Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.000,00
|50,76
|İş Bankası (B)
|39.999,70
|0,63
|32,54
|İş Bankası (C)
|4,83
|-2,42
|-24,65
|İş Bankası (Kur.)
|369.000,00
|-8,44
|75,72
|İş Fin.Kir.
|3,60
|-3,23
|-5,26
|İş Girişim
|6,57
|-1,94
|72,89
|İş GMYO
|1,73
|-1,14
|-1,70
|İş Y. Men. Değ.
|7,44
|0,00
|84,76
|İş Yat. Ort.
|3,04
|0,33
|88,66
|İşbir Holding
|1.248,60
|-2,07
|190,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,82
|-1,20
|32,26
|İttifak Holding
|3,04
|-1,30
|-18,28
|İz Hayvancılık Tarım
|4,75
|4,86
|81,54
|İzmir Demir Çelik
|15,28
|-3,60
|86,57
|İzmir Fırça
|2,49
|-0,40
|38,33
|Jantsa Jant Sanayi
|109,30
|0,37
|105,50
|Kafein Yazılım
|17,90
|-1,27
|61,18
|Kaplamin
|8,67
|-1,48
|56,22
|Kardemir (A)
|3,85
|-2,04
|45,28
|Kardemir (B)
|3,13
|-3,69
|18,56
|Kardemir (D)
|2,73
|-2,85
|2,63
|Karel Elektronik
|16,57
|1,78
|14,04
|Karsan Otomotiv
|3,03
|-7,90
|91,77
|Karsu Tekstil
|5,00
|-0,79
|54,32
|Kartonsan
|615,80
|-0,52
|59,39
|Katmerciler Ekipman
|4,35
|-3,97
|13,28
|Kent Gıda
|2.289,90
|10,00
|1202,56
|Kerevitaş Gıda
|4,91
|0,41
|50,61
|Kervansaray Yat. Holding
|0,42
|0,00
|-23,64
|Kiler GMYO
|8,38
|-9,99
|121,11
|Klimasan Klima
|13,70
|-3,18
|-35,42
|Koç Holding
|14,80
|-1,33
|-26,03
|Konfrut Gıda
|10,97
|3,69
|40,28
|Konya Çimento
|409,00
|2,82
|50,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,05
|-2,73
|-13,10
|Koza Altın
|80,20
|0,12
|8,31
|Koza Madencilik
|12,85
|-1,15
|28,12
|Körfez GMYO
|4,97
|9,96
|107,95
|Kristal Kola
|1,93
|1,58
|27,81
|Kron Telekomünikasyon
|24,40
|-0,73
|91,82
|Kuştur Kuşadası Turizm
|79,55
|7,28
|238,87
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,22
|-3,48
|34,55
|Kütahya Porselen
|29,68
|0,41
|348,34
|Lider Faktoring
|2,85
|-2,40
|55,31
|Link Bilgisayar
|29,38
|-8,87
|61,87
|Logo Yazılım
|83,65
|-1,99
|37,58
|Lokman Hekim Sağlık
|7,58
|0,66
|31,14
|Lüks Kadife
|24,00
|-3,92
|177,78
|Makina Takım
|2,10
|-1,41
|11,70
|Marka Yatırım Holding
|2,17
|0,00
|83,90
|Marmaris Altınyunus
|99,10
|-3,79
|39,58
|Marshall
|152,00
|-8,71
|219,73
|Martı GMYO
|1,73
|-4,42
|71,29
|Martı Otel
|1,18
|-3,28
|29,67
|Mavi Giyim
|39,94
|-3,71
|-31,02
|Mazhar Zorlu Holding
|14,71
|-0,61
|21,67
|Mega Polietilen
|3,41
|1,79
|168,83
|Menderes Tekstil
|2,92
|-0,34
|122,90
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|31,90
|-0,37
|64,09
|Merko Gıda
|1,65
|1,85
|57,14
|Metemtur Otelcilik
|2,23
|-4,70
|25,28
|Metro Holding
|1,97
|-0,51
|42,75
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,50
|-3,31
|78,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,10
|-2,33
|-60,62
|Migros Ticaret
|38,16
|-0,63
|57,56
|Milpa
|4,05
|-1,70
|84,93
|Mistral GMYO
|3,77
|-9,81
|99,47
|MLP Sağlık
|16,42
|-3,98
|2,63
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,64
|1,23
|43,86
|Mondi Tire Kutsan
|5,94
|0,17
|43,48
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,00
|0,05
|2,87
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,80
|-3,63
|79,25
|Net Holding
|2,18
|-2,68
|-16,15
|Netaş Telekom.
