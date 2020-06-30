Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|53.324,90
|1,09
|76,69
|İş Bankası (C)
|5,58
|0,00
|-12,95
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|4,17
|0,72
|9,74
|İş Girişim
|7,43
|0,13
|95,53
|İş GMYO
|1,95
|3,17
|10,80
|İş Y. Men. Değ.
|6,24
|-0,16
|54,96
|İş Yat. Ort.
|2,71
|1,12
|68,18
|İşbir Holding
|1.252,00
|-5,15
|191,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|2,20
|50,00
|İttifak Holding
|3,39
|1,80
|-8,87
|İz Hayvancılık Tarım
|5,57
|-2,28
|112,88
|İzmir Demir Çelik
|13,05
|-0,15
|59,34
|İzmir Fırça
|2,38
|-1,65
|32,22
|Jantsa Jant Sanayi
|72,65
|0,97
|36,59
|Kafein Yazılım
|17,52
|2,16
|57,75
|Kapital Yat. Holding
|3,56
|2,89
|47,11
|Kaplamin
|9,53
|7,56
|71,71
|Kardemir (A)
|4,18
|10,00
|57,74
|Kardemir (B)
|3,39
|9,71
|28,41
|Kardemir (D)
|3,25
|4,17
|22,18
|Karel Elektronik
|16,49
|4,57
|13,49
|Karsan Otomotiv
|2,93
|3,17
|85,44
|Karsu Tekstil
|3,74
|4,47
|15,43
|Kartonsan
|449,00
|0,67
|16,22
|Katmerciler Ekipman
|5,02
|-1,38
|30,73
|Kent Gıda
|513,80
|0,76
|192,26
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|1,11
|39,26
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|2,22
|-16,36
|Kiler GMYO
|4,30
|0,47
|13,46
|Klimasan Klima
|16,29
|-0,49
|-23,21
|Koç Holding
|18,00
|1,47
|-10,04
|Konfrut Gıda
|10,51
|1,45
|34,40
|Konya Çimento
|276,50
|0,73
|1,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,46
|1,38
|-2,01
|Koza Altın
|83,35
|2,08
|12,56
|Koza Madencilik
|13,40
|0,30
|33,60
|Körfez GMYO
|3,28
|3,14
|37,24
|Kristal Kola
|2,17
|-0,91
|43,71
|Kron Telekomünikasyon
|26,08
|1,16
|105,03
|Kuştur Kuşadası Turizm
|57,25
|0,00
|141,56
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,63
|6,48
|59,39
|Kütahya Porselen
|35,08
|5,16
|429,91
|Lider Faktoring
|2,38
|2,59
|29,70
|Link Bilgisayar
|24,74
|0,98
|36,31
|Logo Yazılım
|77,50
|0,32
|27,47
|Lokman Hekim Sağlık
|7,60
|0,53
|31,49
|Lüks Kadife
|15,32
|-0,20
|77,31
|Makina Takım
|2,33
|8,88
|23,94
|Marka Yatırım Holding
|2,41
|2,12
|104,24
|Marmaris Altınyunus
|78,85
|1,68
|11,06
|Marshall
|81,70
|1,11
|71,86
|Martı GMYO
|1,82
|9,64
|80,20
|Martı Otel
|1,24
|5,08
|36,26
|Mavi Giyim
|47,60
|2,45
|-17,79
|Mazhar Zorlu Holding
|16,44
|0,24
|35,98
|Mega Polietilen
|4,30
|-1,38
|95,45
|Menderes Tekstil
|3,33
|0,00
|154,20
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|25,00
|-2,72
|28,60
|Merko Gıda
|1,56
|1,30
|48,57
|Metal Gayrimenkul
|1,19
|-0,83
|30,77
|Metemtur Otelcilik
|2,26
|1,35
|26,97
|Metro Holding
|1,87
|6,25
|35,51
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,16
|2,27
|61,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,48
|3,33
|-53,49
|Migros Ticaret
|38,50
|1,05
|58,96
|Milpa
|3,98
|2,58
|81,74
|Mistral GMYO
|2,61
|-0,76
|38,10
|MLP Sağlık
|19,90
|2,47
|24,37
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,79
|0,00
|57,02
|Mondi Tire Kutsan
|7,14
|5,00
|72,46
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,70
|2,47
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|21,22
|9,95
|66,82
|Net Holding
|2,47
|4,66
|-5,00
|Netaş Telekom.
