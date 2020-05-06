Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|39.499,90
|-1,25
|30,88
|İş Bankası (C)
|4,88
|-0,41
|-23,87
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,30
|-2,50
|85,72
|İş Fin.Kir.
|3,33
|0,60
|-12,37
|İş Girişim
|5,75
|-0,17
|51,32
|İş GMYO
|1,57
|-3,09
|-10,80
|İş Y. Men. Değ.
|5,34
|-2,02
|32,61
|İş Yat. Ort.
|2,21
|-0,90
|37,15
|İşbir Holding
|575,00
|0,26
|33,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|0,00
|-8,06
|İttifak Holding
|2,55
|-1,16
|-31,45
|İz Hayvancılık Tarım
|5,20
|9,94
|98,74
|İzmir Demir Çelik
|10,65
|9,91
|30,04
|İzmir Fırça
|2,02
|-1,46
|12,22
|Jantsa Jant Sanayi
|52,25
|-0,10
|-1,76
|Kafein Yazılım
|17,51
|0,52
|57,18
|Kapital Yat. Holding
|2,52
|-2,70
|4,13
|Kaplamin
|6,08
|-0,16
|9,55
|Kardemir (A)
|2,68
|9,84
|1,13
|Kardemir (B)
|2,62
|9,62
|-0,76
|Kardemir (D)
|2,48
|9,73
|-6,77
|Karel Elektronik
|15,92
|-2,03
|9,57
|Karsan Otomotiv
|1,84
|6,36
|16,46
|Karsu Tekstil
|2,97
|0,34
|-8,33
|Kartonsan
|435,00
|0,00
|11,57
|Katmerciler Ekipman
|3,20
|-0,62
|-16,67
|Kent Gıda
|241,30
|-0,90
|37,26
|Kerevitaş Gıda
|4,07
|-4,46
|24,85
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|2,63
|-29,09
|Kiler GMYO
|2,75
|0,36
|-27,44
|Klimasan Klima
|16,73
|3,14
|-24,23
|Koç Holding
|14,69
|-1,34
|-26,58
|Konfrut Gıda
|10,65
|-6,00
|36,19
|Konya Çimento
|244,50
|1,88
|-9,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,85
|-1,27
|-14,67
|Koza Altın
|75,80
|2,16
|2,36
|Koza Madencilik
|12,43
|4,28
|23,93
|Körfez GMYO
|2,59
|0,39
|8,37
|Kristal Kola
|1,89
|0,53
|25,17
|Kron Telekomünikasyon
|22,98
|-5,35
|80,66
|Kuştur Kuşadası Turizm
|27,70
|3,05
|16,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,60
|3,23
|-3,03
|Kütahya Porselen
|13,20
|10,00
|99,40
|Lider Faktoring
|3,96
|3,39
|7,90
|Link Bilgisayar
|26,64
|-1,84
|46,78
|Logo Yazılım
|74,60
|0,81
|22,70
|Lokman Hekim Sağlık
|7,02
|-0,99
|21,45
|Lüks Kadife
|8,96
|-0,22
|3,70
|Makina Takım
|1,54
|0,65
|-18,09
|Mardin Çimento
|5,54
|-1,07
|-6,42
|Marka Yatırım Holding
|1,38
|7,81
|16,95
|Marmaris Altınyunus
|75,50
|-7,98
|6,34
|Marshall
|48,50
|-0,12
|2,02
|Martı GMYO
|1,16
|9,43
|14,85
|Martı Otel
|0,94
|8,05
|3,30
|Mavi Giyim
|40,16
|-1,62
|-30,64
|Mazhar Zorlu Holding
|12,82
|-2,44
|6,04
|Mega Polietilen
|2,88
|4,73
|30,91
|Menderes Tekstil
|1,49
|-0,67
|13,74
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,78
|9,83
|12,04
|Merko Gıda
|1,39
|-3,47
|32,38
|Metal Gayrimenkul
|0,96
|9,09
|5,49
|Metemtur Otelcilik
|1,77
|3,51
|-0,56
|Metro Holding
|1,31
|0,00
|-5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,83
|0,55
|-6,63
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,13
|-1,84
|-60,06
|Migros Ticaret
|29,42
|2,29
|21,47
|Milpa
|2,85
|-0,70
|30,14
|Mistral GMYO
|1,92
|-1,03
|1,59
|MLP Sağlık
|15,35
|-1,98
|-4,06
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,36
|9,68
|19,30
|Mondi Tire Kutsan
|6,97
|3,11
|68,36
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,68
|1,63
|46,86
|Net Holding
|2,00
|-1,48
|-23,08
|Netaş Telekom.
