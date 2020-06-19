Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|52.898,90
|-4,69
|75,28
|İş Bankası (C)
|5,30
|3,11
|-17,32
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|-9,48
|95,24
|İş Fin.Kir.
|3,88
|-1,52
|2,11
|İş Girişim
|7,24
|-0,28
|90,53
|İş GMYO
|1,86
|-2,11
|5,68
|İş Y. Men. Değ.
|6,12
|1,16
|51,98
|İş Yat. Ort.
|2,52
|-0,79
|56,39
|İşbir Holding
|1.154,30
|1,88
|168,44
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,82
|-3,53
|32,26
|İttifak Holding
|3,24
|-0,61
|-12,90
|İz Hayvancılık Tarım
|5,79
|-1,86
|121,29
|İzmir Demir Çelik
|14,75
|0,48
|80,10
|İzmir Fırça
|2,22
|-0,89
|23,33
|Jantsa Jant Sanayi
|71,85
|-0,21
|35,09
|Kafein Yazılım
|16,22
|-1,46
|46,05
|Kapital Yat. Holding
|3,54
|-1,39
|46,28
|Kaplamin
|8,31
|-2,92
|49,73
|Kardemir (A)
|3,06
|-1,29
|15,47
|Kardemir (B)
|2,84
|-5,02
|7,58
|Kardemir (D)
|2,92
|-3,95
|9,77
|Karel Elektronik
|15,70
|0,83
|8,05
|Karsan Otomotiv
|2,32
|-4,53
|46,84
|Karsu Tekstil
|3,43
|0,29
|5,86
|Kartonsan
|451,00
|-1,36
|16,74
|Katmerciler Ekipman
|4,37
|-2,46
|13,80
|Kent Gıda
|517,20
|-5,15
|194,20
|Kerevitaş Gıda
|4,30
|-1,83
|31,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|-2,17
|-18,18
|Kiler GMYO
|4,11
|-0,96
|8,44
|Klimasan Klima
|17,05
|0,12
|-22,78
|Koç Holding
|17,26
|1,35
|-13,74
|Konfrut Gıda
|10,14
|-3,43
|29,67
|Konya Çimento
|274,00
|0,62
|1,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,06
|-0,82
|-5,16
|Koza Altın
|79,35
|2,59
|7,16
|Koza Madencilik
|12,79
|0,63
|27,52
|Körfez GMYO
|3,04
|-1,30
|27,20
|Kristal Kola
|2,02
|-2,88
|33,77
|Kron Telekomünikasyon
|24,14
|-1,47
|89,78
|Kuştur Kuşadası Turizm
|49,98
|8,18
|110,89
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,06
|-6,79
|24,85
|Kütahya Porselen
|31,40
|-2,36
|374,32
|Lider Faktoring
|2,24
|-1,32
|22,07
|Link Bilgisayar
|24,72
|-2,14
|36,20
|Logo Yazılım
|77,90
|3,87
|28,13
|Lokman Hekim Sağlık
|7,45
|-1,19
|28,89
|Lüks Kadife
|15,53
|-6,67
|79,75
|Makina Takım
|1,99
|-2,45
|5,85
|Marka Yatırım Holding
|2,24
|0,90
|89,83
|Marmaris Altınyunus
|80,00
|-1,30
|12,68
|Marshall
|84,20
|-0,59
|77,11
|Martı GMYO
|1,55
|-2,52
|53,47
|Martı Otel
|1,16
|-1,69
|27,47
|Mavi Giyim
|48,90
|3,25
|-15,54
|Mazhar Zorlu Holding
|17,35
|-1,42
|43,51
|Mega Polietilen
|4,58
|-1,72
|108,18
|Menderes Tekstil
|3,05
|-4,69
|132,82
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|22,48
|9,98
|15,64
|Merko Gıda
|1,42
|-3,40
|35,24
|Metal Gayrimenkul
|1,18
|-2,48
|29,67
|Metemtur Otelcilik
|2,10
|-9,48
|17,98
|Metro Holding
|1,73
|2,98
|25,36
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,01
|0,67
|53,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,48
|-2,36
|-53,49
|Migros Ticaret
|35,84
|-0,28
|47,98
|Milpa
|3,92
|-5,54
|79,00
|Mistral GMYO
|2,47
|-5,36
|30,69
|MLP Sağlık
|18,73
|-0,95
|17,06
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,79
|0,00
|57,02
|Mondi Tire Kutsan
|6,58
|-1,50
|58,94
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,00
|0,05
|2,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,31
|0,83
|43,95
|Net Holding
|2,30
|-0,86
|-11,54
|Netaş Telekom.