|14,41
|0,42
|10,34
|Niğbaş Niğde Beton
|9,57
|3,46
|54,35
|Nuh Çimento
|15,09
|1,14
|37,37
|Nurol GMYO
|4,60
|5,75
|28,85
|Odaş Elektrik
|2,48
|0,81
|71,54
|Olmuksan-IP
|4,59
|3,15
|79,23
|Orge Enerji Elektrik
|6,64
|1,37
|33,87
|Orma Orman Mahsulleri
|4,75
|1,93
|72,10
|Osmanlı Menkul
|9,28
|2,20
|121,96
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,72
|0,37
|61,90
|Otokar
|149,70
|-1,38
|1,81
|Oyak Çimento
|7,08
|4,89
|28,78
|Oyak Yat. Ort.
|6,92
|0,44
|199,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,16
|2,27
|2,30
|Özak GMYO
|4,07
|2,01
|58,37
|Özbal Çelik Boru
|3,86
|5,46
|139,47
|Özderici GMYO
|2,04
|2,00
|29,94
|Özerden Plastik
|2,35
|2,17
|3,07
|Panora GMYO
|5,52
|2,79
|-1,46
|Papilon Savunma
|16,16
|3,13
|109,70
|Park Elek.Madencilik
|4,11
|4,58
|34,75
|Parsan
|19,20
|0,52
|13,34
|Pegasus
|55,55
|3,16
|-35,71
|Peker GMYO
|8,00
|5,12
|155,59
|Penguen Gıda
|4,37
|2,34
|111,11
|Pera GMYO
|1,34
|0,75
|42,55
|Pergamon Dış Ticaret
|9,61
|1,48
|24,20
|Petkim
|4,27
|1,43
|12,07
|Petrokent Turizm
|164,00
|-0,97
|28,02
|Pınar Et Ve Un
|19,09
|-0,42
|108,18
|Pınar Su
|5,85
|-0,68
|152,16
|Pınar Süt
|18,43
|0,05
|45,46
|Plastikkart
|13,26
|0,45
|43,04
|Polisan Holding
|3,19
|1,59
|5,71
|Politeknik Metal
|134,20
|2,05
|76,41
|Prizma Press Matbaacılık
|4,42
|9,95
|2,79
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.195,00
|0,03
|7,87
|QNB Finans Fin. Kir.
|95,95
|-2,59
|-25,68
|QNB Finansbank
|45,64
|-0,74
|21,71
|Ral Yatırım Holding
|16,10
|3,60
|136,76
|Ray Sigorta
|6,03
|0,84
|76,32
|Reysaş GMYO
|5,21
|2,16
|13,51
|Reysaş Lojistik
|6,04
|0,67
|37,90
|Rhea Girişim
|2,36
|0,85
|98,32
|Rodrigo Tekstil
|2,71
|0,00
|49,72
|Royal Halı
|2,24
|1,36
|63,50
|RTA Laboratuvarları
|34,98
|-2,02
|1407,76
|Sabancı Holding
|9,24
|0,87
|1,32
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,80
|1,05
|120,18
|Salix Yatırım Holding
|11,00
|-3,51
|52,57
|Sanel Mühendislik
|3,98
|2,05
|35,65
|Sanifoam Sünger
|5,94
|0,85
|18,80
|Sanko Pazarlama
|7,69
|1,59
|-0,65
|Saray Matbaacılık
|3,06
|8,51
|136,70
|Sarkuysan
|6,84
|-2,56
|41,61
|Sasa Polyester
|10,80
|0,19
|39,72
|Say Reklamcılık
|4,17
|7,47
|86,16
|Sekuro Plastik
|6,52
|4,99
|21,64
|Selçuk Ecza Deposu
|8,79
|-0,23
|47,36
|Selçuk Gıda
|3,12
|-0,64
|81,40
|Senkron Güvenlik
|3,55
|0,57
|30,04
|Serve Film Prodüksiyon
|6,30
|1,94
|296,23
|Servet GMYO
|16,70
|-0,89
|96,47
|Seyitler Kimya
|9,21
|0,99
|35,64
|Silverline Endüstri
|4,27
|2,15
|97,69
|Sinpaş GMYO
|1,47
|4,26
|26,72
|Smartiks Yazılım
|8,19
|2,25
|-16,51
|Soda Sanayii
|6,12
|-0,16
|3,26
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,02
|-0,58
|212,52
|Söktaş
|2,72
|1,12
|59,95
|Sönmez Filament
|7,74
|-0,13
|58,61
|Sönmez Pamuklu
|7,77
|3,60
|57,93
|Sumaş Suni Tahta
|12,31
|0,08
|24,34
|Şeker Fin. Kir.
