Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,53 -5,60 96,12 Acıpayam Selüloz 3,24 -0,92 25,06 Adana Çimento (A) 6,06 -0,33 13,15 Adana Çimento (B) 4,06 0,25 8,08 Adana Çimento (C) 1,41 0,71 79,76 Adel Kalemcilik 11,07 -0,98 -28,70 Adese Alışveriş Ticaret 4,36 19,78 119,10 Afyon Çimento 4,63 0,22 -40,49 Ak Enerji 0,62 1,64 -31,87 Akbank 6,88 1,47 -27,15 Akçansa 7,17 -1,78 -29,96 Akdenız Güvenlık Hız. 2,07 3,50 -60,97 Akfen GMYO 1,57 -1,26 -34,85 Akın Tekstil 9,46 0,53 -32,96 Akiş GMYO 2,60 2,77 -6,87 Akmerkez GMYO 16,60 0,00 -10,98 Aksa 7,39 0,00 -38,33 Aksa Enerji 2,81 4,07 -31,96 Aksigorta 3,67 0,82 21,01 Aksu Enerji 7,92 -0,50 49,45 Alarko Carrıer 39,84 1,68 -30,74 Alarko GMYO 47,20 0,90 -4,07 Alarko Holding 2,12 0,47 -39,56 Albaraka Türk 1,26 0,80 -16,20 Alcatel Lucent Teletaş 5,84 -3,31 -26,82 Alkim Kağıt 4,25 0,47 -8,32 Alkim Kimya 23,60 -0,42 -0,46 Altınyağ 0,73 -38,97 Altınyunus Çeşme 4,20 0,00 -16,83 Anadolu Cam 2,51 -0,79 -1,68 Anadolu Efes 20,76 0,39 -12,81 Anadolu Grubu Holding 11,26 4,36 -52,27 Anadolu Hayat Emek. 5,79 -0,17 -25,93 Anadolu Isuzu 6,54 -0,30 -28,13 Anadolu Sigorta 4,24 0,00 40,81 Anel Elektrik 1,62 0,62 -53,96 Arçelik 15,50 -1,71 -25,38 Arena Bilgisayar 4,13 0,73 -2,36 Armada Bilgisayar 9,24 -0,32 36,28 Arsan Tekstil 1,62 1,25 -7,43 Artı Yatırım Holding 0,89 0,00 -5,32 Aselsan 24,30 3,23 -23,34 Aslan Çimento 28,48 2,08 -24,22 Ata GMYO 3,99 2,05 -16,70 Atakule GMYO 1,52 2,01 -25,85 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,23 0,00 -53,06 Atlas Yat. Ort. 0,98 -3,92 0,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,65 0,13 -34,08 Avrasya GMYO 0,90 -1,10 -43,04 Avrasya Petrol ve Tur. 1,12 0,00 -33,33 Avrasya Stratejik GMYF 1.239,50 0,06 Avrupa Yatırım Holding 1,86 1,09 52,46 Ayen Enerji 2,63 0,38 -45,55 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,49 2,05 -9,05 Aygaz 11,38 -0,96 -21,49 Bagfaş 4,85 1,25 -53,81 Bak Ambalaj 4,61 0,22 -5,31 Balatacılar Balatacılık 0,33 3,13 -41,07 Bantaş Ambalaj 1,50 -0,66 -63,33 Banvit 10,55 0,76 -50,75 Baştaş Başkent Çimento 2,00 0,00 -15,50 Batı Çimento 2,50 -2,34 -43,07 Batısöke Çimento 1,14 -0,87 -31,30 Bera Holding 2,01 -0,50 -35,16 Berkosan Yalıtım 1,76 0,00 -21,08 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 0,61 -59,90 Beyaz Filo 2,65 -0,38 -92,12 Bilici Yatırım 1,38 1,47 -6,83 Bim Mağazalar 87,70 0,34 15,33 Bimeks 0,06 -14,29 -78,57 Birko Mensucat 0,31 0,00 -24,39 Birlik Mensucat 0,97 -9,35 -31,21 Bizim Mağazaları 6,50 -0,46 -15,58 Bolu Çimento 3,42 0,29 -28,30 Bomonti Elektrik 0,49 2,08 -54,63 Borusan Mannesmann 7,79 0,78 -29,46 Borusan Yat. Paz. 37,90 -0,37 -12,16 Bosch Fren Sistemleri 163,90 -0,12 -10,53 Bossa 6,26 2,96 54,57 Boyner Perakende Yat. 3,90 -3,94 -11,05 Brisa 6,22 0,32 -14,44 Burçelik 3,22 -2,72 -16,36 Burçelik Vana 1,59 -1,85 -9,14 Bursa Çimento 4,44 0,00 -12,32 Carrefoursa 3,52 0,00 -36,92 Coca Cola İçecek 30,40 -1,36 -9,23 Cosmos Yat. Holding 0,89 2,30 -23,93 Credıtwest Faktorıng 1,24 -0,80 11,23 Çelebi 58,45 0,60 71,55 Çelik Halat 5,25 -0,76 40,39 Çemaş Döküm 0,76 -2,56 -58,92 Çemtaş 6,24 -1,73 54,50 Çimbeton 29,50 9,75 -20,10 Çimentaş 9,99 19,93 -13,81 Çimsa 7,60 0,40 -42,40 Çuhadaroğlu Metal 1,80 1,12 -38,57 Dagi Giyim 1,31 0,00 -42,29 Dagi Yatırım Holding 1,07 4,90 -25,17 Dardanel 1,09 