|14,31
|-1,92
|9,57
|Niğbaş Niğde Beton
|9,58
|-9,96
|54,52
|Nuh Çimento
|14,57
|0,48
|32,64
|Nurol GMYO
|4,45
|0,68
|24,65
|Odaş Elektrik
|2,11
|-0,94
|45,95
|Olmuksan-IP
|4,47
|-1,32
|74,54
|Orge Enerji Elektrik
|5,81
|-1,19
|17,14
|Orma Orman Mahsulleri
|4,75
|-2,46
|72,10
|Osmanlı Menkul
|8,30
|5,06
|98,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,52
|-2,33
|50,00
|Otokar
|143,00
|0,00
|-2,75
|Oyak Çimento
|6,19
|1,31
|12,59
|Oyak Yat. Ort.
|6,54
|-1,51
|183,28
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,05
|-2,56
|-1,26
|Özak GMYO
|3,82
|-1,04
|48,64
|Özbal Çelik Boru
|3,06
|4,79
|89,84
|Özderici GMYO
|1,84
|-4,66
|17,20
|Özerden Plastik
|2,30
|-1,29
|0,88
|Panora GMYO
|5,32
|-1,12
|-5,03
|Papilon Savunma
|16,00
|-2,14
|107,62
|Park Elek.Madencilik
|3,63
|-0,55
|19,02
|Parsan
|18,93
|0,16
|11,75
|Pegasus
|55,95
|-0,44
|-35,24
|Peker GMYO
|7,00
|0,14
|123,64
|Penguen Gıda
|4,18
|-3,69
|101,93
|Pera GMYO
|1,24
|-5,34
|31,91
|Pergamon Dış Ticaret
|9,45
|-3,96
|22,13
|Petkim
|4,13
|2,23
|8,40
|Petrokent Turizm
|172,90
|-0,92
|34,97
|Pınar Et Ve Un
|18,39
|-2,18
|100,55
|Pınar Su
|5,84
|-0,85
|151,72
|Pınar Süt
|18,30
|-2,14
|44,44
|Plastikkart
|12,90
|-2,05
|39,16
|Polisan Holding
|2,96
|-2,63
|-1,91
|Politeknik Metal
|124,50
|-0,56
|63,66
|Prizma Press Matbaacılık
|3,88
|-2,02
|-9,77
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.192,70
|0,07
|7,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,30
|-1,65
|-21,53
|QNB Finansbank
|46,20
|-2,74
|23,20
|Ral Yatırım Holding
|14,22
|-1,11
|109,12
|Ray Sigorta
|5,92
|-3,27
|73,10
|Reysaş GMYO
|5,20
|-2,07
|13,29
|Reysaş Lojistik
|6,12
|-1,61
|39,73
|Rhea Girişim
|2,24
|-2,18
|88,24
|Rodrigo Tekstil
|2,63
|1,54
|45,30
|Royal Halı
|2,20
|-1,79
|60,58
|RTA Laboratuvarları
|32,48
|-9,98
|1300,00
|Sabancı Holding
|9,20
|1,10
|0,88
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,70
|-6,93
|115,60
|Salix Yatırım Holding
|10,00
|-5,66
|38,70
|Sanel Mühendislik
|5,26
|-9,31
|29,88
|Sanifoam Sünger
|5,81
|-1,36
|16,20
|Sanko Pazarlama
|7,57
|-0,39
|-2,20
|Saray Matbaacılık
|2,07
|0,49
|60,12
|Sarkuysan
|5,98
|-0,17
|23,81
|Sasa Polyester
|10,86
|-0,09
|40,49
|Say Reklamcılık
|3,79
|-1,56
|69,20
|Sekuro Plastik
|5,46
|-0,18
|1,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,65
|-2,48
|45,02
|Selçuk Gıda
|3,00
|-2,60
|74,42
|Senkron Güvenlik
|3,41
|5,57
|24,91
|Serve Film Prodüksiyon
|6,10
|3,92
|283,65
|Servet GMYO
|16,54
|-2,07
|94,59
|Seyitler Kimya
|9,20
|0,11
|35,49
|Silverline Endüstri
|3,34
|-5,92
|54,63
|Sinpaş GMYO
|1,29
|-0,77
|11,21
|Smartiks Yazılım
|8,72
|-1,47
|-11,11
|Soda Sanayii
|5,87
|-0,51
|-0,96
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,06
|0,38
|239,56
|Söktaş
|2,37
|-1,25
|39,37
|Sönmez Filament
|7,47
|-2,35
|53,07
|Sönmez Pamuklu
|7,88
|-1,38
|60,16
|Sumaş Suni Tahta
|13,01
|-3,63
|31,41
|Şeker Fin. Kir.