|15,88
|9,97
|21,59
|Niğbaş Niğde Beton
|22,50
|4,75
|262,90
|Nuh Çimento
|20,74
|5,65
|88,81
|Nurol GMYO
|6,10
|0,33
|70,87
|Odaş Elektrik
|2,38
|-2,06
|64,63
|Olmuksan-IP
|4,73
|-0,63
|84,70
|Orge Enerji Elektrik
|7,00
|0,43
|41,13
|Orma Orman Mahsulleri
|10,26
|-9,92
|271,74
|Osmanlı Menkul
|14,00
|0,50
|235,31
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,80
|-3,45
|66,67
|Otokar
|139,60
|-5,36
|-5,06
|Oyak Çimento
|7,69
|-1,66
|39,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,46
|0,00
|179,82
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,00
|-1,64
|-2,88
|Özak GMYO
|3,81
|-1,80
|48,25
|Özbal Çelik Boru
|3,45
|0,58
|114,04
|Özderici GMYO
|2,01
|-1,95
|28,03
|Özerden Plastik
|2,05
|-2,84
|-10,09
|Panora GMYO
|5,19
|-1,52
|-7,35
|Papilon Savunma
|14,13
|-1,26
|83,35
|Park Elek.Madencilik
|3,62
|-1,09
|18,69
|Parsan
|16,30
|-2,22
|-3,78
|Pegasus
|47,80
|-0,83
|-44,68
|Peker GMYO
|10,35
|-1,43
|230,67
|Penguen Gıda
|3,08
|1,99
|236,47
|Pera GMYO
|1,32
|-1,49
|40,43
|Pergamon Dış Ticaret
|11,30
|0,00
|46,04
|Petkim
|3,61
|-1,63
|-5,25
|Petrokent Turizm
|776,00
|-3,17
|505,78
|Pınar Et Ve Un
|18,40
|-0,27
|100,65
|Pınar Su
|5,10
|-0,78
|119,83
|Pınar Süt
|17,30
|-1,42
|36,54
|Plastikkart
|10,77
|-3,49
|16,18
|Polisan Holding
|2,96
|-1,99
|-1,91
|Politeknik Metal
|162,00
|-5,37
|112,96
|Prizma Press Matbaacılık
|3,37
|-2,32
|-21,63
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.206,40
|0,11
|8,90
|QNB Finans Fin. Kir.
|149,70
|-9,98
|15,96
|QNB Finansbank
|77,20
|-8,04
|105,87
|Ral Yatırım Holding
|16,11
|-10,00
|136,91
|Ray Sigorta
|6,04
|0,17
|76,61
|Reysaş GMYO
|4,50
|-1,53
|-1,96
|Reysaş Lojistik
|5,11
|-0,20
|16,67
|Rhea Girişim
|2,37
|-4,05
|99,16
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|-5,38
|45,86
|Royal Halı
|2,45
|0,82
|78,83
|RTA Laboratuvarları
|47,30
|10,00
|1938,79
|Sabancı Holding
|7,91
|-2,22
|-13,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,86
|-2,03
|77,06
|Sanel Mühendislik
|3,20
|-0,62
|9,07
|Sanifoam Sünger
|5,46
|2,25
|9,20
|Sanko Pazarlama
|7,08
|-1,12
|-7,46
|Saray Matbaacılık
|2,66
|-7,64
|105,76
|Sarkuysan
|7,00
|2,19
|46,87
|Sasa Polyester
|13,12
|0,15
|69,73
|Say Reklamcılık
|4,96
|-6,06
|121,43
|Sekuro Plastik
|7,45
|-0,53
|38,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,34
|-3,02
|39,82
|Selçuk Gıda
|3,41
|-4,75
|98,26
|Senkron Güvenlik
|2,24
|-3,86
|-17,95
|Serve Film Prodüksiyon
|6,50
|1,72
|308,81
|Servet GMYO
|22,06
|6,36
|159,53
|Seyitler Kimya
|8,79
|2,45
|29,46
|Silverline Endüstri
|4,99
|9,91
|131,02
|Sinpaş GMYO
|1,45
|3,57
|25,00
|Smartiks Yazılım
|7,72
|-1,66
|-21,30
|Soda Sanayii
|6,66
|0,00
|12,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,83
|-7,75
|181,58
|Söktaş
|3,94
|1,03
|131,69
|Sönmez Filament
|9,25
|0,22
|89,55
|Sönmez Pamuklu
|9,75
|-3,94
|98,17
|Sumaş Suni Tahta
|17,00
|-5,56
|71,72
|Şeker Fin. Kir.
