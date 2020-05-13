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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-05-13 18:47:57 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 38.510,10 1,34 27,60
İş Bankası (C) 4,92 -0,20 -23,24
İş Bankası (Kur.) 390.000,30 85,72
İş Fin.Kir. 3,87 3,75 1,84
İş Girişim 6,05 -0,17 59,21
İş GMYO 1,59 -1,85 -9,66
İş Y. Men. Değ. 5,62 2,55 39,57
İş Yat. Ort. 2,27 -0,87 40,88
İşbir Holding 612,10 8,37 42,35
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 -1,64 -3,23
İttifak Holding 2,80 3,70 -24,73
İz Hayvancılık Tarım 8,36 10,00 219,51
İzmir Demir Çelik 9,08 -1,84 10,87
İzmir Fırça 2,84 9,65 57,78
Jantsa Jant Sanayi 57,35 -1,04 7,83
Kafein Yazılım 16,70 -0,83 49,91
Kapital Yat. Holding 3,00 9,49 23,97
Kaplamin 6,20 0,16 11,71
Kardemir (A) 2,72 0,37 2,64
Kardemir (B) 2,55 4,08 -3,41
Kardemir (D) 2,44 2,09 -8,27
Karel Elektronik 15,62 -0,51 7,50
Karsan Otomotiv 1,73 -0,57 9,49
Karsu Tekstil 3,24 -0,92 0,00
Kartonsan 471,50 -3,52 22,04
Katmerciler Ekipman 3,83 1,06 -0,26
Kent Gıda 307,30 9,99 74,80
Kerevitaş Gıda 4,00 -0,74 22,70
Kervansaray Yat. Holding 0,58 9,43 5,45
Kiler GMYO 2,79 0,00 -26,39
Klimasan Klima 16,51 0,18 -25,23
Koç Holding 15,17 -0,72 -24,18
Konfrut Gıda 10,55 0,96 34,91
Konya Çimento 255,30 1,88 -5,90
Kordsa Teknik Tekstil 10,60 -0,93 -16,64
Koza Altın 73,95 0,61 -0,14
Koza Madencilik 12,44 2,73 24,03
Körfez GMYO 2,49 -1,58 4,18
Kristal Kola 1,90 3,83 25,83
Kron Telekomünikasyon 24,50 9,96 92,61
Kuştur Kuşadası Turizm 35,10 -10,00 48,10
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,70 1,80 3,03
Kütahya Porselen 21,24 9,99 220,85
Lider Faktoring 2,12 -1,85 15,53
Link Bilgisayar 26,08 -0,76 43,69
Logo Yazılım 74,15 -0,87 21,96
Lokman Hekim Sağlık 7,39 5,12 27,85
Lüks Kadife 11,31 8,85 30,90
Makina Takım 1,70 5,59 -9,57
Mardin Çimento 5,63 -0,71 -4,90
Marka Yatırım Holding 1,34 0,75 13,56
Marmaris Altınyunus 67,55 -0,81 -4,86
Marshall 49,50 1,73 4,12
Martı GMYO 1,36 -0,73 34,65
Martı Otel 0,98 -2,97 7,69
Mavi Giyim 42,42 1,00 -26,74
Mazhar Zorlu Holding 13,91 5,38 15,05
Mega Polietilen 4,60 9,79 109,09
Menderes Tekstil 1,59 1,92 21,37
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,62 -4,09 6,07
Merko Gıda 1,37 -2,14 30,48
Metal Gayrimenkul 1,51 9,42 65,93
Metemtur Otelcilik 1,95 0,52 9,55
Metro Holding 1,33 0,76 -3,62
Metro Petrol ve Tesisleri 1,94 9,60 -1,02
Metro Yatırım Ortaklığı 2,37 9,72 -55,56
Migros Ticaret 32,52 -0,91 34,27
Milpa 3,24 -0,61 47,95
Mistral GMYO 2,23 9,85 17,99
