çimento
|32,10
|0,63
|192,22
|Nurol GMYO
|6,05
|2,72
|69,47
|Odaş Elektrik
|3,31
|1,85
|128,95
|Olmuksan-IP
|8,24
|-5,83
|221,75
|Orge Enerji Elektrik
|7,35
|3,38
|48,19
|Orma Orman Mahsulleri
|11,61
|7,00
|320,65
|Osmanlı Menkul
|19,20
|0,05
|360,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,14
|-3,04
|146,43
|Otokar
|198,90
|9,95
|35,27
|Oyak Çimento
|7,46
|2,19
|35,69
|Oyak Yat. Ort.
|6,18
|2,15
|167,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,79
|1,27
|55,08
|Özak GMYO
|4,21
|3,95
|63,81
|Özbal Çelik Boru
|6,40
|2,89
|297,06
|Özderici GMYO
|2,24
|2,75
|42,68
|Özerden Plastik
|7,51
|-0,66
|229,39
|Panora GMYO
|6,17
|0,65
|10,15
|Papilon Savunma
|19,99
|9,96
|159,40
|Park Elek.Madencilik
|5,07
|5,63
|66,23
|Parsan
|19,86
|3,82
|17,24
|Pegasus
|44,60
|6,19
|-48,38
|Peker GMYO
|2,80
|8,53
|209,61
|Penguen Gıda
|5,07
|2,01
|453,86
|Pera GMYO
|2,84
|4,41
|202,13
|Pergamon Dış Ticaret
|16,30
|7,59
|110,66
|Petkim
|4,26
|1,43
|11,81
|Petrokent Turizm
|715,10
|10,00
|458,24
|Pınar Et Ve Un
|23,80
|-0,83
|161,84
|Pınar Su
|7,19
|2,28
|209,91
|Pınar Süt
|19,45
|1,99
|54,25
|Plastikkart
|10,84
|2,75
|16,94
|Polisan Holding
|3,75
|1,63
|24,27
|Politeknik Metal
|300,00
|-7,35
|294,36
|Prizma Press Matbaacılık
|6,49
|1,41
|50,93
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.236,30
|0,15
|11,60
|QNB Finans Fin. Kir.
|120,00
|-4,84
|-7,05
|QNB Finansbank
|67,65
|0,97
|80,40
|Ral Yatırım Holding
|4,86
|1,46
|85,18
|Ray Sigorta
|19,96
|9,79
|483,63
|Reysaş GMYO
|4,64
|0,00
|1,09
|Reysaş Lojistik
|7,23
|-0,28
|65,07
|Rhea Girişim
|2,97
|-5,11
|149,58
|Rodrigo Tekstil
|9,25
|3,35
|411,05
|Royal Halı
|3,70
|1,09
|170,07
|RTA Laboratuvarları
|46,32
|-0,81
|1896,55
|Sabancı Holding
|8,83
|1,15
|-3,18
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,27
|1,15
|141,74
|Sanel Mühendislik
|3,22
|2,88
|9,75
|Sanifoam Sünger
|12,56
|-1,10
|151,20
|Sanko Pazarlama
|7,61
|1,20
|4,45
|Saray Matbaacılık
|5,39
|2,28
|316,93
|Sarkuysan
|6,75
|2,58
|112,44
|Sasa Polyester
|15,64
|1,56
|102,33
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,25
|5,50
|268,30
|Sekuro Plastik
|10,25
|5,67
|91,23
|Selçuk Ecza Deposu
|9,60
|1,16
|60,94
|Selçuk Gıda
|4,09
|-0,24
|279,50
|Senkron Güvenlik
|3,20
|1,59
|17,22
|Serve Film Prodüksiyon
|17,60
|10,00
|1006,92
|Servet GMYO
|41,00
|-2,38
|382,35
|Seyitler Kimya
|12,63
|7,40
|86,01
|Silverline Endüstri
|4,13
|2,23
|91,20
|Sinpaş GMYO
|2,83
|8,02
|143,97
|Smartiks Yazılım
|7,75
|1,44
|-21,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,84
|3,16
|493,83
|Söktaş
|4,93
|1,86
|189,91
|Sönmez Filament
|27,46
|2,46
|462,70
|Sönmez Pamuklu
|15,01
|2,25
|205,08
|Sumaş Suni Tahta
|29,98
|-3,29
|205,52
|Şeker Fin. Kir.
