Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|49.000,00
|-8,11
|62,36
|İş Bankası (C)
|5,45
|-2,33
|-14,98
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|4,16
|-0,24
|9,47
|İş Girişim
|7,50
|0,94
|97,37
|İş GMYO
|2,02
|3,59
|14,77
|İş Y. Men. Değ.
|6,32
|1,28
|56,95
|İş Yat. Ort.
|2,71
|0,00
|68,18
|İşbir Holding
|1.199,00
|-4,23
|178,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|0,00
|50,00
|İttifak Holding
|3,36
|-0,88
|-9,68
|İz Hayvancılık Tarım
|5,45
|-2,15
|108,29
|İzmir Demir Çelik
|12,85
|-1,53
|56,90
|İzmir Fırça
|2,38
|0,00
|32,22
|Jantsa Jant Sanayi
|72,65
|0,00
|36,59
|Kafein Yazılım
|18,00
|2,74
|62,08
|Kapital Yat. Holding
|3,49
|-1,97
|44,21
|Kaplamin
|9,27
|-2,73
|67,03
|Kardemir (A)
|4,59
|9,81
|73,21
|Kardemir (B)
|3,51
|3,54
|32,95
|Kardemir (D)
|3,23
|-0,62
|21,43
|Karel Elektronik
|16,15
|-2,06
|11,15
|Karsan Otomotiv
|3,05
|4,10
|93,04
|Karsu Tekstil
|3,86
|3,21
|19,14
|Kartonsan
|455,90
|1,54
|18,01
|Katmerciler Ekipman
|5,18
|3,19
|34,90
|Kent Gıda
|565,10
|9,98
|221,44
|Kerevitaş Gıda
|4,47
|-1,54
|37,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|-2,17
|-18,18
|Kiler GMYO
|4,36
|1,40
|15,04
|Klimasan Klima
|16,08
|-1,29
|-24,20
|Koç Holding
|17,52
|-2,67
|-12,44
|Konfrut Gıda
|10,44
|-0,67
|33,50
|Konya Çimento
|288,50
|4,34
|6,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,40
|-0,48
|-2,48
|Koza Altın
|83,75
|0,48
|13,10
|Koza Madencilik
|13,35
|-0,37
|33,10
|Körfez GMYO
|3,42
|4,27
|43,10
|Kristal Kola
|2,16
|-0,46
|43,05
|Kron Telekomünikasyon
|26,24
|0,61
|106,29
|Kuştur Kuşadası Turizm
|57,00
|-0,44
|140,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,69
|2,28
|63,03
|Kütahya Porselen
|34,80
|-0,80
|425,68
|Lider Faktoring
|2,61
|9,66
|42,23
|Link Bilgisayar
|24,84
|0,40
|36,86
|Logo Yazılım
|76,70
|-1,03
|26,15
|Lokman Hekim Sağlık
|7,50
|-1,32
|29,76
|Lüks Kadife
|15,21
|-0,72
|76,04
|Makina Takım
|2,34
|0,43
|24,47
|Marka Yatırım Holding
|2,38
|-1,24
|101,69
|Marmaris Altınyunus
|77,60
|-1,59
|9,30
|Marshall
|81,10
|-0,73
|70,59
|Martı GMYO
|2,00
|9,89
|98,02
|Martı Otel
|1,25
|0,81
|37,36
|Mavi Giyim
|46,94
|-1,39
|-18,93
|Mazhar Zorlu Holding
|16,61
|1,03
|37,39
|Mega Polietilen
|4,38
|1,86
|99,09
|Menderes Tekstil
|3,19
|-4,20
|143,51
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|23,50
|-6,00
|20,88
|Merko Gıda
|1,55
|-0,64
|47,62
|Metal Gayrimenkul
|1,22
|2,52
|34,07
|Metemtur Otelcilik
|2,32
|2,65
|30,34
|Metro Holding
|1,92
|2,67
|39,13
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,45
|9,18
|76,02
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,48
|0,00
|-53,49
|Migros Ticaret
|38,00
|-1,30
|56,90
|Milpa
|4,09
|2,76
|86,76
|Mistral GMYO
|2,73
|4,60
|44,44
|MLP Sağlık
|19,26
|-3,22
|20,38
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,79
|0,00
|57,02
|Mondi Tire Kutsan
|6,92
|-3,08
|67,15
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,70
|2,47
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,58
|6,41
|77,52
|Net Holding
|2,44
|-1,21
|-6,15
|Netaş Telekom.