|4,70
|1,73
|-1,67
|Şekerbank
|1,47
|-1,34
|12,21
|Şişe Cam
|5,98
|-0,33
|16,75
|Şok Marketler
|13,00
|3,83
|20,82
|T. Halk Bankası
|5,04
|-1,56
|-14,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,28
|-0,98
|-7,61
|T.S.K.B.
|1,09
|-2,68
|-9,92
|T.Tuborg
|13,43
|-2,68
|12,86
|Taç Tarım Ürünleri
|5,48
|0,55
|75,64
|Tat Gıda
|9,46
|0,32
|55,50
|TAV Havalimanları
|16,86
|-0,41
|-37,93
|Taze Kuru Gıda
|66,95
|9,93
|824,72
|Tek-Art Turizm
|1,46
|0,00
|15,87
|Tekfen Holding
|14,35
|-2,65
|-22,65
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,75
|0,00
|36,90
|Temapol Polimer Plastik
|7,24
|-1,90
|38,70
|TGS Dış Ticaret
|9,14
|0,22
|95,72
|Tofaş Oto. Fab.
|21,16
|-3,91
|-9,19
|Torunlar GMYO
|3,62
|-3,47
|31,64
|Trabzon Liman
|14,26
|2,81
|33,77
|Trabzonspor Sportif
|4,22
|0,96
|96,28
|Trakya Cam
|3,87
|0,00
|14,13
|Trend GMYO
|5,14
|2,39
|133,64
|TSKB GMYO
|3,23
|9,86
|141,04
|Tuğçelik
|5,34
|-2,38
|35,19
|Tukaş
|8,94
|0,34
|-27,61
|Turcas Petrol
|3,07
|-0,97
|14,98
|Turkcell
|14,78
|-4,27
|7,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,04
|-2,90
|9,83
|Tüpraş
|78,75
|0,45
|-37,89
|Türk Hava Yolları
|11,14
|0,00
|-22,96
|Türk Prysmian Kablo
|5,19
|-3,35
|101,12
|Türk Telekom
|6,97
|-4,26
|-3,40
|Türk Traktör
|95,25
|-0,78
|80,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|72,65
|1,40
|72,98
|Ufuk Yatırım
|7,40
|3,35
|186,82
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,98
|9,93
|134,91
|Ulusoy Elektrik
|41,60
|1,36
|56,39
|Ulusoy Un Sanayi
|10,27
|1,28
|168,85
|Umpaş Holding
|0,70
|-2,78
|12,90
|Uşak Seramik
|1,57
|-1,26
|29,38
|Utopya Turizm
|6,95
|-0,14
|41,26
|Uzertaş Boya
|4,50
|-3,23
|102,70
|Ülker Bisküvi
|22,44
|-0,71
|0,36
|Vakıf Fin. Kir.
|4,22
|-3,87
|74,38
|Vakıf GMYO
|3,14
|0,96
|81,40
|Vakıf Yat. Ort.
|8,78
|-9,95
|382,11
|Vakıflar Bankası
|4,14
|-3,50
|-24,86
|Vakko Tekstil
|4,58
|-1,72
|0,88
|Vanet Gıda
|1,55
|-1,90
|8,39
|Verusa Holding
|28,16
|2,77
|51,80
|Verusaturk Girisim
|5,79
|-2,03
|10,10
|Vestel
|16,10
|0,63
|27,58
|Vestel Beyaz Eşya
|25,86
|-0,84
|22,57
|Viking Kağıt
|4,33
|-1,59
|131,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,72
|-3,12
|53,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,07
|-1,90
|-16,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,37
|0,38
|113,71
|Yataş
|7,55
|-3,94
|2,86
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,42
|-2,81
|50,31
|Yeni Gimat GMYO
|11,84
|0,08
|-1,10
|Yeşil GMYO
|0,81
|-1,22
|26,56
|Yeşil Yapı
|0,83
|-1,19
|25,76
|Yeşil Yatırım Holding
|15,28
|-2,68
|36,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.700,00
|-0,33
|127,50
|Yonga Mobilya
|25,70
|-5,72
|178,36
|Yükselen Çelik
|13,63
|-1,73
|122,35
|Yünsa
|11,53
|-3,11
|14,52
|Zorlu Enerji
|2,30
|-0,86
|41,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)