MLP Sağlık 15,71 -0,38 -1,81
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,85 2,78 62,28
Mondi Tire Kutsan 6,83 1,94 64,98
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,30 2,06
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,90 -0,28 40,72
Net Holding 2,02 -1,46 -22,31
Netaş Telekom. 13,15 0,00 0,69
Niğbaş Niğde Beton 8,70 -0,46 40,32
Nuh Çimento 11,16 1,92 1,59
Nurol GMYO 3,59 0,84 0,56
Odaş Elektrik 1,85 0,54 27,96
Olmuksan-IP 4,70 3,30 83,52
Orge Enerji Elektrik 5,34 1,71 7,66
Orma Orman Mahsulleri 5,66 9,90 105,07
Osmanlı Menkul 7,77 -0,13 85,85
Ostim Endüstriyel Yat 2,08 -2,35 23,81
Otokar 131,50 3,14 -10,57
Oyak Yat. Ort. 6,03 9,84 158,80
Oylum Sınai Yatırımlar 3,10 0,65 0,36
Özak GMYO 2,90 -0,34 12,84
Özbal Çelik Boru 1,82 -1,62 12,91
Özderici GMYO 1,55 0,00 -1,27
Özerden Plastik 2,60 1,17 14,04
Panora GMYO 5,17 0,39 -7,71
Papilon Savunma 14,08 3,76 82,71
Park Elek.Madencilik 3,33 -0,30 9,18
Parsan 15,83 3,06 -6,55
Pegasus 49,80 -1,19 -42,36
Peker GMYO 4,63 2,43 47,92
Penguen Gıda 3,15 -0,32 52,17
Pera GMYO 1,01 0,00 7,45
Pergamon Dış Ticaret 8,44 3,81 9,08
Petkim 3,62 -1,09 -4,99
Petrokent Turizm 162,20 -1,34 26,62
Pınar Et Ve Un 18,74 -4,29 104,36
Pınar Su 6,04 -3,36 160,34
Pınar Süt 16,00 -0,25 26,28
Plastikkart 9,42 0,75 1,62
Polisan Holding 2,48 -1,59 -17,81
Politeknik Metal 139,00 -4,47 82,72
Prizma Press Matbaacılık 3,84 -0,26 -10,70
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,40 -0,08 7,19
QNB Finans Fin. Kir. 107,30 1,13 -16,89
QNB Finansbank 49,40 1,48 31,73
Ral Yatırım Holding 9,10 1,68 33,82
Ray Sigorta 6,81 -2,85 99,12
Reysaş GMYO 4,57 -3,79 -0,44
Reysaş Lojistik 6,02 -2,59 37,44
Rhea Girişim 2,00 -0,99 68,07
Rodrigo Tekstil 2,53 10,00 39,78
Royal Halı 2,32 9,95 69,34
RTA Laboratuvarları 47,84 9,98 1962,07
Sabancı Holding 8,21 -0,36 -9,97
Safkar Ege Soğutmacılık 4,49 9,78 105,96
Salix Yatırım Holding 7,40 3,06 2,64
Sanel Mühendislik 5,37 3,27 32,59
Sanifoam Sünger 6,05 -2,26 21,00
Sanko Pazarlama 6,85 0,59 -11,50
Saray Matbaacılık 2,07 -2,36 15,64
Sarkuysan 5,55 1,28 14,91
Sasa Polyester 9,10 2,36 17,72
Say Reklamcılık 3,20 2,24 42,86
Sekuro Plastik 5,34 2,89 -0,37
Selçuk Ecza Deposu 9,61 9,95 61,11
Selçuk Gıda 4,09 9,95 137,79
Senkron Güvenlik 2,91 1,04 6,59
Serve Film Prodüksiyon 4,54 -9,92 185,53
Servet GMYO 16,44 -0,84 93,41
Seyitler Kimya 9,95 -4,14 46,54
Silverline Endüstri 2,46 -2,38 13,89
Sinpaş GMYO 1,04 0,97 -10,34
Smartiks Yazılım 9,89 -0,10 0,82
Soda Sanayii 5,69 0,35 -7,93
Sodaş Sodyum Sanayii 15,45 9,96 301,69
Söktaş 2,99 -0,66 12,83
Sönmez Filament 6,47 0,47 32,58