|4,30
|0,23
|-10,04
|Şekerbank
|1,70
|-0,58
|29,77
|Şişe Cam
|6,47
|1,09
|27,10
|Şok Marketler
|11,99
|5,55
|11,43
|T. Halk Bankası
|4,94
|1,02
|-16,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|67,10
|9,91
|53,90
|T.S.K.B.
|2,07
|-10,00
|71,07
|T.Tuborg
|17,23
|1,23
|44,79
|Taç Tarım Ürünleri
|10,58
|4,55
|239,10
|Tat Gıda
|10,30
|1,38
|69,30
|TAV Havalimanları
|14,63
|3,39
|-46,14
|Taze Kuru Gıda
|240,20
|-0,04
|3217,68
|Tek-Art Turizm
|1,73
|3,59
|37,30
|Tekfen Holding
|13,90
|0,87
|-23,16
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,84
|2,43
|110,48
|Temapol Polimer Plastik
|9,39
|3,87
|79,89
|TGS Dış Ticaret
|9,48
|2,82
|103,00
|Tofaş Oto. Fab.
|27,48
|1,55
|17,93
|Torunlar GMYO
|3,54
|2,61
|28,73
|Trabzon Liman
|30,04
|1,14
|186,81
|Trabzonspor Sportif
|3,97
|2,58
|84,65
|Trend GMYO
|9,77
|6,20
|344,09
|TSKB GMYO
|3,60
|5,26
|276,97
|Tuğçelik
|7,37
|4,10
|86,58
|Tukaş
|10,14
|0,90
|-17,89
|Turcas Petrol
|4,47
|0,68
|67,42
|Turkcell
|15,30
|-0,07
|10,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,15
|8,32
|58,35
|Tüpraş
|77,40
|0,98
|-38,96
|Türk Hava Yolları
|9,78
|2,73
|-32,37
|Türk Prysmian Kablo
|12,53
|-1,49
|385,56
|Türk Telekom
|6,75
|1,66
|-6,45
|Türk Traktör
|126,80
|8,28
|139,65
|Türker Proje Gayrimenkul
|80,05
|0,44
|90,60
|Türkiye Sigorta
|5,51
|0,36
|153,01
|Ufuk Yatırım
|11,66
|10,00
|351,94
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,63
|0,55
|289,54
|Ulusoy Elektrik
|49,98
|0,56
|87,89
|Ulusoy Un Sanayi
|11,65
|1,92
|204,97
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,23
|5,69
|83,77
|Utopya Turizm
|22,96
|-5,51
|366,67
|Uzertaş Boya
|32,90
|-9,96
|1381,98
|Ülker Bisküvi
|21,10
|2,03
|-5,64
|Vakıf Fin. Kir.
|3,86
|-0,52
|82,29
|Vakıf GMYO
|3,53
|0,57
|103,93
|Vakıf Yat. Ort.
|7,78
|0,13
|327,20
|Vakıflar Bankası
|4,00
|0,00
|-27,40
|Vakko Tekstil
|5,55
|3,74
|22,25
|Vanet Gıda
|9,80
|0,00
|585,31
|Verusa Holding
|41,20
|3,67
|122,10
|Verusaturk Girisim
|8,68
|1,17
|65,06
|Vestel
|17,89
|6,24
|41,76
|Vestel Beyaz Eşya
|32,54
|4,36
|54,23
|Viking Kağıt
|6,99
|9,39
|273,80
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,98
|2,84
|64,46
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,32
|-0,43
|-6,45
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,00
|-5,78
|363,55
|Yataş
|8,99
|2,16
|22,48
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,01
|3,08
|149,07
|Yeni Gimat GMYO
|12,99
|0,93
|8,51
|Yeşil GMYO
|1,04
|1,96
|62,50
|Yeşil Yapı
|1,25
|3,31
|89,39
|Yeşil Yatırım Holding
|45,04
|4,70
|301,07
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.000,00
|7,87
|477,25
|Yonga Mobilya
|30,80
|2,74
|233,60
|Yükselen Çelik
|6,87
|5,37
|124,14
|Yünsa
|12,38
|2,65
|22,97
|Zorlu Enerji
|2,57
|1,18
|57,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)