|4,86
|-3,95
|1,67
|Şekerbank
|1,45
|3,57
|10,69
|Şişe Cam
|5,55
|1,09
|8,36
|Şok Marketler
|13,40
|1,90
|24,54
|T. Halk Bankası
|6,41
|-2,14
|8,46
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,80
|-0,29
|-6,42
|T.S.K.B.
|1,29
|-0,77
|6,61
|T.Tuborg
|15,21
|0,20
|27,82
|Taç Tarım Ürünleri
|6,03
|-2,90
|93,27
|Tat Gıda
|10,00
|0,30
|64,37
|TAV Havalimanları
|19,37
|1,52
|-28,69
|Taze Kuru Gıda
|16,37
|-0,06
|126,10
|Tek-Art Turizm
|1,66
|1,84
|31,75
|Tekfen Holding
|17,02
|-0,29
|-8,26
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,82
|0,29
|62,38
|Temapol Polimer Plastik
|7,47
|0,95
|43,10
|TGS Dış Ticaret
|5,59
|1,64
|19,70
|Tofaş Oto. Fab.
|26,50
|5,08
|13,72
|Torunlar GMYO
|3,33
|5,71
|21,09
|Trabzon Liman
|14,64
|1,60
|37,34
|Trabzonspor Sportif
|6,84
|-9,88
|218,14
|Trakya Cam
|3,59
|0,00
|5,87
|Trend GMYO
|3,86
|-0,26
|75,45
|TSKB GMYO
|3,44
|7,50
|156,72
|Tuğçelik
|5,25
|1,74
|32,91
|Tukaş
|9,02
|-0,11
|-26,96
|Turcas Petrol
|3,29
|1,54
|23,22
|Turkcell
|16,44
|-0,30
|19,13
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,28
|0,69
|13,57
|Tüpraş
|89,50
|-0,39
|-29,42
|Türk Hava Yolları
|12,52
|0,48
|-13,42
|Türk Prysmian Kablo
|5,23
|9,87
|102,30
|Türk Telekom
|8,11
|0,75
|10,04
|Türk Traktör
|78,75
|1,74
|48,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|49,90
|2,04
|18,81
|Ufuk Yatırım
|4,93
|-1,00
|91,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,89
|-8,26
|177,83
|Ulusoy Elektrik
|35,92
|1,24
|35,04
|Ulusoy Un Sanayi
|9,37
|0,86
|145,29
|Umpaş Holding
|0,79
|0,00
|27,42
|Uşak Seramik
|1,68
|0,00
|38,45
|Utopya Turizm
|7,08
|0,14
|43,90
|Uzertaş Boya
|5,40
|-0,18
|143,24
|Ülker Bisküvi
|24,30
|2,27
|8,68
|Vakıf Fin. Kir.
|3,10
|1,64
|28,10
|Vakıf GMYO
|2,71
|3,44
|56,56
|Vakıf Yat. Ort.
|3,30
|10,00
|81,20
|Vakıflar Bankası
|5,33
|-0,93
|-3,27
|Vakko Tekstil
|5,38
|1,13
|18,50
|Vanet Gıda
|1,62
|2,53
|13,29
|Verusa Holding
|26,20
|-0,76
|41,24
|Verusaturk Girisim
|5,51
|-0,72
|4,78
|Vestel
|16,25
|0,06
|28,76
|Vestel Beyaz Eşya
|26,00
|-0,23
|20,37
|Viking Kağıt
|4,78
|1,06
|155,61
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,89
|0,78
|60,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|-0,41
|-1,61
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,87
|-0,30
|57,42
|Yataş
|8,52
|1,55
|16,08
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,93
|1,38
|81,99
|Yeni Gimat GMYO
|11,88
|0,68
|-0,76
|Yeşil GMYO
|0,90
|4,65
|40,63
|Yeşil Yapı
|1,06
|3,92
|60,61
|Yeşil Yatırım Holding
|15,77
|3,14
|40,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.919,00
|-1,16
|134,94
|Yonga Mobilya
|26,00
|-3,70
|181,39
|Yükselen Çelik
|11,72
|6,06
|91,19
|Yünsa
|15,36
|3,99
|52,57
|Zorlu Enerji
|2,05
|-0,97
|25,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)