|13,42
|1,05
|2,76
|Niğbaş Niğde Beton
|9,09
|1,00
|46,61
|Nuh Çimento
|10,09
|-0,69
|-8,15
|Nurol GMYO
|3,46
|1,76
|-3,08
|Odaş Elektrik
|1,82
|0,55
|25,89
|Olmuksan-IP
|4,31
|1,89
|68,30
|Orge Enerji Elektrik
|5,15
|2,39
|3,83
|Orma Orman Mahsulleri
|4,15
|-1,19
|50,36
|Osmanlı Menkul
|7,79
|-2,50
|86,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,04
|-3,77
|21,43
|Otokar
|124,40
|-2,05
|-15,40
|Oyak Yat. Ort.
|5,69
|1,61
|144,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,09
|-1,28
|0,04
|Özak GMYO
|2,94
|1,73
|14,40
|Özbal Çelik Boru
|1,79
|6,55
|11,05
|Özderici GMYO
|1,51
|0,67
|-3,82
|Özerden Plastik
|2,33
|-0,43
|2,19
|Panora GMYO
|4,90
|-1,61
|-12,53
|Papilon Savunma
|14,33
|9,98
|85,95
|Park Elek.Madencilik
|2,88
|-1,03
|-5,57
|Parsan
|14,85
|0,34
|-12,34
|Pegasus
|52,15
|-2,43
|-39,64
|Peker GMYO
|4,30
|0,94
|37,38
|Penguen Gıda
|3,21
|4,22
|55,07
|Pera GMYO
|0,92
|0,00
|-2,13
|Pergamon Dış Ticaret
|8,37
|-0,83
|8,17
|Petkim
|3,57
|2,59
|-6,30
|Petrokent Turizm
|170,00
|7,87
|32,71
|Pınar Et Ve Un
|20,12
|-9,94
|119,41
|Pınar Su
|5,55
|-3,31
|139,22
|Pınar Süt
|14,95
|-4,41
|18,00
|Plastikkart
|9,25
|-1,60
|-0,22
|Polisan Holding
|2,41
|-0,82
|-20,13
|Politeknik Metal
|121,00
|10,00
|59,06
|Prizma Press Matbaacılık
|3,76
|-0,53
|-12,56
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.186,40
|0,14
|7,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,20
|-1,65
|-16,96
|QNB Finansbank
|47,80
|-2,92
|27,47
|Ral Yatırım Holding
|8,68
|-3,66
|27,65
|Ray Sigorta
|7,83
|9,97
|128,95
|Reysaş GMYO
|5,10
|-2,49
|11,11
|Reysaş Lojistik
|6,75
|-3,85
|54,11
|Rhea Girişim
|2,01
|0,50
|68,91
|Rodrigo Tekstil
|2,20
|10,00
|21,55
|Royal Halı
|1,85
|1,09
|35,04
|RTA Laboratuvarları
|29,76
|9,98
|1182,76
|Sabancı Holding
|8,00
|0,50
|-12,28
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,10
|-1,20
|88,07
|Salix Yatırım Holding
|6,20
|-9,09
|-14,01
|Sanel Mühendislik
|5,06
|0,80
|24,94
|Sanifoam Sünger
|6,75
|-4,12
|35,00
|Sanko Pazarlama
|6,50
|-0,31
|-16,02
|Saray Matbaacılık
|1,91
|1,60
|6,70
|Sarkuysan
|5,46
|0,92
|13,04
|Sasa Polyester
|8,97
|0,90
|16,04
|Say Reklamcılık
|2,77
|0,36
|23,66
|Sekuro Plastik
|4,94
|-2,37
|-7,84
|Selçuk Ecza Deposu
|7,29
|-2,15
|22,22
|Selçuk Gıda
|2,56
|4,92
|48,84
|Senkron Güvenlik
|2,99
|-3,55
|9,52
|Serve Film Prodüksiyon
|4,76
|-2,86
|199,37
|Servet GMYO
|15,44
|-0,06
|81,65
|Seyitler Kimya
|12,94
|0,94
|90,57
|Silverline Endüstri
|2,39
|0,84
|10,65
|Sinpaş GMYO
|1,07
|-2,73
|-7,76
|Smartiks Yazılım
|10,10
|-1,94
|2,96
|Soda Sanayii
|5,78
|0,00
|-6,47
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|0,67
|149,60
|Söktaş
|3,00
|5,26
|13,21
|Sönmez Filament
|6,42
|-1,83
|31,56
|Sönmez Pamuklu
|6,30
|-2,93
|28,05
|Sumaş Suni Tahta
|11,00
|0,00
|11,11
|Şeker Fin. Kir.