|14,40
|-0,07
|10,26
|Niğbaş Niğde Beton
|10,52
|9,93
|69,68
|Nuh Çimento
|16,14
|6,96
|46,93
|Nurol GMYO
|4,53
|-1,52
|26,89
|Odaş Elektrik
|2,53
|2,02
|75,00
|Olmuksan-IP
|4,72
|2,83
|84,31
|Orge Enerji Elektrik
|6,74
|1,51
|35,89
|Orma Orman Mahsulleri
|4,89
|2,95
|77,17
|Osmanlı Menkul
|10,19
|9,81
|143,73
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,82
|3,68
|67,86
|Otokar
|154,90
|3,47
|5,34
|Oyak Çimento
|7,60
|7,34
|38,24
|Oyak Yat. Ort.
|7,17
|3,61
|210,57
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,22
|1,90
|4,25
|Özak GMYO
|4,19
|2,95
|63,04
|Özbal Çelik Boru
|3,94
|2,07
|144,44
|Özderici GMYO
|2,10
|2,94
|33,76
|Özerden Plastik
|2,37
|0,85
|3,95
|Panora GMYO
|5,70
|3,26
|1,76
|Papilon Savunma
|16,26
|0,62
|110,99
|Park Elek.Madencilik
|4,26
|3,65
|39,67
|Parsan
|19,80
|3,13
|16,88
|Pegasus
|54,00
|-2,79
|-37,50
|Peker GMYO
|8,10
|1,25
|158,79
|Penguen Gıda
|4,54
|3,89
|119,32
|Pera GMYO
|1,38
|2,99
|46,81
|Pergamon Dış Ticaret
|10,07
|4,79
|30,14
|Petkim
|4,17
|-2,34
|9,45
|Petrokent Turizm
|162,40
|-0,98
|26,78
|Pınar Et Ve Un
|18,82
|-1,41
|105,23
|Pınar Su
|5,84
|-0,17
|151,72
|Pınar Süt
|18,17
|-1,41
|43,41
|Plastikkart
|13,10
|-1,21
|41,32
|Polisan Holding
|3,22
|0,94
|6,71
|Politeknik Metal
|134,00
|-0,15
|76,15
|Prizma Press Matbaacılık
|4,41
|-0,23
|2,56
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.228,30
|2,79
|10,88
|QNB Finans Fin. Kir.
|94,35
|-1,67
|-26,92
|QNB Finansbank
|45,08
|-1,23
|20,21
|Ral Yatırım Holding
|16,11
|0,06
|136,91
|Ray Sigorta
|6,00
|-0,50
|75,44
|Reysaş GMYO
|5,28
|1,34
|15,03
|Reysaş Lojistik
|6,09
|0,83
|39,04
|Rhea Girişim
|2,50
|5,93
|110,08
|Rodrigo Tekstil
|2,75
|1,48
|51,93
|Royal Halı
|2,19
|-2,23
|59,85
|RTA Laboratuvarları
|33,02
|-5,60
|1323,28
|Sabancı Holding
|9,18
|-0,65
|0,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,74
|-1,25
|117,43
|Salix Yatırım Holding
|10,98
|-0,18
|52,29
|Sanel Mühendislik
|3,94
|-1,01
|34,29
|Sanifoam Sünger
|6,02
|1,35
|20,40
|Sanko Pazarlama
|7,61
|-1,04
|-1,68
|Saray Matbaacılık
|3,01
|-1,63
|132,83
|Sarkuysan
|6,78
|-0,88
|40,37
|Sasa Polyester
|11,01
|1,94
|42,43
|Say Reklamcılık
|4,15
|-0,48
|85,27
|Sekuro Plastik
|6,65
|1,99
|24,07
|Selçuk Ecza Deposu
|8,81
|0,23
|47,70
|Selçuk Gıda
|3,07
|-1,60
|78,49
|Senkron Güvenlik
|3,55
|30,04
|Serve Film Prodüksiyon
|6,20
|-1,59
|289,94
|Servet GMYO
|16,62
|-0,48
|95,53
|Seyitler Kimya
|9,11
|-1,09
|34,17
|Silverline Endüstri
|4,17
|-2,34
|93,06
|Sinpaş GMYO
|1,56
|6,12
|34,48
|Smartiks Yazılım
|8,18
|-0,12
|-16,62
|Soda Sanayii
|6,27
|2,45
|5,79
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,00
|-0,17
|212,00
|Söktaş
|2,78
|2,21
|63,48
|Sönmez Filament
|7,88
|1,81
|61,48
|Sönmez Pamuklu
|7,73
|-0,51
|57,11
|Sumaş Suni Tahta
|13,00
|5,61
|31,31
|Şeker Fin. Kir.