Sönmez Pamuklu 6,43 -0,16 30,69
Sumaş Suni Tahta 13,00 6,04 31,31
Şeker Fin. Kir. 4,91 0,20 2,72
Şekerbank 1,07 -0,93 -18,32
Şişe Cam 4,84 -0,62 -8,16
Şok Marketler 11,00 0,00 2,23
T. Halk Bankası 5,32 -0,93 -9,98
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,88 0,25 -6,24
T.S.K.B. 1,04 0,97 -14,05
T.Tuborg 14,40 0,98 21,01
Taç Tarım Ürünleri 9,98 9,91 219,87
Tat Gıda 7,61 1,20 25,09
TAV Havalimanları 17,20 0,94 -36,68
Taze Kuru Gıda 19,36 10,00 167,40
Tek-Art Turizm 1,34 -2,90 6,35
Tekfen Holding 13,10 -0,83 -29,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,11 -0,97 69,29
Temapol Polimer Plastik 6,05 4,67 15,90
TGS Dış Ticaret 4,64 0,43 -0,64
Tofaş Oto. Fab. 20,08 2,97 -13,83
Torunlar GMYO 2,38 -0,83 -13,45
Trabzon Liman 10,80 1,60 1,31
Trabzonspor Sportif 5,13 -0,77 138,60
Trakya Cam 3,20 0,00 -8,57
Trend GMYO 3,31 2,80 50,45
TSKB GMYO 1,73 -0,57 29,10
Tuğçelik 4,69 1,96 18,73
Tukaş 16,00 9,22 29,55
Turcas Petrol 2,70 -2,53 1,12
Turkcell 13,62 -0,29 -1,30
Tümosan Motor ve Traktör 5,79 0,35 -9,67
Tüpraş 84,40 -0,76 -33,44
Türk Hava Yolları 10,62 -0,19 -26,56
Türk Prysmian Kablo 3,88 -2,27 50,08
Türk Telekom 7,53 2,31 2,17
Türk Traktör 59,10 1,20 11,70
Türker Proje Gayrimenkul 37,30 0,00 -11,19
Ufuk Yatırım 4,96 1,22 92,25
Ulaşlar Turizm Yat. 3,15 -2,78 48,58
Ulusoy Elektrik 31,62 1,28 18,87
Ulusoy Un Sanayi 10,14 -5,76 165,45
Umpaş Holding 0,80 9,59 29,03
Uşak Seramik 1,67 -0,60 -1,18
Utopya Turizm 5,69 3,27 15,65
Uzertaş Boya 5,33 9,90 140,09
Ülker Bisküvi 23,22 1,84 3,85
Ünye Çimento 5,15 -1,34 -4,28
Vakıf Fin. Kir. 2,25 3,69 -7,02
Vakıf GMYO 2,14 4,39 23,63
Vakıf Yat. Ort. 2,29 5,53 -1,72
Vakıflar Bankası 4,59 -1,29 -16,70
Vakko Tekstil 4,69 0,00 3,30
Vanet Gıda 1,65 0,00 15,38
Verusa Holding 18,71 0,21 0,81
Verusaturk Girisim 4,80 -0,83 -8,72
Vestel 13,04 3,82 3,33
Vestel Beyaz Eşya 21,04 9,93 -2,59
Viking Kağıt 4,40 3,53 135,29
Yapı Kredi Koray GMYO 2,78 -1,07 14,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,19 0,46 -11,69
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,40 0,64 49,92
Yataş 6,81 1,04 -7,22
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,97 -1,50 22,36
Yeni Gimat GMYO 12,20 0,25 1,91
Yeşil GMYO 0,59 9,26 -7,81
Yeşil Yapı 0,59 9,26 -10,61
Yeşil Yatırım Holding 13,40 7,98 19,32
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.863,70 10,00 167,02
Yonga Mobilya 25,30 10,00 173,81
Yükselen Çelik 8,00 -0,99 30,51
Yünsa 12,88 1,74 27,93
Zorlu Enerji 1,34 -0,74 -17,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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