|4,51
|-2,59
|-5,65
|Şekerbank
|1,32
|-0,75
|0,76
|Şişe Cam
|5,18
|-1,71
|1,13
|Şok Marketler
|12,65
|-3,21
|17,57
|T. Halk Bankası
|6,11
|9,89
|3,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,86
|4,93
|0,60
|T.S.K.B.
|1,26
|-1,56
|4,13
|T.Tuborg
|15,30
|0,00
|28,57
|Taç Tarım Ürünleri
|6,18
|-0,48
|98,08
|Tat Gıda
|9,81
|1,55
|61,25
|TAV Havalimanları
|19,27
|0,00
|-29,06
|Taze Kuru Gıda
|17,25
|0,88
|138,26
|Tek-Art Turizm
|1,49
|-3,25
|18,25
|Tekfen Holding
|17,06
|4,02
|-8,04
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,96
|-1,00
|65,71
|Temapol Polimer Plastik
|7,18
|0,70
|37,55
|TGS Dış Ticaret
|5,18
|-1,15
|10,92
|Tofaş Oto. Fab.
|23,06
|0,61
|-1,04
|Torunlar GMYO
|3,07
|-3,15
|11,64
|Trabzon Liman
|14,21
|-2,27
|33,30
|Trabzonspor Sportif
|7,80
|-3,11
|262,79
|Trakya Cam
|3,39
|-0,88
|-0,03
|Trend GMYO
|3,90
|-2,50
|77,27
|TSKB GMYO
|3,66
|-3,43
|173,13
|Tuğçelik
|4,94
|-0,80
|25,06
|Tukaş
|9,03
|-0,99
|-26,88
|Turcas Petrol
|2,98
|-1,65
|11,61
|Turkcell
|16,95
|4,44
|22,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,86
|0,44
|7,02
|Tüpraş
|88,40
|1,67
|-30,28
|Türk Hava Yolları
|12,52
|-0,08
|-13,42
|Türk Prysmian Kablo
|4,49
|9,78
|73,68
|Türk Telekom
|7,78
|-3,23
|5,56
|Türk Traktör
|69,45
|-1,14
|31,26
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,60
|-2,10
|10,95
|Ufuk Yatırım
|4,95
|4,21
|91,86
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,76
|9,94
|77,36
|Ulusoy Elektrik
|34,76
|0,17
|30,68
|Ulusoy Un Sanayi
|9,21
|-1,81
|141,10
|Umpaş Holding
|0,79
|-2,47
|27,42
|Uşak Seramik
|1,50
|-0,66
|23,61
|Utopya Turizm
|6,00
|3,09
|21,95
|Uzertaş Boya
|4,81
|-9,93
|116,67
|Ülker Bisküvi
|24,96
|-0,16
|11,63
|Vakıf Fin. Kir.
|2,90
|-4,92
|19,83
|Vakıf GMYO
|2,53
|-4,53
|46,16
|Vakıf Yat. Ort.
|2,83
|-1,74
|21,46
|Vakıflar Bankası
|5,28
|9,54
|-4,17
|Vakko Tekstil
|5,16
|-2,27
|13,66
|Vanet Gıda
|1,62
|0,00
|13,29
|Verusa Holding
|22,56
|0,53
|21,61
|Verusaturk Girisim
|4,94
|-1,00
|-6,06
|Vestel
|16,26
|-2,87
|28,84
|Vestel Beyaz Eşya
|26,22
|-0,30
|21,39
|Viking Kağıt
|4,67
|-2,71
|149,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,53
|-9,95
|45,87
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|2,14
|-3,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,07
|-4,28
|60,61
|Yataş
|7,92
|-2,82
|7,90
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,19
|-1,79
|36,02
|Yeni Gimat GMYO
|11,96
|0,17
|-0,09
|Yeşil GMYO
|0,87
|-9,37
|35,94
|Yeşil Yapı
|1,04
|-9,57
|57,58
|Yeşil Yatırım Holding
|15,77
|-4,83
|40,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.500,00
|1,52
|154,67
|Yonga Mobilya
|27,00
|3,77
|192,21
|Yükselen Çelik
|10,55
|-0,19
|72,10
|Yünsa
|14,00
|-1,75
|39,06
|Zorlu Enerji
|1,72
|-1,71
|5,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)