|4,86
|0,00
|1,67
|Şekerbank
|1,50
|3,45
|14,50
|Şişe Cam
|5,57
|0,36
|8,75
|Şok Marketler
|13,01
|-2,91
|20,91
|T. Halk Bankası
|6,22
|-2,96
|5,25
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,70
|-0,25
|-6,65
|T.S.K.B.
|1,28
|-0,78
|5,79
|T.Tuborg
|15,33
|0,79
|28,82
|Taç Tarım Ürünleri
|5,88
|-2,49
|88,46
|Tat Gıda
|9,81
|-1,90
|61,25
|TAV Havalimanları
|18,99
|-1,96
|-30,09
|Taze Kuru Gıda
|16,04
|-2,02
|121,55
|Tek-Art Turizm
|1,74
|4,82
|38,10
|Tekfen Holding
|16,86
|-0,94
|-9,12
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,76
|-0,88
|60,95
|Temapol Polimer Plastik
|7,36
|-1,47
|41,00
|TGS Dış Ticaret
|5,63
|0,72
|20,56
|Tofaş Oto. Fab.
|25,92
|-2,19
|11,23
|Torunlar GMYO
|3,66
|9,91
|33,09
|Trabzon Liman
|14,50
|-0,96
|36,02
|Trabzonspor Sportif
|7,08
|3,51
|229,30
|Trakya Cam
|3,71
|3,34
|9,41
|Trend GMYO
|3,88
|0,52
|76,36
|TSKB GMYO
|3,41
|-0,87
|154,48
|Tuğçelik
|5,25
|0,00
|32,91
|Tukaş
|8,93
|-1,00
|-27,69
|Turcas Petrol
|3,33
|1,22
|24,72
|Turkcell
|16,09
|-2,13
|16,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,16
|-1,65
|11,70
|Tüpraş
|87,35
|-2,40
|-31,11
|Türk Hava Yolları
|12,30
|-1,76
|-14,94
|Türk Prysmian Kablo
|5,26
|0,57
|103,46
|Türk Telekom
|7,96
|-1,85
|8,01
|Türk Traktör
|79,50
|0,95
|50,25
|Türker Proje Gayrimenkul
|53,50
|7,21
|27,38
|Ufuk Yatırım
|4,89
|-0,81
|89,53
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,42
|-7,98
|155,66
|Ulusoy Elektrik
|35,92
|0,00
|35,04
|Ulusoy Un Sanayi
|9,34
|-0,32
|144,50
|Umpaş Holding
|0,78
|-1,27
|25,81
|Uşak Seramik
|1,69
|0,60
|39,27
|Utopya Turizm
|6,98
|-1,41
|41,87
|Uzertaş Boya
|5,02
|-7,04
|126,13
|Ülker Bisküvi
|24,14
|-0,66
|7,96
|Vakıf Fin. Kir.
|3,16
|1,94
|30,58
|Vakıf GMYO
|2,98
|9,96
|72,16
|Vakıf Yat. Ort.
|3,63
|10,00
|99,32
|Vakıflar Bankası
|5,22
|-2,06
|-5,26
|Vakko Tekstil
|5,54
|2,97
|22,03
|Vanet Gıda
|1,62
|0,00
|13,29
|Verusa Holding
|26,56
|1,37
|43,18
|Verusaturk Girisim
|5,56
|0,91
|5,73
|Vestel
|16,21
|-0,25
|28,45
|Vestel Beyaz Eşya
|26,28
|1,08
|21,67
|Viking Kağıt
|4,74
|-0,84
|153,48
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,86
|-0,77
|59,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|-2,05
|-3,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,81
|-0,61
|56,46
|Yataş
|8,48
|-0,47
|15,53
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,99
|2,05
|85,71
|Yeni Gimat GMYO
|11,94
|0,51
|-0,26
|Yeşil GMYO
|0,90
|0,00
|40,63
|Yeşil Yapı
|1,02
|-3,77
|54,55
|Yeşil Yatırım Holding
|15,59
|-1,14
|38,82
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.900,00
|-0,27
|134,30
|Yonga Mobilya
|26,20
|0,77
|183,55
|Yükselen Çelik
|11,28
|-3,75
|84,01
|Yünsa
|15,02
|-2,21
|49,19
|Zorlu Enerji
|2,05
|0,00
|25,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)