|4,65
|-1,06
|-2,72
|Şekerbank
|1,02
|0,99
|-22,14
|Şişe Cam
|4,81
|0,21
|-8,73
|Şok Marketler
|10,32
|-0,77
|-4,09
|T. Halk Bankası
|5,15
|-0,19
|-12,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|38,90
|-0,77
|-10,78
|T.S.K.B.
|1,02
|0,00
|-15,70
|T.Tuborg
|13,97
|-2,31
|17,39
|Taç Tarım Ürünleri
|6,21
|9,91
|99,04
|Tat Gıda
|7,24
|-1,76
|19,01
|TAV Havalimanları
|17,58
|-1,24
|-35,28
|Taze Kuru Gıda
|12,03
|9,96
|66,16
|Tek-Art Turizm
|1,29
|1,57
|2,38
|Tekfen Holding
|13,51
|-3,77
|-27,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,64
|2,00
|81,90
|Temapol Polimer Plastik
|5,89
|2,97
|12,84
|TGS Dış Ticaret
|4,09
|-0,73
|-12,42
|Tofaş Oto. Fab.
|20,08
|-2,52
|-13,83
|Torunlar GMYO
|2,41
|-2,43
|-12,36
|Trabzon Liman
|10,44
|-1,32
|-2,06
|Trabzonspor Sportif
|5,20
|-9,25
|141,86
|Trakya Cam
|3,23
|2,22
|-7,71
|Trend GMYO
|3,05
|9,71
|38,64
|TSKB GMYO
|1,73
|-1,14
|29,10
|Tuğçelik
|4,70
|0,00
|18,99
|Tukaş
|15,30
|4,15
|23,89
|Turcas Petrol
|2,69
|-1,47
|0,75
|Turkcell
|13,27
|-1,04
|-3,84
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,46
|0,74
|-14,82
|Tüpraş
|85,00
|-1,96
|-32,97
|Türk Hava Yolları
|10,56
|0,57
|-26,97
|Türk Prysmian Kablo
|3,54
|0,57
|36,93
|Türk Telekom
|7,08
|-1,12
|-3,93
|Türk Traktör
|54,00
|0,75
|2,06
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,50
|-1,06
|-10,71
|Ufuk Yatırım
|4,27
|-0,47
|65,50
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,57
|9,83
|21,23
|Ulusoy Elektrik
|31,32
|-1,20
|17,74
|Ulusoy Un Sanayi
|9,44
|-8,26
|147,12
|Umpaş Holding
|0,51
|0,00
|-17,74
|Uşak Seramik
|1,54
|-0,65
|-8,88
|Utopya Turizm
|4,65
|0,65
|-5,49
|Uzertaş Boya
|3,50
|9,72
|57,66
|Ülker Bisküvi
|22,24
|-2,71
|-0,54
|Ünye Çimento
|4,94
|0,20
|-8,18
|Vakıf Fin. Kir.
|2,13
|0,95
|-11,98
|Vakıf GMYO
|1,89
|-0,53
|9,19
|Vakıf Yat. Ort.
|2,13
|-0,93
|-8,58
|Vakıflar Bankası
|4,48
|-0,44
|-18,69
|Vakko Tekstil
|4,63
|-0,43
|1,98
|Vanet Gıda
|1,58
|2,60
|10,49
|Verusa Holding
|19,73
|1,18
|6,30
|Verusaturk Girisim
|4,98
|1,01
|-7,61
|Vestel
|13,43
|2,05
|6,42
|Vestel Beyaz Eşya
|18,74
|-0,69
|-13,24
|Viking Kağıt
|4,14
|-0,96
|121,39
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,64
|-0,75
|9,09
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|1,93
|-14,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,95
|-0,33
|42,74
|Yataş
|6,46
|-0,62
|-11,99
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,91
|-0,52
|18,63
|Yeni Gimat GMYO
|12,23
|0,25
|2,16
|Yeşil GMYO
|0,49
|2,08
|-23,44
|Yeşil Yapı
|0,49
|2,08
|-25,76
|Yeşil Yatırım Holding
|12,24
|3,38
|8,99
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.000,10
|3,50
|103,74
|Yonga Mobilya
|15,73
|10,00
|70,24
|Yükselen Çelik
|8,15
|2,64
|32,95
|Yünsa
|12,82
|-4,68
|27,34
|Zorlu Enerji
|1,27
|0,79
|-22,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)