0,93 -44,10 Datagate Bilgisayar 4,02 0,00 -58,65 Demirören Gazetecilik 12,68 15,59 383,04 Demısaş Döküm 2,62 1,95 88,69 Denge Holding 1,15 -2,54 -39,22 Deniz GMYO 3,06 1,32 13,33 Denizbank 14,65 0,41 299,18 Denizli Cam 11,78 -0,42 -0,76 Derimod 8,80 0,80 17,18 Desa Deri 1,87 6,25 85,15 Despec Bilgisayar 3,30 -1,20 -8,08 Deva Holding 3,35 1,21 -23,52 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 4,23 -36,75 Ditaş Doğan 5,49 -0,18 -8,44 DO-CO 500,00 3,37 141,98 Doğan Burda 3,16 -1,56 -4,82 Doğan Holding 1,05 -0,94 20,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,40 -7,28 -61,54 Doğusan 2,42 -0,41 65,75 Doğuş GMYO 2,23 -2,62 -31,17 Doğuş Otomotiv 4,13 0,24 -45,22 Döktaş Dökümcülük 8,69 1,40 -21,00 Duran Doğan Basım 5,05 -0,20 33,95 Dyo Boya 2,93 -0,34 -61,50 Eczacıbaşı İlaç 2,82 0,00 -32,54 Eczacıbaşı Yatırım 7,27 0,00 -27,52 Edip Gayrimenkul 0,75 0,00 -36,44 Ege Endüstri 346,60 -1,25 15,56 Ege Gübre 22,18 0,82 -13,09 Ege Profil 9,03 0,11 -6,55 Ege Seramik 3,31 1,85 -24,28 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00 Egeplast 4,02 -3,83 -14,10 Ekiz Kimya 0,29 0,00 -49,12 Emek Elektrik 0,98 -1,01 -37,81 Eminiş Ambalaj 1,27 -8,63 -72,63 Emlak Konut GMYO 1,57 2,61 -39,56 Enerjisa Enerji 5,24 -1,50 Enka İnşaat 4,43 -2,21 -17,57 Erbosan 63,80 0,63 -19,56 Ereğli Demir Çelik 7,42 -0,27 -20,55 Ersu Gıda 0,93 0,00 -29,01 Escort Teknoloji 0,78 6,85 -38,10 Etiler Gıda 2,18 1,40 -53,52 Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 -1,32 -31,63 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 1,52 -28,16 Euro Yat. Ort. 0,65 0,00 -21,98 Euro Yatırım Holding 0,55 1,85 -9,84 Fenerbahçe Futbol 6,89 0,73 -57,76 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 -4,49 -81,54 F-M İzmit Piston 16,99 0,53 35,60 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,56 3,49 -27,64 Ford Otosan 52,70 2,13 -7,23 Formet Çelik Kapı 1,41 -6,62 Frigo Pak Gıda 1,58 -3,07 66,32 Galatasaray Sportif 1,22 0,83 -41,84 Garanti Bankası 8,11 -0,73 -21,08 Garanti Faktoring 2,05 4,06 -37,12 Garanti Yat. Ort. 0,69 -2,82 -1,63 Gedik Y. Men. Değ. 3,28 -0,61 30,16 Gedik Yatırım Holding 2,48 -1,98 79,71 Gediz Ambalaj 4,25 -0,23 17,57 Gentaş 1,82 0,00 21,33 Gersan Elektrik 3,06 2,34 -35,03 Global Men. Değ. 0,47 0,00 4,44 Global Yat. Holding 3,02 -0,33 -16,34 Good-Year 3,45 0,29 -17,03 Göltaş Çimento 13,73 -4,79 -46,60 Gözde Girişim 2,68 -2,90 -52,65 GSD Denizcilik 1,30 -0,76 -3,70 GSD Holding 0,82 0,00 13,89 Gübre Fabrik. 3,08 8,83 -27,19 Güler Yat. Holding 1,07 1,90 -7,76 Güneş Sigorta 1,51 -1,31 -8,48 Halk GMYO 0,71 -1,39 -22,21 Halk Sigorta 1,07 -1,83 -19,65 Hatay Tekstil 4,00 -0,50 -19,52 Hedef Girişim 1,20 1,69 -39,60 Hektaş 9,06 0,11 29,43 HUB Girişim 1,85 1,09 55,46 Hürriyet Gzt. 0,96 3,23 -28,36 ICBC Turkey Bank 5,04 1,20 10,53 İdealist Danışmanlık 11,10 -1,77 85,00 İdealist GMYO 1,61 0,63 -21,08 İhlas Ev Aletleri 0,34 6,25 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,29 0,00 -34,18 İhlas Gazetecilik 0,76 1,33 -35,59 İhlas Holding 0,34 3,03 -35,85 İhlas Yayın Holding 0,34 3,03 -33,33 İndeks Bilgisayar 5,54 -1,42 -45,79 Info Yatırım 1,05 -0,94 -11,02 İntema 19,00 0,96 -21,94 İpek Doğal Enerji 5,37 -1,47 0,00 İskenderun Demir Çelik 5,84 1,39 19,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)











